Organisé par

Interlude

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan en ligne au profit d'Interlude

Lieu de prise en charge

256 Industrial Blvd, Alexandria, ON K0C 1A0, Canada

LEGO City L'hélicoptère - Exploration de la jungle item
LEGO City L'hélicoptère - Exploration de la jungle
40 $

Enchère de départ

VALEUR : 130$ LEGO City L'hélicoptère au camp de base d'exploration de la jungle Ensemble

Dojo Battle Dueling Ninja Strike item
Dojo Battle Dueling Ninja Strike
20 $

Enchère de départ

Dojo Battle Dueling Ninja Strike

VALEUR : 55$

Fender Pédalier professionnel avec étui, taille L item
Fender Pédalier professionnel avec étui, taille L
100 $

Enchère de départ

  • Châssis en aluminium anodisé usiné avec précision à profil bas
  • Support de montage universel compatible avec la plupart des alimentations à pédales courantes
  • Étui souple inclus avec rangement
  • Dimensions : longueur 609,6 mm, largeur 406,4 mm, hauteur 74,93 mm

VALEUR : 330$

Baby Brezza Stérilisateur/sécheur de biberon super rapide item
Baby Brezza Stérilisateur/sécheur de biberon super rapide
75 $

Enchère de départ

  • Stérilisateur le plus rapide : ne prend que 10 minutes du début à la fin ! 75 % plus rapide que les autres stérilisateurs sécheurs ; c'est si rapide que vous n'avez pas à planifier à l'avance lorsque vous allez stériliser.
  • Stérilise et sèche automatiquement les biberons, les pièces de produits pour bébé et les accessoires en 1 étape facile : vous fait gagner beaucoup de temps La vapeur naturelle tue 99,9 % des germes, puis sèche automatiquement à l'air chaud. Les produits restent stérilisés à l'intérieur pendant 24 heures.
  • Grande capacité universelle : peut contenir 6 biberons, pièces et accessoires de produits pour bébé (y compris les accessoires portables) et d'autres accessoires de toute marque, y compris les sucettes, les anneaux de dentition, les gobelets et les jouets. Compatible avec les biberons ou accessoires en plastique, silicone et verre.
  • Facile à utiliser avec une fonctionnalité 4 en 1 : utilisez le bouton poussoir unique pour sélectionner parmi 4 fonctions : stérilisateur et sèche-linge, stérilisateur uniquement, sèche-linge uniquement ou étagère de rangement ; plus rapide et plus hygiénique qu'un séchoir.
  • Comprend une tasse à mesurer pour remplir facilement d'eau et une plaque chauffante en acier inoxydable qui ne rouille jamais; dispose d'un arrêt automatique; garantie limitée de 1 an (non valide si expédié ou utilisé à l'extérieur du Canada).

VALEUR : 260$

LZYMSZ – Chariot de rangement de cuisine à 4 niveaux en bamboo item
LZYMSZ – Chariot de rangement de cuisine à 4 niveaux en bamboo
20 $

Enchère de départ

  • Chariot à roulettes durable : notre chariot de rangement de cuisine clôturé est fabriqué en bambou respectueux de l'environnement, durable, pas facile à porter, et forte capacité de charge.
  • Gain de place : cette étagère roulante fine est très adaptée pour les petits espaces et peut être facilement glissée dans les petits espaces apparemment inutiles à côté des réfrigérateurs, machines à laver, garde-manger ou placards.
  • Facile à installer : notre chariot à roulettes est équipé d'un manuel d'installation (français non garanti), ce qui est très facile à installer, même votre père et votre mère peuvent le comprendre. Après l'installation, la taille est de 60 x 18 x 96 cm, offrant des solutions de rangement pour n'importe quelle pièce de votre maison.
  • 4 roues universelles : les roues universelles du chariot de rangement peuvent être facilement glissées sur le côté, ce qui rend les collations, les appels téléphoniques ou les livres plus faciles à obtenir. Vous utilisez également le design de frein à rouleau pour faciliter le stationnement à tout moment.
  • Chariot de rangement à roulettes multifonction : le design compact vous permet de le ranger presque n'importe où dans votre maison, comme la cuisine, le salon, la salle de bain, la chambre, le bureau, etc.

VALEUR : 55$

SONGMICS Étendoir à linge, séchoir à linge autoportant item
SONGMICS Étendoir à linge, séchoir à linge autoportant
20 $

Enchère de départ

  • Espace de séchage maximisé : améliorez votre jeu de linge avec notre étendoir de 50 cm de profondeur x 180 cm de large x 102 cm de haut, doté d'un espace de séchage de 18 m sur 17 tiges. Accueille sans effort tout, des petits tissus délicats aux draps encombrants, ce qui rend la journée de lessive un jeu d'enfant
  • Se replie à plat pour un rangement facile : le design pliable de notre égouttoir pour vêtements lui permet de s'adapter à n'importe quel coin sans problème. Lorsqu'il n'est pas utilisé, sa taille compacte pliable de 5,6 x 59,7 x 122,9 cm (D x l x H) facilite le rangement, libérant de l'espace précieux au sol
  • Détails attentionnés : cet égouttoir dispose d'une boucle coulissante lisse, d'un clip en plastique qui maintient les ailes bien en place une fois plié, et de pieds en plastique respectueux du sol
  • Séchage à l'intérieur et à l'extérieur : notre séchoir à linge durable, fini avec un revêtement résistant à la rouille, peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. De votre balcon et de votre salle de bain à votre jardin et buanderie, vous pouvez profiter d'une routine de séchage des vêtements flexible
  • Solution écoénergétique : avec ce séchoir à vêtements, non seulement vous réduirez votre empreinte carbone, mais le processus de séchage à l'air doux gardera également vos vêtements en parfait état, prolongeant leur durée de vie

VALEUR : 60$

RED LANTERN Oriental Furniture Séparateur de pièce item
RED LANTERN Oriental Furniture Séparateur de pièce
40 $

Enchère de départ

VALEUR : 185$

Présentoir verrouillable pour cartes de sport item
Présentoir verrouillable pour cartes de sport
30 $

Enchère de départ

  • Finition noire. Cartes non incluses. Veuillez mesurer les cartes pour vous assurer qu'elles ne mesurent pas plus de 14 cm de hauteur.
  • Cadre en bois massif. Dimensions (l x H x P) : 60,3 x 81,9 x 5,7 cm. Hauteur : 14,6 cm. Profondeur intérieure : 3,2 cm
  • Porte à charnière en acrylique avec protection UV - Super transparente
  • Bord sur les étagères pour empêcher la carte de glisser
  • Pas de montage nécessaire, livré en une seule pièce.

