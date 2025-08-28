Encan silencieux d'Excellence sportive Québec-Lévis

auction.pickupLocation

2300 rue de la terrasse

Chandail de hockey autographié item
Chandail de hockey autographié item
Chandail de hockey autographié
CA$200

auctionV2.input.startingBid

Chandail autographié par Louis Crevier, #46 des Blackhawks de Chicago

10 billets FLEX pour les Remparts item
10 billets FLEX pour les Remparts item
10 billets FLEX pour les Remparts
CA$95

auctionV2.input.startingBid

10 billets FLEX pour les matchs des Remparts de Québec. Il s’agit de billets échangeables contre n’importe quel match de la saison régulière 2025-2026.

Forfait hébergement item
Forfait hébergement item
Forfait hébergement
CA$130

auctionV2.input.startingBid

Un weekend pour 2 adultes et 2 enfants dans un condo 1 chambre aux Chalets Montmorency

billet d'avion vers Milan item
billet d'avion vers Milan
CA$1,225

auctionV2.input.startingBid

Une paire de billets (vers Milan) en classe régulière avec la compagnie Air Canada

Capitales de Québec (10 accès) item
Capitales de Québec (10 accès) item
Capitales de Québec (10 accès) item
Capitales de Québec (10 accès)
CA$175

auctionV2.input.startingBid

Forfait flexi-choix = dix (10) accès terrasse pour un match des Capitales de Québec durant les mois de mai et juin 2026. 
Comprend un accès à la terrasse de 17h à 19h avec :
- Nourriture à volonté
- 3 consommations par personne
- Musique live
- Accès à la partie des Capitales

Musée de la civilisation (laissez-passer pour 2 personnes) item
Musée de la civilisation (laissez-passer pour 2 personnes) item
Musée de la civilisation (laissez-passer pour 2 personnes)
CA$36

auctionV2.input.startingBid

Laissez-passer quotidien pour deux personnes, donnant accès à l'ensemble de ses expositions pour une journée.

Kit pour homme Craft item
Kit pour homme Craft item
Kit pour homme Craft item
Kit pour homme Craft
CA$124

auctionV2.input.startingBid

Ensemble Craft pour homme : une paire de pantalons, un t-shirt et une veste confortables et de qualité.

Kit pour femme Craft item
Kit pour femme Craft item
Kit pour femme Craft item
Kit pour femme Craft
CA$114

auctionV2.input.startingBid

Ensemble Craft pour femme : un manteau, un t-shirt et un legging d'entraînement court.

Nuitée en chambre king & déjeuners pour deux personnes item
Nuitée en chambre king & déjeuners pour deux personnes item
Nuitée en chambre king & déjeuners pour deux personnes item
Nuitée en chambre king & déjeuners pour deux personnes
CA$123

auctionV2.input.startingBid

Nuitée en chambre king classique, incluant les déjeuners pour deux personnes.

Location fatbike standard et accès journalier item
Location fatbike standard et accès journalier item
Location fatbike standard et accès journalier
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Une location d'un fatbike standard, un casque et l'accès journalier valide pour la saison hivernale 2025-26

Location fatbike électrique et accès journalier item
Location fatbike électrique et accès journalier item
Location fatbike électrique et accès journalier
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Une location d'un fatbike électrique, un casque et l'accès journalier valide pour la saison hivernale 2025-26

Deux billets au théâtre La Bordée item
Deux billets au théâtre La Bordée item
Deux billets au théâtre La Bordée
CA$35

auctionV2.input.startingBid

Certificat donnant accès à deux billets pour la pièce L’Empire du castor présenté du 13 janvier au 7 février 2026

common:zeffyTipDisclaimerTicketing