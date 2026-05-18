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Fondation chiropratique du Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux du Tournoi bénéfice Fondation chiropratique du Québec

Chandail RBC CANADIENS Lane HUTSON (LARGE) de Fanatics item
Chandail RBC CANADIENS Lane HUTSON (LARGE) de Fanatics
500 $

Enchère de départ

Authentique chandail de la LNH, portant le numéro 48 et nom HUTSON au dos, de taille Large. C'est LE chandail lors des matchs au Centre Bell, arborant l'écusson brodé RBC. Hutson fut couronné recrue de l'année de la LNH de 2025 en remportant le prestigieux trophée Calder (premier joueur du Canadiens à le recevoir). Exceptionnel!

Oeuvre INFLUX de l'artiste Michelle Giguère item
Oeuvre INFLUX de l'artiste Michelle Giguère
500 $

Enchère de départ

Incroyable œuvre d'art artisanale, sculptée et soudée en aluminium, plus de 50 heures de travail. Suite de l'œuvre "Neurone" de 2025. Magnifique!

2 Billets en présaison des Canadiens au Centre Bell item
2 Billets en présaison des Canadiens au Centre Bell
400 $

Enchère de départ

Les matchs de la saison 2026-2027 seront à partir du 20 septembre 4 octobre.

Sac de golf TAYLORMADE RBC item
Sac de golf TAYLORMADE RBC
200 $

Enchère de départ

Très bien conçu: multiples poches et rangement. Très chic!

Le Victorin Nuitée pour 2 avec déj et spa item
Le Victorin Nuitée pour 2 avec déj et spa
200 $

Enchère de départ

Hôtel contemporain à 5 minutes du club de golf. Restaurant de fine cuisine Le Laurier, piscine chauffée intérieure, spas extérieurs, soins de beauté et gym.

WHISKY écossais single malt LAGAVULIN 16 ans item
WHISKY écossais single malt LAGAVULIN 16 ans
185 $

Enchère de départ

La distillerie du côté sud d'Islay, voisine Ardbeg et Laphroaig. Profil marqué de tourbe et de fumée typique de la région, saveur complexe et harmonieuse qui exhibe des notes de fruits secs, d'algues marines, de bois et de cendre, puis culmine dans une longue finale fumée et épicée. il est identifié par plusieurs comme la quintessence des whiskys de malt.

CITADELLE de Québec Visite VIP pour 4 item
CITADELLE de Québec Visite VIP pour 4
180 $

Enchère de départ

La Citadelle de Québec est un fort situé sur le cap Diamant à Québec. Adjacente aux plaines d'Abraham, elle est partie intégrante des fortifications de la vieille ville. La Citadelle de Québec est également la résidence officielle du Roi du Canada Charles III et du Gouverneur général du Canada. Une occasion de découvrir des honneurs de batailles et faits d’armes du Royal 22e Régiment en plus d’entrer dans des lieux sacrés habituellement réservés au régiment.


Distillerie EUCLIDE Remix item
Distillerie EUCLIDE Remix
40 $

Enchère de départ

Spiritueux distincts en valorisant des ressources agro-alimentaires locales en symbiose avec le développement durable, la Distillerie Euclide se distingue par son idéologie de Spiritueux responsables. 

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