Encan virtuel du 30e anniversaire des Proches aidants de la MRC de Maskinongé

Une valeur de 175 $ !

***Panier « L’érable avec finesse et élégance » de la Cabane à sucre Saint-Mathieu-du-Parc



Ce panier met en valeur notre collection de vins d’érable, déclinée en plusieurs expressions uniques : La Potineuse (mousseux érable et fraise), La Petite jasette (vin sec), Le Secret (vin moelleux), La Grande confession (vin licoreux) et La Révélation (boisson alcoolisée vieillie en fût).



Présentés côte à côte, ces produits illustrent toute la richesse et la diversité de l’érable revisité.



Le panier comprend également des incontournables gourmands : sirop d’érable, sucre, épices fines et douceurs à l’érable.



Une invitation à découvrir l’érable autrement, avec finesse, élégance et authenticité.





https://cabanesucresaintmathieuduparc.ca/