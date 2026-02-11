Encan du Théâtre Prospero

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Offert gracieusement par Hydro-Québec
Envolez-vous vers la Baie-James et laissez-vous séduire par les aménagements hydroélectriques d’Hydro-Québec!
Ce séjour pour deux personnes, prévu le 22 et 23 août 2026, comprend le transport aérien entre Montréal et la Baie-James, le transport en autocar entre l’aéroport de la Grande Rivière, le village de Radisson et les sites touristiques, l’hébergement et les repas et une visite guidée des centrales Robert-Bourassa et La Grande-1. C’est tout simplement époustouflant!
Valeur : 7 530 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Faites-vous le plaisir d’une soirée exclusive dans le confort de votre foyer*. L’incandescente Karine Gonthier-Hyndman vous livrera un texte de son choix d’une durée de 30 minutes avec la collaboration artistique du metteur en scène Philippe Cyr. Invitez les ami·es pour une soirée inoubliable!
*Dans un rayon de 25 km du Théâtre Prospero
Comme aucune valeur marchande ne peut être attribuée à ce lot, aucun reçu de charité ne sera émis pour ce lot.
Enchère de départ
Accueillez la sublime Larissa Corriveau chez vous*! L’artiste vous livrera un texte de son choix d’une durée de 30 minutes, avec la collaboration artistique du metteur en scène Cédric Delorme-Bouchard, pour une expérience unique. Invitez vos proches pour en faire une soirée mémorable!
*Dans un rayon de 25 km du Théâtre Prospero
Comme aucune valeur marchande ne peut être attribuée à ce lot, aucun reçu de charité ne sera émis pour ce lot.
Enchère de départ
Offert gracieusement par EDU Productions
Offrez-vous une soirée festive sans pareille avec le forfait VIP En direct de l’univers! Au programme : cocktail de bienvenue, visite VIP des coulisses et enregistrement de l’émission du 11 avril 2026 pour deux personnes. L’identité de l’invité·e est tenue secrète pour le moment, mais soyez assuré·e que ce party du samedi soir regorgera de surprises et d’artistes chouchous! Une expérience fantastique vous attend!
Comme aucune valeur marchande ne peut être attribuée à cette expérience, aucun reçu de charité ne sera émis pour ce lot.
Enchère de départ
Offert gracieusement par PANACÉE
Découvrez cette destination gastronomique, située à quelques minutes du Prospero. Dégustez avec votre invité·e un menu raffiné en cinq services avec l’accord mets-vin. Chaque plat, mettant en valeur des ingrédients locaux provenant de petits producteurs régionaux, s’accompagne d’un verre de vin pour une expérience incomparable.
Valeur : 350 $ (inclut les taxes, mais pas le pourboire)
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par François Morin
Vivez l’intensité du tennis de calibre mondial avec cette paire de billets en catégorie Or pour l’Omnium Banque Nationale (ATP). Installez-vous confortablement pour la séance 8 du mercredi 5 août en après-midi : une occasion unique de voir les meilleurs joueurs de tennis s’affronter lors du deuxième tour. Préparez-vous à un après-midi de sport de haut niveau!
Valeur : 255 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par l’Orchestre symphonique de Montréal
Vivez une soirée inoubliable avec cette paire de billets en Catégorie 2 dans la splendide Maison symphonique de Montréal pour assister à l’un des concerts présentés lors de la saison 2025-2026 de l’OSM.
Valeur : 240 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par L’Oréal Canada
Une superbe sélection de produits de beauté féminins de L’Oréal. Un cadeau parfait à offrir... ou à se faire! Ce sac cadeau est préparé avec soin par les participant·es du plateau de travail L’Oréal Canada Les Petits rois, qui intègre 8 adultes neurodivergents.
Valeur : 250 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par Bota Bota
Offrez-vous quatre heures à deux dans les circuits d’eau du Bota Bota, spa-sur-l’eau du Vieux-Montréal. Vous méritez une journée de douceur et de détente!
Valeur : 180 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par l’Auberge Saint-Mathieu
Profitez d’un passage en Mauricie pour faire l’expérience d’une buvette estivale gastronomique, et passez une soirée des plus agréables sur la terrasse, tout en admirant le coucher de soleil.
Valeur : 160 $ (inclut les taxes, mais pas le pourboire)
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par François Morin
Parce que le plaisir est encore meilleur lorsqu’il est partagé, oubliez la simple bouteille et misez sur ce format magnum (1,5 L) du prestigieux Lapierre Morgon 2020. Cet emblème du Beaujolais est parfait pour accompagner un bon souper entre ami·es ou pour enrichir votre cave d’un classique indémodable. Une dégustation tout en élégance vous attend.
Valeur approximative : 105 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par le Cabaret du Lion d’Or
Rassemblez vos ami·es pour un spectacle de votre choix au Cabaret du Lion d’Or, voisin du Prospero, qui offre une programmation multidisciplinaire! Ce lot comprend quatre laissez-passer.
Valeur : 130 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Avec un chandail, une casquette, une affiche et un sac, plus personne ne pourra douter de votre amour et de votre soutien indéfectible pour le Théâtre Prospero.
Valeur : 120 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par Hoda Adra
Cette œuvre est l’une des premières ébauches par l’artiste Hoda Adra de La femme aux seins qui pleurent, personnage de L’histoire de comment je me suis séparée en deux, présenté au Prospero en 2024. Cette lithographie est une édition limitée (1/6) créée en 2021.
11" x 15"
Valeur : 100 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par Ariane Moffatt
L’ultime kit pour les vrai·es fans! Ce lot comprend un vinyle de l’album Airs de jeux signé par Ariane Moffatt, un t-shirt et un jeu de cartes inspirés de l’album.
Valeur : 75 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par Christine Beaulieu
Complice de longue date du Prospero et membre de notre conseil d’administration, Christine Beaulieu est aussi autrice de deux livres : Les saumons de la Mitis et J’aime Hydro. Ces deux livres seront autographiés spécialement pour vous par Christine et par Philippe Cyr, metteur en scène et directeur artistique du théâtre, dans le cas de J’aime Hydro.
Valeur : 60 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par François Morin
Avis aux amateurs et amatrices de crus d’exception : voici une bouteille du mythique domaine Marcel Lapierre. Ce Morgon 2020, véritable emblème du Beaujolais, est parfait pour accompagner un bon souper ou pour enrichir votre cave d’un classique indémodable. Une dégustation tout en élégance vous attend.
Valeur approximative : 50 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Enchère de départ
Offert gracieusement par Safia Nolin et Bleu Carpette
Le troisième album de reprises de Safia Nolin paraît enfin. Ce vinyle, autographié de la main de la chanteuse elle-même, vous émouvra sans aucun doute. Sortie le 27 mars 2026.
Valeur : 35 $
Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!