VALEUR : 85$

Amazon Basics Bascule d'extérieur en maille zéro gravité item
Amazon Basics Bascule d'extérieur en maille zéro gravité
40 $

Enchère de départ

Amazon Basics Bascule d'extérieur en maille zéro gravité avec oreiller, beige

  • Fauteuil à bascule d'extérieur beige pour porche, terrasse ou voyage
  • Dossier et appui-tête rembourrés pour plus de confort
  • Design ergonomique avec accoudoirs pour plus de soutien
  • Siège en maille textilène avec cordon élastique et cadre en acier revêtu de poudre pour une résistance fiable et une résistance aux intempéries
  • Se replie facilement pour un rangement compact ou un déplacement
  • Dimensions du produit : 66 x 95 x 98 cm

VALEUR : 125$

BISSELL CrossWave HydroSteam Plus Aspirateur humide et sec item
BISSELL CrossWave HydroSteam Plus Aspirateur humide et sec
100 $

Enchère de départ

Enjoy a superior level of clean with the CrossWave® HydroSteam™ Plus Multi-Surface Wet Dry Vac, engineered to vacuum, wash, and steam at the same time.


VALEUR : 400$

Kilodor Arbre à chat multi-niveaux 75po item
Kilodor Arbre à chat multi-niveaux 75po
60 $

Enchère de départ

  • Améliorez l'expérience de votre chat : offrez à votre ami à fourrure le terrain de jeu ultime avec notre arbre à chat à plusieurs niveaux de 144,8 cm Parfait pour les chats d'intérieur, ce grand arbre à chat offre suffisamment d'espace pour grimper, se détendre, gratter et jouer.
  • Conçue pour durer : notre tour pour chat est spécialement conçue pour les chats adultes et les grandes races, assurant durabilité et stabilité pour des heures infinies de divertissement. Offrez à votre chat un refuge sûr et robuste pour satisfaire son instinct naturel.
  • Matériaux de qualité supérieure : fabriqué avec des griffoirs en sisal de haute qualité, un perchoir en peluche et un hamac confortable, cet abri pour chat offre l'équilibre parfait entre confort et fonctionnalité. Regardez votre chat explorer et se détendre dans son nouvel endroit préféré.
  • Design polyvalent : cet arbre à chat n'est pas seulement un meuble, c'est une mise à niveau de style de vie pour votre compagnon félin. Laissez votre chat profiter d'une variété d'activités, de l'escalade à la sieste, le tout dans une unité compacte et élégante.
  • Satisfaction client garantie : nous nous engageons à fournir un service client de premier ordre. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre arbre à chat, notre équipe est là pour vous aider avec un soutien rapide et amical. Prenez soin de votre chat avec le meilleur.

VALEUR : 150$

Leikefitness Chaise d'Exercice Torsadée avec Rouleau item
Leikefitness Chaise d'Exercice Torsadée avec Rouleau
30 $

Enchère de départ

Leikefitness Chaise d'Exercice Torsadée avec Rouleau en Mousse pour Entraînement de la Force Abdominale


  • Chaise d'entraînement AB Core : Cette machine de sculpture abdominale vous aidera à vous mettre en forme sans vous allonger par terre ni exercer de pression sur vos genoux, votre dos ou votre cou. Notre chaise d'entraînement intègre une thérapie d'inversion, un renforcement du tronc et un soulagement des douleurs dorsales pour non seulement aider à renforcer vos muscles abdominaux mais aussi étirer votre dos, vous éloignant des douleurs dorsales.
  • Design unique : La machine d\'entraînement physique épouse la courbe du corps humain, prend soin de votre colonne vertébrale et soutient votre dos et votre cou. La mousse épaisse et ronde peut rouler pendant que vous vous balancez, éliminant efficacement la tension sur votre dos et votre cou. Coussin en cuir PU rotatif à 360° avec une excellente hauteur depuis le sol et coussin de soutien pour la tête avec 3 niveaux de hauteur réglables vous offrant une expérience d'entraînement confortable. Les poignées dans différentes positions vous donnent différentes intensités et maximisent l'efficacité de l'entraînement.
  • Gagnez de l'espace : Après avoir terminé l'entraînement, vous pouvez le mettre dans un coin, compter sur le mur ou sous le lit. Et il est assez léger pour se déplacer facilement. Il est non seulement adapté pour la salle de sport mais peut également être utilisé à la maison et au bureau lorsque vous avez besoin de vous détendre.

VALEUR : 100$

American Toursiter Disney Wavebreaker Spinner Bagage à main item
American Toursiter Disney Wavebreaker Spinner Bagage à main
60 $

Enchère de départ

  • Les deux roues pivotantes offrent un roulement plus fluide lorsque vous glissez dans un étui entièrement emballé. La poignée de transport supérieure rétractable facilitera le transport.
  • L'étui divisé offre un panneau de séparation zippé avec une poche pour tablier et des sangles croisées pour garder les vêtements bien rangés pendant les voyages
  • Serrure à combinaison montée
  • Conçu pour s'adapter à la plupart des compartiments supérieurs ; cependant, peut ne pas être conforme aux normes de certaines compagnies aériennes

VALEUR : 185$

  • Garantie mondiale de 10 ans
Acer Nitro Écran de jeu incurvé item
Acer Nitro Écran de jeu incurvé
60 $

Enchère de départ

Acer Nitro Écran de jeu incurvé


VALEUR : 185$

CB SKY Guitare électrique pleine grandeur item
CB SKY Guitare électrique pleine grandeur
40 $

Enchère de départ

CB SKY Guitare électrique pleine grandeur


VALEUR : 100$

Skylight Calendrier, calendrier numérique de 15 pouces item
Skylight Calendrier, calendrier numérique de 15 pouces
100 $

Enchère de départ

Skylight Calendrier, calendrier numérique de 15 pouces + tableau des corvées, écran tactile interactif

  • Le planificateur mural intelligent tout-en-un : enfin un calendrier numérique connecté au WiFi + un écran tactile qui organisera et fonctionnera sans problème toute la famille. Il n'a jamais été aussi facile de tenir toute la famille informée en attribuant à chaque membre sa propre couleur et ses corvées. Votre calendrier mural incontournable 2023-2024 et au-delà.
  • Installation rapide : il suffit de le brancher, de le connecter au Wi-Fi et de synchroniser vos calendriers – tous vos événements se rempliront et se synchroniseront automatiquement. Ajoutez des événements ou des corvées directement sur l'appareil ou utilisez l'application mobile gratuite à télécharger. Compatible avec Google Calendar, iCloud Calendar, Outlook Calendar, Cozi et Yahoo
  • Écran intelligent HD élégant et intuitif : écran tactile de 15 pouces peut être monté sur le mur ou affiché sur son support. Le support mural ou l'option de table en fait le planificateur mural quotidien parfait pour la maison ou le travail à ajouter à votre bureau.
  • Tableau des tâches et planification des repas : ajoutez, modifiez et cochez les corvées tout au long de la journée. Encouragez des habitudes saines et l'indépendance avec le tableau des tâches interactif, en gardant les routines sous contrôle pour votre calendrier 2025. Affichez le plan de repas de votre famille et évitez le quotidien « qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? » question.
  • Téléchargez l'application gratuite pour rester informé de n'importe où : accédez et gérez tout sur votre calendrier Skylight via l'application mobile. Ajoutez des tâches et des tâches à la liste lors de vos déplacements.

