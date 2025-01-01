Ventes fermées

Encan silencieux du Festival du film de plein air des Laurentides 1 de 2

Lieu de prise en charge

SVP prendre contact avec Michel McArthur pour coordonner la récupération de votre article. [email protected]

1-Alagna Down JKT Homme grandeur: votre choix - valeur $395 item
1-Alagna Down JKT Homme grandeur: votre choix - valeur $395
200 $

Enchère de départ

Une veste qui n'a pas peur de l'humidité ! Notre Alagna Down Jacket est conçue avec une garniture en duvet de canard 90/10 avec 800 Fill Power de très haute qualité, offrant un excellent rapport chaleur/poids. 
 Le traitement innovant DWR, appliqué directement sur le duvet, préserve l'isolation même dans des conditions d'humidité maximale. À l'extérieur, elle est fabriquée avec un tissu Pertex® Quantum® Nylon 10D super léger et 100% recyclé, offrant une résistance incroyable à l'abrasion et aux déchirures.
 Avec cette veste, vous n'aurez plus à craindre de vous retrouver à mi-parcours sans la protection adéquate contre le froid. C'est une veste chaude, légère (ne pesant que 389 grammes), compressible, respirante, résistante au vent et durable! 
 En plus du tissu extérieur recyclé, le traitement DWR sans ajout intentionnel de PFAS, qui repousse l'humidité et la saleté. Une veste conçue pour vivre votre passion, immergé dans la nature.

POIDS: 389 g
FIT: SLIM

2-Alagna Down JKT Femme grandeur: votre choix - valeur $395
200 $

Enchère de départ

Une veste qui n'a pas peur de l'humidité ! Notre Alagna Down Jacket est conçue avec une garniture en duvet de canard 90/10 avec 800 Fill Power de très haute qualité, offrant un excellent rapport chaleur/poids. 
 Le traitement innovant DWR, appliqué directement sur le duvet, préserve l'isolation même dans des conditions d'humidité maximale. À l'extérieur, elle est fabriquée avec un tissu Pertex® Quantum® Nylon 10D super léger et 100% recyclé, offrant une résistance incroyable à l'abrasion et aux déchirures.
 Avec cette veste, vous n'aurez plus à craindre de vous retrouver à mi-parcours sans la protection adéquate contre le froid. C'est une veste chaude, légère (ne pesant que 389 grammes), compressible, respirante, résistante au vent et durable! 
 En plus du tissu extérieur recyclé, le traitement DWR sans ajout intentionnel de PFAS, qui repousse l'humidité et la saleté. Une veste conçue pour vivre votre passion, immergé dans la nature.

POIDS: 389 g
FIT: SLIM

3-Midi Shell JKT Homme grandeur grand - valeur $500
250 $

Enchère de départ

De longues traversées de plusieurs jours et des descentes vertigineuses à la recherche de la poudreuse, tout en respectant l'environnement naturel. En effet, notre Midi Shell Jacket est fabriquée à partir de tissu Pertex® Shield Revolve, 100% recyclé et avec traitement DWR sans ajout intentionnel de PFAS. Il n'y a pas de meilleur compagnon pour nos aventures à vivre dans la neige. 
Imperméable, entièrement thermo soudée, elle garantit une imperméabilité de 20 000 mm de colonne d'eau et une respirabilité de 15 000 g/m2/24h. C'est le vêtement idéal pour affronter même les climats et les situations les plus extrêmes. Hautement compressible, elle trouve toujours sa place dans le sac à dos devenant rapidement le compagnon préféré de chaque expérience hivernale en peaux de phoque. 
Liberté, confort et fonctionnalité sont les mots-clés pour cette veste conçue pour être utilisée avec un baudrier, grâce aux deux poches avant avec fermetures éclair imperméables positionnées en hauteur.
POIDS: 555 g
FIT: REGULAR

4-Midi Shell JKT Femme grandeur petit - valeur $500
250 $

Enchère de départ

De longues traversées de plusieurs jours et des descentes vertigineuses à la recherche de la poudreuse, tout en respectant l'environnement naturel. En effet, notre Midi Shell Jacket est fabriquée à partir de tissu Pertex® Shield Revolve, 100% recyclé et avec traitement DWR sans ajout intentionnel de PFAS. Il n'y a pas de meilleur compagnon pour nos aventures à vivre dans la neige. 
Imperméable, entièrement thermo soudée, elle garantit une imperméabilité de 20 000 mm de colonne d'eau et une respirabilité de 15 000 g/m2/24h. C'est le vêtement idéal pour affronter même les climats et les situations les plus extrêmes. Hautement compressible, elle trouve toujours sa place dans le sac à dos devenant rapidement le compagnon préféré de chaque expérience hivernale en peaux de phoque. 
Liberté, confort et fonctionnalité sont les mots-clés pour cette veste conçue pour être utilisée avec un baudrier, grâce aux deux poches avant avec fermetures éclair imperméables positionnées en hauteur.
POIDS: 555 g
FIT: REGULAR

5-Unlimited bibtight homme gr: votre choix - valeur $250
125 $

Enchère de départ

Parfait pour vos sorties de vélo de gravel dans toutes les conditions, le cuissard long, chaud et confortable a l’avantage d’avoir des poches en filet sur le côté de chaque jambe.

