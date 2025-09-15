Encan silencieux du Défi Everest-Orford au profit d'AlterGo

Reproduction d'une œuvre de Hassan Laramée





Biographie de Hassan Laramée

Originaire de Magog, Hassan Laramée est un artiste et sportif qui incarne la résilience et la détermination. En 2007, un grave accident l’a rendu tétraplégique, bouleversant sa vie à seulement 23 ans. Plutôt que de se laisser abattre, il a choisi de transformer l’épreuve en force.





Hassan s’est tourné vers le dessin, qu’il réalise avec la bouche, développant un style à la fois sensible et percutant. Ses œuvres, exposées dans différentes galeries, explorent la liberté, la beauté et la persévérance. Son art lui a permis de trouver un nouveau sens à sa vie et d’inspirer d’innombrables personnes.





Hassan Laramée est aujourd’hui une figure inspirante qui, à travers l’art et le dépassement de soi, transmet un message universel : la vraie liberté naît de la force intérieure et du courage de croire en ses rêves.