VALEUR : 450$

Escabeau pliable à 3 marches avec large pédale en aluminium item
Escabeau pliable à 3 marches avec large pédale en aluminium
60 $

Enchère de départ

Escabeau pliable à 3 marches avec large pédale en aluminium et poignée pratique, grain de bois

  • Pédale antidérapante et plus large : le cadre en aluminium du marchepied pliable est construit avec durabilité et la structure transversale latérale renforce le soutien de base. Large pédale offrant suffisamment d'espace pour tenir debout confortablement et en toute sécurité. La surface de la pédale est conçue avec des lignes saillantes pour éviter de glisser.
  • Poignée en forme de U : le design de la poignée en forme de U offre une sécurité pour vous assurer que vous faites le travail rapidement et efficacement. Le choix parfait pour tous ceux qui veulent travailler en toute confiance et tranquillité d'esprit.
  • Léger et peu encombrant : nos marchepieds pour adultes sont légers et faciles à transporter avec un poids net de 4,3 kg. Lorsqu'il est plié, il mesure 4,8 x 125,9 x 48,7 cm, ce qui le rend facile à ranger et à transporter.
  • Stabilité et structure solide : construit à partir d'un cadre en aluminium ultra léger mais solide et robuste, à la fois beau et durable. Il est conçu pour garantir votre sécurité lors de l'escalade avec une capacité de charge maximale de 150 kg.
  • Élégant et multifonction : notre escabeau pliable dispose d'un design moderne qui lui permet de se fondre parfaitement avec votre décoration d'intérieur. Il est facile à plier et à déplier, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans la cuisine, la chambre, la bibliothèque, la salle de classe, et plus encore. Lorsque vous ne vous en servez pas, vous pouvez facilement le ranger dans votre placard.

VALEUR : 230$

DEARLOMUM Barrière rétractable pour bébé/chien item
DEARLOMUM Barrière rétractable pour bébé/chien
20 $

Enchère de départ

  • PORTE POUR BÉBÉ RÉTRACTABLE SUPÉRIEURE: Cette barrière rétractable d'extérieur très large s'étend sur une largeur de 55 po et une hauteur de 33 po. La largeur maximale de l'ouverture est de 55 po. La meilleure largeur d'ouverture est de 35 po, conçue pour s'adapter à toute largeur de porte / escalier jusqu'à 55 pouces. Le filet peut être complètement rétracté lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui vous permet d'économiser de l'espace. Également contrairement aux autres barrières, cette nouvelle barrière rétractable n'a pas de balustrade au bas - donc pas de risque de trébuchement lorsque vous vous déplacez les mains pleines.
  • VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ: Il y a un équipement de verrouillage en haut de la barrière qui se tourne pour se verrouiller et se déverrouiller. Une solution parfaite pour les portes et les escaliers qui verrouillent la porte pour les bébés et les animaux de compagnie est nécessaire pour assurer la sécurité dans toute la maison. Les barrières d'escalier sont utilisées pour les enfants et les animaux de compagnie qui bloquent leur entrée ou leur sortie. Ce produit est destiné à être utilisé avec des enfants de 6 à 24 mois ou des animaux de petite à moyenne taille de 4,5 kg (10 lb) à 18 kg (40 lb).
  • Fonctionnement pratique à une main: L'opération très simple vous permet d'ouvrir et de fermer tout en tenant votre bébé ou de transporter des jouets, des couches. Il suffit de pousser et de tourner le capuchon pour verrouiller et déverrouiller la barrière d'une main.
  • INSTALLATION FACILE: Peut être installé en haut et en bas des escaliers, des portes, des couloirs, à l'intérieur et à l'extérieur. Comprend des composants pour une installation facile. Vous obtiendrez: barrière rétractable en filet x1, support x2, loquets x2, ancrages muraux x8, vis x8, instructions x1, en utilisant les outils fournis, vous pouvez installer une nouvelle barrière sécuritaire pour les enfants en quelques minutes.
  • CARRIÈRE DE HAUTE QUALITÉ ET REMARQUE: toutes les lignes de barrière sont testées selon les normes de sécurité, nous fournissons des conseils techniques à vie et un service à la clientèle. Nous sommes à la recherche d'une façon plus sécuritaire et plus sécuritaire pour vos enfants et vos animaux de compagnie. REMARQUE: Ce produit peut être installé en tant que quincaillerie (nécessite de percer des trous).

VALEUR : 80$

Appareil d'exercice à plaque vibrante item
Appareil d'exercice à plaque vibrante
20 $

Enchère de départ

SAFETY 1ST Barrière item
SAFETY 1ST Barrière
20 $

Enchère de départ

VALEUR 89$

  • La porte à fermeture automatique avec un loquet magnétique garantit que la porte se ferme et se verrouille automatiquement
  • Installation rapide et facile : l'indicateur rouge visuel permet aux parents de savoir que la porte est déverrouillée ou mal pressurisée
  • Support à pression pour une utilisation entre les pièces, dans les portes ou le bas des escaliers
  • Porte de 71,1 cm pour ouvertures de 73,7 cm à 96,5 cm de large (comprend 2 extensions)
  • Pour éviter les chutes, n'utilisez jamais de portail installé sous pression en haut des escaliers
  • S'adapte à la plupart des portes et fonctionne entre les pièces ou au bas des escaliers
  • Comprend quatre tasses murales. Doit être installé avec des ventouses murales pour maintenir le portail en place.
  • Parfait pour les enfants de 6 à 24 mois et excellent pour les animaux de compagnie
GREENSTELL Portant à vêtements, tube industriel en Z item
GREENSTELL Portant à vêtements, tube industriel en Z
20 $

