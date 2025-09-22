Encan silencieux du Festival du film de plein air des Laurentides 2 de 2

SVP prendre contact avec Michel McArthur pour coordonner la récupération de votre article. [email protected]

57-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105 item
57-Ciné-Carte – 10 entrées au Cinéma Pine - valeur $105
CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$55

La Ciné-Carte est une passe qui donne accès à 10 entrées pour voir n'importe quel film au cinéma Pine

CA$120

Coupe basse, grand confort – une chaussure de randonnée classique en nubuck et cuir suédé de haute qualité fabriquée sur une forme Bunion Hike pour les porteurs souffrant d'hallux valgus

CA$120

Une chaussure de randonnée légère et mi-montante, dotée d'une membrane GORE-TEX imperméable et d'un style moderne, idéale pour les randonnées en moyenne montagne. Veuillez noter que cet article est en vente finale.

CA$160

Bottes de randonnée d'hiver fiable et résistante à la neige, au look moderne. Technique et confortable, cette chaussure est compatible avec les raquettes et dispose d'une mini-guêtre intégrée. Elle est dotée d'une doublure chaude et imperméable en GORE-TEX Partelana.

CA$115

La Travi Yak tout cuir est une chaussure de randonnée légère et de haute qualité, idéale pour les randonnées de difficulté modérée dans les montagnes basses. Elle est fabriquée à 100 % en cuir de yak provenant de troupeaux mongols. En raison des conditions difficiles dans lesquelles vivent ces animaux, le cuir de yak développe un grain plus dense et plus fibreux, ce qui le rend plus robuste que le cuir de vachette traditionnel. Chaque morceau de cuir de yak présente un grain unique et distinctif, visible à l'extérieur de la chaussure. Outre la robustesse et le style individuel, l'accent est mis sur le confort. Et c'est la nature qui le doit. L'avantage de ce cuir exclusif est qu'il confère non seulement à la chaussure une excellente indéformabilité, mais aussi un confort particulièrement élevé. La respirabilité naturelle de ce matériau crée un climat agréable pour le pied, permettant à l'humidité de s'évacuer et à la respiration du pied. Et comme la doublure en cuir épouse les contours du pied, l'ajustement s'améliore avec le temps. Le cuir utilisé pour la fabrication de ce modèle est conforme à la rigoureuse norme « Gold Standard » du Leather Working Group, une organisation multipartite à but non lucratif chargée de la certification environnementale de l'industrie du cuir. L'association d'une semelle extérieure sportive « Endurance Hike », d'un cuir de yak robuste et d'un design unique en fait un choix idéal pour des randonnées relaxantes et confortables en pleine nature.

CA$120

La Banks est un véritable plaisir de randonnée. Fabriquée en cuir nubuck 100 % fin, certifié LWG (Leather Working Group), cette certification garantit non seulement un cuir de très haute qualité, mais aussi une fabrication durable et écologique. La semelle intermédiaire en mousse polyuréthane, plus épaisse de 1,5 mm, offre un déroulé plus fluide, une absorption des chocs nettement supérieure et un confort longue durée. La Banks est conçue pour les randonnées exigeantes sur des terrains allant des basses montagnes aux contreforts des Alpes, ainsi que pour les chemins plus faciles de refuge en refuge, avec un sac à dos léger. De plus, la doublure GORE-TEX garde les pieds parfaitement au sec.

CA$100

La Ferrata Low est une chaussure d'alpinisme basse très polyvalente, alliant performances d'escalade élevées et confort de marche, quel que soit le compromis. Idéale pour les approches rapides des voies techniques difficiles et des via ferrata.

CA$130

Confort et légèreté pour vos pieds lors de vos randonnées : la Tatra Light GTX allie le savoir-faire traditionnel et éprouvé de Hanwag aux dernières avancées technologiques en matière de fabrication de bottes. Sa semelle légère et robuste permet au pied de s'enfoncer plus bas dans la chaussure, offrant ainsi une adhérence et une stabilité accrues sur les sentiers accidentés. Parfaite pour les randonnées faciles avec un sac léger. Grâce à sa doublure GORE-TEX imperméable et respirante, cette chaussure polyvalente vous gardera les pieds au sec en toutes circonstances.

