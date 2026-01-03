Encan silencieux du BVF 2026 - Richelieu Victoriaville

Organisé par
Enchère de départ
Chandail autographié par Gilbert Perreault, une de nos vedettes locales de la LNH, HOF1990, gracieuseté de Viridem. Valeur de 750$.
Enchère de départ
Ensemble complet d'outils sans fil Milwaukee, gracieuseté d'Outilmag. Valeur de 1298$.
Enchère de départ
Panier de produits du centre de santé beauté gracieuseté du centre de santé-beauté Azur. Valeur de 250$.
Enchère de départ
Orange Gold rend hommage aux premiers vins oranges de Géorgie d’il y a 4500 ans.
Gérard Bertrand souhaitait créer un nouveau profil de vins oranges, très frais. Avec ce nom unique, Orange Gold rend hommage au pouvoir du soleil ainsi qu’aux magnifiques couchers de soleil du Sud de la France.
Gracieuseté de importations Southern Glazer’s Wine & Spirits. Valeur de 35$.
Enchère de départ
Les vignes sont principalement situées dans la région de Tautavel, au sein du vignoble du Sud de la France, idéalement situé en Roussillon entre les Pyrénées et la Méditerranée.
Le Grenache s’exprime pleinement grâce au climat exceptionnel : faibles précipitations et ensoleillement optimum.
Gracieuseté de importations Southern Glazer’s Wine & Spirits. Valeur de 40$.
Enchère de départ
Duo de vin rouge et blanc californien d'importation privée.
2022 Ferrari-Carano Cabernet Sauvignon et Jordan Chardonnay 2021.
Gracieuseté de importations Southern Glazer’s Wine & Spirits. Valeur de 110$.
Enchère de départ
Un an de lave-auto chez Vivaco. Obtenez 24 lavages extreme. Gracieuseté de Vivaco Groupe Coopératif. Valeur de 300$.
Enchère de départ
Lot de 4 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds.
Gracieuseté des restaurants McDonalds de la région de Victoriaville. Valeur de 200$.
Enchère de départ
Enchère de départ
Lot de 2 cartes cadeau de 50$ chez McDonalds.
Gracieuseté des restaurants McDonalds de la région de Victoriaville. Valeur de 100$.
Enchère de départ
Panier cadeau du Figaro Barbershop, gracieuseté du Figaro Barbershop. Valeur de 167$.
Enchère de départ
Horloge conception de Madyson Métal, bois et acier. Gracieuseté de Madyson Métal. (Photo à titre indicatif, l'horloge sera carrée et non ronde). Valeur de 595$.
Enchère de départ
Sushi à la maison pour 8 personnes, incluant 8 bières et 2 bouteilles de vin. Gracieuseté de Yuzu Sushi (Famille Giguère). Valeur de 1012$.
Enchère de départ
Rebecca - Sac bandoulière en cuir vegan noir de marque Lambert, gracieuseté de Amis pour la vie. Valeur de 115$.
Enchère de départ
Cours de conduite de moto complet, incluant 6 heures de cours théorique et 26 heures de cours pratique, gracieuseté de MaxiPro. Valeur de 1350$.
Enchère de départ
La plaque chauffante 28 po XL Char-Broil vous permet de préparer jusqu'à 25 burgers à la fois sur sa surface de cuisson de 550 po². Son couvercle à charnière avec revêtement de cuisson en aluminium vous permet de cuire vos aliments à la vapeur, de faire fondre du fromage ou d'utiliser la surface de cuisson pour réchauffer. Il garde aussi la surface de la plaque propre et sèche lorsqu'elle n'est pas utilisée.
La surface de la plaque en acier laminée à froid robuste offre une chaleur uniforme et des performances de cuisson optimales. Grâce à sa construction et à sa conception supérieure, la surface ne se déformera pas, même lors de la cuisson d'aliments surgelés. La gestion de la graisse à l'avant rend la cuisson et le nettoyage faciles et intuitifs du début à la fin.
