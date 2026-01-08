Tournoi Provincial Novice Atome Desjardins Farnham
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Organisé par

Tournoi Provincial Novice Atome Desjardins Farnham

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux de Tournoi Provincial Novice Atome Desjardins Farnham 2026

Lieu de prise en charge

451 Rue Saint-André S, Farnham, QC J2N 2B8, Canada

100$ Upla par Abraska item
100$ Upla par Abraska
30 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ chez Upla par Abraska, utilisable dans tous les parc Upla.


Offert par Exavation René.L.Bonneau et fils inc.

100$ Upla par Abraska item
100$ Upla par Abraska
30 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ chez Upla par Abraska, utilisable dans tous les parc Upla.


Offert par Excavation René.L.Bonneau et Fils inc.

100$ Restaurant L'Angeluc item
100$ Restaurant L'Angeluc
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ au restaurant L'Angeluc de St-Alexandre.

Offert par Restaurant L'Angeluc, St-Alexandre.

Droit de jeu pour 2 personnes à pied item
Droit de jeu pour 2 personnes à pied
60 $

Enchère de départ

Club de Golf Farnham, Droit au jeu pour 2 personnes à pied. (Valide en tout temps)


55 Chemin du Golf, Farnham(Qc)

J2N 2P9


Valeur de 120$

Droit de jeu pour 2 personnes à pied item
Droit de jeu pour 2 personnes à pied
60 $

Enchère de départ

Club de Golf Farnham, Droit au jeu pour 2 personnes à pied. (Valide en tout temps)


55 Chemin du Golf, Farnham(Qc)

J2N 2P9


Valeur de 120$

Forfait exploration Néo Gym item
Forfait exploration Néo Gym item
Forfait exploration Néo Gym
50 $

Enchère de départ

2 semaine d'accès illimité aux cours de groupe chez Néo Gym ainsi qu'accès au centre d'entrainement privé.


Valeur de 240$+tx


Néo Gym

149 rue Principale E

Farnham

Saison 2026 Gratuite item
Saison 2026 Gratuite
40 $

Enchère de départ

Valeur entre 100$ à 180$.

Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.

Saison 2026 Gratuite item
Saison 2026 Gratuite
40 $

Enchère de départ

Valeur entre 100$ à 180$.

Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.

Saison 2026 Gratuite item
Saison 2026 Gratuite
40 $

Enchère de départ

Valeur entre 100$ à 180$.

Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.

Saison 2026 Gratuite item
Saison 2026 Gratuite
40 $

Enchère de départ

Valeur entre 100$ à 180$.

Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.

Saison 2026 Gratuite item
Saison 2026 Gratuite
40 $

Enchère de départ

Valeur entre 100$ à 180$.

Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.

Entrée Gratuite 4 personnes O'bloc item
Entrée Gratuite 4 personnes O'bloc
35 $

Enchère de départ

Profitez de 4 entrées gratuites pour le centre d'escalade O'bloc de Granby. ( Valeur de 105$ )

645 rue Dufferin, Granby J2H 0Y7

Entrée Gratuite 4 personnes O'bloc item
Entrée Gratuite 4 personnes O'bloc
35 $

Enchère de départ

Profitez de 4 entrées gratuites pour le centre d'escalade O'bloc de Granby. ( Valeur de 105$ )

645 rue Dufferin, Granby J2H 0Y7

Chandail autographié Cole Caufield item
Chandail autographié Cole Caufield item
Chandail autographié Cole Caufield
75 $

Enchère de départ

Chandail Small Adulte NHL Canadien de Montréal autographié par Cole Caufield


Valeur de 150$


Offert par Daudi Pavage Excavation inc

T-Shirt autographié Demidov item
T-Shirt autographié Demidov item
T-Shirt autographié Demidov
75 $

Enchère de départ

T-Shirt Small Adulte NHL Canadien Montréal autographié par Demidov


Valeur de 150$


Offert par Daudi Pavage Excavation inc

Casquette Fred Gaudreau item
Casquette Fred Gaudreau
40 $

Enchère de départ

Casquette NHL Wild Minnesota autographié par Fred Gaudreau.