CA$120

La Banks est un véritable plaisir de randonnée. Fabriquée en cuir nubuck 100 % fin, certifié LWG (Leather Working Group), cette certification garantit non seulement un cuir de très haute qualité, mais aussi une fabrication durable et écologique. La semelle intermédiaire en mousse polyuréthane, plus épaisse de 1,5 mm, offre un déroulé plus fluide, une absorption des chocs nettement supérieure et un confort longue durée. La Banks est conçue pour les randonnées exigeantes sur des terrains allant des basses montagnes aux contreforts des Alpes, ainsi que pour les chemins plus faciles de refuge en refuge, avec un sac à dos léger. De plus, la doublure GORE-TEX garde les pieds parfaitement au sec.

CA$115

La Travi Yak tout cuir est une chaussure de randonnée légère et de haute qualité, idéale pour les randonnées de difficulté modérée dans les montagnes basses. Elle est fabriquée à 100 % en cuir de yak provenant de troupeaux mongols. En raison des conditions difficiles dans lesquelles vivent ces animaux, le cuir de yak développe un grain plus dense et plus fibreux, ce qui le rend plus robuste que le cuir de vachette traditionnel. Chaque morceau de cuir de yak présente un grain unique et distinctif, visible à l'extérieur de la chaussure. Outre la robustesse et le style individuel, l'accent est mis sur le confort. Et c'est la nature qui le doit. L'avantage de ce cuir exclusif est qu'il confère non seulement à la chaussure une excellente indéformabilité, mais aussi un confort particulièrement élevé. La respirabilité naturelle de ce matériau crée un climat agréable pour le pied, permettant à l'humidité de s'évacuer et à la respiration du pied. Et comme la doublure en cuir épouse les contours du pied, l'ajustement s'améliore avec le temps. Le cuir utilisé pour la fabrication de ce modèle est conforme à la rigoureuse norme « Gold Standard » du Leather Working Group, une organisation multipartite à but non lucratif chargée de la certification environnementale de l'industrie du cuir. L'association d'une semelle extérieure sportive « Endurance Hike », d'un cuir de yak robuste et d'un design unique en fait un choix idéal pour des randonnées relaxantes et confortables en pleine nature.

CA$185

Que ce soit pour des randonnées de refuge en refuge ou des randonnées à la journée, la Tatra II est une chaussure polyvalente et agréable à porter. Le confort est primordial. Ses atouts : une semelle Vibram® haute adhérence, une semelle intérieure confortable, un laçage intelligent et un collier souple et rembourré. La doublure en cuir assure un confort optimal.

CA$185

Que ce soit pour des randonnées de refuge en refuge ou des randonnées à la journée, la Tatra II est une chaussure polyvalente et agréable à porter. Le confort est primordial. Ses atouts : une semelle Vibram® haute adhérence, une semelle intérieure confortable, un laçage intelligent et un collier souple et rembourré. La doublure en cuir assure un confort optimal.

CA$145

La Banks Winter Lady GTX offre un confort exceptionnel et une construction légère. C'est ce qui en a fait un classique du trekking. Cette chaussure de randonnée préférée de nombreux randonneurs est désormais disponible en version entièrement résistante à l'hiver. Sa tige légèrement plus haute protège de la neige et des courants d'air froid. La semelle intérieure spéciale assure une isolation jusqu'à -15 °C. Elle réfléchit le froid et retient la chaleur là où vous le souhaitez. De plus, la doublure imperméable et respirante en Gore-Tex Partelana préserve l'humidité et garde vos pieds au sec, même lors des randonnées intenses et transpirantes. Sous le pied, la semelle en caoutchouc est optimisée pour les basses températures et offre une adhérence optimale.

