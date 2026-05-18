Encan silencieux du Tournoi bénéfice Fondation chiropratique du Québec

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Authentique chandail de la LNH, portant le numéro 48 et nom HUTSON au dos, de taille Large. C'est LE chandail lors des matchs au Centre Bell, arborant l'écusson brodé RBC. Hutson fut couronné recrue de l'année de la LNH de 2025 en remportant le prestigieux trophée Calder (premier joueur du Canadiens à le recevoir). Exceptionnel!
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Incroyable œuvre d'art artisanale, sculptée et soudée en aluminium, plus de 50 heures de travail. Suite de l'œuvre "Neurone" de 2025. Magnifique!
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Les matchs de la saison 2026-2027 seront à partir du 20 septembre 4 octobre.
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Très bien conçu: multiples poches et rangement. Très chic!
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Hôtel contemporain à 5 minutes du club de golf. Restaurant de fine cuisine Le Laurier, piscine chauffée intérieure, spas extérieurs, soins de beauté et gym.
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La distillerie du côté sud d'Islay, voisine Ardbeg et Laphroaig. Profil marqué de tourbe et de fumée typique de la région, saveur complexe et harmonieuse qui exhibe des notes de fruits secs, d'algues marines, de bois et de cendre, puis culmine dans une longue finale fumée et épicée. il est identifié par plusieurs comme la quintessence des whiskys de malt.
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La Citadelle de Québec est un fort situé sur le cap Diamant à Québec. Adjacente aux plaines d'Abraham, elle est partie intégrante des fortifications de la vieille ville. La Citadelle de Québec est également la résidence officielle du Roi du Canada Charles III et du Gouverneur général du Canada. Une occasion de découvrir des honneurs de batailles et faits d’armes du Royal 22e Régiment en plus d’entrer dans des lieux sacrés habituellement réservés au régiment.
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Spiritueux distincts en valorisant des ressources agro-alimentaires locales en symbiose avec le développement durable, la Distillerie Euclide se distingue par son idéologie de Spiritueux responsables.
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