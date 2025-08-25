Encan silencieux - Fête de la rentrée

auctionV2.input.startingBid
Performance Bégin
Valeur de 629,99$ (ou crédit équivalent pour l'achat d'un autre modèle)
Caractéristiques:
Cadre : En aluminium T6 extrudé
Fourche : Pattes droites en aluminium avec plaquettes de disque
TRANSMISSION
Manette de vitesses : Shimano Tourney, 7 vitesses
Dérailleur Arrière : Shimano montage direct
Cassette : Shimano 7-speed, 12-32T
Pédalier : CNC en alliage
Manettes de Freins : Tektro 3 doigts
Freins : Freins à disque mécanique Tektro, 180 mm
ROUES
Jantes : Pour vélo Fat avec freins à disque, 24", rayons en inox,
Pneus : EVO Knobby 24" x 2.6
COMPOSANTES
Tige de Selle : EVO 30.9 x 300 mm
Selle : EVO Mtn Comp
auctionV2.input.startingBid
Forfait de blanchissage dentaire d'une valeur de 595$ chez Pagé St-Cyr Dentistes situé au 1404 Rue Blanchette, Cap-Rouge, QC G1Y 1P2
auctionV2.input.startingBid
Canots Légaré : Découvrez le plaisir de pagayer sur 20 km de rivière calme, 200 embarcations à louer, une école de pagaie. La référence en vente et réparation de canots.
12766 Bd Valcartier, Québec, QC G2A 2N2
auctionV2.input.startingBid
Carte-cadeau de 50$ à dépenser à la Quincaillerie Rona de quartier (sous le nom de Quincaillerie Crémazie), située dans le charmant quartier Montcalm à Québec, au 168 Rue Crémazie O, Québec, QC G1R 1X7
auctionV2.input.startingBid
Brosse à dents électrique d'une valeur de 90$ de chez Pagé St-Cyr Dentistes situé au 1404 Rue Blanchette, Cap-Rouge, QC G1Y 1P2
auctionV2.input.startingBid
Canots Légaré : Découvrez le plaisir de pagayer sur 20 km de rivière calme, 200 embarcations à louer, une école de pagaie. La référence en vente et réparation de canots.
12766 Bd Valcartier, Québec, QC G2A 2N2
auctionV2.input.startingBid
50$ à dépenser au centre jardin des Floralies Jouvence du 2020 Av. Jules-Verne, Québec, QC G2G 2R2
auctionV2.input.startingBid
Le QUAI 1635 - Resto sur le fleuve ⚓️ Loin du quotidien, tout près de chez vous.
4155 Chem. de la Plage Jacques Cartier, Québec, QC G1Y 1W3
auctionV2.input.startingBid
Une paire de souliers d'une valeur de 200$ offerte par Le Coureur Nordique : Le spécialiste de la course à pied à Québec, situé au 141 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1R 1T1
auctionV2.input.startingBid
2x 20$ à dépenser à la Maison Thaïlandaise située au 4307 Rue Saint-Félix, Québec, QC G1Y 1X6
auctionV2.input.startingBid
3x 20$ à dépenser à la Maison Thaïlandaise située au 4307 Rue Saint-Félix, Québec, QC G1Y 1X6
auctionV2.input.startingBid
2x 20$ à La Friperie Cap-Rouge vous propose de rafraîchir votre style sans exploser votre budget!
Située au 4187 Côte de Cap-Rouge, Québec, QC G1Y 1V2
auctionV2.input.startingBid
2x 20$ à La Friperie Cap-Rouge vous propose de rafraîchir votre style sans exploser votre budget!
Située au 4187 Côte de Cap-Rouge, Québec, QC G1Y 1V2
auctionV2.input.startingBid
20$ à La Friperie Cap-Rouge vous propose de rafraîchir votre style sans exploser votre budget!
Située au 4187 Côte de Cap-Rouge, Québec, QC G1Y 1V2
common:zeffyTipDisclaimerTicketing