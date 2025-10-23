Encan silencieux des 25 ans de Corpuscule Danse

Artiste: Gaëtane Cummings

Acrylique sur canevas, 2020, 16''x16''





Biographie:

Originaire des Îles de La Madeleine, (Québec) Canada. Gaëtane CUMMINGS vit et travaille à Montréal depuis 2013. Elle possède une formation en graphisme et en communication. En 1992, après l’annonce d’un problème de santé majeur, elle s’autorise un temps de réflexion pour remanier ses centres d’intérêt. Il s’en suit de multiples expérimentations : un programme aux Études Est-Asiatique en passant de la philosophie à la calligraphie chinoise. Et puis, des explorations artistiques : l’écriture, le chant, le saxophone. La peinture s’impose en 1998 avec passion.. En 2013, elle remporte le 1er prix du concours international, BIG-I ART PROJECT à Osaka, Japon. Puis, en 2016, elle est récompensée à nouveau, cette fois du « Prix Hiroaki Nakatsugawa ». En 2022, elle reçoit de la Nippon Foundation Diversity in the Arts le « Overseas work Award » pour son tableau « Biodiversité ». Elle participe à de nombreuses expositions solos et collectives. Plusieurs de ses oeuvres font partie de diverses collections privées au Québec, Japon et USA.

Sa pratique artistique se résume en deux aspects indissociables: quand elle va du côté de la peinture, aquarelle ou encre, elle est alors au service de l’inconscient et de l’intuitif. Et quand elle travaille à la conception et réalisation des installations, performances ou autres formes de création, elle est dans

l’expression du "CripArt" et de son engagement à dénoncer le Capacitisme sous toutes ses formes



Un reçu de charité sera émis à partir d'une enchère de 375$, pour un montant admissible de 75$.