Enchère de départ

VALEUR 80$

  • Ingéniosité et qualité : contrôlez facilement les détails et la gestion de l'échelle. Le portant à vêtements Greenstell adopte une interface de style tuyau industriel lisse et une soudure secondaire épaisse à double charge, un verrou de carte et un lien à boucle à ressort, ce qui le rend facile à installer. Double fixation : cela signifie stabilité et ne glisse pas. Le support dispose également d'une connexion à vis au bas pour garantir que le support est ferme
  • Facilite la vie : les roues de qualité industrielle à 360 degrés sont très robustes et durables, fabriquées en plastique durable de haute qualité afin qu'elles n'endommagent pas le sol. Vous pouvez facilement et en toute sécurité déplacer votre portant à vêtements, puis le maintenir en place avec les deux roues de frein
  • Design polyvalent : le design Z-Base est peu encombrant, adapté pour l'intérieur, les magasins, les spectacles dans les coulisses et répond à vos besoins dans plusieurs scénarios. La base en Z permet de placer plusieurs cintres en alignement étroit, ce qui permet d'économiser de l'espace au sol et vous permet d'accrocher plus de vêtements, même pour les spectacles commerciaux et les magasins, il peut facilement répondre à vos besoins
  • Style industriel rétro : le portant à vêtements Greenstell utilise des tuyaux de qualité industrielle pour son design. Les porte-vêtements sont plus durables et solides, et offrent un charme rétro beau et chic
  • Dimensions du produit : le portant à vêtements de taille standard est de 150 cm (L) x 61 cm (l) x 160 cm (H) ; capacité de charge : 100 kg ; (mesure manuelle, avec un écart possible de 1 à 3 cm). Le colis contient des instructions pour mieux vous aider à installer rapidement
GoSport jeu de poche, bois rustique item
GoSport jeu de poche, bois rustique
75 $

Enchère de départ

VALEUR : 200$

  • Design rustique : rejoignez le plaisir classique du cornhole avec cet ensemble unique avec des graphiques imprimés en bois de grange avec cadre en acier. Les planches sont faites pour ressembler à de véritables planches de bois de grange pour un design élégant inspiré de la ferme
  • Ensemble complet de trous de maïs : comprend 2 planches de qualité supérieure pour hayon de 0,9 x 0,6 m, 8 poufs de taille standard (15,2 x 15,2 cm) et poids (0,5 kg chacun) (4 rouges, 4 bleus), un étui de transport et des règles du jeu
  • Excellent rapport qualité/prix : jeu de cornhole de taille hayon qui ne cassera pas la tirelire ; fabriqué à partir de bois composite MDF qui est parfait pour les jeux de lancer de poufs décontractés avec vos amis et votre famille pour un divertissement sans fin
  • Étui de transport portable : chaque planche ne pèse que 5,4 kg, durable mais légère par rapport aux planches en bois lourd qui pèsent deux fois plus ; les deux planches se replient facilement à plat dans l'étui de transport inclus pour un transport ou un rangement soigné
  • Événements sociaux préférés : des heures de plaisir pour les enfants et les adultes ; profitez de jeux en plein air sur la pelouse, dans le jardin, à la plage, aux hayons, au camping, aux barbecues, aux mariages, week-ends de vacances et plus encore
SUPERJARE Étagère de cuisine avec prise de courant item
SUPERJARE Étagère de cuisine avec prise de courant
100 $

Enchère de départ

VALEUR : 225

  • Prises de courant pratiques : protégées par le brevet. Prenez cette étagère de rangement de cuisine SUPERJARE avec 2 prises de courant et un bouton interrupteur d'air, pas besoin de déplacer votre cafetière, grille-pain ou machine à pain pour se recharger. Profitez d'un moment de cuisine bien rangé en un clin d'œil
WAOWAO Barrière extra haute, noire item
WAOWAO Barrière extra haute, noire
100 $

Enchère de départ

VALEUR : 300$

  • 【61,5 cm de haut】La hauteur de notre barrière extra haute et extra large est de 155 cm, ce qui est beaucoup plus haut que la plupart des barrières extra hautes disponibles sur le marché, empêchant ainsi efficacement les chats de sauter. Ce sera une barrière parfaite pour chat grande et large si vous avez des animaux domestiques à la maison.
  • 【Espacement ultra étroit】L'espace entre les tubes est de 3,5 cm, ultra étroit de sorte que les animaux domestiques ou les enfants ne peuvent pas percer ou coincer leur tête entre eux, protégeant mieux les bébés et les animaux domestiques du danger. En outre, le colis est livré avec deux tiges de cryptage, qui peuvent être placées aux extrémités de la porte si l'espace est trop grand.
  • 【Design considérable】La poignée est située au milieu de la grande barrière de sécurité pour animaux de compagnie, pratique pour un usage quotidien. En outre, la grande barrière pour chat peut ouvrir les deux côtés vers l'avant et vers l'arrière, et rester ouverte à 90 ° et se fermer automatiquement lorsqu'elle est inférieure à 90 °. De cette façon, vous pouvez facilement passer à travers cette barrière pour chats d'intérieur extra haut sans ouverture et fermeture fréquentes.
  • Sûr et durable : la barrière extra haute pour chats est facile à ouvrir pour les adultes d'une seule main. Il suffit de tenir la poignée et de la soulever vers le haut. Mais il est difficile pour les enfants. De plus, la barrière extra haute pour animaux de compagnie a une paroi de tuyau plus épaisse améliorée, ce qui la rend plus solide et stable.
  • 【Facile à installer】Nos barrières larges pour chat sont livrées avec 4 boulons à pression réglables, ce qui est très facile pour une installation rapide de 5 minutes : aucun outil nécessaire, pas besoin de percer des trous, et pas de dommages au mur de votre maison. Remarque : veuillez ne pas couper la cravate jusqu'à ce que vous ayez réussi à installer la barrière pour chat extra haute. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de ces barrières extra larges et extra hautes, n'hésitez pas à nous contacter.
WAYVPOINT Support pour contrebasse item
WAYVPOINT Support pour contrebasse
20 $

