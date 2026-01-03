Encan silencieux du BVF 2026 - Richelieu Victoriaville

La plaque chauffante 28 po XL Char-Broil vous permet de préparer jusqu'à 25 burgers à la fois sur sa surface de cuisson de 550 po². Son couvercle à charnière avec revêtement de cuisson en aluminium vous permet de cuire vos aliments à la vapeur, de faire fondre du fromage ou d'utiliser la surface de cuisson pour réchauffer. Il garde aussi la surface de la plaque propre et sèche lorsqu'elle n'est pas utilisée.



La surface de la plaque en acier laminée à froid robuste offre une chaleur uniforme et des performances de cuisson optimales. Grâce à sa construction et à sa conception supérieure, la surface ne se déformera pas, même lors de la cuisson d'aliments surgelés. La gestion de la graisse à l'avant rend la cuisson et le nettoyage faciles et intuitifs du début à la fin.



Cette plaque à gaz coupe-vent atteint rapidement les températures de cuisson, offre des températures élevées et maintient une chaleur uniforme. Les coupe-vent assurent une cuisson efficace pour que votre carburant aille plus loin.



• Puissance totale de 36 000 BTU

• 3 brûleurs en acier inoxydable

• Surface de cuisson totale de 550 po²



• Allumage électronique

• Bac à graisse amovible compatible avec les doublures en aluminium et coulisse pour un nettoyage sans effort.



(Bonbonne non incluse)





Gracieuseté de Canac Victoriaville.

Valeur de 425$.