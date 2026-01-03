Organisé par

Fiducie Des Fonds De Charite Du Club Richelieu-victoriaville Inc

Encan silencieux du BVF 2026 - Richelieu Victoriaville

Lot #1 Chandail autographié par Gilbert Perreault item
Lot #1 Chandail autographié par Gilbert Perreault
400 $

Enchère de départ

Chandail autographié par Gilbert Perreault, une de nos vedettes locales de la LNH, HOF1990, gracieuseté de Viridem. Valeur de 750$.

Lot #2 Ensemble d'outils sans fil Milwaukee item
Lot #2 Ensemble d'outils sans fil Milwaukee
650 $

Enchère de départ

Ensemble complet d'outils sans fil Milwaukee, gracieuseté d'Outilmag. Valeur de 1298$.

Lot #3 Panier cadeau Azur item
Lot #3 Panier cadeau Azur
100 $

Enchère de départ

Panier de produits du centre de santé beauté gracieuseté du centre de santé-beauté Azur. Valeur de 250$.

Lot #4 Orange Gold vin orange biologique 2023 item
Lot #4 Orange Gold vin orange biologique 2023
15 $

Enchère de départ

Orange Gold rend hommage aux premiers vins oranges de Géorgie d’il y a 4500 ans.
Gérard Bertrand souhaitait créer un nouveau profil de vins oranges, très frais. Avec ce nom unique, Orange Gold rend hommage au pouvoir du soleil ainsi qu’aux magnifiques couchers de soleil du Sud de la France.

Gracieuseté de importations Southern Glazer’s Wine & Spirits. Valeur de 35$.

Lot #5 Gris Blanc 2024 Magnum Edition 20 ans Gérard Bertrand item
Lot #5 Gris Blanc 2024 Magnum Edition 20 ans Gérard Bertrand
20 $

Enchère de départ

Les vignes sont principalement situées dans la région de Tautavel, au sein du vignoble du Sud de la France, idéalement situé en Roussillon entre les Pyrénées et la Méditerranée.

Le Grenache s’exprime pleinement grâce au climat exceptionnel : faibles précipitations et ensoleillement optimum.

Gracieuseté de importations Southern Glazer’s Wine & Spirits. Valeur de 40$.

Lot #6 2022 Ferrari-Carano Cabernet et Jordan Chardonnay item
Lot #6 2022 Ferrari-Carano Cabernet et Jordan Chardonnay
60 $

Enchère de départ

Duo de vin rouge et blanc californien d'importation privée.


2022 Ferrari-Carano Cabernet Sauvignon et Jordan Chardonnay 2021.

Gracieuseté de importations Southern Glazer’s Wine & Spirits. Valeur de 110$.

Lot #7 Un an de lave-auto chez Vivaco item
Lot #7 Un an de lave-auto chez Vivaco
150 $

Enchère de départ

Un an de lave-auto chez Vivaco. Obtenez 24 lavages extreme. Gracieuseté de Vivaco Groupe Coopératif. Valeur de 300$.

lot #8 - 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds item
lot #8 - 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds
75 $

Enchère de départ

Lot de 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds.

Gracieuseté des restaurants McDonalds de la région de Victoriaville. Valeur de 200$.

Lot #9 - 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds item
Lot #9 - 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds
75 $

Enchère de départ

Lot de 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds.

Gracieuseté des restaurants McDonalds de la région de Victoriaville. Valeur de 200$.

Lot #10 - 2 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds item
Lot #10 - 2 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds
40 $

Enchère de départ

Lot de 2 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds.

Gracieuseté des restaurants McDonalds de la région de Victoriaville. Valeur de 100$.

Lot #11 Panier cadeau du Figaro Barbershop item
Lot #11 Panier cadeau du Figaro Barbershop
70 $

Enchère de départ

Panier cadeau du Figaro Barbershop, gracieuseté du Figaro Barbershop. Valeur de 167$.

Lot #12 Horloge Madyson Métal item
Lot #12 Horloge Madyson Métal
300 $

Enchère de départ

Horloge conception de Madyson Métal, bois et acier. Gracieuseté de Madyson Métal. (Photo à titre indicatif, l'horloge sera carrée et non ronde). Valeur de 595$.

