eventClosed

TEST - Encan virtuel 2025

Quenouille item
Quenouille
CA$2

auctionV2.input.startingBid

VALEUR DE 50$ - Chien noir très affectueux. https://www.mondou.com/
Chat item
Chat
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Salut, je suis Gwendoline et j'ai 3 ans. Je proviens moi aussi d'une colonie de chats. Je suis arrivé avec Guapa. L'équipe de la SPCALL a décidé de me garder, car je suis une vraie boule d'amour. Malgré mes trois années sans maison, cela ne m'a pas laissé de séquelles. Je fais confiance rapidement aux personnes qui m'approchent doucement. J'adore la présence des autres chats, ça me rassure. Venez me rencontrer.
Cadeau item
Cadeau
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Cadeau item
Cadeau
CA$10

auctionV2.input.startingBid

cadeau item
cadeau
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Livre item
Livre
CA$10

auctionV2.input.startingBid

common:zeffyTipDisclaimerTicketing