Encan silencieux du cocktail de la Fondation Saint-François

Organisé par
4900 Rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0L4, Canada
Enchère de départ
Valeur de 90$
Enchère de départ
Valeur de 643$
Enchère de départ
Valeur de 170$
Enchère de départ
Valeur de 390$
Enchère de départ
Valeur de 1400$
Enchère de départ
Forfait de pêche d'une durée de 4 jours (3 nuits) Pourvoirie Domaine La Sorbière.
Valeur de 1050$
Enchère de départ
Valeur de 350$
Enchère de départ
Loge lors d'une partie des Remparts de Québec.
Valeur de 700$
Enchère de départ
2 droits de jeu 18 trous avec voiturette partagée valide 7 jours sur 7 au club de Golf Le Grand Portneuf.
Valeur de 160$
Enchère de départ
Valeur de 90$
Enchère de départ
Un nuitée à l'hôtel Le Navigateur à Rimouski.
Valeur de 410$
Enchère de départ
Valeur de 350$
Une gracieuseté de Molson.
Enchère de départ
Course des Bocages, forfait familial
Valeur 150$
Enchère de départ
Course des Bocages, forfait familial
Valeur 150$
Enchère de départ
Séance photo sportive ou familiale.
Valeur de 350$
Enchère de départ
Ménage résidentiel de 4h.
Valeur de 180$
Enchère de départ
Ménage résidentiel de 3h.
Valeur de 160$
Enchère de départ
Valeur de 80$
Enchère de départ
Swing de golf l'Hétrière
Valeur de 130$
Enchère de départ
Valeur de 675$
Enchère de départ
Valeur de 250$
Enchère de départ
Valeur de 400$
Enchère de départ
Semaine de votre choix.
Valeur de 265$
Enchère de départ
4 droits de jeu avec voiturette
Valeur de 600$
Enchère de départ
4 droits de jeu au club de golf Royal Québec.
Valeur de 660$
Enchère de départ
Soccer Académie Blizzard lors de la semaine de relâche 2027.
Valeur de 225$
Enchère de départ
Droit pour le camp primaire qui a lieu au printemps.
Valeur de 300$
Enchère de départ
Valeur de 320$
Enchère de départ
Réplique d'un casque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
Valeur de 320$
Enchère de départ
Laisser passer pour 6 personnes pour le Défi-Évasion
Valeur de 255$
Enchère de départ
Une nuitée pour deux personnes dans un hôtel du groupe Germain Hôtels au choix.
Valeur de 500$
Enchère de départ
2 accès VIP pour un spectacle au choix de l’édition 2026 du FEQ .
Valeur de 500$
Gracieuseté du groupe Germain
Enchère de départ
4 laissez-passer pour une partie du football Rouge et Or. Ne peut être utilisé lors de la partie vs les Carabins
Valeur de 120$
Enchère de départ
Carte cadeau d'une valeur de 100$ Chez Armand
Enchère de départ
Un wetsuit d'été à manches courtes. Le Rip Curl Springsuit Dawn Patrol S/S 2mm B/Z est idéal pour l'eau assez chaude au dessus de 20°C / 68°F. Sous cette température, il faut commencer à penser à une combinaison différente selon votre seuil de tolérance.
Modèle noir, small. Aucun échange possible.
Valeur de 172$
Enchère de départ
Le Xcel Wetsuit Axis Fullsuit B/Z 3/2mm est d'une très belle qualité. L'épaisseur 3/2mm vous permettra de pratiquer votre sport nautique dans l'eau froide (environ à 14°C / 57°F). Sous cette température, il faut commencer à penser à une combinaison différente selon votre seuil de tolérance.
Modèle couleur graphite/glacier bleu, grandeur 10. Aucun échange possible.
Valeur de 320$
Enchère de départ
Carte-cadeau d'une valeur de 150$ chez l'Habit fait la Mode (Souris-mini)
Enchère de départ
L’aventure d’Arbraska Duchesnay, c’est un parcours aérien unique en forêt qui vous fait voyager d’arbre en arbre, à seulement 30 minutes de Québec. Une expérience parfaite pour vivre une belle dose d’adrénaline et admirer le lac Saint-Joseph sous un tout nouvel angle!
En parcourant les 5 circuits consécutifs, vous rencontrerez une multitude de jeux ludiques et sportifs : ponts de singe, filets, passerelles, poutres et tyroliennes, dont la dernière du parcours qui mesure plus de 300 mètres! Nos guides chevronnés vous accompagneront dans votre soif d’aventure, quel que soit votre niveau.
Valeur de 175$
Enchère de départ
À seulement 30 minutes de Québec, vous profiterez d’un site de vacances grandiose entre lac et montages. Restez dormir sur place dans l'une des chambres de l'Auberge Duchesnay qui offrent une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph. Votre séjour à la Station touristique Duchesnay inclut l’accès à un éventail d’activités : des randonnées à pied ou à vélo, aux aventures sur le lac Saint-Joseph en passant par les moments de détente ou de jeux sur la plage, tout y est pour vous amuser pendant tout votre séjour. Pour deux personnes. Déjeuner inclus.
Valeur de 400$
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