Lot #13 Sushi à la maison pour 8 personnes item
Lot #13 Sushi à la maison pour 8 personnes
500 $

Enchère de départ

Sushi à la maison pour 8 personnes, incluant 8 bières et 2 bouteilles de vin. Gracieuseté de Yuzu Sushi (Famille Giguère). Valeur de 1012$.

Lot #14 Le Rebecca - Sac bandoulière en cuir vegan noir item
Lot #14 Le Rebecca - Sac bandoulière en cuir vegan noir
60 $

Enchère de départ

Rebecca - Sac bandoulière en cuir vegan noir de marque Lambert, gracieuseté de Amis pour la vie. Valeur de 115$.

Lot #15 Cours de conduite de moto complet item
Lot #15 Cours de conduite de moto complet
600 $

Enchère de départ

Cours de conduite de moto complet, incluant 6 heures de cours théorique et 26 heures de cours pratique, gracieuseté de MaxiPro. Valeur de 1350$.

Lot #16 Plancha Char-Broil 36 000 BTU item
Lot #16 Plancha Char-Broil 36 000 BTU
200 $

Enchère de départ

La plaque chauffante 28 po XL Char-Broil vous permet de préparer jusqu'à 25 burgers à la fois sur sa surface de cuisson de 550 po². Son couvercle à charnière avec revêtement de cuisson en aluminium vous permet de cuire vos aliments à la vapeur, de faire fondre du fromage ou d'utiliser la surface de cuisson pour réchauffer. Il garde aussi la surface de la plaque propre et sèche lorsqu'elle n'est pas utilisée.

La surface de la plaque en acier laminée à froid robuste offre une chaleur uniforme et des performances de cuisson optimales. Grâce à sa construction et à sa conception supérieure, la surface ne se déformera pas, même lors de la cuisson d'aliments surgelés. La gestion de la graisse à l'avant rend la cuisson et le nettoyage faciles et intuitifs du début à la fin.

Cette plaque à gaz coupe-vent atteint rapidement les températures de cuisson, offre des températures élevées et maintient une chaleur uniforme. Les coupe-vent assurent une cuisson efficace pour que votre carburant aille plus loin.

• Puissance totale de 36 000 BTU
• 3 brûleurs en acier inoxydable
• Surface de cuisson totale de 550 po²

• Allumage électronique
• Bac à graisse amovible compatible avec les doublures en aluminium et coulisse pour un nettoyage sans effort.

(Bonbonne non incluse)


Gracieuseté de Canac Victoriaville.

Valeur de 425$.

Lot #17 Certificat cadeau pour remise neuf de véhicule item
Lot #17 Certificat cadeau pour remise neuf de véhicule
250 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour la remise à neuf esthétique d'un véhicule. Gracieuseté de Honda Victoriaville. valeur de 549$.

Lot #18 Certificat cadeau pour taillage de cèdres item
Lot #18 Certificat cadeau pour taillage de cèdres
75 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour taillage de cèdres d'une valeur de 200$.

Lot #19 Ornement western item
Lot #19 Ornement western
75 $

Enchère de départ

Ornement western, gracieuseté de Botanix. Valeur de 200$

Lot #20 Horloge John Deere item
Lot #20 Horloge John Deere
20 $

Enchère de départ

Horloge John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 40$.

Lot #21 Enseigne DEL John Deere item
Lot #21 Enseigne DEL John Deere
150 $

Enchère de départ

Enseigne DEL John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 300$.

Lot #22 Ensemble de fenaison pour balles John Deere item
Lot #22 Ensemble de fenaison pour balles John Deere
50 $

Enchère de départ

Ensemble de fenaison pour balles John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 102$.

Lot #23 Ensemble tracteur et attachement item
Lot #23 Ensemble tracteur et attachement
50 $

Enchère de départ

Ensemble tracteur et attachement, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 107$.

Lot #24 Enseigne vintage John Deere item
Lot #24 Enseigne vintage John Deere
15 $

Enchère de départ

Enseigne vintage John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 30$.

Lot #25 Enseigne John Deere item
Lot #25 Enseigne John Deere
15 $

Enchère de départ

Enseigne John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 30$.

Lot #26 Certificat cadeau 100$ item
Lot #26 Certificat cadeau 100$
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ de la boutique Signé POUR LUI, gracieuseté de Signé POUR LUI. Valeur de 100$.

