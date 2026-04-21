FONDATION EDUCATIVE LE PETIT PRINCE

Organisé par

FONDATION EDUCATIVE LE PETIT PRINCE

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux du bal Tapis Rouge

Lieu de prise en charge

5 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4S 1B7, Canada

Certificat El Gordo - 50 $ item
Certificat El Gordo - 50 $
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau El Gordo d’une valeur de 50$.


Non monnayable et non remboursable. Valide à St-Lambert, Montréal et Beloeil.

Certificat El Gordo - 50 $ item
Certificat El Gordo - 50 $
25 $

Enchère de départ

Certificat cadeau El Gordo d’une valeur de 50$.


Non monnayable et non remboursable. Valide à St-Lambert, Montréal et Beloeil.

Bague signée Maison Proud - Valeur de 500 $ item
Bague signée Maison Proud - Valeur de 500 $ item
Bague signée Maison Proud - Valeur de 500 $
250 $

Enchère de départ

Bague signée Maison Proud, bijouterie de St-Lambert anciennement connue sous le nom de Bijouterie Rivet. Bague en or blanc 14K, ornée d'un saphir bleu de laboratoire de 1 carat, taillé poire. La bague sera ajustée gratuitement à la grandeur du futur heureux propriétaire. Valeur de 500 $.

Carte de 5 cours - Moon Pilates - valeur de 175 $ item
Carte de 5 cours - Moon Pilates - valeur de 175 $
85 $

Enchère de départ

Carte de 5 cours sur reformer ou hot pilates, à votre choix + chaussettes de pilates.


Non monnayable et non rembousable. Communiquer avec Moon pour utiliser vos cours.

2 billets de tennis offerts par Groupe Gendron item
2 billets de tennis offerts par Groupe Gendron
200 $

Enchère de départ

2 billets pour la coupe Rogers (Galerie média; VIP avec boissons non alcoolisées et nourriture) pour le mercredi 5 août (en soirée) (valeur de 460$).


Non monnayable et non remboursable. Offert par Groupe Gendron Financière banque national.

Livre “The Darkest Dark” item
Livre “The Darkest Dark”
20 $

Enchère de départ

Livre “The Darkest Dark” de l’astronaute Chris Hadfield, en anglais, signé par l’auteur. Offert par Bumper to Bumper. Valeur de 50$.

Compresseur d’air portable Denvix item
Compresseur d’air portable Denvix
50 $

Enchère de départ

Compresseur d’air portable de marque Denvix 

Pour un gonflage rapide et puissant. Offert par Bumper to Bumper. Valeur de 180 $.

Chat Perché - Peluche + carte cadeau de 75$. item
Chat Perché - Peluche + carte cadeau de 75$.
40 $

Enchère de départ

Peluche chien Jellycat et une carte cadeau de 75$. Valeur de 120 $.


Non monnayable et non remboursable

Livre "À la maison" et carte cadeau de 50$ item
Livre "À la maison" et carte cadeau de 50$
50 $

Enchère de départ

Livre "À la maison" et carte cadeau de 50$. Valeur de 100 $.


Offert par Chez nous chez vous.


Non monnayable et non remboursable

Coffret de vin Galleon #1 item
Coffret de vin Galleon #1 item
Coffret de vin Galleon #1
125 $

Enchère de départ

Coffret de bouteilles de vin offert par Dandurand, leader de l’importation vinicole au Canada.

Coffret de vin Galleon #2 item
Coffret de vin Galleon #2 item
Coffret de vin Galleon #2
125 $

Enchère de départ

Coffret de bouteilles de vin offert par Dandurand, leader de l’importation vinicole au Canada.

Lot de produits L'Oréal #1 item
Lot de produits L'Oréal #1 item
Lot de produits L'Oréal #1
300 $

Enchère de départ

Valeur de 600 $

Lot de produits L'Oréal #2 item
Lot de produits L'Oréal #2 item
Lot de produits L'Oréal #2
150 $

Enchère de départ

Valeur de 600 $

Lot de produits L'Oréal #3 item
Lot de produits L'Oréal #3 item
Lot de produits L'Oréal #3
150 $

Enchère de départ

Valeur de 600 $

Coffret YSL #1 item
Coffret YSL #1 item
Coffret YSL #1
75 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $

Coffret YSL #2 item
Coffret YSL #2 item
Coffret YSL #2
75 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $

Forfait de 30 cours (valeur de 300$) item
Forfait de 30 cours (valeur de 300$)
150 $

Enchère de départ

Forfait de 30 cours (valeur de 300$) gracieuseté du centre d’entrainement Hamfit.

Forfait de 50 cours (valeur de 500$) item
Forfait de 50 cours (valeur de 500$)
250 $

Enchère de départ

Forfait de 50 cours (valeur de 500$) gracieuseté du centre d’entrainement Hamfit.

Forfait de 10 cours (valeur de 100$) item
Forfait de 10 cours (valeur de 100$)
50 $

Enchère de départ

Forfait de 10 cours (valeur de 100$) gracieuseté du centre d’entrainement Hamfit.

Certificat dérive gourmande - spa Bota Bota item
Certificat dérive gourmande - spa Bota Bota
300 $

Enchère de départ

Certificat Dérive gourmande pour deux, stationnement inclus. Le forfait Dérive gourmande comprend un accès au circuit d’eaux Escale, un massage thérapeutique ou détente (ou un soin esthétique) de 60 minutes et un repas au restaurant La Traversée (deux assiettes et un verre de vin). Le verre de vin peut être remplacé par une consommation de valeur égale ou moindre.Valide en tout temps. (valeur de 620$)


Non monnayable et non remboursable. Expire le 1er décembre 2027.

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