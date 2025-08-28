Encan silencieux d'Excellence sportive Québec-Lévis

2300 rue de la terrasse
Chandail autographié par Louis Crevier, #46 des Blackhawks de Chicago
10 billets FLEX pour les matchs des Remparts de Québec. Il s’agit de billets échangeables contre n’importe quel match de la saison régulière 2025-2026.
Un weekend pour 2 adultes et 2 enfants dans un condo 1 chambre aux Chalets Montmorency
Une paire de billets (vers Milan) en classe régulière avec la compagnie Air Canada
Forfait flexi-choix = dix (10) accès terrasse pour un match des Capitales de Québec durant les mois de mai et juin 2026.
Comprend un accès à la terrasse de 17h à 19h avec :
- Nourriture à volonté
- 3 consommations par personne
- Musique live
- Accès à la partie des Capitales
Laissez-passer quotidien pour deux personnes, donnant accès à l'ensemble de ses expositions pour une journée.
Ensemble Craft pour homme : une paire de pantalons, un t-shirt et une veste confortables et de qualité.
Ensemble Craft pour femme : un manteau, un t-shirt et un legging d'entraînement court.
Nuitée en chambre king classique, incluant les déjeuners pour deux personnes.
Une location d'un fatbike standard, un casque et l'accès journalier valide pour la saison hivernale 2025-26
Une location d'un fatbike électrique, un casque et l'accès journalier valide pour la saison hivernale 2025-26
Certificat donnant accès à deux billets pour la pièce L’Empire du castor présenté du 13 janvier au 7 février 2026
