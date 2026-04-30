Encan silencieux du CrabeFest & Cie 2026

Une expérience unique à partager, alliant découvertes locales et plaisirs gourmands, parfaite pour les amateurs de sorties entre amis.





Ce lot comprend un forfait pour 8 personnes à la Distillerie Stadaconé incluant une visite avec dégustation, un certificat-cadeau de 300 $ à la Maison Adam, ainsi que deux bouteilles de vin d’importation privée