Encan silencieux du bal Tapis Rouge

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Certificat cadeau El Gordo d’une valeur de 50$.
Non monnayable et non remboursable. Valide à St-Lambert, Montréal et Beloeil.
Enchère de départ
Certificat cadeau El Gordo d’une valeur de 50$.
Non monnayable et non remboursable. Valide à St-Lambert, Montréal et Beloeil.
Enchère de départ
Bague signée Maison Proud, bijouterie de St-Lambert anciennement connue sous le nom de Bijouterie Rivet. Bague en or blanc 14K, ornée d'un saphir bleu de laboratoire de 1 carat, taillé poire. La bague sera ajustée gratuitement à la grandeur du futur heureux propriétaire. Valeur de 500 $.
Enchère de départ
Carte de 5 cours sur reformer ou hot pilates, à votre choix + chaussettes de pilates.
Non monnayable et non rembousable. Communiquer avec Moon pour utiliser vos cours.
Enchère de départ
2 billets pour la coupe Rogers (Galerie média; VIP avec boissons non alcoolisées et nourriture) pour le mercredi 5 août (en soirée) (valeur de 460$).
Non monnayable et non remboursable. Offert par Groupe Gendron Financière banque national.
Enchère de départ
Livre “The Darkest Dark” de l’astronaute Chris Hadfield, en anglais, signé par l’auteur. Offert par Bumper to Bumper. Valeur de 50$.
Enchère de départ
Compresseur d’air portable de marque Denvix
Pour un gonflage rapide et puissant. Offert par Bumper to Bumper. Valeur de 180 $.
Enchère de départ
Peluche chien Jellycat et une carte cadeau de 75$. Valeur de 120 $.
Non monnayable et non remboursable
Enchère de départ
Livre "À la maison" et carte cadeau de 50$. Valeur de 100 $.
Offert par Chez nous chez vous.
Non monnayable et non remboursable
Enchère de départ
Coffret de bouteilles de vin offert par Dandurand, leader de l’importation vinicole au Canada.
Enchère de départ
Coffret de bouteilles de vin offert par Dandurand, leader de l’importation vinicole au Canada.
Enchère de départ
Valeur de 600 $
Enchère de départ
Valeur de 600 $
Enchère de départ
Valeur de 600 $
Enchère de départ
Valeur de 150 $
Enchère de départ
Valeur de 150 $
Enchère de départ
Forfait de 30 cours (valeur de 300$) gracieuseté du centre d’entrainement Hamfit.
Enchère de départ
Forfait de 50 cours (valeur de 500$) gracieuseté du centre d’entrainement Hamfit.
Enchère de départ
Forfait de 10 cours (valeur de 100$) gracieuseté du centre d’entrainement Hamfit.
Enchère de départ
Certificat Dérive gourmande pour deux, stationnement inclus. Le forfait Dérive gourmande comprend un accès au circuit d’eaux Escale, un massage thérapeutique ou détente (ou un soin esthétique) de 60 minutes et un repas au restaurant La Traversée (deux assiettes et un verre de vin). Le verre de vin peut être remplacé par une consommation de valeur égale ou moindre.Valide en tout temps. (valeur de 620$)
Non monnayable et non remboursable. Expire le 1er décembre 2027.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!