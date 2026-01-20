Encan silencieux 25e anniversaire ESQL

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À propos de cet événement
2300 rue de la terrasse
Enchère de départ
Manteau en duvet de marque Apogée, grandeur M unisex
Valeur 149 $
Enchère de départ
Ensemble Craft pour homme : une paire de pantalons, un t-shirt et une veste confortables et de qualité.
Valeur de 355 $
Enchère de départ
Chemise lululemon Team Canada autographiée par Anthony Bouchard, champion du monde de para-athlétisme.
Grandeur medium homme
Enchère de départ
Évaluation biomécanique de votre choix (golf, course ou vélo) dans n'importe quel PCN.
Valeur de 250 $
Enchère de départ
Carte cadeau de 150 $ applicable sur tous les services.
Enchère de départ
Chandail de marque Maloja pour homme, grandeur Large.
Valeur de 70 $
Enchère de départ
Évaluation biomécanique de votre choix (golf, course ou vélo) dans n'importe quel PCN.
Valeur de 250 $
Enchère de départ
Deux locations d’équipement incluant les accès journaliers aux Sentiers du Moulin, situés au Lac-Beauport. Valides pour la saison hivernale 2026.
Valeur de 125 $
Enchère de départ
Boîte de dégustation comprenant trois variétés d’espresso de la Brûlerie Rousseau.
Enchère de départ
Boîte de dégustation comprenant trois variétés de café filtre de la Brûlerie Rousseau
Enchère de départ
Certificat-cadeau d'une valeur de 100 $ chez le Coureur Nordique
Enchère de départ
Certificat-cadeau d'une valeur de 100$ chez le Coureur nordique
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