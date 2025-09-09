Encan en ligne au profit d'Interlude

VALEUR : 125$

Filet d'entraînement de volleyball de 3,7 m : ce filet d'entraînement de 3,7 m de large est une excellente alternative aux filets ordinaires de 9,8 m, idéal pour une utilisation dans le jardin ou à l'intérieur. Parfait pour les jeux de combat en un ou deux contre deux, il s'adapte aux joueurs de tous âges et niveaux de compétence. Le système de filet de volleyball comprend un filet de volley-ball de 3,6 m, 1 sac à dos et 4 piquets de sol

Hauteur réglable de 2,4 m et 2,3 m : le filet de volleyball d'extérieur est conçu pour les hommes et les femmes avec des fonctionnalités de réglage facile de la hauteur. En utilisant les curseurs, vous pouvez facilement changer la hauteur du filet de la norme masculine de 2,4 m à la norme féminine de 2,3 m, pour accueillir des joueurs de différentes hauteurs et niveaux de compétence. Que ce soit pour les réunions de famille ou les matchs de compétition, ce filet de volleyball portable en plein air apporte des possibilités infinies de plaisir et de pratique

Bâtons en fibre de verre de 16 mm améliorés avec technologie Poletech : notre filet de volleyball est équipé de poteaux en fibre de verre Poletech améliorés, brevetés, conçus par des athlètes professionnels pour garantir la durabilité de plus de 200 000 utilisations. Le filet de volleyball avec poteaux absorbe et disperse efficacement les impacts, assurant que l'équipement ne se déforme pas ou ne se casse pas pendant l'entraînement intense, améliorant ainsi la sécurité et prolongeant sa durée de vie

Filet résistant à la déchirure à 3 couches et durabilité : le filet d'entraînement de volleyball dispose d'un design indéchirable à 3 plis de 4,4 cm intégré à la technologie Durafibre, lui permettant de résister aux collisions à fort impact et de fournir plus de 20 000 heures de résistance aux UV et à l'eau. Ce filet de volleyball de plage offre une durabilité et une stabilité exceptionnelles, assurant qu'il reste intact pendant l'entraînement intense, minimisant les préoccupations concernant les dommages causés par l'équipement et améliorant votre expérience d'entraînement générale

Installation et portable en 4 minutes : ce filet de volleyball autonome s'installe en seulement 4 minutes sans outils nécessaires pour le montage ou le démontage. Le sac de transport inclus facilite le transport et le rangement, vous permettant de vous entraîner sans effort à tout moment, n'importe où. En outre, il est facile à nettoyer et à entretenir, réduisant les tracas à long terme