Le tissu Thermoflex est adapté aux conditions fraîches à froides et garantit la chaleur et l’extensibilité et le chamois Progetto X2 Air Seamless offre un confort garanti, même sur les longues distances

Autres fonctionnalités: 

·                   Bretelles en maille extensible pour garantir la ventilation et le confort

·                   Peau de chamois Progetto X2 Air Seamless pour un confort garanti, même sur les longues distances

·                   Cheville sans fermeture à glissière pour limiter l’encombrement

·                   Languette réfléchissante à l’arrière de la jambe

6-Unlimited bibtight gr. de votre choix - valeur $250
125 $

Enchère de départ

Parfait pour vos sorties de vélo de gravel dans toutes les conditions, le cuissard long, chaud et confortable a l’avantage d’avoir des poches en filet sur le côté de chaque jambe.

Le tissu Thermoflex est adapté aux conditions fraîches à froides et garantit la chaleur et l’extensibilité et le chamois Progetto X2 Air Seamless offre un confort garanti, même sur les longues distances

Autres fonctionnalités: 

·                   Bretelles en maille extensible pour garantir la ventilation et le confort

·                   Peau de chamois Progetto X2 Air Seamless pour un confort garanti, même sur les longues distances

·                   Cheville sans fermeture à glissière pour limiter l’encombrement

·                   Languette réfléchissante à l’arrière de la jambe

7-Carte-cadeau Arc'teryx - valeur $500
250 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de $500 applicable sur les produits Arc'teryx seulement au Atmostphere Saint-Sauveur

8-Carte-cadeau Arc'teryx - valeur $500
250 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de $500 applicable sur les produits Arc'teryx seulement au Atmostphere Saint-Sauveur

9-Carte-cadeau Arc'teryx - valeur $500
250 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de $500 applicable sur les produits Arc'teryx seulement au Atmostphere Saint-Sauveur

10-Carte-cadeau Arc'teryx - valeur $500
250 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de $500 applicable sur les produits Arc'teryx seulement au Atmostphere Saint-Sauveur

11-Sac Mammut Nirvana 35 - valeur $225
115 $

Enchère de départ

Le Nirvana est notre légendaire sac de sports de montagne, optimisé pour le freeride et la randonnée à ski. Polyvalent et parfaitement équipé pour l’hiver, le Nirvana 35 est le partenaire idéal pour un grand nombre d’activités. Organisez et rangez tout votre matériel en un rien de temps grâce à son empiècement arrière zippé à 270° qui permet d’accéder facilement à son compartiment principal. Son espace séparé pour l’équipement d’avalanche vous apporte une sécurité supplémentaire, tandis que sa pochette interne vous permettra de le porter avec la protection dorsale Mammut. Vous pourrez également y fixer des skis ou un splitboard en diagonale ou en triangle. Son système de portage est optimisé pour vous assurer un maximum de confort et de liberté de mouvement. Ses tissus sélectionnés avec soins, sont exempts de PFC et fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris la couche extérieur robuste.

12-Sac Mammut Trion 50 - valeur $275
140 $

Enchère de départ

Ce sac à dos poids plume en matériaux extrêmement robustes, principalement recyclés, est idéal pour l'alpinisme, l'escalade ou les randonnées à ski. En collaboration avec les alpinistes professionnels Stephan Siegrist et Nicolas Hojac, nous avons perfectionné ce sac polyvalent déperlant en l’équipant de compartiments de rangement rapides d’accès. En plus de la fermeture roll-top sous le rabat amovible, vous pouvez accéder rapidement au compartiment principal par la fermeture éclair dorsale. Il y a un compartiment séparé pour l'équipement d'avalanche et un porte-piolets pratique et sûr. Le système dorsal ergonomique maintient la charge contre le dos, pour un meilleur équilibre et une concentration entière sur votre prochain mouvement vertical.

13-Happy Yak kit 7 jours - valeur $250
125 $

Enchère de départ

CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR
Le kit de 7 jours contient une variété de repas comprenant des petits déjeuners, des soupes et des repas. Bonus : deux sachets de lait entier en poudre pour vos céréales ou vos meilleures recettes maison ! Riche en protéines avec un total de 619 g et 12 300 calories, le Kit 7 jours - Aventure vous donnera l'énergie dont vous avez besoin !

