Encan silencieux du Défi Everest-Orford au profit d'AlterGo

Abonnement annuel PREMIUM item
Abonnement annuel PREMIUM
300 $

Enchère de départ

Chez ProGym, nous croyons que chaque membre mérite un abonnement à la hauteur de ses ambitions. C’est pourquoi notre abonnement Premium est le plus complet que nous proposons. Conçu pour ceux qui veulent profiter pleinement de tout ce que ProGym a à offrir, il inclut l’accès à l’ensemble de nos installations, des services exclusifs, ainsi qu’une multitude d’avantages pensés pour enrichir votre expérience d’entraînement. Voici pourquoi tant de clients nous font confiance en choisissant l’abonnement Premium :


Accès à la salle d'entrainement

Accès à la Zone Cardio & Fonctionnelle

Accès à la Zone Aérobique, Boxe, Spinning

Programme d'entraînement gratuit

Accès aux vestiaires, douches et Wifi

Cours en groupe illimités

Droit d'inviter un(e) ami(e)

Accès à toutes les succursales ProGym

Rabais exclusif chez les partenaires ProGym

Droit de suspension 3 mois


Valeur de 545,81$


Abonnement 3 mois régulier item
Abonnement 3 mois régulier
50 $

Enchère de départ

Accès à la salle d'entrainement

Accès à la Zone Cardio & Fonctionnelle

Accès à la Zone Aérobique, Boxe, Spinning

Programme d'entraînement gratuit

Accès aux vestiaires, douches et Wifi


Valeur de 150$

Reproduction d'une œuvre de Hassan Laramée item
Reproduction d'une œuvre de Hassan Laramée
20 $

Enchère de départ

Reproduction d'une œuvre de Hassan Laramée


Biographie de Hassan Laramée

Originaire de Magog, Hassan Laramée est un artiste et sportif qui incarne la résilience et la détermination. En 2007, un grave accident l’a rendu tétraplégique, bouleversant sa vie à seulement 23 ans. Plutôt que de se laisser abattre, il a choisi de transformer l’épreuve en force.


Hassan s’est tourné vers le dessin, qu’il réalise avec la bouche, développant un style à la fois sensible et percutant. Ses œuvres, exposées dans différentes galeries, explorent la liberté, la beauté et la persévérance. Son art lui a permis de trouver un nouveau sens à sa vie et d’inspirer d’innombrables personnes.


Hassan Laramée est aujourd’hui une figure inspirante qui, à travers l’art et le dépassement de soi, transmet un message universel : la vraie liberté naît de la force intérieure et du courage de croire en ses rêves.

