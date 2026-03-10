Bureau des Artistes du Littoral
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Bureau des Artistes du Littoral

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux du BAL 2026

Lieu de prise en charge

3995 Rue de la Fabrique, Lévis, QC G6W 1J6, Canada

Abonnement double pour la saison 2026-27 de l'OSLévis item
Abonnement double pour la saison 2026-27 de l'OSLévis
50 $

Enchère de départ

Un abonnement double pour profiter pleinement de l'Espace Symphonique! https://oslevis.org/programmation/

Fondé en 1985, l’Orchestre symphonique de Lévis réunit des musicien·ne·s passionné·e·s et engagé·e·s à faire rayonner la musique classique sur la Rive-Sud de Québec. Grâce à une programmation variée et audacieuse, il crée des ponts entre les œuvres du répertoire et son public, tout en tissant des liens durables avec la communauté.

Valeur de 215$

Le merle d'Amérique (2021) item
Le merle d'Amérique (2021) item
Le merle d'Amérique (2021) item
Le merle d'Amérique (2021)
100 $

Enchère de départ

Par l'artiste Jason Clough / valeur réelle $350


Le corps et les ailes sont des petits morceaux de bois de grève. Les plumes avant sont faites d’une cosse d'asclépiade. La tête est un bulbe de racine et les yeux sont des pierres de schiste. La sculpture finie est pulvérisée avec un scellant mat.

H 11" x L 8"

https://www.thecreaturetree.com/contact.html

Miles Davis item
Miles Davis item
Miles Davis item
Miles Davis
300 $

Enchère de départ

"Miles Davis" par Florence Lemay

Valeur réelle $1500


Florence Lemay est une artiste visuelle de Lévis, Québec, qui a su s’imposer tant au niveau local qu’international grâce à ses œuvres et ses performances artistiques. Son parcours se distingue par une riche série de réalisations et de distinctions qui témoignent de son talent et de son engagement dans le domaine artistique.

En 2024, elle a été finaliste à plusieurs compétitions d'envergure comme l’Art Battle de Toronto et de Chicago, participant même à une édition spéciale en collaboration avec Sharpie. Elle a également réalisé une murale vivante, financée par une subvention de la Ville de Lévis, renforçant ainsi son lien avec sa communauté. Cette même année, Florence a été finaliste au Concours art DCL de la Galerie Louise-Carrier et a exposé son travail à Londres et à Monaco, où elle a également offert des performances de live painting.

Ses activités de live painting se sont intensifiées au fil des ans, marquant des événements prestigieux comme l’événement Huîtres et Merveilles au Château Frontenac et des performances au Palais Montcalm, où elle a combiné peinture et musique lors de concerts.

Engagée dans sa région, Florence a été porte-parole des Journées de la culture en Chaudière-Appalaches en 2022, illustrant son désir de promouvoir l’art et la culture au sein de sa communauté. Elle ouvre sa galerie d’art en 2023 à Lévis pour partager sa passion pour l’art et collaborer au rayonnement des autres artistes exposant à la galerie.

Tuque noire fabriquée au Québec (taille unique) item
Tuque noire fabriquée au Québec (taille unique)
10 $

Enchère de départ

Tuque noire fabriquée au Québec à l’effigie du BAL, série produite en collaboration avec l’entreprise Lévisienne Chandail de loup. Parfaite pour vous réchauffer sous le doux soleil du printemps!

Jetée tissée (Cotton et polyester) (Copier) item
Jetée tissée (Cotton et polyester) (Copier)
15 $

Enchère de départ

Jetée à l’effigie du BAL. Parfaite pour vous réchauffer au bord du feu de foyer ou du feu de camp lors de votre prochain pique-nique cet été!

Tuque grise fabriquée au Québec (taille unique) item
Tuque grise fabriquée au Québec (taille unique)
10 $

Enchère de départ

Tuque grise fabriquée au Québec à l’effigie du BAL, série produite en collaboration avec l’entreprise Lévisienne Chandail de loup. Parfaite pour vous réchauffer sous le doux soleil du printemps!

Bas %100 laine (taille 7,5 à 9 femme) item
Bas %100 laine (taille 7,5 à 9 femme)
10 $

Enchère de départ

Bas %100 laine fabriqués au Québec à l’effigie du BAL, série produite en collaboration avec l’entreprise Lévisienne Chandail de loup. Parfaits pour vos prochaines randonnées pédestres sous le doux soleil du printemps!

Tuque grise fabriquée au Québec (taille unique) item
Tuque grise fabriquée au Québec (taille unique)
10 $

Enchère de départ

Tuque grise fabriquée au Québec à l’effigie du BAL, série produite en collaboration avec l’entreprise Lévisienne Chandail de loup. Parfaite pour vous réchauffer sous le doux soleil du printemps!

Bas %100 laine (taille 7,5 à 9 femme) item
Bas %100 laine (taille 7,5 à 9 femme)
10 $

Enchère de départ

Bas %100 laine fabriqués au Québec à l’effigie du BAL, série produite en collaboration avec l’entreprise Lévisienne Chandail de loup. Parfaits pour vos prochaines randonnées pédestres sous le doux soleil du printemps!

Visite et dégustation pour 6 personnes item
Visite et dégustation pour 6 personnes
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une visite et dégustation à la distillerie pour un groupe de 6 personnes. Valeur de 120$ chacun. Une autre saveur locale à découvrir!

Visite et dégustation pour 6 personnes item
Visite et dégustation pour 6 personnes
20 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une visite et dégustation à la distillerie pour un groupe de 6 personnes. Valeur de 120$ chacun. Une autre saveur locale à découvrir!

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