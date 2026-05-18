Encan silencieux du Tournoi bénéfice Fondation chiropratique du Québec

La Citadelle de Québec est un fort situé sur le cap Diamant à Québec. Adjacente aux plaines d'Abraham, elle est partie intégrante des fortifications de la vieille ville. La Citadelle de Québec est également la résidence officielle du Roi du Canada Charles III et du Gouverneur général du Canada. Une occasion de découvrir des honneurs de batailles et faits d’armes du Royal 22e Régiment en plus d’entrer dans des lieux sacrés habituellement réservés au régiment.