Lot #27 Chemise de marque Au Noir item
Lot #27 Chemise de marque Au Noir
100 $

Enchère de départ

Chemise de marque Au Noir. Photo à titre indicatif. Chemise échangeable en magasin selon les stocks, valeur maximale de 185$. Gracieuseté de Signé POUR LUI.

Lot #28 Repas pour 4 personnes à St-Hubert item
Lot #28 Repas pour 4 personnes à St-Hubert
100 $

Enchère de départ

Repas pour 4 personnes au restaurant St-Hubert de Victoriaville, incluant :

2 apéritifs (bière 20 oz ou bloody Cesar)

2 repas table d'hote au choix (breuvage et dessert inclus)

2 repas enfant (breuvage et dessert inclus)

1 bouteille de vin au choix

Service inclus

Gracieuseté du restaurant St-Hubert de Victoriaville

Valeur de 200$.

Lot #29 Certificat cadeau de 500$ chez PG Poitras item
Lot #29 Certificat cadeau de 500$ chez PG Poitras
250 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 500$ chez PG Poitras, gracieuseté de PG Poitras.

Lot #30 Certificat cadeau de 75$ au péché mignon item
Lot #30 Certificat cadeau de 75$ au péché mignon
40 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 75$ à la boutique au péché mignon, gracieuseté de la boutique au Péché Mignon

Lot #31 Scie circulaire de marque SkillSaw item
Lot #31 Scie circulaire de marque SkillSaw
175 $

Enchère de départ

Scie circulaire de marque SkillSaw, gracieuseté de Équipements ProVicto. Valeur de 310$.

Lot #32 Crédit voyage d'une valeur de 1500$ item
Lot #32 Crédit voyage d'une valeur de 1500$
1 000 $

Enchère de départ

Crédit voyage d'une valeur de 1500$.

Lot #33 Ensemble de sacs Disney item
Lot #33 Ensemble de sacs Disney
150 $

Enchère de départ

Ensemble de sac à main, sac à dos et portefeuille Disney, Gracieuseté de Nathalie Racicot. Valeur de 300$.

Lot #34 Crédit voyage d'une valeur de 1500$ item
Lot #34 Crédit voyage d'une valeur de 1500$
1 000 $

Enchère de départ

Crédit voyage d'une valeur de 1500$.

Lot #35 Droit de jeu pour 4 au club de golf de Victoriaville item
Lot #35 Droit de jeu pour 4 au club de golf de Victoriaville
150 $

Enchère de départ

Droit de jeu pour 4 joueurs avec voiturette, gracieuseté du club de golf de Victoriaville. Valeur de 316$.

Lot #36 Une semaine de mets cuisinés pour 4 personnes item
Lot #36 Une semaine de mets cuisinés pour 4 personnes
100 $

Enchère de départ

Une semaine de mets cuisinés (5 repas pour 4 personnes) gracieuseté de Louis Leblanc Traiteur. Valeur de 170$.

Lot #37 Droit de jeu pour 4 au club de golf Laurier item
Lot #37 Droit de jeu pour 4 au club de golf Laurier
100 $

Enchère de départ

Droit de jeu pour 4 joueurs avec voiturette, gracieuseté du club de golf Laurier. Valeur de 192$.

Lot #38 Droit de jeu au centre d'Excellence GolfIn item
Lot #38 Droit de jeu au centre d'Excellence GolfIn
75 $

Enchère de départ

Droit de jeu au centre d'Excellence GolfIn, durée de 4 heures pour 4 personnes, incluant un pichet de bière, gracieuseté du centre d'Excellence GolfIn. Valeur de 192$.

Lot #39 Panier dégustation de bières de Microbrasserie item
Lot #39 Panier dégustation de bières de Microbrasserie
30 $

Enchère de départ

Panier dégustation de bières de Microbrasserie incluant, 4 cannettes de bière, une bouteille et un verre.

Gracieuseté du Jackalhop.

Valeur de 60$

Lot #40 Montre FOSSIL raquel pour femme item
Lot #40 Montre FOSSIL raquel pour femme
150 $

Enchère de départ

Montre FOSSIL raquel pour femme.

Gracieuseté de Bijouterie Nappert-Métivier.

Valeur de 299$

Lot #41 Chandail au noir item
Lot #41 Chandail au noir
75 $

Enchère de départ

Chandail polo au noir. Couleur au choix.

Gracieuseté de Signé pour Lui.

Valeur de 150$