CA$180

Légères, extrêmement robustes et confortables : les Hanwag Makra Combi GTX sont un partenaire polyvalent pour les randonnées de niveau avancé en montagne, même sur les glaciers ! Ces chaussures d'alpinisme font partie de la gamme Rock de Hanwag, spécialement conçues pour les randonnées alpines. Leur tige est composée d'une combinaison extrêmement robuste de daim et de Cordura de haute qualité. Une membrane GORE-TEX légère et ultra-fine assure une protection optimale par temps humide tout en étant respirante. La semelle Vibram PEPE, hautement technique et dotée d'une structure en nid d'abeille, assure une excellente adhérence sur la roche. La semelle renforcée et la semelle intérieure en mousse à mémoire de forme assurent un transfert d'énergie optimal et un excellent maintien. Un débord de talon est prévu pour les crampons semi-automatiques. Le collier souple est rembourré et assure un bon maintien de la cheville. Le laçage Ghilly optimisé en pointe stabilise encore davantage le pied dans la chaussure. Que vous soyez sur rocher ou sur glace, le Hanwag Makra Combi GTX vous offrira le confort et la traction dont vous avez besoin !

85-Shell Verglas Infinity 2.0 grandeur petit - valeur $450
CA$225

Créée en tenant compte des suggestions de professionnels, la veste shell Verglas Infinity 2.0 pour femme est une veste triple couche durable et de grande qualité conçue pour la randonnée, la montagne et le ski de randonnée. Nos technologies imperméables et respirantes HELLY TECH® Professional et LIFA INFINITY™ vous protègent efficacement contre les caprices de la météo, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. Les aérations sous les aisselles offrent une respirabilité supplémentaire. Cette veste pour femme entièrement ajustable est compatible avec le port d’un sac à dos et d’un harnais, et la capuche est compatible avec le port d’un casque. Elle comprend également un réflecteur RECCO® pour faciliter la recherche. Cette veste est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Voir la composition pour plus d’informations.

86-Veste Odin Pro thermal Femme grandeur petit - valeur $180
CA$90

Nous avons conçu notre veste en polaire Odin Thermal Pro pour femme afin d'offrir des performances techniques optimales lors de la pratique du ski de randonnée ou de l'alpinisme. Dotée du tissu Polartec® Thermal Pro™, cette veste offre une isolation optimale, une doublure brossée douce et confortable, ainsi qu'une construction légère, extensible et à séchage rapide. Parmi les caractéristiques pratiques, on trouve des poches zippées et une poche poitrine, une capuche ajustée avec une bande de renfort, des passe-pouces avec des coutures élastiques et un panneau arrière plus long pour une meilleure protection.

87-Verglas Infinity shell homme grandeur grand - valeur $450
CA$225

Créée en collaboration avec des professionnels, la veste shell Verglas Infinity 2.0 pour homme est une veste triple couche conçue pour la randonnée, la montagne et le ski de randonnée. Elle vous protégera contre les intempéries sans faillir qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, grâce à nos technologies imperméables et respirantes HELLY TECH® Professional et LIFA INFINITY™. Cette veste offre également une ventilation stratégiquement placée sous les aisselles. Entièrement ajustable, cette veste pour homme est compatible avec le port d’un sac à dos et d’un harnais, et la capuche est compatible avec le port d’un casque. Elle intègre un réflecteur RECCO® qui permettra de retrouver plus facilement votre équipement. Cette veste contient des matériaux recyclés. Voir la composition pour plus d’informations.

88-Polaire Maridalen homme grandeur grand - valeur $130
CA$65

Notre polaire imprimée Maridalen pour homme se porte comme une couche extérieure en demi-saison et comme une couche intermédiaire qui vous tiendra chaud lors des journées fraîches. Son tissu doux, son col montant et sa patte de boutonnage sur le devant offrent un design décontracté et une protection douillette. La poche poitrine avec fermeture à bouton-pression intégrée ajoute une touche pratique, tandis que les imprimés graphiques toniques apportent une touche de couleur à votre vie en plein air.

