Organisé par

Excellence sportive Québec-Lévis

À propos de cet événement

Encan silencieux 25e anniversaire ESQL

Lieu de prise en charge

2300 rue de la terrasse

manteau en duvet unisex item
manteau en duvet unisex
70 $

Enchère de départ

Manteau en duvet de marque Apogée, grandeur M unisex


Valeur 149 $

Kit pour homme Craft item
Kit pour homme Craft item
Kit pour homme Craft item
Kit pour homme Craft
125 $

Enchère de départ

Ensemble Craft pour homme : une paire de pantalons, un t-shirt et une veste confortables et de qualité.


Valeur de 355 $

chemise Team Canada autographié item
chemise Team Canada autographié
70 $

Enchère de départ

Chemise lululemon Team Canada autographiée par Anthony Bouchard, champion du monde de para-athlétisme.

Grandeur medium homme

Évaluation biomécanique item
Évaluation biomécanique
90 $

Enchère de départ

Évaluation biomécanique de votre choix (golf, course ou vélo) dans n'importe quel PCN.


Valeur de 250 $

Carte cadeau Clinique Numa item
Carte cadeau Clinique Numa
50 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 150 $ applicable sur tous les services.

t-shirt Maloja homme item
t-shirt Maloja homme item
t-shirt Maloja homme
25 $

Enchère de départ

Chandail de marque Maloja pour homme, grandeur Large.


Valeur de 70 $

2e Évaluation biomécanique item
2e Évaluation biomécanique
90 $

Enchère de départ

Évaluation biomécanique de votre choix (golf, course ou vélo) dans n'importe quel PCN.


Valeur de 250 $

Deux locations d'équipements et accès journaliers item
Deux locations d'équipements et accès journaliers item
Deux locations d'équipements et accès journaliers item
Deux locations d'équipements et accès journaliers
50 $

Enchère de départ

Deux locations d’équipement incluant les accès journaliers aux Sentiers du Moulin, situés au Lac-Beauport. Valides pour la saison hivernale 2026.

Valeur de 125 $

Découverte Espresso Brûlerie Rousseau item
Découverte Espresso Brûlerie Rousseau item
Découverte Espresso Brûlerie Rousseau
20 $

Enchère de départ

Boîte de dégustation comprenant trois variétés d’espresso de la Brûlerie Rousseau.

Découverte Filtre Brûlerie Rousseau item
Découverte Filtre Brûlerie Rousseau item
Découverte Filtre Brûlerie Rousseau
20 $

Enchère de départ

Boîte de dégustation comprenant trois variétés de café filtre de la Brûlerie Rousseau

Certificat-cadeau Coureur Nordique item
Certificat-cadeau Coureur Nordique
40 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau d'une valeur de 100 $ chez le Coureur Nordique

Certificat-cadeau Coureur Nordique item
Certificat-cadeau Coureur Nordique
40 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau d'une valeur de 100$ chez le Coureur nordique

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