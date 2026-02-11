Encan du Théâtre Prospero

Offert gracieusement par Hydro-Québec

Envolez-vous vers la Baie-James et laissez-vous séduire par les aménagements hydroélectriques d’Hydro-Québec!

Ce séjour pour deux personnes, prévu le 22 et 23 août 2026, comprend le transport aérien entre Montréal et la Baie-James, le transport en autocar entre l’aéroport de la Grande Rivière, le village de Radisson et les sites touristiques, l’hébergement et les repas et une visite guidée des centrales Robert-Bourassa et La Grande-1. C’est tout simplement époustouflant!



Valeur : 7 530 $

Un reçu de charité sera émis pour tout montant dépassant la valeur marchande.