14-Primus Système de réchaud Lite Plus - valeur $185
92,50 $

Enchère de départ

Solution de cuisine compacte, légère et économe en carburant pour 1 à 2 personnes, idéale pour tous vos besoins en randonnée. L'un de nos réchauds de randonnée les mieux notés.

15-Produit Runderwear de votre choix - valeur $150
75 $

Enchère de départ

Soutien-gorge de sport Runderwear Balance - Femme

Le complément léger idéal à votre routine d'entraînement ; c'est le soutien-gorge de sport idéal en toute occasion.


Runderwear Hipster - Femme

Conçu pour vous permettre de profiter de toutes vos aventures de course sans irritation. Parfait pour les femmes recherchant des sous-vêtements de course performants près des hanches.


Runderwear Boxer - Homme

Indispensable à votre équipement de course, ce boxer est parfait pour la course longue distance, l'entraînement ou les entraînements quotidiens.

16-Veste Silva Strive 10 - valeur $170
85 $

Enchère de départ

La veste Strive 10 est un compagnon fiable pour vos courses les plus longues et les plus exigeantes. Il allie un design élégant, une matière légère et une fonctionnalité bien pensée, et offre un volume de rangement de 10 litres.

17-Lampe frontale Silva Smini - valeur $60
30 $

Enchère de départ

Silva Smini

L'équilibre parfait entre légèreté et luminosité.

18-Soulier de course VJ Ultra 3 - valeur $260
130 $

Enchère de départ

VJ Ultra 3 - Unisexe

L'arme ultime pour le trail, l'Ultra 3 est dotée du plus grand amorti jamais conçu par VJ : un confort qui ne vous ralentit pas.

19-Bas athlétique de compression gr. au choix - valeur $150
75 $

Enchère de départ

$150 de produits

Swiftwick Aspire Crew

La chaussette de cyclisme idéale. Conçue avec une compression ferme et un profil fin pour une sensation de réactivité optimale, l'ASPIRE offre une sensation de réactivité optimale dans un design fin et léger.

 

L'Aspire offre une sensation de finesse et de respirabilité ainsi qu'une compression ferme pour des performances durables lors de vos courses, sorties à vélo et plus encore. Conçue avec des fibres évacuant l'humidité, elle maintient les pieds et les chevilles au sec, en toute sécurité et avec un bon maintien. La hauteur du col ras du cou est classique.

• Son profil ultra-fin offre un ajustement et une sensation inégalés.

• Une compression ferme épouse les contours de votre pied pour soutenir la voûte plantaire et réduire la fatigue.

• La tige canalisée améliore la respirabilité pour garder les pieds au frais.

• Les fibres oléfines signature évacuent l'humidité, gardant vos pieds au frais, au sec et sans ampoules.

79 % nylon / 18 % oléfine / 3 % élasthanne

20-Aquarelle de Anne Berberi "La traversée" - valeur $600
300 $

Enchère de départ

Aquarelle "La traversée" de l'artiste Adèloise Anne Berberi.  Cette œuvre originale de 22" x 30" est marouflée sur un panneau de bois.  Le ski nordique traversant le lac Bouchette durant la traversée des Laurentides $600

21-Carte-Cadeau Rab valeur- $500 item
21-Carte-Cadeau Rab valeur- $500
250 $

Enchère de départ

Carte-Cadeau d’une valeur de $500 Valide sur rab.equipment/ca/

22-Carte-Cadeau Rab valeur- $300 item
22-Carte-Cadeau Rab valeur- $300
150 $

Enchère de départ

Carte-Cadeau d’une valeur de $300 Valide sur rab.equipment/ca/

23-Carte-Cadeau Rab valeur- $200 item
23-Carte-Cadeau Rab valeur- $200
100 $

Enchère de départ

Carte-Cadeau d’une valeur de $200 Valide sur rab.equipment/ca/

24-Repas lyophilisé Sly - valeur $300
150 $

Enchère de départ

Repas lyophilisé Sly L'ensemble de la gamme (18 produits), valeur 300$.

25-Repas lyophilisé Sly - valeur $300
150 $

Enchère de départ

Repas lyophilisé Sly L'ensemble de la gamme (18 produits), valeur 300$.

