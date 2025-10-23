Encan silencieux des 25 ans de Corpuscule Danse

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Impression numérique sur plexiglass 1/8’’
30’’ x 20’’
Photo du spectacle Le Baiser (2006) par la photographe Véro Boncompagni.
Interprète sur la photo : France Geoffroy et Pierre-André Côté.
Chorégraphie de Johanne Madore
Cette photographie fait partie de l'exposition Trajet de mémoire, présentée en 2014.
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 156.25$, pour un montant admissible de 31.25$.
Enchère de départ
Artiste: Marie-Hélène Bellavance
Acrylique, graphite, dentelle et boutons sur toile, 2011, 8’’x8’’
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 350$, pour un montant admissible de 70$.
Biographie:
Née en 1981 à Joliette, Marie-Hélène Bellavance termine en 2004 un baccalauréat en Beaux-Arts à l’université Concordia avec une mineure en psychologie. Elle y étudie d’abord la peinture abstraite auprès de l'artiste Françoise Sullivan, puis développe une pratique interdisciplinaire alliant peinture, dessin, vidéo et mouvement. Codirectrice artistique et générale de Corpuscule Danse, depuis 2021 Bellavance continue de développer sa vision du corps contemporain au sein de la compagnie et dans sa pratique personnelle en offrant un regard sur la diversité corporelle et fonctionnelle. Son parcours atypique dévoile un travail à la croisée des disciplines qui se déploie autour de l’humain et de sa capacité innée de résilience.
Enchère de départ
Valeur de 326$ !! Un lot de 8 billets de spectacle offert par nos généreux partenaires:
FTA - 2 billets pour un spectacle du FTA 2026
Danse-Cité - 2 billets pour la saison 2025-2026
Maison Théâtre - 2 billets pour un spectacle de la saison 2025-2026
Théâtre Espace Libre - 2 billets pour «Bouée», 13 au 21 février 2026
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 407.50$, pour un montant admissible de 81.50$.
Les billets (non nominatifs) seront transmis par courriel dans les jours suivant la fermeture de l'encan.
Enchère de départ
Valeur de 336$ !! Un lot de 8 billets de spectacle offert par nos généreux partenaires:
Théâtre du Rideau Vert - 2 billets pour «À toi, pour toujours, ta Marie-Lou», 28 janvier 26 au 28 février 26
Agora de la danse - 2 billets pour la saison Hiver 2026
Danse-Cité - 2 billets pour la saison 2025-2026
MAI, Montréal, arts interculturels - 2 billets pour Carbon Movements du 13 au 16 mai 2026
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 420$, pour un montant admissible de 84$.
Les billets (non nominatifs) seront transmis par courriel dans les jours suivant la fermeture de l'encan.
Enchère de départ
Poèmes de Pierre Lemay et photographies d’Angelo Barsetti, 2025, auto-édition de 200 copies, 8’’x10’’, 114 pages.
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 62.50$, pour un montant admissible de 12.50$.
Biographie d'Angelo Barsetti:
Durant ces 35 dernières années dans le monde du théâtre et de la danse comme maquilleur, je me suis consacré au dessin, à la peinture et la photographie. J’ai réalisé une œuvre personnelle qui révèle mon intérêt marqué pour le portrait et la poésie du corps. Toutes ces collaborations pour les arts de la scène ont certainement nourri mes créations, mes projets d’exposition et vice versa.
Enchère de départ
Artiste: Angelo Barsetti
Fusain et pastel sec sur papier, 2022, 18’’x24’’
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 250$, pour un montant admissible de 50$.
Biographie:
Durant ces 35 dernières années dans le monde du théâtre et de la danse comme maquilleur, je me suis consacré au dessin, à la peinture et la photographie. J’ai réalisé une œuvre personnelle qui révèle mon intérêt marqué pour le portrait et la poésie du corps. Toutes ces collaborations pour les arts de la scène ont certainement nourri mes créations, mes projets d’exposition et vice versa.
Enchère de départ
Artiste: Olivier Bonnet
Encre sur papier, 2022
Dimensions de l'oeuvre avec cadre: 11''x 9,5''
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 250$, pour un montant admissible de 50$.