Enchère de départ

VALEUR : 60$

  • Support pour une variété d'instruments : votre support réglable et pliable pour violoncelle et basse droite est complet avec un crochet d'arc.
  • Réglable et pliable : ce support protège votre instrument lorsque vous ne vous en servez pas.
  • Matériaux robustes : votre support de basse en métal est conçu pour accueillir un violoncelle, une contrebasse ou une guitare. Il a un rembourrage en mousse EVA sur les bras de support et à tous les points de contact pour aider à protéger votre instrument. Pour une fixation sûre, il dispose de pieds en caoutchouc antidérapants.
  • Chiffon de nettoyage en microfibre – Inclus dans cette offre : un chiffon de nettoyage en microfibre gris de 29,2 x 29,2 cm.
  • Dimensions – Les dimensions plié de votre support de violoncelle / basse droite sont de 7,62 cm de large x 76,2 cm de haut. Cette configuration mesure 43,18 cm de long x 43,18 cm de large avec la hauteur réglable étant de 76,2 cm à 48 cm de large. - 121 92 cm). La hauteur du bras réglable est de 15,24 cm à 35,56 cm.
EUREKA Airspeed Aspirateur vertical compact sans sac item
EUREKA Airspeed Aspirateur vertical compact sans sac
30 $

Enchère de départ

VALEUR 100$

  • Poignée à dégagement rapide pour un nettoyage sans effort au-dessus du sol. Fixez le suceur plat ou la brosse à épousseter à l'extrémité de la poignée pour nettoyer les tissus d'ameublement, les fenêtres et autres endroits difficiles à atteindre
  • La puissante aspiration de tous les sols extrait facilement la saleté et les poils des sols durs et des tapis. Son chemin de nettoyage de 26,7 cm de large permet de faire le travail rapidement
  • Léger avec seulement 3,5 kg avec son design compact et léger, cet aspirateur peut être rangé dans n'importe quel espace de votre maison et être transporté n'importe où
  • Contient un filtre lavable qui peut être rincé et laissé sécher sans frais d'entretien
  • Comprend un suceur plat et une brosse à épousseter qui s'enclenche sur l'aspirateur et est à portée de main à tout moment pendant le nettoyage
AKSPORT Tapis de gymnastique gonflable item
AKSPORT Tapis de gymnastique gonflable
30 $

Enchère de départ

VALEUR 130$


  • Cadeau idéal : en raison des variations d’épaisseur et de pression, les pistes d’acrobatie aérienne peuvent être rebondissantes et sûres. C’est aussi le cadeau idéal pour les adolescents qui pratiquent la gymnastique ou le culbute acrobatique. Nous proposons différentes tailles pour répondre aux différentes exigences en matière de formation. La piste de culbute aérienne peut être connectée bout à bout par un connecteur Velcro, ce qui peut répondre à votre demande de connecter deux tapis différents ensemble pour les rendre plus longs.
  • ✔ Accessoires complets et de marque réputée - Vous recevrez une pompe à air électrique, un sac de transport et une trousse de réparation (sans colle) lorsque vous achèterez le tapis gonflable. Grâce à la valve de marque réputée (BRAVO), il suffit de quelques minutes pour gonfler ou dégonfler le tapis, et elle peut protéger le filament intérieur du dispositif de sécurité de la valve. La fonction anti-fuite de la valve permet d'éviter les fuites d'air lorsque l'embout de la pompe est enlevé. Le tapis de gymnastique est livré avec un sac de transport, ce qui permet de l'emporter avec soi.
  • ✔ Nombreuses utilisations et toutes tailles – Le tapis gonflable pour culbute AKSPORT peut être utilisé dans le gymnase, la maison, l'école, le jardin, le parc, la plage, la piscine, le centre de culture physique, le club de danse ainsi que pour l'entraînement à la gymnastique, le yoga, la claque, l'exercice et les sports de plein air. Beaucoup de tailles au choix (Les mesures étant prises à la main, les tailles indiquées peuvent varier de 1 à 3 cm)
  • ✔ Tapis de qualité supérieure qui ne se déforme pas – Le tapis de gymnastique gonflable AKSPORT est fabriqué à partir d'un matériau à double paroi 1000D (plus épais et plus résistant) et d'une bâche en PVC de qualité supérieure de 0,9 mm. Les coutures sont renforcées afin d'améliorer l'étanchéité et la durabilité du tapis de gymnastique. L'utilisation de ce tapis est extrêmement sûre car il ne présente aucune fuite et ne dégage aucune odeur grâce à son matériau de qualité supérieure.
CubiCubi Bureau d'angle réversible en forme de L item
CubiCubi Bureau d'angle réversible en forme de L
30 $

Enchère de départ

VALEUR : 100$

  • Design moderne : le bureau Cubicubi en forme de L vous offre un bureau tendance et bien conçu.
  • Espace de travail spacieux : 150,1 x 129,9 x 74,9 cm. Les dimensions peuvent s'adapter à votre maison ou votre bureau, plus d'espace pour garder plusieurs ordinateurs, ordinateurs portables et disperser des choses.
  • Ajustement parfait : cadre robuste conçu pour assurer une excellente stabilité du bureau.
  • Étagère multifonction : étagère ouverte à deux niveaux pour le rangement sous le bureau.
  • Pièce applicable et fonction : peut être un bureau d'ordinateur, un bureau d'étude, un bureau de jeu.
ALLPOWERS Panneau solaire pliable item
ALLPOWERS Panneau solaire pliable
30 $

Enchère de départ

VALEUR : 140$

  • Fabriqué pour générateur solaire : le panneau solaire pliable ALLPOWERS 100 W est compatible avec la plupart des générateurs solaires/stations d'alimentation portables sur le marché. Le kit de panneau solaire portable comprend différentes tailles de connecteurs pour générateur portable.
  • Haute efficacité: le kit de panneaux solaires portables ALLPOWERS 100 W est fabriqué aux États-Unis, jusqu'à 22 % d'efficacité, 1/3 plus léger que la même puissance que le silicium solaire. La puissance totale est augmentée de 1,3 cm par rapport à la même taille de kit de panneau solaire portable.
  • Pliable et portable : taille pliée seulement 50,8 x 65 x 3 cm, 3,6 kg, le panneau solaire portable de 100 W est idéal pour voyager hors des sentiers battus sans accès à l'électricité et ne prendra pas beaucoup de place dans votre sac. Le chargeur solaire pliable ALLPOWERS dispose d'une sortie solaire (20 A max), fournissant une alimentation infinie pour ordinateur portable, station d'alimentation en camping, extérieur, jardin, camping-car et caravane sous le soleil.
  • Imperméable et durable: le panneau solaire pliable de 100 W est fabriqué en nylon durable et imperméable et un support réglable pour recevoir la lumière du soleil la plus efficace. Le chargeur solaire pliable d'extérieur est certifié FCC, RoHS, CE. La technologie de protection contre les courts-circuits et les surtensions vous protège vous et vos appareils.
  • Contenu de l'emballage: panneau solaire pliable ALLPOWERS 100 W, câbles solaires, manuel d'instructions (français non garanti).
Bissell CleanView Aspirateur vertical multi-cyclonique item
Bissell CleanView Aspirateur vertical multi-cyclonique
50 $

