Encan silencieux du Groupe Scout 19e Vaudreuil-Dorion

Ensemble cadeau contenant une carte cadeau de chez Sail, une carte cadeau de la Ribouldingue, un ensemble de 4 bières et 1 verre de la microbrasserie des 3 lacs, une brosse a barbecue, des allumes feux pour barbecue et une sauce de La Boutique piscine, spa et BBQ. Le tout d'une valeur de plus de 100$!!