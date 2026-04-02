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Organisé par

Groupe Scout 19e Vaudreuil-Dorion

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux du Groupe Scout 19e Vaudreuil-Dorion

Art murale sur toile imprimée item
Art murale sur toile imprimée
5 $

Enchère de départ

Toile de la boutique L'effet Bulles. Parfaite pour sur une porte ou sur un petit bout de mur! Dimensions : 24X36" / 61X91 cm

Sortie en plein air réussie item
Sortie en plein air réussie
50 $

Enchère de départ

Ensemble cadeau contenant une carte cadeau de chez Sail, une carte cadeau de la Ribouldingue, un ensemble de 4 bières et 1 verre de la microbrasserie des 3 lacs, une brosse a barbecue, des allumes feux pour barbecue et une sauce de La Boutique piscine, spa et BBQ. Le tout d'une valeur de plus de 100$!!

Atelier de dégustation chez Sous les oliviers item
Atelier de dégustation chez Sous les oliviers
30 $

Enchère de départ

L’atelier comprend :

- 3 dégustations d'huiles

- 2 dégustation de balsamiques

- 1 dégustation vinaigre

- Accords gourmets avec nos huiles et balsamiques

Durée de l'atelier : 1h45-2h

Combien de participants : 15 participants

Valeur de 375$

Idéal pour du team bonding, activités des fêtes ou

célébrations au bureau !

Tableau Brasier item
Tableau Brasier
10 $

Enchère de départ

Tableau peint par l'artiste La Fourmi (29X24 cm)

Tableau Hyacinthoide item
Tableau Hyacinthoide
10 $

Enchère de départ

Tableau peint par l'artiste La Fourmi (51X26 cm)

Tableau Galaxie item
Tableau Galaxie
10 $

Enchère de départ

Tableau peint par l'artiste La Fourmi (51X26 cm)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!