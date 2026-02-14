Encan virtuel du 30e anniversaire des Proches aidants de la MRC de Maskinongé

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Une valeur de 105 $ !
*** Massage 60 minutes par un(e) des thérapeutes qualifié(e)s de Myo Santé Trois-Rivières!
Offrez-vous un excellent massage thérapeutique, conçu pour soulager les tensions musculaires récentes et occasionnelles.
https://myosante.com/trois-rivieres
Enchère de départ
Une valeur de 175 $ !
***Panier « L’érable avec finesse et élégance » de la Cabane à sucre Saint-Mathieu-du-Parc
Ce panier met en valeur notre collection de vins d’érable, déclinée en plusieurs expressions uniques : La Potineuse (mousseux érable et fraise), La Petite jasette (vin sec), Le Secret (vin moelleux), La Grande confession (vin licoreux) et La Révélation (boisson alcoolisée vieillie en fût).
Présentés côte à côte, ces produits illustrent toute la richesse et la diversité de l’érable revisité.
Le panier comprend également des incontournables gourmands : sirop d’érable, sucre, épices fines et douceurs à l’érable.
Une invitation à découvrir l’érable autrement, avec finesse, élégance et authenticité.
Enchère de départ
Une valeur de 191 $ !
*** Textiles Patlin de Saint-Paulin offre la liberté d’adapter le confort et la chaleur de votre lit au fil des saisons et de vos besoins grâce à la couette Hémisphère. Très douce et moelleuse, cette couette superpose deux couches détachables, l’une plus légère et fraîche, l’autre plus chaude, qui vous donneront envie de prolonger la grasse matinée, été comme hiver.
Dimensions
Grand lit / Queen
86x92 pouces, 90 oz
Composition
Ensemble de deux couettes synthétiques superposables : l'une de 200 g/m2 et l'autre de 300 g/m2
Coquille blanche 100 % microfibre
Bourre 100 % polyester
Boutons pression
https://textilespatlin.com/
Enchère de départ
Une valeur de 310 $ !
*** ''La Caresse" par l'artiste peintre Magella Bouchard de Trois-Rivières
Acrylique sur toile galerie 12 x 12 pouces
Artiste peintre, Magella Bouchard a su développer une manière très personnelle de faire ressortir les sujets du fond coloré de la toile. Elle touche ainsi à l’aspect intuitif et inattendu de la création.
https://magellabouchard.com/
(Crédit photo de l'artiste https://www.petitssourires.com/ )
Enchère de départ
Une valeur de 400 $ !
*** Toile ''Moi mes souliers'' de l'artiste peintre Guylaine Renière, de Saint-Paulin.
Pastels secs sur papier pastel mat
Format: 11X14 pouces
Avec encadrement et passe-partout: 18X22 pouces
Guylaine Renière anime La Longue Maison – Résidence d’artiste en Mauricie (Maskinongé). Activités culturelles et formation en arts visuels. Hébergement pour retraites créatives avec accompagnement personnalisé. Location d’atelier et galerie pour créer et exposer.
https://www.facebook.com/p/La-Longue-Maison-r%C3%A9sidence-dartiste-61578066453711/
https://www.facebook.com/guylaine.reniere
https://www.instagram.com/g_reniere
https://guylainereniere.com/
Enchère de départ
D'une valeur de 482.90 $ !
*** Menu dégustation pour deux personnes avec l'accord met-vins, valide du dimanche au jeudi.
L'Auberge et table gastronomique à Saint-Mathieu-du-Parc est un restaurant distingué d’une étoile verte Michelin!
https://auberge-st-mathieu-du-lac.com/
Enchère de départ
Une valeur de 480 $ !
*** Toile "Au pays des fleurs"
De l'artiste peintre Paule de Châteauneuf, de Saint-Élie-de-Caxton.
Acrylique sur toile, 24 x 20 роuces
Paule de Châteauneuf, coloriste , en recherche de formes et couleurs afin de créer en toute conscience artistique une représentation imagée sur toile.
https://www.facebook.com/pdechateauneuf/
https://www.culturemauricie.ca/liste_des_membres/profil/paule-de-chateauneuf-artiste-visuelle
Enchère de départ
Une valeur de 500 $ !
*** Toile "Écho de la forêt"
Par l'artiste peintre Paule de Châteauneuf, de Saint-Élie-de-Caxton
Acrylique sur toile, 18 x 26 pouces
Paule de Châteauneuf, coloriste , en recherche de formes et couleurs afin de créer en toute conscience artistique une représentation imagée sur toile.
https://www.facebook.com/pdechateauneuf/
https://www.culturemauricie.ca/liste_des_membres/profil/paule-de-chateauneuf-artiste-visuelle
Enchère de départ
Une valeur de 600 $ !
*** Toile "Illusion du Héros"
Par l'artiste peintre Ani Müller, de Bastican.
16 x 20 pouces
Cette œuvre en technique mixte sur toile explore le passage du temps, la transformation et la mémoire collective du patrimoine des Canadiens de Montréal. À travers une composition riche et fragmentée, elle évoque ce que furent ces lieux, ces histoires et ces identités, tout en questionnant ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.
La matière y joue un rôle central : travaillée à la spatule, enrichie de sable, de collages et de textures superposées, la surface devient un territoire vivant, chargé de traces et de réminiscences. Chaque strate révèle une tension entre disparition et persistance, entre mémoire et renouveau.
Œuvre unique, elle témoigne d’une démarche artistique profondément ancrée dans la recherche et l’engagement. Authentique, elle est signée Ani Muller, artiste établie au Québec, qui expose régulièrement en Europe et dont le travail est reconnu pour ses compositions fragmentées et son implication dans la réflexion sur le patrimoine et l’identité.
www.animuller.com
Enchère de départ
Une valeur de 800 $ !
*** Exceptionnel trio de couteaux de cuisine en acier carbone, fabriqués à la main, et présentés sur une magnifique planche de noyer personnalisée.
Chaque manche en bois teint et stabilisé, chaque lame, ainsi que la planche, portent une inscription spécialement concoctée pour rendre hommage au dévouement incroyable des proches aidants.
Fabriqués par le génial artisan Couteau Custom St-Mathieu du Parc!
https://www.couteaucustomsmp.com/
https://www.facebook.com/share/18FFGRwnfd/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Une valeur de 1000 $ !
*** Séjour de deux nuitées en chalet en nature, avec spa! Situé à Saint-Mathieu-du-Parc au milieu d’un domaine de 70 hectares, tout juste derrière le Labyrinthe Coureur des bois et les grands jardins de Pépinière du Parc. Le tout à seulement 10 km du Parc national de la Mauricie.
Le chalet est tout équipé et peut accueillir jusqu’à 4 personnes.
Hébergement - Labyrinthe coureur des bois
https://www.facebook.com/share/r/18F1GhhqGQ/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Une valeur de 1 500 $ !
*** Toile ''L'entraide'' de l'artiste peintre Carl Chevari, de Saint-Élie-de-Caxton.
Acrylique sur canva, 48 x 38 pouces
Carl Chevari est un artiste peintre autodidacte depuis 30 ans. Plongez dans un univers où humains, végétaux et nature s'entrelacent sur des toiles de grand format, travaillées à l'acrylique.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61577900891193
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