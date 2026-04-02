Encan silencieux du Groupe Scout 19e Vaudreuil-Dorion

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Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Toile de la boutique L'effet Bulles. Parfaite pour sur une porte ou sur un petit bout de mur! Dimensions : 24X36" / 61X91 cm
Enchère de départ
Ensemble cadeau contenant une carte cadeau de chez Sail, une carte cadeau de la Ribouldingue, un ensemble de 4 bières et 1 verre de la microbrasserie des 3 lacs, une brosse a barbecue, des allumes feux pour barbecue et une sauce de La Boutique piscine, spa et BBQ. Le tout d'une valeur de plus de 100$!!
Enchère de départ
L’atelier comprend :
- 3 dégustations d'huiles
- 2 dégustation de balsamiques
- 1 dégustation vinaigre
- Accords gourmets avec nos huiles et balsamiques
Durée de l'atelier : 1h45-2h
Combien de participants : 15 participants
Valeur de 375$
Idéal pour du team bonding, activités des fêtes ou
célébrations au bureau !
Enchère de départ
Tableau peint par l'artiste La Fourmi (29X24 cm)
Enchère de départ
Tableau peint par l'artiste La Fourmi (51X26 cm)
Enchère de départ
Tableau peint par l'artiste La Fourmi (51X26 cm)
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