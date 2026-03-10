Encan silencieux du BAL 2026

"Miles Davis" par Florence Lemay

Valeur réelle $1500





Florence Lemay est une artiste visuelle de Lévis, Québec, qui a su s’imposer tant au niveau local qu’international grâce à ses œuvres et ses performances artistiques. Son parcours se distingue par une riche série de réalisations et de distinctions qui témoignent de son talent et de son engagement dans le domaine artistique.

En 2024, elle a été finaliste à plusieurs compétitions d'envergure comme l’Art Battle de Toronto et de Chicago, participant même à une édition spéciale en collaboration avec Sharpie. Elle a également réalisé une murale vivante, financée par une subvention de la Ville de Lévis, renforçant ainsi son lien avec sa communauté. Cette même année, Florence a été finaliste au Concours art DCL de la Galerie Louise-Carrier et a exposé son travail à Londres et à Monaco, où elle a également offert des performances de live painting.

Ses activités de live painting se sont intensifiées au fil des ans, marquant des événements prestigieux comme l’événement Huîtres et Merveilles au Château Frontenac et des performances au Palais Montcalm, où elle a combiné peinture et musique lors de concerts.

Engagée dans sa région, Florence a été porte-parole des Journées de la culture en Chaudière-Appalaches en 2022, illustrant son désir de promouvoir l’art et la culture au sein de sa communauté. Elle ouvre sa galerie d’art en 2023 à Lévis pour partager sa passion pour l’art et collaborer au rayonnement des autres artistes exposant à la galerie.