Enchère de départ

VALEUR : 165$

  • Pour les tapis, les planchers durs et les carreaux
  • Technologie sans éparpillement réduisant la dispersion sur les planchers durs
  • Réservoir à poussière de grande capacité, sans sac avec boîtier transparent
  • Filtres réutilisables
  • Comprend un tube de rallonge, un suceur plat et une brosse à épousseter
  • Longueur du cordon : 7,6 m (25 pi)
  • Rembobinage automatique du cordon
Ninja AF100C Friteuse à air, capacité de 4 litres item
Ninja AF100C Friteuse à air, capacité de 4 litres
30 $

Enchère de départ

VALEUR : 100$

  • Mangez sans culpabilité avec la friteuse à air chaud à un panier Ninja
  • Friture à l'air avec jusqu'à 75 % moins de gras que les méthodes de friture classiques.* (*Testé avec des frites minces coupées à la main et frites)
  • Grande plage de températures de 105 à 400 °F (40,5 à 232,2 °C) permettant de retirer délicatement l'humidité des aliments ou de cuire rapidement des aliments croustillants par convection
  • Panier antiadhésif de 4 pte avec revêtement en céramique et plaque de cuisson pouvant contenir 2 lb de frites
  • Préparez des aliments déshydratés plats comme des croustilles, pour des collations maison originales
  • Panier et plaque lavables au lave-vaisselle
DEKOPRO Nettoyeur haute pression électrique : 2150 PSI max. item
DEKOPRO Nettoyeur haute pression électrique : 2150 PSI max.
50 $

Enchère de départ

VALEUR : 160$


  • Puissance de lavage à haute pression : le nettoyeur haute pression peut fournir jusqu'à 2150 PSI avec un débit d'eau maximum de 1,8 GPM. Ce nettoyeur haute pression est idéal pour enlever le goudron, la graisse, les taches d'huile, la rouille, le lavage des voitures et des murs, nettoyer l'extérieur de la maison.
  • 4 buses rapides : notre nettoyeur haute pression électrique dispose de 4 buses de pulvérisation à connexion rapide (0°, 15°, 25°, 40°) pour fournir 4 types différents de flux d'eau à forte pression. Le réservoir de savon de 500 ml peut produire des bulles riches pour laver votre voiture. Sélectionnez librement la buse haute pression la plus adaptée à votre tâche.
  • Système d'arrêt total (TSS) : ce nettoyeur haute pression est étanche IPX5 et dispose d'une prise GFCI pour éviter les fuites électriques, vous permettant de faire fonctionner cette machine en toute sécurité sans aucun problème de sécurité. Arrêt automatique de la pompe lorsque la gâchette n'est pas engagée. Le pistolet de nettoyeur haute pression a un verrou de sécurité qui est plus sûr et plus fiable.
  • Portable à utiliser : un tuyau de 7,9 m permet un nettoyage flexible dans n'importe quelle grande surface. La bobine intégrée facilite le rangement du tuyau, protégeant le nettoyeur électrique contre les plis ou les accrocs.
Garcare Taille-haie électrique filaire et télescopique 2en1 item
Garcare Taille-haie électrique filaire et télescopique 2en1
50 $

Enchère de départ

VALEUR : 150$

  • Ensemble de taille-haie : ce taille-haie Garcare est vendu avec des outils de coupe haie, vous obtiendrez un taille-haie 2 en 1, un sécateur de jardinage et une scie pliante. Le taille-haie électrique est équipé d'un moteur de 4,8 A et dispose d'une lame de coupe double action de 50,8 cm, avec espacement des dents de 1,9 cm, ce qui signifie que cet outil peut fournir une bonne aide pour couper les haies hautes, les arbustes et les buissons. La scie à élaguer pliable et le sécateur de jardin sont également des outils pratiques pour vos travaux de jardin comme pour les plantes, les fleurs, les roses, les buissons, etc.
  • Extensible : ce taille-haie peut être utilisé comme taille-haie normal ou comme taille-haie, vous pouvez installer les 2 pièces séparées ensemble, ce taille-haie télescopique peut être étendu jusqu'à 2,8 m pour une coupe longue portée, améliorant les performances de vos travaux de jardin.
  • Multi-angle : pour une meilleure coupe, nous avons conçu ce taille-haie avec une tête pivotante à 6 positions et une poignée arrière rotative à 5 positions, vous pouvez profiter de la coupe précise, que ce soit horizontalement ou verticalement.
  • Sécurité et confort : le taille-haie Garcare dispose de deux interrupteurs de sécurité, ce qui peut empêcher un fonctionnement accidentel. La poignée ergonomique avec poignée en caoutchouc souple et bandoulière peut vous aider à travailler plus longtemps et plus confortablement.
Filet d'entraînement de volleyball ajustable item
Filet d'entraînement de volleyball ajustable
30 $

Enchère de départ

VALEUR : 125$


  • Filet d'entraînement de volleyball de 3,7 m : ce filet d'entraînement de 3,7 m de large est une excellente alternative aux filets ordinaires de 9,8 m, idéal pour une utilisation dans le jardin ou à l'intérieur. Parfait pour les jeux de combat en un ou deux contre deux, il s'adapte aux joueurs de tous âges et niveaux de compétence. Le système de filet de volleyball comprend un filet de volley-ball de 3,6 m, 1 sac à dos et 4 piquets de sol
  • Hauteur réglable de 2,4 m et 2,3 m : le filet de volleyball d'extérieur est conçu pour les hommes et les femmes avec des fonctionnalités de réglage facile de la hauteur. En utilisant les curseurs, vous pouvez facilement changer la hauteur du filet de la norme masculine de 2,4 m à la norme féminine de 2,3 m, pour accueillir des joueurs de différentes hauteurs et niveaux de compétence. Que ce soit pour les réunions de famille ou les matchs de compétition, ce filet de volleyball portable en plein air apporte des possibilités infinies de plaisir et de pratique
  • Bâtons en fibre de verre de 16 mm améliorés avec technologie Poletech : notre filet de volleyball est équipé de poteaux en fibre de verre Poletech améliorés, brevetés, conçus par des athlètes professionnels pour garantir la durabilité de plus de 200 000 utilisations. Le filet de volleyball avec poteaux absorbe et disperse efficacement les impacts, assurant que l'équipement ne se déforme pas ou ne se casse pas pendant l'entraînement intense, améliorant ainsi la sécurité et prolongeant sa durée de vie
  • Filet résistant à la déchirure à 3 couches et durabilité : le filet d'entraînement de volleyball dispose d'un design indéchirable à 3 plis de 4,4 cm intégré à la technologie Durafibre, lui permettant de résister aux collisions à fort impact et de fournir plus de 20 000 heures de résistance aux UV et à l'eau. Ce filet de volleyball de plage offre une durabilité et une stabilité exceptionnelles, assurant qu'il reste intact pendant l'entraînement intense, minimisant les préoccupations concernant les dommages causés par l'équipement et améliorant votre expérience d'entraînement générale
  • Installation et portable en 4 minutes : ce filet de volleyball autonome s'installe en seulement 4 minutes sans outils nécessaires pour le montage ou le démontage. Le sac de transport inclus facilite le transport et le rangement, vous permettant de vous entraîner sans effort à tout moment, n'importe où. En outre, il est facile à nettoyer et à entretenir, réduisant les tracas à long terme
  • Structure arquée et multi-surface : ce filet de volleyball pour jardin dispose d'une base arquée qui répartit uniformément le poids, offrant un soutien plus stable. Que ce soit sur l'herbe, le sable, les sols de gymnastique, le béton ou les allées, ce filet gère toutes les surfaces avec facilité. Si vous êtes un professionnel, c'est également un outil précieux pour pratiquer les bonnes techniques et vous échauffer avant les matchs, vous aidant à améliorer vos compétences de service, de pics et de frappe
VEVOR Porte-serviettes mural chauffant à 4 barres item
VEVOR Porte-serviettes mural chauffant à 4 barres
40 $

