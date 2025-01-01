Encan silencieux du Festival du film de plein air des Laurentides 1 de 2

SVP prendre contact avec Michel McArthur pour coordonner la récupération de votre article. [email protected]
Enchère de départ
Une veste qui n'a pas peur de l'humidité ! Notre Alagna Down Jacket est conçue avec une garniture en duvet de canard 90/10 avec 800 Fill Power de très haute qualité, offrant un excellent rapport chaleur/poids.
Le traitement innovant DWR, appliqué directement sur le duvet, préserve l'isolation même dans des conditions d'humidité maximale. À l'extérieur, elle est fabriquée avec un tissu Pertex® Quantum® Nylon 10D super léger et 100% recyclé, offrant une résistance incroyable à l'abrasion et aux déchirures.
Avec cette veste, vous n'aurez plus à craindre de vous retrouver à mi-parcours sans la protection adéquate contre le froid. C'est une veste chaude, légère (ne pesant que 389 grammes), compressible, respirante, résistante au vent et durable!
En plus du tissu extérieur recyclé, le traitement DWR sans ajout intentionnel de PFAS, qui repousse l'humidité et la saleté. Une veste conçue pour vivre votre passion, immergé dans la nature.
POIDS: 389 g
FIT: SLIM
Enchère de départ
De longues traversées de plusieurs jours et des descentes vertigineuses à la recherche de la poudreuse, tout en respectant l'environnement naturel. En effet, notre Midi Shell Jacket est fabriquée à partir de tissu Pertex® Shield Revolve, 100% recyclé et avec traitement DWR sans ajout intentionnel de PFAS. Il n'y a pas de meilleur compagnon pour nos aventures à vivre dans la neige.
Imperméable, entièrement thermo soudée, elle garantit une imperméabilité de 20 000 mm de colonne d'eau et une respirabilité de 15 000 g/m2/24h. C'est le vêtement idéal pour affronter même les climats et les situations les plus extrêmes. Hautement compressible, elle trouve toujours sa place dans le sac à dos devenant rapidement le compagnon préféré de chaque expérience hivernale en peaux de phoque.
Liberté, confort et fonctionnalité sont les mots-clés pour cette veste conçue pour être utilisée avec un baudrier, grâce aux deux poches avant avec fermetures éclair imperméables positionnées en hauteur.
POIDS: 555 g
FIT: REGULAR
Enchère de départ
Parfait pour vos sorties de vélo de gravel dans toutes les conditions, le cuissard long, chaud et confortable a l’avantage d’avoir des poches en filet sur le côté de chaque jambe.
Le tissu Thermoflex est adapté aux conditions fraîches à froides et garantit la chaleur et l’extensibilité et le chamois Progetto X2 Air Seamless offre un confort garanti, même sur les longues distances
Autres fonctionnalités:
· Bretelles en maille extensible pour garantir la ventilation et le confort
· Peau de chamois Progetto X2 Air Seamless pour un confort garanti, même sur les longues distances
· Cheville sans fermeture à glissière pour limiter l’encombrement
· Languette réfléchissante à l’arrière de la jambe
Enchère de départ
Carte-cadeau de $500 applicable sur les produits Arc'teryx seulement au Atmostphere Saint-Sauveur
Enchère de départ
Le Nirvana est notre légendaire sac de sports de montagne, optimisé pour le freeride et la randonnée à ski. Polyvalent et parfaitement équipé pour l’hiver, le Nirvana 35 est le partenaire idéal pour un grand nombre d’activités. Organisez et rangez tout votre matériel en un rien de temps grâce à son empiècement arrière zippé à 270° qui permet d’accéder facilement à son compartiment principal. Son espace séparé pour l’équipement d’avalanche vous apporte une sécurité supplémentaire, tandis que sa pochette interne vous permettra de le porter avec la protection dorsale Mammut. Vous pourrez également y fixer des skis ou un splitboard en diagonale ou en triangle. Son système de portage est optimisé pour vous assurer un maximum de confort et de liberté de mouvement. Ses tissus sélectionnés avec soins, sont exempts de PFC et fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris la couche extérieur robuste.
Enchère de départ
Ce sac à dos poids plume en matériaux extrêmement robustes, principalement recyclés, est idéal pour l'alpinisme, l'escalade ou les randonnées à ski. En collaboration avec les alpinistes professionnels Stephan Siegrist et Nicolas Hojac, nous avons perfectionné ce sac polyvalent déperlant en l’équipant de compartiments de rangement rapides d’accès. En plus de la fermeture roll-top sous le rabat amovible, vous pouvez accéder rapidement au compartiment principal par la fermeture éclair dorsale. Il y a un compartiment séparé pour l'équipement d'avalanche et un porte-piolets pratique et sûr. Le système dorsal ergonomique maintient la charge contre le dos, pour un meilleur équilibre et une concentration entière sur votre prochain mouvement vertical.