CA$200

Quatre (4) billets de ski chez les Sommets pour accéder à l’un des 5 Sommets suivant :

· Sommet Saint-Sauveur

· Sommet Saint-Sauveur, versant Avila

· Sommet Morin Heights

· Sommet Olympia

· Sommet Gabriel

· Sommet Edelweiss

Les billets sont valides pour une journée de ski dans la saison 2025-2026

CA$125

Un forfait pour le Parc vélo Sommet Saint-Sauveur

Quatre (4) billets pour le Parc vélo du Sommet Saint-Sauveur. Les billets sont valides pour une journée de vélo de montagne dans la saison 2025-2026.

91-Couverture poncho Wawona Fuzzy - valeur $185
CA$80

La couverture poncho Wawona Fuzzy est une révolution dans le confort de camping. Avec un tissu extérieur recyclé hydrofuge, une polaire recyclée et une isolation synthétique recyclée, elle a tout ce qu’il faut. Elle est également super compacte, mais ce qui le distingue, c’est sa polyvalence à double usage : elle peut servir de couvre-sol durable ou de poncho bien chaud, grâce à une ouverture intelligemment conçue et une poche kangourou. Il est temps d’allumer les s’mores.

  • La conception adaptée au rangement se compresse étroitement et prend à peine de l’espace dans votre voiture ou à la maison
  • Le nylon recyclé promet une sensation douce au toucher et une durabilité pour un mélange parfait entre confort et utilisation durable
  • L’isolation synthétique recyclée vous garde au chaud
  • Poids moyen : 1 056 g (2 lb 5,3 oz)
  • Tissu : polyester recyclé 75D avec finition en traitement déperlant durable sans PFC
  • Tissu : molleton Sherpa en polyester recyclé
  • Tissu : isolation synthétique recyclée 60 g/m²
92-Parka duvet McMurdo - Homme grandeur grand - valeur $520
CA$260

  • Fabriqué par temps rude. La parka McMurdo, notre plus longue veste d'hiver pour homme, a une longue liste de vêtements indispensables. Il est coupe-vent, imperméable, respirant et isolé avec du duvet recyclé 600 pour le camping rempli de neige.
  • Affrontez la météo. Construit en nylon 100 % recyclé, vous aventurerez confortablement grâce à la technologie DryVent 2L performance imperméable et coupe-vent, une finition hydrofuge durable sans PFC (DWR) et une isolation en duvet d'oiseaux d'eau 600.
  • Coupe décontractée. Conçue pour un mouvement confortable avec un style flatteur, cette veste a une coupe ample à surdimensionnée qui se suspend loin du corps sans se déformer. L'épaule peut tomber sous l'épaule naturelle, et elle peut être portée sur des couches intermédiaires lourdes.
  • Polyvalence en extérieur. Ne cessez jamais d'explorer avec des caractéristiques fonctionnelles qui vous aident à aller plus loin : avec 4 poches uniques, vous profiterez d'un grand espace de rangement pour les petits objets de valeur, tandis que la capuche réglable en trois pièces a un cordon de serrage et un volant amovible en fausse fourrure.
  • EXPLORATION SANS COMPROMIS. Trouvez facilement nos produits les plus durables avec ce badge. Pour être admissibles, les vêtements, l'équipement et les accessoires doivent être fabriqués avec 75 % ou plus de matériaux renouvelables recyclés, régénératifs et/ou provenant de sources responsables en poids.
93-Veste ThermoBall Femme grandeur grand - valeur $215
CA$95

Une isolation ThermoBall Eco, fabriquée à partir d’un contenu 100 % recyclé, offre une chaleur légère et compacte en conditions hivernales. Cette épaisseur versatile peut aussi se ranger dans sa propre poche lorsque les températures montent.

