Le Domaine J-M. Cardinal

Organisé par

Le Domaine J-M. Cardinal

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux

Lieu de prise en charge

1470 6e Rang de Wendover N, Saint-Cyrille-de-Wendover, QC J1Z 1P2, Canada

Immersion au coeur de notre mission item
Immersion au coeur de notre mission item
Immersion au coeur de notre mission item
Immersion au coeur de notre mission
100 $

Enchère de départ

Offrez vous (ou offrez a un proche) une immersion au coeur de notre mission.

Une expérience unique !

Au Programme:

  • Accueil personnalisé et visite guidée du Domaine
  • Présentation de la mission et de l'histoires des chevaux
  • DÎNER (INCLUS)
  • Participation aux soins des chevaux
  • Atelier découverte
  • Moment privilégié avec un cheval retraité

Expérience pour 4 personnes seulement, date a déterminer avec le Domaine.

Étriers d’hiver – brun item
Étriers d’hiver – brun
15 $

Enchère de départ

Paire d’étriers robustes et pratiques, parfaits pour la saison hivernale.

Offrent une bonne stabilité et un appui sécuritaire, même avec des bottes plus larges.

Mors à levier avec canon en cuivre ¨5 item
Mors à levier avec canon en cuivre ¨5
20 $

Enchère de départ

Mors avec branches offrant un effet de levier, idéal pour les cavaliers ayant de l’expérience avec ce type d’embouchure.

Le canon en cuivre favorise la salivation et le confort du cheval. La gourmette permet un meilleur contrôle et une action plus précise.


Mors à anneaux torsadé (twisted snaffle) ¨5 item
Mors à anneaux torsadé (twisted snaffle) ¨5
10 $

Enchère de départ

Mors simple à anneaux avec canon torsadé, offrant une action plus marquée qu’un mors lisse.

Idéal pour les cavaliers recherchant un peu plus de précision dans leurs demandes. Les anneaux fixes assurent une connexion directe et stable avec la bouche du cheval.

!! À utiliser avec des mains douces et une bonne compréhension de son fonctionnement.

Mors à anneaux – canon brisé ¨5 item
Mors à anneaux – canon brisé ¨5
10 $

Enchère de départ

Mors classique à anneaux avec canon simple brisure, offrant une action douce et polyvalente.

Idéal pour une utilisation quotidienne, ce type de mors favorise une communication claire tout en respectant la bouche du cheval.

!! Convient à plusieurs types de chevaux et de disciplines.

Mors à levier - ¨5 item
Mors à levier - ¨5
10 $

Enchère de départ

Tapis classique - Blanc item
Tapis classique - Blanc
20 $

Enchère de départ

Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.

Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.

Tapis classique - Bleu item
Tapis classique - Bleu
25 $

Enchère de départ

Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.

Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.

*COMME NEUF

Tapis classique - Bleu foncé item
Tapis classique - Bleu foncé
20 $

Enchère de départ

Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.

Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.

*COMME NEUF

Bandes de polo (set de 2) - Sirène item
Bandes de polo (set de 2) - Sirène
15 $

Enchère de départ

Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.

Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !

*COMME NEUF

Bandes de polo (set de 4) - Doré item
Bandes de polo (set de 4) - Doré
25 $

Enchère de départ

Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.

Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !

*COMME NEUF

Bandes de polo (set de 2) - Motifs turquoises item
Bandes de polo (set de 2) - Motifs turquoises
15 $

Enchère de départ

Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.

Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !

*COMME NEUF

Bandes de polo (set de 2) - Rose brillant item
Bandes de polo (set de 2) - Rose brillant
15 $

Enchère de départ

Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.

Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !

*COMME NEUF

Mors à anneaux torsadé (twisted snaffle) ¨5 item
Mors à anneaux torsadé (twisted snaffle) ¨5
10 $

Enchère de départ

Mors simple à anneaux avec canon torsadé, offrant une action plus marquée qu’un mors lisse.

Idéal pour les cavaliers recherchant un peu plus de précision dans leurs demandes. Les anneaux fixes assurent une connexion directe et stable avec la bouche du cheval.

!! À utiliser avec des mains douces et une bonne compréhension de son fonctionnement.

Tapis classique item
Tapis classique
20 $

Enchère de départ

Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.

Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.

*COMME NEUF

Rênes de barils en nylon - vert et beige item
Rênes de barils en nylon - vert et beige
15 $

Enchère de départ

Rênes en nylon pratiques et résistantes, parfaites pour les disciplines de vitesse comme le baril.

Leur conception en boucle continue offre une prise sécuritaire et un meilleur contrôle, tout en évitant de les échapper.

*COMME NEUF

Bride CHETAK item
Bride CHETAK item
Bride CHETAK
40 $

Enchère de départ

Ensemble complet comprenant la bride de la marque Chetak ainsi que ses rênes assorties.

Couleur Brun foncé.

Livre « Phytothérapie pour mon cheval » *NEUF item
Livre « Phytothérapie pour mon cheval » *NEUF
15 $

Enchère de départ

Livre de Lina Poudrier, Herboriste et aromathérapeute

Ce livre est une belle porte d’entrée vers une approche plus douce et naturelle du bien-être, en mettant en valeur les propriétés des plantes, des huiles essentielles et leurs usages au quotidien.

Que ce soit pour enrichir vos connaissances personnelles ou pour intégrer des soins naturels dans votre routine, cet ouvrage est une ressource précieuse pour toute personne passionnée par la nature et les médecines douces.


*Découverte des plantes médicinales
*Approche naturelle et accessible

*Inspiration pour le bien-être au quotidien


Livre de Lina Poudrier, Herboriste et aromathérapeute

Livre Gérer et éduquer son cheval au naturel » item
Livre Gérer et éduquer son cheval au naturel »
15 $

Enchère de départ

Offrez-vous un guide incontournable pour toute personne passionnée par le bien-être équin et les méthodes d’éducation respectueuses.

Ce livre propose une approche douce et naturelle pour mieux comprendre le cheval, améliorer la relation cavalier-cheval et développer une communication plus harmonieuse au quotidien.

Que vous soyez propriétaire, cavalier ou simplement amoureux des chevaux, cet ouvrage est une belle ressource pour approfondir vos connaissances et enrichir votre pratique.


Livre de 174 pages

Décoration murale en macramé – Fait à la main item
Décoration murale en macramé – Fait à la main item
Décoration murale en macramé – Fait à la main
30 $

Enchère de départ

Apportez une touche chaleureuse, naturelle et authentique à votre intérieur avec cette magnifique décoration murale en macramé faite à la main par Création Tout en Bois de Sylvie Desloges.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!