Enchère de départ
CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR
Le kit de 7 jours contient une variété de repas comprenant des petits déjeuners, des soupes et des repas. Bonus : deux sachets de lait entier en poudre pour vos céréales ou vos meilleures recettes maison ! Riche en protéines avec un total de 619 g et 12 300 calories, le Kit 7 jours - Aventure vous donnera l'énergie dont vous avez besoin !
Enchère de départ
Solution de cuisine compacte, légère et économe en carburant pour 1 à 2 personnes, idéale pour tous vos besoins en randonnée. L'un de nos réchauds de randonnée les mieux notés.
Enchère de départ
Soutien-gorge de sport Runderwear Balance - Femme
Le complément léger idéal à votre routine d'entraînement ; c'est le soutien-gorge de sport idéal en toute occasion.
Runderwear Hipster - Femme
Conçu pour vous permettre de profiter de toutes vos aventures de course sans irritation. Parfait pour les femmes recherchant des sous-vêtements de course performants près des hanches.
Runderwear Boxer - Homme
Indispensable à votre équipement de course, ce boxer est parfait pour la course longue distance, l'entraînement ou les entraînements quotidiens.
Enchère de départ
La veste Strive 10 est un compagnon fiable pour vos courses les plus longues et les plus exigeantes. Il allie un design élégant, une matière légère et une fonctionnalité bien pensée, et offre un volume de rangement de 10 litres.
Enchère de départ
Silva Smini
L'équilibre parfait entre légèreté et luminosité.
Enchère de départ
VJ Ultra 3 - Unisexe
L'arme ultime pour le trail, l'Ultra 3 est dotée du plus grand amorti jamais conçu par VJ : un confort qui ne vous ralentit pas.
Enchère de départ
$150 de produits
Swiftwick Aspire Crew
La chaussette de cyclisme idéale. Conçue avec une compression ferme et un profil fin pour une sensation de réactivité optimale, l'ASPIRE offre une sensation de réactivité optimale dans un design fin et léger.
L'Aspire offre une sensation de finesse et de respirabilité ainsi qu'une compression ferme pour des performances durables lors de vos courses, sorties à vélo et plus encore. Conçue avec des fibres évacuant l'humidité, elle maintient les pieds et les chevilles au sec, en toute sécurité et avec un bon maintien. La hauteur du col ras du cou est classique.
• Son profil ultra-fin offre un ajustement et une sensation inégalés.
• Une compression ferme épouse les contours de votre pied pour soutenir la voûte plantaire et réduire la fatigue.
• La tige canalisée améliore la respirabilité pour garder les pieds au frais.
• Les fibres oléfines signature évacuent l'humidité, gardant vos pieds au frais, au sec et sans ampoules.
79 % nylon / 18 % oléfine / 3 % élasthanne
Enchère de départ
Aquarelle "La traversée" de l'artiste Adèloise Anne Berberi. Cette œuvre originale de 22" x 30" est marouflée sur un panneau de bois. Le ski nordique traversant le lac Bouchette durant la traversée des Laurentides $600
Enchère de départ
Carte-Cadeau d’une valeur de $500 Valide sur rab.equipment/ca/
Enchère de départ
Repas lyophilisé Sly L'ensemble de la gamme (18 produits), valeur 300$.
Enchère de départ
Repas lyophilisé Sly
Déjeuner gourmand (7 produits), valeur 110 $
Enchère de départ
Sac à dos 25L Mountain Hardwear modèle Camp 4 de 25 litres
Enchère de départ
Sac à dos Mountain Hardwear modèle Field day de 22 litres
Enchère de départ
CONCEPTION COMPACTE
Conçu pour la mobilité, le PackSeat™ de GCI se glisse facilement dans votre sac à dos ou se fixe à votre équipement, ce qui le rend idéal pour les randonnées, les festivals ou les pauses spontanées en plein air.
Enchère de départ
La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine
Enchère de départ
Carte-cadeau d'une valeur de $200 pour l'achat de produits Castelli sur le site https://www.castelli-cycling.com/CA/fr/
Enchère de départ
Carte-cadeau d'une valeur de $300 pour l'achat de produits Karpos chez Espresso Sports
Enchère de départ
Carte-cadeau pour 2 sessions chez Power Watts nord. 650 boul. Curé Boivin, Boisbriand, Qc
Enchère de départ
Carte-cadeau valide pour un service complet (service 200 heures) pour une fourche ou un shock. Une valeur de $225 approx.
Enchère de départ
Description photo été : Douce piquant - Impression sur papier Hahnemuhle 12x18po avec cadre aimanté
Enchère de départ
Description photo hiver : Le lac aux ombres - Impression sur papier Hahnemuhle 8x12po avec cadre aimanté
Enchère de départ
Description de la toile : Mountain's silk - Impression sur toile canva 28x14po. Vient avec la quincaillerie d'installation.
Enchère de départ
Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés. Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings. Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!