Encan silencieux de Vallée Jeunesse Outaouais

Médiums: aquarelle sur papier Moulin d'Arches sans acidité Dimensions: 15 x 11 pouces Encadrement: Muséal 22 x 18 pouces Certificat d'authenticité: à l'endos de l'oeuvre Valeur: $980. + tx Mise de départ: $500. Inspiration: Cette oeuvre a été inspirée par la construction d'une cabane à sucre en plein coeur de la ville de Gatineau sur la Montée Dalton. Elle a été construit par un groupe de bénévoles dans l'esprit de faire renaître les traditions d'antan.

Médiums: aquarelle sur papier Moulin d'Arches sans acidité Dimensions: 15 x 11 pouces Encadrement: Muséal 22 x 18 pouces Certificat d'authenticité: à l'endos de l'oeuvre Valeur: $980. + tx Mise de départ: $500. Inspiration: Cette oeuvre a été inspirée par la construction d'une cabane à sucre en plein coeur de la ville de Gatineau sur la Montée Dalton. Elle a été construit par un groupe de bénévoles dans l'esprit de faire renaître les traditions d'antan.

seeMoreDetailsMobile