Valeur de 75$


Offert par Daudi Pavage Excavation inc

Changement D'huile Point S Farnham item
Changement D'huile Point S Farnham
25 $

Enchère de départ

Changement d'huile point S de Farnham.


Valeur de 70$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Changement D'huile Point S Farnham item
Changement D'huile Point S Farnham
25 $

Enchère de départ

Changement d'huile point S de Farnham.


Valeur de 70$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Alignement Gratuit Point S Farnham item
Alignement Gratuit Point S Farnham
50 $

Enchère de départ

Alignement Gratuit Point S de Farnham.


Valeur de :140$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Alignement Gratuit Point S Farnham item
Alignement Gratuit Point S Farnham
50 $

Enchère de départ

Alignement Gratuit Point S de Farnham.


Valeur de 140$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Alignement Gratuit Point S Farnham item
Alignement Gratuit Point S Farnham
50 $

Enchère de départ

Alignement Gratuit Point S de Farnham.


Valeur de 140$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

alignement de pneu gratuit item
alignement de pneu gratuit
50 $

Enchère de départ

Alignement Gratuit Point S de Farnham.


Valeur de 140$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Installation de pneu Gratuit Point S Farnham item
Installation de pneu Gratuit Point S Farnham
40 $

Enchère de départ

installation de pneu gratuit point S de Farnham.


Valeur de 100$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Installation de pneu Gratuit Point S Farnham item
Installation de pneu Gratuit Point S Farnham
40 $

Enchère de départ

installation de pneu gratuit point S de Farnham.


Valeur de 100$


Point S Farnham

624 rue Principale ouest

Farnham

450-293-3161

Certificat cadeau 75$ Sport aux Puces St-Jean item
Certificat cadeau 75$ Sport aux Puces St-Jean
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 75$ au magasin Sport aux puces de St-Jean-Sur-Richelieu situé au 532 Bd du Séminaire Nord, Qc J3B 5L6.

certificat cadeau 75$ Sport aux puces St-Jean item
certificat cadeau 75$ Sport aux puces St-Jean
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 75$ au magasin Sport au puce de St-Jean-Sur-Richelieu situé au 532 Bd du Séminaire Nord, Qc J3B 5L6.

Certificat cadeau 50$ Ben Pizzeria item
Certificat cadeau 50$ Ben Pizzeria
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ à utiliser en salle à manger chez Ben Pizzeria au 119 principale ouest, Farnham, Qc, Canada.

Certificat cadeau 50$ Ben Pizzeria item
Certificat cadeau 50$ Ben Pizzeria
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 50$ à utiliser en salle à manger chez Ben Pizzeria au 119 principale ouest, Farnham, Qc, Canada.

Bloc de 5 séances cours Actiforme Farnham item
Bloc de 5 séances cours Actiforme Farnham
25 $

Enchère de départ

Actiforme Farnham

1x blocs de 5 séances pour assister à un cours de Yoga/Pilates/Boxe.


Valeur de 80$


Actiforme Farnham

239 rue Principale Est

Farnham

450-337-3737

Bloc de 5 séances cours Actiforme Farnham item
Bloc de 5 séances cours Actiforme Farnham
30 $

Enchère de départ

Actiforme Farnham

1x blocs de 5 séances pour assister à un cours de Yoga/Pilates/Boxe.


Valeur de 80$


Actiforme Farnham

239 rue Principale Est

Farnham

450-337-3737

Camp Multi ( 1 semaine au choix ) item
Camp Multi ( 1 semaine au choix )
80 $

Enchère de départ

1 semaine au Camp Multi de Farnham ( choix entre sport, danse ou art)

Valeur de 170$

Camp Multi ( 1 semaine au choix ) item
Camp Multi ( 1 semaine au choix )
80 $

Enchère de départ

1 semaine au Camp Multi de Farnham ( choix entre sport, danse ou art)

Valeur de 170$

Panier Cadeau Scenty item
Panier Cadeau Scenty
40 $

Enchère de départ

Magnifique panier cadeau Scentsy


Valeur de 122,50$


Offert par Nathalie Stockless, conseillère Scentsy

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!