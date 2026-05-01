Encan silencieux du Cocktail des générations

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Expérience VIP – Match d’ouverture des Alouettes de Montréal 🏈
vendredi 12 juin 19h00
2 billets exceptionnels match d’ouverture des Alouettes de Montréal contre les Argonauts de Toronto!
📍 Emplacement de choix :
Profitez d’une vue spectaculaire depuis la ligne des 40, section H2, rangée 1, sièges 14 et 15 — vous serez aux premières loges pour ne rien manquer de l’action!
💲 Valeur : 82 $ par billet (164 $ pour la paire)
🔥 Une soirée inoubliable vous attend :
Que vous soyez passionné de football ou à la recherche d’une expérience unique à partager, ces billets vous offrent un moment mémorable au cœur du stade.
Misez maintenant et vivez l’action comme jamais! 🏟️
Enchère de départ
Profitez d’une nuitée à la prestigieuse Auberge Ste-Antoine dans une chambre Luxe King (chambre de style contemporain avec vue sur la cour intérieure ou sur la ville de Québec – 33 m², coin salon-bureau) en occupation double, incluant le petit-déjeuner. Valeur de 750$.
Membre de Relais & Châteaux et jouxtant le Quartier Petit Champlain, au cœur du Vieux-Québec, l’Auberge Saint-Antoine est bien plus qu’un simple hôtel. Propriété familiale et icône de la ville de Québec depuis le 18ème siècle, cet établissement est l’union parfaite entre histoire et hospitalité, luxe et commodité, élégance intemporelle et confort contemporain.
Cette offre est valide jusqu'au 10 juin 2027, sous réserve de disponibilité (*Excluant la période du 20 décembre 2026 au 2 janvier 2027 ; du 12 juin au 20 octobre 2026 et 2027, et les fins de semaine de la Saint-Valentin, du Carnaval de Québec et de Pâques 2027).
Enchère de départ
FORFAIT CAFÉ-COUETTE pour deux personnes incluant :
Hébergement d’une nuit en chambre Prestige | Petit déjeuner buffet | Service
Accès au centre de conditionnement physique et à l’Espace Aqua-Détente 4 saisons
(Piscines, bain tourbillon et spas nature chauffés pour une baignade intérieure et extérieure été comme hiver)
Activités sur place selon les saisons
(Parc écologique Godefroy, observation de la nature, sentiers pédestres, vélo, Route verte #4, sentiers de raquette non balisés (prêt d’équipement sans frais), sentiers de quad #30 et de motoneige #5)
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Auberge Godefroy! Valeur : 495$
Enchère de départ
Une soirée VIP inoubliable! ✨
Offrez-vous (ou à votre équipe!) une expérience exclusive et électrisante en assistant à un match des Alouettes de Montréal è la hauteur du terrain! Le 26 juillet 2026 à 19 h, contre les Tiger-Cats de Hamilton, dans la prestigieuse Loge Touché. https://www.montrealalouettes.com/loge-terrain/
🎟 Ce forfait exceptionnel comprend :
Idéal pour accueillir des clients, remercier une équipe ou partager un moment mémorable entre amis.
🔥 Faites monter les enchères pour vivre le match… en grand!
Valeur : 6 115 $ (taxes incluses)
Enchère de départ
Offrez-vous l’occasion unique d’assister à un match électrisant du 2e tour – 4 août 2026 à 19 h 00 !
Ces 2 billets exceptionnels pourraient vous permettre de voir en action deux de nos étoiles canadiennes : Félix Auger-Aliassime ou Denis Shapovalov, dans une ambiance survoltée.
📍 Détails des billets :
Vivez le tennis de haut niveau, au cœur de l’action, et encouragez fièrement nos talents d’ici !
💬 Misez dès maintenant et ne manquez pas cette expérience sportive mémorable !
Enchère de départ
👉 Veuillez noter : les boissons alcoolisées ne sont pas incluses.
une valeur de 1 909$
Enchère de départ
Dans le cadre du Cocktail des générations 2026 de la Fondation Les Petits Frères, le Musée de la civilisation est heureux de vous offrir un laissez-passer quotidien, donnant accès à l’ensemble de ses expositions pour une journée, d’ici le 31 juillet 2027.
valeur de 54$
Enchère de départ
Angine de poitrine et les Spectacles Bonzaï sont aussi nos Grands Amis!
Qui mettra la main sur 2 précieux billets pour le spectacle à guichets fermés d’Angine de poitrine, le samedi 14 novembre à 20 h au Club Soda?
Leur seul spectacle en salle à Montréal avant la fin de l’année. Les enchères sont ouvertes. Faites vos mises!
Enchère de départ
JULIETTE PLAZA
vous propose une table pour 4 personnes incluant l’apéritif et le repas, d’une valeur totale de 600 $. Le choix des vins (non inclus) demeure à la discrétion des convives, et notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans la découverte de notre carte des vins.
Juliette Plaza, le dernier projet de Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson a ouvert ses portes en février 2024 à côté du Montréal Plaza, un bistro, en l’honneur de Juliette la mère de Charles-Antoine. On y retrouve les mêmes produits d’exception travaillés différemment, avec un menu et une ambiance adaptés à ce nouvel espace. Ouvert toute la journée en continu, de 11h à 23h, Juliette Plaza fait partie de la sélection du guide MICHELIN 2026.
Enchère de départ
Laissez-passer pour 2 personnes pour la pièce "Le fantôme dans la machine" de Fanny Britt, mise en scène par Alexia Bürger. Avec Anne-Élisabeth Bossé, Patrice Dubois, Simon Lacroix et Christophe Levac. Du 28 octobre au 29 novembre 2026* (Valeur 169$)
Offre valide uniquement pour les dates de représentations suivantes :
Mercredi 28 octobre 2026 à 19 h 30
Vendrdedi 30 octobre 2026 à 20 h 00
Mercredi 4 novembre 2026 à 19 h 30
Jeudi 5 novembre 2026 à 20 h 00
Vendredi 6 novembre 2026 à 20 h 00
Samedi 7 novembre 2026 à 20 h 00
Samedi 14 novembre 2026 à 20 h 00
Enchère de départ
Une ronde de golf intérieur pour 4 personnes au Golf 18 (Laval ou Repentigny) – valeur de 150 $
Offrez-vous une expérience de golf immersive unique au sein du centre de golf intérieur le plus réaliste et le plus précis!
Plongez dans une ambiance chaleureuse où technologie de pointe et plaisir du jeu se rencontrent. Grâce au système 3Trak, reconnu parmi les plus précis au monde, vivez chaque coup avec un réalisme exceptionnel.
Apportez vos propres bâtons et parcourez certains des plus prestigieux parcours de golf, tels que Pebble Beach, TPC Sawgrass et Spyglass Hill, comme si vous y étiez!
À noter :
Une activité parfaite pour partager un moment convivial entre amis, collègues ou en famille.
Enchère de départ
"Harmonies colorées" - Oeuvre originale créée par Mme Pauline Mathias, une personne aînée que Les Petits Frères accompagne par l'entremise d'un jumelage avec Fabrice, un bénévole dans la trentaine qui est aussi comédien.
Au fil de leurs rencontres, Mme Mathias a trouvé une nouvelle confiance en elle et retrouvé le goût de peindre, une passion qu'elle avait abandonnée.
Nous appelons affectueusement les personnes du grand âge que nous accompagnons : "Nos Grandes Amies et Grands Amis".
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!