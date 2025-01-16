Encan silencieux de Vallée Jeunesse Outaouais

Les sucres au Parc Dalton - Aquarelle de Jean-Yves Guindon
CA$500
auctionV2.input.startingBid
Médiums: aquarelle sur papier Moulin d'Arches sans acidité
Dimensions: 15 x 11 pouces
Encadrement: Muséal 22 x 18 pouces
Certificat d'authenticité: à l'endos de l'oeuvre
Valeur: $980. + tx
Mise de départ: $500.
Inspiration: Cette oeuvre a été inspirée par la construction d'une cabane à sucre en plein coeur de la ville de
Gatineau sur la Montée Dalton. Elle a été construit par un groupe de bénévoles dans l'esprit de faire renaître les
traditions d'antan.
Médiums: aquarelle sur papier Moulin d'Arches sans acidité
Dimensions: 15 x 11 pouces
Encadrement: Muséal 22 x 18 pouces
Certificat d'authenticité: à l'endos de l'oeuvre
Valeur: $980. + tx
Mise de départ: $500.
Inspiration: Cette oeuvre a été inspirée par la construction d'une cabane à sucre en plein coeur de la ville de
Gatineau sur la Montée Dalton. Elle a été construit par un groupe de bénévoles dans l'esprit de faire renaître les
traditions d'antan.
Nuitée spa au Château Cartier
CA$200
auctionV2.input.startingBid
https://chateaucartierhotelresort.com/
Un don des Galeries d'Aylmer
https://www.galeriesaylmer.com/
https://chateaucartierhotelresort.com/
Un don des Galeries d'Aylmer
https://www.galeriesaylmer.com/
Maison sur le lac, de Jean-Guy Schnubb, Peintre Hullois
CA$300
auctionV2.input.startingBid
Maison sur le lac
Huile sur toile de
45cm x 35cm
Don de Sophie Hyland
Maison sur le lac
Huile sur toile de
45cm x 35cm
Don de Sophie Hyland
Avec un peu de chance, de Denise Venne, artiste de la région
CA$150
auctionV2.input.startingBid
Huile sur toile
42cm x 30cm
Don de l'artiste elle-même
Huile sur toile
42cm x 30cm
Don de l'artiste elle-même
En regardant l'hiver, de Guy Laliberté, de La Petite Nation
CA$250
auctionV2.input.startingBid
Huile sur toile de
30cm x 25cm
Don de Francine Hausselman
Huile sur toile de
30cm x 25cm
Don de Francine Hausselman
Raisins bleus de Sula, artiste de la région
CA$100
auctionV2.input.startingBid
Huile sur toile
17cm x 28 1/2cm
Don de l’artiste Suzanne Latulippe
Huile sur toile
17cm x 28 1/2cm
Don de l’artiste Suzanne Latulippe
Des oiseaux d’amour de Sula, artiste de la région
CA$100
auctionV2.input.startingBid
Huile sur toile de
15cm x 10cm
Don de l’artiste Suzanne Latulippe
Huile sur toile de
15cm x 10cm
Don de l’artiste Suzanne Latulippe
Fleurs de rêve de Sula, artiste de la région
CA$75
auctionV2.input.startingBid
Huile sur tissu de 20cm x30cm
Don de l'artiste Suzanne Latulippe
Huile sur tissu de 20cm x30cm
Don de l'artiste Suzanne Latulippe
Château Hohensschawgau, de Sula, artite de la région
CA$125
auctionV2.input.startingBid
Huile sur toile de
30cm x 24cm
Don de l'artiste Suzanne Latulippe
Huile sur toile de
30cm x 24cm
Don de l'artiste Suzanne Latulippe