Enchère de départ

VALEUR : 125$

  • Chauffage rapide : Ce sèche-serviettes chauffe jusqu'à 55 °C en seulement 5 à 10 minutes, pour un séchage efficace. Grâce à son réglage de température sur 5 niveaux, vous pouvez choisir la température idéale pour un séchage optimal.
  • Minuterie intelligente : Le sèche-serviettes est doté d'une minuterie intégrée vous permettant de régler la durée de chauffage de 1 à 8 heures selon vos besoins. Cette fonctionnalité élimine les problèmes de sécurité liés à une utilisation prolongée et vous fait gagner du temps et des efforts.
  • Haute qualité : Doté d'une paroi épaisse, ce sèche-serviettes est durable et offre une chaleur constante. Son câblage soigné à gauche et à droite améliore l'apparence du produit et lui confère une esthétique soignée.
  • Élégant et pratique : L'acier inoxydable confère non seulement une esthétique élégante, mais facilite également le nettoyage. Le câblage organisé améliore encore l'esthétique générale du produit.
  • Capacité de charge stable : Doté d'une bride pour une stabilité et une capacité de charge accrues, ce sèche-serviettes offre des performances fiables. C'est la solution idéale pour chauffer serviettes et vêtements.
Taoqimiao Arbre à chat cactus - Tour à chat d'intérieur item
Taoqimiao Arbre à chat cactus - Tour à chat d'intérieur
30 $

Enchère de départ

Valeur : 130$

  • Design tout-en-un : il y a 5 étages avec 2 dessus doux, 1 appartement spacieux pour chat, 1 rampe en sisal, 1 hamac et 1 panier suspendu, griffoirs en sisal naturel et peluche douce pour la peau, et un arbre à chat multifonction qui attire les chats à jouer et à se reposer.
  • Plus solide et plus pratique : plaque inférieure épaisse, design structurel scientifique, dessus amovible, matériau facile à nettoyer, design anti-basculement intime, instructions détaillées plus pratiques à installer.
  • Plusieurs choix de repos : la niche pour chat offre un espace privé pour votre chat, avec un perchoir supérieur pour que le chat puisse voir le paysage au loin, et un hamac robuste pour que le chat puisse se reposer et observer l'environnement environnant. C'est l'arbre à chat parfait après une journée de jeu pour chat.
  • Redonnez la liberté à vos meubles : cet arbre à chat dispose de 8 griffoirs recouverts de sisal naturel et d'une rampe, de boules à gratter amusantes, satisfaisant l'instinct de chat de gratter, aidant à garder les pattes saines et tranchantes, et rendre vos meubles libres.
  • Service client sans souci : si vous rencontrez des problèmes lors du montage ou de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter, et nous vous aiderons à résoudre le problème jusqu'à ce qu'il soit résolu.
Cafetière Keurig K-Supreme item
Cafetière Keurig K-Supreme
60 $

Enchère de départ

VALEUR : 190$

• TECHNOLOGIE MULTIJET : Permet d’extraire davantage le goût riche et tous les arômes du café* à chaque infusion.
• PERSONNALISEZ VOTRE TASSE : Infusez un café plus corsé, ou effectuez une infusion sur glaçons pour préparer un café glacé rafraîchissant.
• PLUSIEURS FORMATS D’INFUSION : Infusez une tasse de 177, 237, 296 ou 355 ml (6, 8, 10 ou 12 oz).
• RÉSERVOIR À DEUX POSITIONS DE 1,95 L (66 oz) : Choisissez la position parfaite pour optimiser l’espace sur le comptoir. Le réservoir amovible facilite le remplissage.
• INFUSION RAPIDE ET FRAÎCHE : Un café prêt en quelques minutes.
• INFUSIONS SUCCESSIVES : Infusez immédiatement une deuxième tasse; il n’est pas nécessaire d’attendre que la cafetière se réchauffe.
• CONVIENT AUX TASSES DE VOYAGE : Convient aux tasses de voyage de jusqu’à 17,8 cm (7 po) de hauteur.
• COMMANDES SIMPLES : Il suffit d’insérer n’importe quelle capsule K-Cup ou du café moulu et d’utiliser les commandes à boutons pour infuser un délicieux café.
• ALERTE D’ENTRETIEN : Vous fournit un rappel d’effectuer le détartrage à chaque 250 infusions.
• COMPATIBLE AVEC le filtre à café réutilisable universel My K-Cup : Infusez votre propre café moulu (vendu séparément).

