Encan silencieux du cocktail de la Fondation Saint-François

À seulement 30 minutes de Québec, vous profiterez d’un site de vacances grandiose entre lac et montages. Restez dormir sur place dans l'une des chambres de l'Auberge Duchesnay qui offrent une vue imprenable sur le lac Saint-Joseph. Votre séjour à la Station touristique Duchesnay inclut l’accès à un éventail d’activités : des randonnées à pied ou à vélo, aux aventures sur le lac Saint-Joseph en passant par les moments de détente ou de jeux sur la plage, tout y est pour vous amuser pendant tout votre séjour. Pour deux personnes. Déjeuner inclus.

Valeur de 400$