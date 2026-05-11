Encan silencieux des Aigles - Souper bénéfice 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $
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Paire de billets dans les rouges au Canadien de Montréal pour la saison 2027.
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Carte cadeau de 50$ valide chez Sushi taxi.
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Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $
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Table d'hôte pour 2 aux Restaurant les Ailes Buffalo, valeur de 120$
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Profitez d’une journée mémorable sur le vert grâce à ce forfait pour 4 joueurs, incluant la voiturette, au Golf Ladouceur ou au Golf Ste-Flore. Que ce soit entre amis, en famille ou entre collègues, vivez une expérience conviviale sur l’un de ces magnifiques parcours de la région. Valeur approximative de 300$
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Carte cadeau de 100$ valide au restaurant le Banh Thaï.
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Carte cadeau de 100$ valide au Chaussure Pop du Cap-de-la-Madeleine.
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Carte cadeau de 250$ valide au Restaurant Le Cuisto.
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Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $
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Vivez une expérience golfique mémorable au Club de golf Ki-8-Eb de Trois-Rivières, un parcours de 18 trous situé en bordure de la rivière Saint-Maurice. Ce forfait inclut une ronde complète pour 4 joueurs, accompagnée de 2 voiturettes électriques pour un confort optimal. Club de golf Ki-8-Eb Le Ki-8-Eb offre un cadre naturel pittoresque et des installations de qualité, idéales pour une sortie entre amis, collègues ou en famille Valeur approximative de 300.
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Carte cadeau de 100$ valide au Chaussure Pop du Cap-de-la-Madeleine.
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Carte cadeau de 100$ valide au Skaker Cuisine & Mixologie de Trois-Rivières ou Shawinigan.
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Carte cadeau de 250$ valide au Restaurant Le Cuisto.
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Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $
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Carte cadeau de 100$ valide au Chaussure Pop du Cap-de-la-Madeleine.
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Carte cadeau de 100$ valide au pub le Trèfle.
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3 rondes de Golf avec Jean Tremblay sur les magnifiques terrains suivant :
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Souper spectacle au Cabaret le Memphis pour 2 personnes, valeur de 250$.
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