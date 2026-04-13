Fondation Saint-François

Organisé par

Fondation Saint-François
Ventes fermées

Encan silencieux du cocktail de la Fondation Saint-François

Lieu de prise en charge

4900 Rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0L4, Canada

Trio de liqueur de bonbons Piñata Stadaconé item
Trio de liqueur de bonbons Piñata Stadaconé
20 $

Enchère de départ

Valeur de 90$

Blanchiment de dents - Clinique dentaire Pagé St-Cyr item
Blanchiment de dents - Clinique dentaire Pagé St-Cyr
160 $

Enchère de départ

Valeur de 643$

Protecteur buccal - Clinique dentaire Pagé St-Cyr item
Protecteur buccal - Clinique dentaire Pagé St-Cyr
40 $

Enchère de départ

Valeur de 170$

Cours de cyclomoteur Tecnic Québec item
Cours de cyclomoteur Tecnic Québec
100 $

Enchère de départ

Valeur de 390$

Cours de conduite automobile Tecnic Québec item
Cours de conduite automobile Tecnic Québec
350 $

Enchère de départ

Valeur de 1400$

Forfait de pêche au Domaine de la Sorbière item
Forfait de pêche au Domaine de la Sorbière
260 $

Enchère de départ

Forfait de pêche d'une durée de 4 jours (3 nuits) Pourvoirie Domaine La Sorbière.

Valeur de 1050$

École de hockey Académie Blizzard item
École de hockey Académie Blizzard
90 $

Enchère de départ

Valeur de 350$

Loge Remparts de Québec item
Loge Remparts de Québec
175 $

Enchère de départ

Loge lors d'une partie des Remparts de Québec.


Valeur de 700$

Golf Grand Portneuf item
Golf Grand Portneuf
40 $

Enchère de départ

2 droits de jeu 18 trous avec voiturette partagée valide 7 jours sur 7 au club de Golf Le Grand Portneuf.

Valeur de 160$

Carte Cadeau du Shaker item
Carte Cadeau du Shaker
20 $

Enchère de départ

Valeur de 90$

Hôtel le Navigateur à Rimouski item
Hôtel le Navigateur à Rimouski
100 $

Enchère de départ

Un nuitée à l'hôtel Le Navigateur à Rimouski.

Valeur de 410$

Paire de billets Canadiens de Montréal item
Paire de billets Canadiens de Montréal
90 $

Enchère de départ

Valeur de 350$


Une gracieuseté de Molson.

Course des Bocages item
Course des Bocages
40 $

Enchère de départ

Course des Bocages, forfait familial


Valeur 150$

Course des Bocages item
Course des Bocages
40 $

Enchère de départ

Course des Bocages, forfait familial


Valeur 150$

Séance photo par Catherine Hardy item
Séance photo par Catherine Hardy
90 $

Enchère de départ

Séance photo sportive ou familiale.


Valeur de 350$

Ménage résidentiel - Frenette Ménage item
Ménage résidentiel - Frenette Ménage
45 $

Enchère de départ

Ménage résidentiel de 4h.


Valeur de 180$

Ménage résidentiel - Frenette Ménage item
Ménage résidentiel - Frenette Ménage
40 $

Enchère de départ

Ménage résidentiel de 3h.


Valeur de 160$

Sac à dos SSF item
Sac à dos SSF
20 $

Enchère de départ

Valeur de 80$

10 paniers de balles moyen - Golf de l'Hêtrière item
10 paniers de balles moyen - Golf de l'Hêtrière
30 $

Enchère de départ

Swing de golf l'Hétrière


Valeur de 130$

Nuitée au Bonne Entente item
Nuitée au Bonne Entente
170 $

Enchère de départ

Valeur de 675$

Carte-cadeau 250$ Performance Bégin item
Carte-cadeau 250$ Performance Bégin
60 $

Enchère de départ

Valeur de 250$

Une nuitée à l'Entourage sur le lac item
Une nuitée à l'Entourage sur le lac
100 $

Enchère de départ

Valeur de 400$

Passe pour 1 semaine camp de jour Blizzard item
Passe pour 1 semaine camp de jour Blizzard
70 $

Enchère de départ

Semaine de votre choix.


Valeur de 265$

Club de golf de Cap-Rouge item
Club de golf de Cap-Rouge
150 $

Enchère de départ

4 droits de jeu avec voiturette


Valeur de 600$

Club de golf Royal Québec item
Club de golf Royal Québec
165 $

Enchère de départ

4 droits de jeu au club de golf Royal Québec.


