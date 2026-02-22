Encan silencieux

Offrez vous (ou offrez a un proche) une immersion au coeur de notre mission.

Une expérience unique !

Au Programme:

Accueil personnalisé et visite guidée du Domaine

Présentation de la mission et de l'histoires des chevaux

DÎNER (INCLUS)

Participation aux soins des chevaux

Atelier découverte

Moment privilégié avec un cheval retraité

Expérience pour 4 personnes seulement, date a déterminer avec le Domaine.