Encan silencieux du Festival du film de plein air des Laurentides 1 de 2

Parfait pour vos sorties de vélo de gravel dans toutes les conditions, le cuissard long, chaud et confortable a l’avantage d’avoir des poches en filet sur le côté de chaque jambe.

Le tissu Thermoflex est adapté aux conditions fraîches à froides et garantit la chaleur et l’extensibilité et le chamois Progetto X2 Air Seamless offre un confort garanti, même sur les longues distances

Autres fonctionnalités:

· Bretelles en maille extensible pour garantir la ventilation et le confort

· Peau de chamois Progetto X2 Air Seamless pour un confort garanti, même sur les longues distances

· Cheville sans fermeture à glissière pour limiter l’encombrement

· Languette réfléchissante à l’arrière de la jambe