• Motif de courtepointe 2x2
• Isolation ThermoBall™ Eco pour plus de chaleur même lorsqu'il est mouillé
• Zip avant central à spirale inversée
• Poches pour les mains dissimulées à glissière sécurisée
• Logo thermocollé sur la poitrine gauche et sur l'épaule droite à l'arrière

Matériaux
• Corps : 100 % nylon recyclé
• Isolation : 11 g/ft² ThermoBall™ Eco 100 % polyester recyclé post-consommation

94-Sac de sport Base Camp S 50 litres - valeur $180
CA$90

Caractéristiques - 50 litres

  • Bretelles amovibles et ajustables de coupe alpine pour un ajustement ergonomique avec un minimum de torsion
  • Deux poignées latérales rembourrées servent à la fois de poignées de portage et de transport
  • Ouverture à glissière en D avec rabat à fermeture éclair résistant aux intempéries
  • Le compartiment principal est muni d’une poche en maille à fermeture éclair sécurisée et d’une poche en filet à l’extrémité pour permettre une meilleure organisation
  • La construction robuste légendaire offre un sac Base Camp résistant à l’eau, des renforts supplémentaires et des coutures doubles
  • Quatre sangles de compression
95-carte-cadeau abonnement MTB saison 2026 - valeur $175 item
95-carte-cadeau abonnement MTB saison 2026 - valeur $175
CA$85

Accès à l’ensemble du domaine de MTB, en tout temps pour la saison 2026.

96-Tempest Velocity 30 Daypack femmes grand - valeur $260
CA$130

Le Tempest Velocity 30 est le couteau suisse des sacs à dos de jour et votre passeport pour les aventures multisports. Que vous chassiez les records de vitesse, conquériez des sommets ou traciez des lignes dans la neige, ce sac est votre arme secrète. Un dos en sueur peut être chose du passé avec le panneau dorsal AirScape® suspendu qui permet une circulation maximale de l’air. Ses nombreuses poches vous permettent de vous organiser, et sa conception axée sur l’hydratation garantit que l’eau est toujours à portée de main.

  • La ceinture, les bretelles et le protège-dos AirScape™ coupés à l’emporte-pièce, rembourrés et recouverts de filet sont légers et assurent la circulation de l’air
  • Le harnais BioStretch offre une flexibilité maximale sans sacrifier la stabilité et permettre les mouvements dynamiques du corps
  • Harnais inspiré de la veste de course avec poches de poitrine compatibles avec une gourde de 500 ml
  • Le coussinet lombaire et la ceinture intégrés à la perfection transfèrent le poids sans créer de frottement
  • La poche avant en filet extensible peut contenir un casque pour un transport multisport
  • Grande poche à glissière pour le téléphone et petite poche de rangement
  • Deux poches à glissière au niveau de la ceinture abdominale et des poches latérales extensibles
  • Le système Stow-on-the-Go vous permet de fixer vos bâtons de marche à votre sac, sans le retirer de votre dos
  • Fixation basse pour les bâtons et les piolets et sangles inférieures pour le matelas de couchage
  • L’étui d’hydratation externe peut accueillir une gourde de 3 L (vendue séparément), et est facile à remplir et à vider sans ouvrir le compartiment principal
97-Sac à dos de randonnée Sirrus 36 gr. O/S - valeur $290
CA$145

  • Système de suspension léger et ventilé avec maille 3D tendue, adapté pour un ajustement spécifique aux femmes, offre un soutien respirant et un ajustement du torse de 10,2 cm
  • Housse de pluie incluse fabriquée en DWR sans PFC/PFAS pour garder votre équipement au sec et protégé
  • Couvercle supérieur fixe avec grand compartiment principal et poche en maille zippée sous le couvercle pour faciliter le rangement
  • Manchon de réservoir d'hydratation interne avec port de tuyau dans le panneau arrière pouvant accueillir un réservoir jusqu'à 3 L (vendu séparément)
  • Deux poches zippées sur la ceinture ventrale, poches latérales en maille extensible pour bouteille et un accès vertical caché à fermeture éclair latérale au compartiment principal pour un accès rapide aux essentiels de trail
CA$35

