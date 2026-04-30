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Adaptavie

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux du CrabeFest & Cie 2026

Chandail signé - Ovechkin
800 $

Enchère de départ

Cette pièce de collection exclusive est accompagnée d'un certificat d'authenticité, garantissant son origine et sa valeur. Parfait pour les passionnés de hockey et les collectionneurs!

Forfait Évasion _ Fuso + points Bonvoy
450 $

Enchère de départ

Certificat Performance Bégin
800 $

Enchère de départ

Ce lot comprend un certificat-cadeau de 3000 $.

Place à la Randonnée Jimmy Pelletier 2027
800 $

Enchère de départ

Une place exclusive parmi les 120 cyclistes qui participeront, du 24 au 26 juin 2027, aux derniers 450 km du Tour du monde de Jimmy Pelletier, un exploit de 40 000 km en vélo à mains à travers près de 30 pays. Lot inclut l’inscription à la Randonnée 2027, les vêtements de vélo, 3 nuitées à l’hôtel ainsi que les repas.

Planche à pagaie de marque Onata offert par Latulippe
300 $

Enchère de départ

Planche à pagaie de marque Onata offert par Latulippe

Expérience dégustation & plaisirs raffinés
300 $

Enchère de départ

Une expérience unique à partager, alliant découvertes locales et plaisirs gourmands, parfaite pour les amateurs de sorties entre amis.


Ce lot comprend un forfait pour 8 personnes à la Distillerie Stadaconé incluant une visite avec dégustation, un certificat-cadeau de 300 $ à la Maison Adam, ainsi que deux bouteilles de vin d’importation privée

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