Retrospec Rift Drop Through Longboard Skateboard complet item
Retrospec Rift Drop Through Longboard Skateboard complet
20 $

Enchère de départ

VALEUR : 80$

  • Longboard de style rétro classique pour les déplacements, la croisière, le carving et la descente. Rift fournit l'agilité et le contrôle nécessaires pour bombarder les collines et pivoter rapidement et de manière réactive.
  • Navigation fluide : prenez le contrôle de votre trajet avec des chariots King Ping de 180 mm inclinés réactifs et lisses avec roulements en acier inoxydable ABEC-7 de précision.
  • Haute vitesse et précision : les roulements à billes de précision dans le grade de tolérance ABEC-7 sont idéaux pour une vitesse élevée et une précision de course extrême, capable de gérer toutes vos aventures.
  • Durable et stable : fabriqué à partir d'érable canadien durable et prêt à rouler. Vous pouvez rouler en toute confiance en sachant que votre planche peut gérer presque tout ce que vous lui lancez.
Petree Litière autonettoyante pour chat item
Petree Litière autonettoyante pour chat
100 $

Enchère de départ

VALEUR 350$

  • Assurance de sécurité : conçu pour la sécurité de votre chat, dispose d'une technologie anti-pincement et fonctionne silencieusement, garantissant que le cycle de nettoyage ne dérange jamais ou ne nuit jamais à votre animal de compagnie bien-aimé. 
     
    2.Convient à tous les chats : le bac à litière spacieux est idéal pour les chats de toutes tailles.Le grand intérieur permet à votre animal de se sentir à l'aise et à l'aise pendant son utilisation.(2-18 lb) 
     
    3.Entretien sans tracas : a une conception conviviale, dotée d'un tiroir à déchets facile à vider, ce qui rend l'entretien du bac à litière aussi simple que de sortir les déchets.
COSTWAY Table de machine à coudre item
COSTWAY Table de machine à coudre
100 $

Enchère de départ

VALEUR 290$

  • Station de charge intégrée : incorporant une station de charge latérale avec 2 prises CA et 2 ports USB, notre table artisanale maintient vos appareils tels que les téléphones mobiles et les accessoires de machine à coudre alimentés. Cela vous permet de vous engager pleinement dans vos efforts créatifs sans interruption.
  • Nombreuses options de rangement : avec 2 compartiments de rangement ouverts, 2 tiroirs, une étagère ouverte en bas, 18 pinces et 2 bacs de rangement, cette armoire à couture pliable garantit que tous vos accessoires de couture sont bien organisés. Le plateau de 146,1 x 50,8 cm offre suffisamment d'espace pour travailler confortablement sur vos projets.
  • Design pliable peu encombrant : conçue pour les amateurs dans les petits espaces, cette table de machine à coudre polyvalente peut être rapidement pliée dans une vitrine compacte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Sa fonction peu encombrante le rend adaptable à différents paramètres de pièce et zones de rangement tels que la salle de couture, l'appartement ou la buanderie.
  • [Mobilité et stabilité faciles] Doté de 6 roues universelles avec freins, l'armoire pour machine à coudre offre une mobilité facile dans votre maison ou studio. Fixez le bureau en place en verrouillant les roues pour garantir un espace de travail stable et ferme pour des tâches de couture ou d'artisanat précises.
  • Construction robuste : fabriquée à partir de MDF de qualité supérieure, notre table de couture pliable garantit une longue durée de vie. Les matériaux de haute qualité et le dispositif de fixation fiable offrent un soutien stable pour votre machine à coudre et vos matériaux, assurant la stabilité pendant vos projets de couture les plus complexes.
Guitar Yamaha autographiée par TALK item
Guitar Yamaha autographiée par TALK
200 $

Enchère de départ

VALEUR : ILLIMITÉE

Par : l'artiste TALK


Guitar Yamaha autographiée par l'artiste TALK lui-même. Comprend un sac de transport maléable.

Virtual assistant service (English only) item
Virtual assistant service (English only)
100 $

Enchère de départ

VALEUR : 500$

Par : Carla Morales Virtual Assistant


Virtual assistant service with Carla Morlales Virtual Assistant (English only) 10 hours of Virtual Assistant services to use within 1 month and 15% discount for following services.


From inbox management, to scheduling to admin organization to business support.


Valid until December 2026.

Foyer extérieur Wellington au butane item
Foyer extérieur Wellington au butane
325 $

Enchère de départ

VALEUR : 1 495$

Par : Clément Flooring Hawkesbury


Cet article est neuf mais sans boîte. Il fût utiliser comme modèle.


Passe pour 2 adultes et 2 enfants au Cosmic Adventure item
Passe pour 2 adultes et 2 enfants au Cosmic Adventure
30 $

Enchère de départ

VALEUR : 95$

Par : Cosmic Adventure Ottawa


Laissez-passer pour 2 adultes et 2 enfants au Cosmic Adventure à Ottawa.

Sketch fait à la main + livre item
Sketch fait à la main + livre item
Sketch fait à la main + livre
30 $

Enchère de départ

VALEUR + 95


Jacquie dessinera ton animal, toi-même ou quelque chose que tu aimes. Fournis une photo de référence de ton animal, de ton endroit préféré ou d’une personne qui t’est chère, puis la création commencera.

Par : Jacqueline Milner Visual Artist


French toast et pain perdu - par Laura Peck : Une nouvelle gourmande qui régale les amateurs de belles histoires agrémentées de bonnes choses.

Par : Laura Peck

Chambre Fireplace - Best Western Cornwall item
Chambre Fireplace - Best Western Cornwall
75 $

Enchère de départ

VALEUR : 200$

Par : Best Western Cornwall


1 nuitée et petit déjeuné inclu au Best Western Cornwall dans la chambre Fireplace.

2 billets dans les 100 pour Sénateurs - saison régulière item
2 billets dans les 100 pour Sénateurs - saison régulière
100 $

Enchère de départ

VALEUR : 300$ - 500$

2 billets dans les 100 pour Sénateurs (saison 2025-2026 - partie régulière)

Par : McDonald Brothers Foundation


La partie sera déterminée selon la disponibilité.


Panier cadeaux de la ferme Mariposa item
Panier cadeaux de la ferme Mariposa
50 $

Enchère de départ

VALEUR : 160$

  • Un chandail style hoodie Mariposa (large)
  • Sauce spaghetti au canard
  • 3 x patés de canard
  • Les canardises - Cassoulet
  • Confit de cuisses de canard mulard
Panier cadeau douceur - fait à la main avec amour item
Panier cadeau douceur - fait à la main avec amour
75 $

Enchère de départ

VALEUR : 210$

Par: M. Yourself by MichElle


Inclus :

  • Boucles d’oreilles en pierres énergétiques
  • Bombes de bain de luxe
  • Chandelle parfumée (citron) + collier ange
  • Exfoliant sucré pour la peau
  • Lipgloss au melon d’eau
  • Ketchup maison
  • Bracelet énergétique
  • 2 savons faits à la main
  • Savon Bouddha chakra + pierre énergétique
  • Sachets de sels de bain détoxifiants
  • Masque
  • Chocolat noir de luxe
  • Sucre à la crème
  • Suçons

Tous des produits bio, 100% faits à la main.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!