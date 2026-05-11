Organisé par

Les Aigles Can-Am

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux des Aigles - Souper bénéfice 2026

Lieu de prise en charge

1550 Av. Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières, QC G8Z 3R7, Canada

Forfait détente Expérience ultime au KiNipi item
Forfait détente Expérience ultime au KiNipi
400 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $

2 billets pour un match du Canadien 2027 item
2 billets pour un match du Canadien 2027
150 $

Enchère de départ

Paire de billets dans les rouges au Canadien de Montréal pour la saison 2027.

Loge pour 8 personnes aux cataractes de Shawinigan item
Loge pour 8 personnes aux cataractes de Shawinigan
100 $

Enchère de départ

  • 8 places en loge privé
  • Service d’hôtesse
50$ au Sushi Taxi item
50$ au Sushi Taxi
15 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 50$ valide chez Sushi taxi.

Forfait détente Expérience ultime au KiNipi item
Forfait détente Expérience ultime au KiNipi
400 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $

Table d'hôte pour 2 item
Table d'hôte pour 2
35 $

Enchère de départ

Table d'hôte pour 2 aux Restaurant les Ailes Buffalo, valeur de 120$

Quatuor de golf avec voiturette item
Quatuor de golf avec voiturette
80 $

Enchère de départ

Profitez d’une journée mémorable sur le vert grâce à ce forfait pour 4 joueurs, incluant la voiturette, au Golf Ladouceur ou au Golf Ste-Flore. Que ce soit entre amis, en famille ou entre collègues, vivez une expérience conviviale sur l’un de ces magnifiques parcours de la région. Valeur approximative de 300$

100$ au banh Thaï item
100$ au banh Thaï
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide au restaurant le Banh Thaï.

100$ au Chaussure Pop item
100$ au Chaussure Pop
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide au Chaussure Pop du Cap-de-la-Madeleine.

250$ au Cuisto Resto Lounge item
250$ au Cuisto Resto Lounge
70 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 250$ valide au Restaurant Le Cuisto.

Forfait détente Expérience ultime au KiNipi item
Forfait détente Expérience ultime au KiNipi
400 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $

Partie de golf pour 4 joueurs avec voiturette item
Partie de golf pour 4 joueurs avec voiturette
80 $

Enchère de départ

Vivez une expérience golfique mémorable au Club de golf Ki-8-Eb de Trois-Rivières, un parcours de 18 trous situé en bordure de la rivière Saint-Maurice. Ce forfait inclut une ronde complète pour 4 joueurs, accompagnée de 2 voiturettes électriques pour un confort optimal. Club de golf Ki-8-Eb Le Ki-8-Eb offre un cadre naturel pittoresque et des installations de qualité, idéales pour une sortie entre amis, collègues ou en famille Valeur approximative de 300.

100$ au Chaussure Pop item
100$ au Chaussure Pop
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide au Chaussure Pop du Cap-de-la-Madeleine.

100$ au Skaker Cuisine & Mixologie item
100$ au Skaker Cuisine & Mixologie
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide au Skaker Cuisine & Mixologie de Trois-Rivières ou Shawinigan.

250$ au Cuisto Resto Lounge item
250$ au Cuisto Resto Lounge
70 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 250$ valide au Restaurant Le Cuisto.

Forfait détente Expérience ultime au KiNipi item
Forfait détente Expérience ultime au KiNipi
400 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $

100$ au Chaussure Pop item
100$ au Chaussure Pop
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide au Chaussure Pop du Cap-de-la-Madeleine.

100$ au Pub Le Trèfle item
100$ au Pub Le Trèfle
40 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 100$ valide au pub le Trèfle.

Forfait de golf unique pour 3 personnes item
Forfait de golf unique pour 3 personnes item
Forfait de golf unique pour 3 personnes item
Forfait de golf unique pour 3 personnes
400 $

Enchère de départ

3 rondes de Golf avec Jean Tremblay sur les magnifiques terrains suivant :

  • Golf de la Faune
  • Golf La Tempête
  • Golf Royal Québec
Souper spectacle au Cabaret le Memphis pour 2 personnes item
Souper spectacle au Cabaret le Memphis pour 2 personnes
65 $

Enchère de départ

Souper spectacle au Cabaret le Memphis pour 2 personnes, valeur de 250$.

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