Conçus pour les mordus de rafting, de kayak et d’overlanding, nos sacs étanches Wildwater conviendront tout autant aux amateurs de plage, de paddle et de sorties en bateau. Ils élargissent notre gamme d’options de stockage imperméables pour celles et ceux qui ont besoin de garder leurs affaires au sec. Grâce à leur étanchéité non submersible(IPX5), ces sacs étanches et résistants se suffisent à eux-mêmes. Avec revêtement TPU intérieur et extérieur fiable à base d’éther et bandoulière de 3,8cm.

99-Veste coupe-vent Northwoods homme medium - valeur $230
CA$115

Une veste coupe-vent à capuche et pliable, conçue pour les départs frais et les arrivées tardives, dotée de sangles de rangement innovantes sur le vélo.

100-Kit 7Mesh tshirt med. casquette, bouteille - valeur $120
CA$60

Kit 7Mesh. 1 T-shirt en coton 100% grandeur médium, 1 casquette Ciele Athletics grandeur one size, 1 bouteille d'eau pour vélo.

CA$25

Tuque beanie Rockcliff Royal Robbins en laine de mérino, one size couleur everglade

CA$25

Tuque beanie Rockcliff Royal Robbins en laine de mérino, one size couleur loganberry

103-Chandail Rockcraft Wool medium femme - valeur $160
CA$80

Le chandail Rockcraft Wool Crew rend hommage au tout premier produit de la marque, conçu pour offrir performance et confort en pleine nature. Entièrement tricoté en laine mérinos certifiée, il apporte chaleur, respirabilité et douceur, sans démangeaisons. Sa coupe intemporelle et son motif fairisle classique en font une pièce durable, parfaite pour la randonnée, l’escalade ou la détente après l’effort .


Matériaux

  • 100 % laine mérinos


Caractéristiques

  • Motif fairisle classique ou coloris uni avec panneau fantôme
  • Encolure ras-du-cou côtelée haute pour plus de chaleur
  • Tricot lourd jauge 6 pour une isolation optimale
  • Fibre mérinos 15,5 microns pour une douceur sans démangeaisons
  • couleur SANDSTONE SNOW
104-Veste en flanelle Vista femme gr. petit - valeur $200
CA$100

Indispensable pour le camp de base, la Vista est notre flanelle doublée polaire la plus chaude et la plus confortable. À l'extérieur, elle arbore un motif écossais classique en coton extensible, résistant et respirant. À l'intérieur, elle est doublée de polaire polyester recyclé chaude et respirante. Couleur Saddle Antelope grandeur petit

CA$30

Gants Dirt bag grandeur medium

Conçus pour les skieurs habitués aux fourgonnettes, aux remontées mécaniques et aux amateurs de ramen, les gants Dirt Bag offrent tout le confort, la protection et la simplicité nécessaires au quotidien sur les pistes. Simples et indispensables, les DirtBags sont dotés d'une coque en cuir de chèvre robuste, traitée DWR, offrant une grande dextérité et un ajustement parfait. Une doublure polaire ultra-douce assure chaleur et évacuation de l'humidité, tandis que les poignets en tricot extensible empêchent le froid et la neige de pénétrer, tout en permettant un enfilage et un retrait faciles.

106-Lampe frontale Spot 400R - valeur $80
CA$40

Lorsque vous partez à l'aventure après la tombée de la nuit, cette lampe ultrabrillante aux multiples fonctions vous montrera le chemin. L'interface tactile permet d'activer l'éclairage maximal par un simple toucher rapide du boîtier. La série R est une option rechargeable pour de nombreuses lampes frontales Black Diamond populaires. Facile à charger via micro USB, faisant des batteries "assez bonnes" une chose du passé.

