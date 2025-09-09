Encan en ligne au profit d'Interlude

Organisé par
VALEUR : 130$ LEGO City L'hélicoptère au camp de base d'exploration de la jungle Ensemble
Dojo Battle Dueling Ninja Strike
VALEUR : 55$
VALEUR : 330$
VALEUR : 260$
VALEUR : 55$
VALEUR : 60$
VALEUR : 185$
VALEUR : 85$
Amazon Basics Bascule d'extérieur en maille zéro gravité avec oreiller, beige
VALEUR : 125$
Enjoy a superior level of clean with the CrossWave® HydroSteam™ Plus Multi-Surface Wet Dry Vac, engineered to vacuum, wash, and steam at the same time.
VALEUR : 400$
VALEUR : 150$
Leikefitness Chaise d'Exercice Torsadée avec Rouleau en Mousse pour Entraînement de la Force Abdominale
VALEUR : 100$
VALEUR : 185$
Acer Nitro Écran de jeu incurvé
VALEUR : 185$
CB SKY Guitare électrique pleine grandeur
VALEUR : 100$
Skylight Calendrier, calendrier numérique de 15 pouces + tableau des corvées, écran tactile interactif
VALEUR : 450$
Escabeau pliable à 3 marches avec large pédale en aluminium et poignée pratique, grain de bois
VALEUR : 230$
VALEUR : 80$
VALEUR 89$
VALEUR 80$
VALEUR : 200$
VALEUR : 225
VALEUR : 300$
VALEUR : 60$
VALEUR 100$
VALEUR 130$
VALEUR : 100$
VALEUR : 140$
VALEUR : 165$
VALEUR : 100$
VALEUR : 160$
VALEUR : 150$
VALEUR : 125$
VALEUR : 125$
Valeur : 130$
VALEUR : 190$
• TECHNOLOGIE MULTIJET : Permet d’extraire davantage le goût riche et tous les arômes du café* à chaque infusion.
• PERSONNALISEZ VOTRE TASSE : Infusez un café plus corsé, ou effectuez une infusion sur glaçons pour préparer un café glacé rafraîchissant.
• PLUSIEURS FORMATS D’INFUSION : Infusez une tasse de 177, 237, 296 ou 355 ml (6, 8, 10 ou 12 oz).
• RÉSERVOIR À DEUX POSITIONS DE 1,95 L (66 oz) : Choisissez la position parfaite pour optimiser l’espace sur le comptoir. Le réservoir amovible facilite le remplissage.
• INFUSION RAPIDE ET FRAÎCHE : Un café prêt en quelques minutes.
• INFUSIONS SUCCESSIVES : Infusez immédiatement une deuxième tasse; il n’est pas nécessaire d’attendre que la cafetière se réchauffe.
• CONVIENT AUX TASSES DE VOYAGE : Convient aux tasses de voyage de jusqu’à 17,8 cm (7 po) de hauteur.
• COMMANDES SIMPLES : Il suffit d’insérer n’importe quelle capsule K-Cup ou du café moulu et d’utiliser les commandes à boutons pour infuser un délicieux café.
• ALERTE D’ENTRETIEN : Vous fournit un rappel d’effectuer le détartrage à chaque 250 infusions.
• COMPATIBLE AVEC le filtre à café réutilisable universel My K-Cup : Infusez votre propre café moulu (vendu séparément).
VALEUR : 80$
VALEUR 350$
Assurance de sécurité : conçu pour la sécurité de votre chat, dispose d'une technologie anti-pincement et fonctionne silencieusement, garantissant que le cycle de nettoyage ne dérange jamais ou ne nuit jamais à votre animal de compagnie bien-aimé.
2.Convient à tous les chats : le bac à litière spacieux est idéal pour les chats de toutes tailles.Le grand intérieur permet à votre animal de se sentir à l'aise et à l'aise pendant son utilisation.(2-18 lb)
3.Entretien sans tracas : a une conception conviviale, dotée d'un tiroir à déchets facile à vider, ce qui rend l'entretien du bac à litière aussi simple que de sortir les déchets.
VALEUR 290$
VALEUR : ILLIMITÉE
Par : l'artiste TALK
Guitar Yamaha autographiée par l'artiste TALK lui-même. Comprend un sac de transport maléable.
VALEUR : 500$
Par : Carla Morales Virtual Assistant
Virtual assistant service with Carla Morlales Virtual Assistant (English only) 10 hours of Virtual Assistant services to use within 1 month and 15% discount for following services.
From inbox management, to scheduling to admin organization to business support.
Valid until December 2026.
VALEUR : 1 495$
Par : Clément Flooring Hawkesbury
Cet article est neuf mais sans boîte. Il fût utiliser comme modèle.
VALEUR : 95$
Par : Cosmic Adventure Ottawa
Laissez-passer pour 2 adultes et 2 enfants au Cosmic Adventure à Ottawa.
VALEUR + 95
Jacquie dessinera ton animal, toi-même ou quelque chose que tu aimes. Fournis une photo de référence de ton animal, de ton endroit préféré ou d’une personne qui t’est chère, puis la création commencera.
Par : Jacqueline Milner Visual Artist
French toast et pain perdu - par Laura Peck : Une nouvelle gourmande qui régale les amateurs de belles histoires agrémentées de bonnes choses.
Par : Laura Peck
VALEUR : 200$
Par : Best Western Cornwall
1 nuitée et petit déjeuné inclu au Best Western Cornwall dans la chambre Fireplace.
VALEUR : 300$ - 500$
2 billets dans les 100 pour Sénateurs (saison 2025-2026 - partie régulière)
Par : McDonald Brothers Foundation
La partie sera déterminée selon la disponibilité.
VALEUR : 160$
VALEUR : 210$
Par: M. Yourself by MichElle
Inclus :
Tous des produits bio, 100% faits à la main.