26-Repas lyophilisé Sly dejeuner - valeur $110
55 $

Enchère de départ

Repas lyophilisé Sly

Déjeuner gourmand (7 produits), valeur 110 $

27-Sac Camp 4 25L Mountain Hardwear - valeur $175
87 $

Enchère de départ

Sac à dos 25L Mountain Hardwear modèle Camp 4 de 25 litres

28-Sac Field day 22L Mountain Hardwear - valeur $175
87 $

Enchère de départ

Sac à dos Mountain Hardwear modèle Field day de 22 litres

29-Tabouret compacte GCI - valeur $50
25 $

Enchère de départ

CONCEPTION COMPACTE

Conçu pour la mobilité, le PackSeat™ de GCI se glisse facilement dans votre sac à dos ou se fixe à votre équipement, ce qui le rend idéal pour les randonnées, les festivals ou les pauses spontanées en plein air.

30-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105
55 $

Enchère de départ

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

31-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105
55 $

Enchère de départ

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

32-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105
55 $

Enchère de départ

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

33-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105
55 $

Enchère de départ

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

34-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105
55 $

Enchère de départ

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

35-Carte-cadeau Castelli - valeur $200 item
35-Carte-cadeau Castelli - valeur $200
100 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de $200 pour l'achat de produits Castelli sur le site https://www.castelli-cycling.com/CA/fr/

36-Carte-cadeau Castelli - valeur $200
100 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de $200 pour l'achat de produits Castelli sur le site https://www.castelli-cycling.com/CA/fr/

37-Carte-cadeau Karpos - valeur $300
150 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de $300 pour l'achat de produits Karpos chez Espresso Sports

38-Carte-cadeau Karpos - valeur $300
150 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de $300 pour l'achat de produits Karpos chez Espresso Sports

39-Carte-cadeau Karpos - valeur $300
150 $

Enchère de départ

Carte-cadeau d'une valeur de $300 pour l'achat de produits Karpos chez Espresso Sports

40-Carte-cadeau pour 2 sessions Power Watts - valeur $112
56 $

Enchère de départ

Carte-cadeau pour 2 sessions chez Power Watts nord. 650 boul. Curé Boivin, Boisbriand, Qc

41-Carte-cadeau pour 2 sessions Power Watts - valeur $112
56 $

Enchère de départ

Carte-cadeau pour 2 sessions chez Power Watts nord. 650 boul. Curé Boivin, Boisbriand, Qc

42-Carte-cadeau pour 2 sessions Power Watts - valeur $112
56 $

Enchère de départ

Carte-cadeau pour 2 sessions chez Power Watts nord. 650 boul. Curé Boivin, Boisbriand, Qc

43-Carte-cadeau pour 2 sessions Power Watts - valeur $112
56 $

Enchère de départ

Carte-cadeau pour 2 sessions chez Power Watts nord. 650 boul. Curé Boivin, Boisbriand, Qc

44-Carte-cadeau pour 2 sessions Power Watts - valeur $112
56 $

Enchère de départ

Carte-cadeau pour 2 sessions chez Power Watts nord. 650 boul. Curé Boivin, Boisbriand, Qc

45-Carte-cadeau de S4-Suspension - valeur $225 item
45-Carte-cadeau de S4-Suspension - valeur $225
115 $

Enchère de départ

Carte-cadeau valide pour un service complet (service 200 heures) pour une fourche ou un shock. Une valeur de $225 approx.

46-Photo "Douce piquant" de Alexandra Racine - valeur $130
65 $

Enchère de départ

Description photo été : Douce piquant - Impression sur papier Hahnemuhle 12x18po avec cadre aimanté

47-Photo Le lac aux ombres de Alexandra Racine - valeur $90
45 $

Enchère de départ

Description photo hiver : Le lac aux ombres - Impression sur papier Hahnemuhle 8x12po avec cadre aimanté

48-Photo sur toile de Alexandra Racine - valeur $450
225 $

Enchère de départ

Description de la toile : Mountain's silk - Impression sur toile canva 28x14po. Vient avec la quincaillerie d'installation.

49-Tunique Pecora de Indyeva grandeur x-petit - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

50-Tunique Pecora de Indyeva grandeur petit - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

51-Tunique Pecora de Indyeva grandeur petit - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

52-Tunique Pecora de Indyeva grandeur medium - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

53-Tunique Pecora de Indyeva grandeur medium - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

54-Tunique Pecora de Indyeva grandeur grand - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

55-Tunique Pecora de Indyeva grandeur grand - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

56-Tunique Pecora de Indyeva grandeur x-grand - valeur $205
75 $

Enchère de départ

Tunique longue et chaude en Polartec® Shearling Fleece, avec ouvertures à boutons-pression devant et sur les côtés.  Idéale pour vous réchauffer après une journée en plein air
Parfaite à superposer sur une couche de base ou des leggings.  Coupe ajustée et sans manche, conçue pour épouser les formes du corps
Longueur à la mi-cuisse

