Encan silencieux

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Offrez vous (ou offrez a un proche) une immersion au coeur de notre mission.
Une expérience unique !
Au Programme:
Expérience pour 4 personnes seulement, date a déterminer avec le Domaine.
Enchère de départ
Paire d’étriers robustes et pratiques, parfaits pour la saison hivernale.
Offrent une bonne stabilité et un appui sécuritaire, même avec des bottes plus larges.
Enchère de départ
Mors avec branches offrant un effet de levier, idéal pour les cavaliers ayant de l’expérience avec ce type d’embouchure.
Le canon en cuivre favorise la salivation et le confort du cheval. La gourmette permet un meilleur contrôle et une action plus précise.
Enchère de départ
Mors simple à anneaux avec canon torsadé, offrant une action plus marquée qu’un mors lisse.
Idéal pour les cavaliers recherchant un peu plus de précision dans leurs demandes. Les anneaux fixes assurent une connexion directe et stable avec la bouche du cheval.
!! À utiliser avec des mains douces et une bonne compréhension de son fonctionnement.
Enchère de départ
Mors classique à anneaux avec canon simple brisure, offrant une action douce et polyvalente.
Idéal pour une utilisation quotidienne, ce type de mors favorise une communication claire tout en respectant la bouche du cheval.
!! Convient à plusieurs types de chevaux et de disciplines.
Enchère de départ
Enchère de départ
Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.
Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.
Enchère de départ
Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.
Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.
*COMME NEUF
Enchère de départ
Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.
Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.
*COMME NEUF
Enchère de départ
Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.
Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !
*COMME NEUF
Enchère de départ
Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.
Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !
*COMME NEUF
Enchère de départ
Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.
Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !
*COMME NEUF
Enchère de départ
Superbe ensemble de bandes de polo faites à la main, avec une finition en tissu pour une touche unique et originale.
Un item unique qui se démarque des polos traditionnels !
*COMME NEUF
Enchère de départ
Mors simple à anneaux avec canon torsadé, offrant une action plus marquée qu’un mors lisse.
Idéal pour les cavaliers recherchant un peu plus de précision dans leurs demandes. Les anneaux fixes assurent une connexion directe et stable avec la bouche du cheval.
!! À utiliser avec des mains douces et une bonne compréhension de son fonctionnement.
Enchère de départ
Tapis polyvalent idéal pour le travail quotidien, offrant confort et protection au cheval.
Un essentiel dans tout équipement équestre, parfait pour plusieurs disciplines.
*COMME NEUF
Enchère de départ
Rênes en nylon pratiques et résistantes, parfaites pour les disciplines de vitesse comme le baril.
Leur conception en boucle continue offre une prise sécuritaire et un meilleur contrôle, tout en évitant de les échapper.
*COMME NEUF
Enchère de départ
Ensemble complet comprenant la bride de la marque Chetak ainsi que ses rênes assorties.
Couleur Brun foncé.
Enchère de départ
Livre de Lina Poudrier, Herboriste et aromathérapeute
Ce livre est une belle porte d’entrée vers une approche plus douce et naturelle du bien-être, en mettant en valeur les propriétés des plantes, des huiles essentielles et leurs usages au quotidien.
Que ce soit pour enrichir vos connaissances personnelles ou pour intégrer des soins naturels dans votre routine, cet ouvrage est une ressource précieuse pour toute personne passionnée par la nature et les médecines douces.
*Découverte des plantes médicinales
*Approche naturelle et accessible
*Inspiration pour le bien-être au quotidien
Livre de Lina Poudrier, Herboriste et aromathérapeute
Enchère de départ
Offrez-vous un guide incontournable pour toute personne passionnée par le bien-être équin et les méthodes d’éducation respectueuses.
Ce livre propose une approche douce et naturelle pour mieux comprendre le cheval, améliorer la relation cavalier-cheval et développer une communication plus harmonieuse au quotidien.
Que vous soyez propriétaire, cavalier ou simplement amoureux des chevaux, cet ouvrage est une belle ressource pour approfondir vos connaissances et enrichir votre pratique.
Livre de 174 pages
Enchère de départ
Apportez une touche chaleureuse, naturelle et authentique à votre intérieur avec cette magnifique décoration murale en macramé faite à la main par Création Tout en Bois de Sylvie Desloges.
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