  • Gradateur d'intensité lumineuse, pour un éclairage nuancé et parfait en toutes conditions
  • Fonction PowerTap permettant de passer de n'importe quel niveau d'intensité à l'éclairage maximal par un simple toucher du boîtier, puis de revenir au niveau d'éclairage d'origine par un deuxième petit coup
  • Six modes d'éclairage : blanc brillant de proximité, blanc brillant longue portée, gradateur, clignotant, rouge de proximité et rouge clignotant
  • Port micro USB pour une recharge facile, charge aussi vite que deux heures
  • Indicateur de puissance à trois niveaux affichant le statut de la pile, qu’elle soit en cours d’utilisation ou de chargement
  • Pile lithium-ion interne, plus légère et meilleure par temps froid que les piles alcalines
  • Lentille à multiples facettes offrant un bel équilibre entre un faisceau large et un faisceau étroit
  • Deux boutons de contrôle vous donnant un accès facile au mode d'éclairage rouge et permettant de passer de l'éclairage de proximité à l'éclairage longue distance
  • Éclairage rouge préservant la vision nocturne et pouvant être activé sans passer par le mode d'éclairage blanc
  • Conforme à la norme d'étanchéité IP67 pour faire face à toutes les conditions météorologiques
  • Bandeau ajustable contient des matériaux recyclés, y compris des fibres Repreve® provenant de bouteilles en plastique recyclées
  • Fonction de verrouillage prévenant une activation accidentelle


107-Lampe frontale Spot 400R - valeur $80
CA$40

Lorsque vous partez à l'aventure après la tombée de la nuit, cette lampe ultrabrillante aux multiples fonctions vous montrera le chemin. L'interface tactile permet d'activer l'éclairage maximal par un simple toucher rapide du boîtier. La série R est une option rechargeable pour de nombreuses lampes frontales Black Diamond populaires. Facile à charger via micro USB, faisant des batteries "assez bonnes" une chose du passé.

  • Gradateur d'intensité lumineuse, pour un éclairage nuancé et parfait en toutes conditions
  • Fonction PowerTap permettant de passer de n'importe quel niveau d'intensité à l'éclairage maximal par un simple toucher du boîtier, puis de revenir au niveau d'éclairage d'origine par un deuxième petit coup
  • Six modes d'éclairage : blanc brillant de proximité, blanc brillant longue portée, gradateur, clignotant, rouge de proximité et rouge clignotant
  • Port micro USB pour une recharge facile, charge aussi vite que deux heures
  • Indicateur de puissance à trois niveaux affichant le statut de la pile, qu’elle soit en cours d’utilisation ou de chargement
  • Pile lithium-ion interne, plus légère et meilleure par temps froid que les piles alcalines
  • Lentille à multiples facettes offrant un bel équilibre entre un faisceau large et un faisceau étroit
  • Deux boutons de contrôle vous donnant un accès facile au mode d'éclairage rouge et permettant de passer de l'éclairage de proximité à l'éclairage longue distance
  • Éclairage rouge préservant la vision nocturne et pouvant être activé sans passer par le mode d'éclairage blanc
  • Conforme à la norme d'étanchéité IP67 pour faire face à toutes les conditions météorologiques
  • Bandeau ajustable contient des matériaux recyclés, y compris des fibres Repreve® provenant de bouteilles en plastique recyclées
  • Fonction de verrouillage prévenant une activation accidentelle


108-Lampe frontale Astro 300R - valeur $55
CA$30

Une lampe frontale de Black Diamond puissante pour illuminer vos aventures. Grâce à sa forme ergonomique, sa pile rechargeable et ses 50 lumens supplémentaires, la lampe frontale Astro de troisième génération est à son meilleur. Son gradateur vous permet d'ajuster avec précision l'intensité du faisceau en fonction de la situation. La série R est une option rechargeable pour de nombreuses lampes frontales Black Diamond populaires.