Valeur de 660$

Soccer Académie Blizzard item
Soccer Académie Blizzard
50 $

Enchère de départ

Soccer Académie Blizzard lors de la semaine de relâche 2027.


Valeur de 225$

Football Académie Blizzard item
Football Académie Blizzard
75 $

Enchère de départ

Droit pour le camp primaire qui a lieu au printemps.


Valeur de 300$

Basketball Académie Blizzard item
Basketball Académie Blizzard
80 $

Enchère de départ

Valeur de 320$

Casque des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre item
Casque des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre
80 $

Enchère de départ

Réplique d'un casque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.


Valeur de 320$

Défi-Évasion item
Défi-Évasion
60 $

Enchère de départ

Laisser passer pour 6 personnes pour le Défi-Évasion


Valeur de 255$

Hôtel du groupe Germain item
Hôtel du groupe Germain
125 $

Enchère de départ

Une nuitée pour deux personnes dans un hôtel du groupe Germain Hôtels au choix.


Valeur de 500$

2 accès VIP Festival d'été de Québec item
2 accès VIP Festival d'été de Québec
200 $

Enchère de départ

2 accès VIP pour un spectacle au choix de l’édition 2026 du FEQ .


Valeur de 500$


Gracieuseté du groupe Germain

Laissez-passer football Rouge et Or item
Laissez-passer football Rouge et Or
30 $

Enchère de départ

4 laissez-passer pour une partie du football Rouge et Or. Ne peut être utilisé lors de la partie vs les Carabins

Valeur de 120$

Carte-cadeau Armand item
Carte-cadeau Armand
25 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 100$ Chez Armand

Wetsuit pour homme small noir item
Wetsuit pour homme small noir
40 $

Enchère de départ

Un wetsuit d'été à manches courtes. Le Rip Curl Springsuit Dawn Patrol S/S 2mm B/Z est idéal pour l'eau assez chaude au dessus de 20°C / 68°F. Sous cette température, il faut commencer à penser à une combinaison différente selon votre seuil de tolérance.

  • E5 Néoprène
  • Fermeture au dos
  • 2mm d'épaisseur
  • Couture E-Stitch

Modèle noir, small. Aucun échange possible.

Valeur de 172$

Wetsuit pour femme grandeur 10 item
Wetsuit pour femme grandeur 10
70 $

Enchère de départ

Le Xcel Wetsuit Axis Fullsuit B/Z 3/2mm est d'une très belle qualité. L'épaisseur 3/2mm vous permettra de pratiquer votre sport nautique dans l'eau froide (environ à 14°C / 57°F). Sous cette température, il faut commencer à penser à une combinaison différente selon votre seuil de tolérance.

  • Superprene Japanese Limestone
  • Plush Thermo au torse
  • 100% extensible
  • Duraflex aux genoux
  • Fermeture arrière
  • Épaisseur 3/2mm

Modèle couleur graphite/glacier bleu, grandeur 10. Aucun échange possible.


Valeur de 320$

Carte-Cadeau HFM item
Carte-Cadeau HFM
40 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de 150$ chez l'Habit fait la Mode (Souris-mini)

Arbraska Duchesnay item
Arbraska Duchesnay
40 $

Enchère de départ

L’aventure d’Arbraska Duchesnay, c’est un parcours aérien unique en forêt qui vous fait voyager d’arbre en arbre, à seulement 30 minutes de Québec. Une expérience parfaite pour vivre une belle dose d’adrénaline et admirer le lac Saint-Joseph sous un tout nouvel angle!

En parcourant les 5 circuits consécutifs, vous rencontrerez une multitude de jeux ludiques et sportifs : ponts de singe, filets, passerelles, poutres et tyroliennes, dont la dernière du parcours qui mesure plus de 300 mètres! Nos guides chevronnés vous accompagneront dans votre soif d’aventure, quel que soit votre niveau.
Valeur de 175$

Nuitée à l'Auberge Duchesnay item
Nuitée à l'Auberge Duchesnay
100 $

Enchère de départ

À seulement 30 minutes de Québec, vous profiterez d’un site de vacances grandiose entre lac et montages. Restez dormir sur place dans l'une des chambres de l'Auberge Duchesnay qui offrent une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph. Votre séjour à la Station touristique Duchesnay inclut l’accès à un éventail d’activités : des randonnées à pied ou à vélo, aux aventures sur le lac Saint-Joseph en passant par les moments de détente ou de jeux sur la plage, tout y est pour vous amuser pendant tout votre séjour. Pour deux personnes. Déjeuner inclus.
Valeur de 400$

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