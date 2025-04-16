TEST - Encan virtuel 2025

Salut, je suis Gwendoline et j'ai 3 ans. Je proviens moi aussi d'une colonie de chats. Je suis arrivé avec Guapa. L'équipe de la SPCALL a décidé de me garder, car je suis une vraie boule d'amour. Malgré mes trois années sans maison, cela ne m'a pas laissé de séquelles. Je fais confiance rapidement aux personnes qui m'approchent doucement. J'adore la présence des autres chats, ça me rassure. Venez me rencontrer.

