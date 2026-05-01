Encan silencieux du Cocktail des générations

Expérience VIP – Match d’ouverture des Alouettes de Montréal 🏈

vendredi 12 juin 19h00

2 billets exceptionnels match d’ouverture des Alouettes de Montréal contre les Argonauts de Toronto!





📍 Emplacement de choix :

Profitez d’une vue spectaculaire depuis la ligne des 40, section H2, rangée 1, sièges 14 et 15 — vous serez aux premières loges pour ne rien manquer de l’action!





💲 Valeur : 82 $ par billet (164 $ pour la paire)

🔥 Une soirée inoubliable vous attend :

Ambiance électrisante du match d’ouverture

Énergie contagieuse des partisans montréalais

Duel captivant entre deux équipes rivales de la LCF

Que vous soyez passionné de football ou à la recherche d’une expérience unique à partager, ces billets vous offrent un moment mémorable au cœur du stade.





Misez maintenant et vivez l’action comme jamais! 🏟️