Encan silencieux des Aigles - Souper bénéfice 2026

Offrez-vous une escapade bien-être inoubliable pour deux personnes au KiNipi spa nordique & hébergement, situé à Trois-Rivières. Ce forfait comprend : • Une nuitée dans une chambre confortable, déjeuner inclus ; • L'accès illimité à l'expérience thermale : bains chauds et froids, saunas, hammam et aires de relaxation ; • Un massage suédois de 60 minutes pour deux personnes ; • Un crédit de 120$ au restaurant gastronomique KiNipi à la bouche. Profitez d'un moment de détente absolue dans un cadre enchanteur, à seulement quelques minutes du centre-ville de Trois-Rivières. Valeur approximative de 1000 $