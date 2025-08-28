Encan silencieux d'Excellence sportive Québec-Lévis

Forfait flexi-choix = dix (10) accès terrasse pour un match des Capitales de Québec durant les mois de mai et juin 2026.

Comprend un accès à la terrasse de 17h à 19h avec :

- Nourriture à volonté

- 3 consommations par personne

- Musique live

- Accès à la partie des Capitales