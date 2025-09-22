Encan silencieux du Festival du film de plein air des Laurentides 2 de 2

Une isolation ThermoBall Eco, fabriquée à partir d’un contenu 100 % recyclé, offre une chaleur légère et compacte en conditions hivernales. Cette épaisseur versatile peut aussi se ranger dans sa propre poche lorsque les températures montent.

• Motif de courtepointe 2x2

• Isolation ThermoBall™ Eco pour plus de chaleur même lorsqu'il est mouillé

• Zip avant central à spirale inversée

• Poches pour les mains dissimulées à glissière sécurisée

• Logo thermocollé sur la poitrine gauche et sur l'épaule droite à l'arrière

Matériaux

• Corps : 100 % nylon recyclé

• Isolation : 11 g/ft² ThermoBall™ Eco 100 % polyester recyclé post-consommation