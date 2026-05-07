Encan de toile au profil des Chamaniers de Saint-Hyacinthe

Huile sur toile, 24x30 pouces.



La création de l’œuvre La rencontre représente, pour l’artiste Natania Lemieux, une manière profondément intime de rendre hommage à la place essentielle qu’occupent les Chamaniers dans sa vie. À seulement sept ans, elle était loin d’imaginer l’influence durable qu’aurait ce tout premier cours de danse folklorique sur son parcours artistique et personnel.



À travers cette œuvre, Natania Lemieux explore des thèmes qui nourrissent profondément sa démarche créative : le plaisir de jouer, la spontanéité, la curiosité, le mouvement et la connexion aux autres. Les petits moineaux qui peuplent la composition deviennent les symboles d’une communauté bienveillante, de la solidarité, de la joie de vivre et de la beauté que l’on retrouve dans les gestes simples du quotidien.



La rencontre évoque ainsi autant la rencontre humaine que la rencontre avec la danse elle-même : cet espace vivant où les corps, les histoires et les émotions se croisent, se répondent et continuent de faire vibrer la mémoire collective.





La toile vient avec un certificat d’authenticité. Les détails concernant la livraison de la toile seront communiqués directement au collectionneur à la fin de l’enchère.