Encan silencieux de Vallée Jeunesse Outaouais

Les sucres au Parc Dalton - Aquarelle de Jean-Yves Guindon
CA$500

Médiums: aquarelle sur papier Moulin d'Arches sans acidité Dimensions: 15 x 11 pouces Encadrement: Muséal 22 x 18 pouces Certificat d'authenticité: à l'endos de l'oeuvre Valeur: $980. + tx Mise de départ: $500. Inspiration: Cette oeuvre a été inspirée par la construction d'une cabane à sucre en plein coeur de la ville de Gatineau sur la Montée Dalton. Elle a été construit par un groupe de bénévoles dans l'esprit de faire renaître les traditions d'antan.
Nuitée spa au Château Cartier item
Nuitée spa au Château Cartier
CA$200

https://chateaucartierhotelresort.com/ Un don des Galeries d'Aylmer https://www.galeriesaylmer.com/
Maison sur le lac, de Jean-Guy Schnubb, Peintre Hullois item
Maison sur le lac, de Jean-Guy Schnubb, Peintre Hullois
CA$300

Maison sur le lac Huile sur toile de 45cm x 35cm Don de Sophie Hyland
Avec un peu de chance, de Denise Venne, artiste de la région item
Avec un peu de chance, de Denise Venne, artiste de la région
CA$150

Huile sur toile 42cm x 30cm Don de l'artiste elle-même
En regardant l'hiver, de Guy Laliberté, de La Petite Nation item
En regardant l'hiver, de Guy Laliberté, de La Petite Nation
CA$250

Huile sur toile de 30cm x 25cm Don de Francine Hausselman
Raisins bleus de Sula, artiste de la région item
Raisins bleus de Sula, artiste de la région
CA$100

Huile sur toile 17cm x 28 1/2cm Don de l’artiste Suzanne Latulippe
Des oiseaux d’amour de Sula, artiste de la région item
Des oiseaux d’amour de Sula, artiste de la région
CA$100

Huile sur toile de 15cm x 10cm Don de l’artiste Suzanne Latulippe
Fleurs de rêve de Sula, artiste de la région item
Fleurs de rêve de Sula, artiste de la région
CA$75

Huile sur tissu de 20cm x30cm Don de l'artiste Suzanne Latulippe
Château Hohensschawgau, de Sula, artite de la région item
Château Hohensschawgau, de Sula, artite de la région
CA$125

Huile sur toile de 30cm x 24cm Don de l'artiste Suzanne Latulippe