Biographie:
Olivier Bonnet est un artiste basé à Montréal après un long séjour en Outaouais. Il dessine depuis son enfance. Son parcours international en Europe, Asie et Afrique a enrichi sa créativité, influencée par les milieux artistiques variés qu’il a côtoyés. Il a notamment exploré la photographie argentique en chambre noire, l'illustration, le dessin humoristique, la calligraphie chinoise et le théâtre communautaire.
Pendant plus de vingt ans, il a publié des dessins humoristiques dans une revue internationale de Médecins Sans Frontières, un organisme humanitaire pour lequel il a travaillé en Asie. De retour à Montréal, il
s’engage dans la scène artistique locale à travers les arts visuels.
Enchère de départ
Artiste: Olicorno
Reproduction sur papier fine art, Série: Feux-Transmutations , 12" x 18"
Signé et numérotée à la main. Édition limitée de 75 copies.
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 412.50$, pour un montant admissible de 82.50$.
Feux-Transmutations s’inscrit dans une réflexion profonde sur la capacité humaine à être l'auteur de son propre changement, à traverser les épreuves et à renaître sous de nouvelles formes. Inspirée par mon expérience à Survivor Québec (Noovo, hiver 2024), cette série met à l’épreuve vingt participants qui doivent constamment mobiliser leur capacité d'adaptation, leur résilience et la fluidité de leurs personnalités pour avancer. Cette aventure appelle à des processus de mutation qui touchent autant le corps que l’esprit. En permanence, les décisions prises s’enchevêtrent avec celles du groupe, et la flamme devient un symbole majeur – lumière éphémère et persistante, témoin de nos métamorphoses.
Biographie:
Olicorno est un artiste visuel autodidacte originaire de Saguenay, au Québec. Basé à Montréal depuis 2009, il travaille principalement la peinture, l’installation artistique et l’art performance. En 2024 il a participé à la saison 2 de Survivor Québec.
Enchère de départ
Artiste: Pascale Montpetit
Fusain comprimé, gouache et acrylique sur papier, 2023, 28''x21''
Encadrée
Biographie:
Pascale Montpetit est née à Montréal en 1960. Depuis sa formation au Conservatoire d’art dramatique de Montréal ( promotion 1985) , elle travaille au théâtre , à la télévision et au cinéma. On a pu la voir récemment dans la télé série Empathie écrite par Florence Longpré.
Elle a une pratique en arts visuels et vient de publier son premier livre Le bézoard aux éditions Québec-Amérique.
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 500$, pour un montant admissible de 100$.
Enchère de départ
Artiste: Gaëtane Cummings
Acrylique sur canevas, 2020, 16''x16''
Biographie:
Originaire des Îles de La Madeleine, (Québec) Canada. Gaëtane CUMMINGS vit et travaille à Montréal depuis 2013. Elle possède une formation en graphisme et en communication. En 1992, après l’annonce d’un problème de santé majeur, elle s’autorise un temps de réflexion pour remanier ses centres d’intérêt. Il s’en suit de multiples expérimentations : un programme aux Études Est-Asiatique en passant de la philosophie à la calligraphie chinoise. Et puis, des explorations artistiques : l’écriture, le chant, le saxophone. La peinture s’impose en 1998 avec passion.. En 2013, elle remporte le 1er prix du concours international, BIG-I ART PROJECT à Osaka, Japon. Puis, en 2016, elle est récompensée à nouveau, cette fois du « Prix Hiroaki Nakatsugawa ». En 2022, elle reçoit de la Nippon Foundation Diversity in the Arts le « Overseas work Award » pour son tableau « Biodiversité ». Elle participe à de nombreuses expositions solos et collectives. Plusieurs de ses oeuvres font partie de diverses collections privées au Québec, Japon et USA.
Sa pratique artistique se résume en deux aspects indissociables: quand elle va du côté de la peinture, aquarelle ou encre, elle est alors au service de l’inconscient et de l’intuitif. Et quand elle travaille à la conception et réalisation des installations, performances ou autres formes de création, elle est dans
l’expression du "CripArt" et de son engagement à dénoncer le Capacitisme sous toutes ses formes
Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 375$, pour un montant admissible de 75$.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!