Encan silencieux du Défi Everest-Orford au profit d'AlterGo

Chez ProGym, nous croyons que chaque membre mérite un abonnement à la hauteur de ses ambitions. C’est pourquoi notre abonnement Premium est le plus complet que nous proposons. Conçu pour ceux qui veulent profiter pleinement de tout ce que ProGym a à offrir, il inclut l’accès à l’ensemble de nos installations, des services exclusifs, ainsi qu’une multitude d’avantages pensés pour enrichir votre expérience d’entraînement. Voici pourquoi tant de clients nous font confiance en choisissant l’abonnement Premium :
Accès à la salle d'entrainement
Accès à la Zone Cardio & Fonctionnelle
Accès à la Zone Aérobique, Boxe, Spinning
Programme d'entraînement gratuit
Accès aux vestiaires, douches et Wifi
Cours en groupe illimités
Droit d'inviter un(e) ami(e)
Accès à toutes les succursales ProGym
Rabais exclusif chez les partenaires ProGym
Droit de suspension 3 mois
Valeur de 545,81$
Enchère de départ
Accès à la salle d'entrainement
Accès à la Zone Cardio & Fonctionnelle
Accès à la Zone Aérobique, Boxe, Spinning
Programme d'entraînement gratuit
Accès aux vestiaires, douches et Wifi
Valeur de 150$
Enchère de départ
Reproduction d'une œuvre de Hassan Laramée
Biographie de Hassan Laramée
Originaire de Magog, Hassan Laramée est un artiste et sportif qui incarne la résilience et la détermination. En 2007, un grave accident l’a rendu tétraplégique, bouleversant sa vie à seulement 23 ans. Plutôt que de se laisser abattre, il a choisi de transformer l’épreuve en force.
Hassan s’est tourné vers le dessin, qu’il réalise avec la bouche, développant un style à la fois sensible et percutant. Ses œuvres, exposées dans différentes galeries, explorent la liberté, la beauté et la persévérance. Son art lui a permis de trouver un nouveau sens à sa vie et d’inspirer d’innombrables personnes.
Hassan Laramée est aujourd’hui une figure inspirante qui, à travers l’art et le dépassement de soi, transmet un message universel : la vraie liberté naît de la force intérieure et du courage de croire en ses rêves.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!