Cette plaque à gaz coupe-vent atteint rapidement les températures de cuisson, offre des températures élevées et maintient une chaleur uniforme. Les coupe-vent assurent une cuisson efficace pour que votre carburant aille plus loin.
• Puissance totale de 36 000 BTU
• 3 brûleurs en acier inoxydable
• Surface de cuisson totale de 550 po²
• Allumage électronique
• Bac à graisse amovible compatible avec les doublures en aluminium et coulisse pour un nettoyage sans effort.
(Bonbonne non incluse)
Gracieuseté de Canac Victoriaville.
Valeur de 425$.
Enchère de départ
Certificat cadeau pour la remise à neuf esthétique d'un véhicule. Gracieuseté de Honda Victoriaville. valeur de 549$.
Enchère de départ
Certificat cadeau pour taillage de cèdres d'une valeur de 200$.
Enchère de départ
Ornement western, gracieuseté de Botanix. Valeur de 200$
Enchère de départ
Horloge John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 40$.
Enchère de départ
Enseigne DEL John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 300$.
Enchère de départ
Ensemble de fenaison pour balles John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 102$.
Enchère de départ
Ensemble tracteur et attachement, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 107$.
Enchère de départ
Enseigne vintage John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 30$.
Enchère de départ
Enseigne John Deere, Gracieuseté de Agritex Victoriaville. Valeur de 30$.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 100$ de la boutique Signé POUR LUI, gracieuseté de Signé POUR LUI. Valeur de 100$.
Enchère de départ
Chemise de marque Au Noir. Photo à titre indicatif. Chemise échangeable en magasin selon les stocks, valeur maximale de 185$. Gracieuseté de Signé POUR LUI.
Enchère de départ
Repas pour 4 personnes au restaurant St-Hubert de Victoriaville, incluant :
2 apéritifs (bière 20 oz ou bloody Cesar)
2 repas table d'hote au choix (breuvage et dessert inclus)
2 repas enfant (breuvage et dessert inclus)
1 bouteille de vin au choix
Service inclus
Gracieuseté du restaurant St-Hubert de Victoriaville
Valeur de 200$.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 500$ chez PG Poitras, gracieuseté de PG Poitras.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 75$ à la boutique au péché mignon, gracieuseté de la boutique au Péché Mignon
Enchère de départ
Scie circulaire de marque SkillSaw, gracieuseté de Équipements ProVicto. Valeur de 310$.
Enchère de départ
Crédit voyage d'une valeur de 1500$.
Enchère de départ
Ensemble de sac à main, sac à dos et portefeuille Disney, Gracieuseté de Nathalie Racicot. Valeur de 300$.
Enchère de départ
Crédit voyage d'une valeur de 1500$.
Enchère de départ
Droit de jeu pour 4 joueurs avec voiturette, gracieuseté du club de golf de Victoriaville. Valeur de 316$.
Enchère de départ
Une semaine de mets cuisinés (5 repas pour 4 personnes) gracieuseté de Louis Leblanc Traiteur. Valeur de 170$.
Enchère de départ
Droit de jeu pour 4 joueurs avec voiturette, gracieuseté du club de golf Laurier. Valeur de 192$.
Enchère de départ
Droit de jeu au centre d'Excellence GolfIn, durée de 4 heures pour 4 personnes, incluant un pichet de bière, gracieuseté du centre d'Excellence GolfIn. Valeur de 192$.
Enchère de départ
Panier dégustation de bières de Microbrasserie incluant, 4 cannettes de bière, une bouteille et un verre.
Gracieuseté du Jackalhop.
Valeur de 60$
Enchère de départ
Montre FOSSIL raquel pour femme.
Gracieuseté de Bijouterie Nappert-Métivier.
Valeur de 299$
Enchère de départ
Chandail polo au noir. Couleur au choix.
Gracieuseté de Signé pour Lui.
Valeur de 150$