  • Gradateur d'intensité lumineuse, pour un éclairage nuancé et parfait en toutes conditions
  • Modes : gradateur, clignotant et mécanisme de verrouillage
  • Fonction de mémoire d'intensité revenant au dernier mode utilisé lors de la mise en marche
  • Port micro USB pour une recharge facile, charge aussi vite que deux heures
  • Indicateur de puissance à trois niveaux affichant le statut de la pile, qu’elle soit en cours d’utilisation ou de chargement
  • Pile lithium-ion interne, plus légère et meilleure par temps froid que les piles alcalines
  • Lentille à multiples facettes offrant un bel équilibre entre un faisceau large et un faisceau étroit
  • Étanchéité conforme à la norme IPX4 pour une résistance à la pluie, au grésil et à la neige
  • Bandeau ajustable contient des matériaux recyclés, y compris des fibres Repreve® provenant de bouteilles en plastique recyclées
  • Fonction de verrouillage prévenant une activation accidentelle
CA$60

Bâtons de randonnée classiques construits intégralement en aluminium, les bâtons Traverse ont les caractéristiques et la durabilité nécessaires à la pratique quotidienne du ski de randonnée.

Qu'il s'agisse de courtes sorties matinales en semaine, de courses techniques d'une journée ou de descentes en forêt dans la poudreuse, le Black Diamond Traverse est un bâton tout aluminium classique pour le ski de randonnée. Avec une construction durable en aluminium, les possibilités de réglage FlickLock et sa poignée redessinée pour une meilleure ergonomie, le Traverse résiste à une utilisation intensive, saison après saison.

Caractéristiques
• Brin supérieur en aluminium 18mm et brin inférieur en aluminium 16mm
• Poignée Touring en caoutchouc bi-densité doux au toucher
• Dragonne Touring avec boucle plastique ladder-lock
• Facilité de réglage FlickLock
• Rondelles Powder 100mm
• Compatible avec les rondelles 3/4 crantées
• Pays d'origine: Taïwan

Matériaux
• 80% Aluminium, 10% PP, 5% TPU, 3% Nylon, 1% Acier, 1% Carbure


CA$60

Bâtons de randonnée classiques construits intégralement en aluminium, les bâtons Traverse ont les caractéristiques et la durabilité nécessaires à la pratique quotidienne du ski de randonnée.

Qu'il s'agisse de courtes sorties matinales en semaine, de courses techniques d'une journée ou de descentes en forêt dans la poudreuse, le Black Diamond Traverse est un bâton tout aluminium classique pour le ski de randonnée. Avec une construction durable en aluminium, les possibilités de réglage FlickLock et sa poignée redessinée pour une meilleure ergonomie, le Traverse résiste à une utilisation intensive, saison après saison.

Caractéristiques
• Brin supérieur en aluminium 18mm et brin inférieur en aluminium 16mm
• Poignée Touring en caoutchouc bi-densité doux au toucher
• Dragonne Touring avec boucle plastique ladder-lock
• Facilité de réglage FlickLock
• Rondelles Powder 100mm
• Compatible avec les rondelles 3/4 crantées
• Pays d'origine: Taïwan

Matériaux
• 80% Aluminium, 10% PP, 5% TPU, 3% Nylon, 1% Acier, 1% Carbure


CA$175

La formation de secourisme en régions isolées. 20h de formation. Détails et horaire ici: : Secourisme en régions isolées | SIRIUSMEDx

CA$195

EVO TRAIL SNOWSHOE KIT Tout ce dont vous avez besoin en un : raquettes, bâtons et un sac de transport complet. Une grande valeur, le kit Evo Trail a tout ce dont vous avez besoin pour des années d'aventures en raquettes. Les raquettes à neige Evo Trail sont durables et fiables, avec des fixations Paraglide confortables et faciles à utiliser. Les bâtons DynaLock™ Trail en aluminium léger favorisent l'équilibre et la traction, et se replient pour le rangement. Le sac de transport complet dispose d'un siège en mousse amovible pour les pauses déjeuner et est compatible avec le réservoir d'hydratation.

