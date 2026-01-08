Encan silencieux de Tournoi Provincial Novice Atome Desjardins Farnham 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Carte cadeau de 100$ chez Upla par Abraska, utilisable dans tous les parc Upla.
Offert par Exavation René.L.Bonneau et fils inc.
Enchère de départ
Carte cadeau de 100$ chez Upla par Abraska, utilisable dans tous les parc Upla.
Offert par Excavation René.L.Bonneau et Fils inc.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 100$ au restaurant L'Angeluc de St-Alexandre.
Offert par Restaurant L'Angeluc, St-Alexandre.
Enchère de départ
Club de Golf Farnham, Droit au jeu pour 2 personnes à pied. (Valide en tout temps)
55 Chemin du Golf, Farnham(Qc)
J2N 2P9
Valeur de 120$
Enchère de départ
Club de Golf Farnham, Droit au jeu pour 2 personnes à pied. (Valide en tout temps)
55 Chemin du Golf, Farnham(Qc)
J2N 2P9
Valeur de 120$
Enchère de départ
2 semaine d'accès illimité aux cours de groupe chez Néo Gym ainsi qu'accès au centre d'entrainement privé.
Valeur de 240$+tx
Néo Gym
149 rue Principale E
Farnham
Enchère de départ
Valeur entre 100$ à 180$.
Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.
Enchère de départ
Valeur entre 100$ à 180$.
Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.
Enchère de départ
Valeur entre 100$ à 180$.
Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.
Enchère de départ
Valeur entre 100$ à 180$.
Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.
Enchère de départ
Valeur entre 100$ à 180$.
Profitez d'une saison gratuite pour enfant chez Dek Hockey Bedford-Farnham.
Enchère de départ
Profitez de 4 entrées gratuites pour le centre d'escalade O'bloc de Granby. ( Valeur de 105$ )
645 rue Dufferin, Granby J2H 0Y7
Enchère de départ
Profitez de 4 entrées gratuites pour le centre d'escalade O'bloc de Granby. ( Valeur de 105$ )
645 rue Dufferin, Granby J2H 0Y7
Enchère de départ
Chandail Small Adulte NHL Canadien de Montréal autographié par Cole Caufield
Valeur de 150$
Offert par Daudi Pavage Excavation inc
Enchère de départ
T-Shirt Small Adulte NHL Canadien Montréal autographié par Demidov
Valeur de 150$
Offert par Daudi Pavage Excavation inc
Enchère de départ
Casquette NHL Wild Minnesota autographié par Fred Gaudreau.
Valeur de 75$
Offert par Daudi Pavage Excavation inc
Enchère de départ
Changement d'huile point S de Farnham.
Valeur de 70$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
Changement d'huile point S de Farnham.
Valeur de 70$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
Alignement Gratuit Point S de Farnham.
Valeur de :140$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
Alignement Gratuit Point S de Farnham.
Valeur de 140$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
Alignement Gratuit Point S de Farnham.
Valeur de 140$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
Alignement Gratuit Point S de Farnham.
Valeur de 140$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
installation de pneu gratuit point S de Farnham.
Valeur de 100$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
installation de pneu gratuit point S de Farnham.
Valeur de 100$
Point S Farnham
624 rue Principale ouest
Farnham
450-293-3161
Enchère de départ
Certificat cadeau de 75$ au magasin Sport aux puces de St-Jean-Sur-Richelieu situé au 532 Bd du Séminaire Nord, Qc J3B 5L6.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 75$ au magasin Sport au puce de St-Jean-Sur-Richelieu situé au 532 Bd du Séminaire Nord, Qc J3B 5L6.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 50$ à utiliser en salle à manger chez Ben Pizzeria au 119 principale ouest, Farnham, Qc, Canada.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 50$ à utiliser en salle à manger chez Ben Pizzeria au 119 principale ouest, Farnham, Qc, Canada.
Enchère de départ
Actiforme Farnham
1x blocs de 5 séances pour assister à un cours de Yoga/Pilates/Boxe.
Valeur de 80$
Actiforme Farnham
239 rue Principale Est
Farnham
450-337-3737
Enchère de départ
Actiforme Farnham
1x blocs de 5 séances pour assister à un cours de Yoga/Pilates/Boxe.
Valeur de 80$
Actiforme Farnham
239 rue Principale Est
Farnham
450-337-3737
Enchère de départ
1 semaine au Camp Multi de Farnham ( choix entre sport, danse ou art)
Valeur de 170$
Enchère de départ
1 semaine au Camp Multi de Farnham ( choix entre sport, danse ou art)
Valeur de 170$
Enchère de départ
Magnifique panier cadeau Scentsy
Valeur de 122,50$
Offert par Nathalie Stockless, conseillère Scentsy
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