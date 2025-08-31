Encan silencieux - Fondation Yoseikan

7310 Boulevard Jean-XXIII, Trois-Rivières, QC G9A 5C9, Canada
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Maître Hiroo Mochizuki.
Titre de l'oeuvre
Calligraphie du mot "Budo"
Bu (la guerre) Do (la voie)
Grandeur
71 cm x 129 cm (28 po x 51 po)
Support
Papier Arches 300 g / m²
Qualité musée
Technique
Pinceau et encre de Chine
(Calligraphie japonaise)
Position de la signature du Maître
Au bas à gauche de la calligraphie
Date et lieu de la réalisation
Dans l'atelier de Jean Lacroix durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry
Encadrement
Laque noir japonaise avec vitre
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Maître Hiroo Mochizuki.
Titre de l'oeuvre
Calligraphie du mot "Shomei"
Lumière / Illumination
Grandeur
42 cm x 62 cm (16,5 po x 24,5 po)
Support
Papier Arches 300 g / m²
Qualité musée
Technique
Pinceau et encre de Chine
(Calligraphie japonaise)
Position de la signature du Maître
Au bas à gauche de la calligraphie
Date et lieu de la réalisation
Dans l'atelier de Jean Lacroix durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry
Encadrement
Laque noir japonaise avec vitre
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Dessin d'un combat de deux Samouraï réalisé par Jean Lacroix avec calligraphie et signature du
Maître Hiroo Mochizuki.
Titre de l'oeuvre
Calligraphie du mot "Mushin"
Esprit vide
Grandeur
55 cm x 66 cm (20 po x 26 po)
Support
Papier Arches lisse
Qualité musée
Technique
Dessin au pinceau et encre de Chine, gouache avec calligraphie japonaise réalisée par le Maître Hiroo Mochizuki
(Calligraphie japonaise)
Position de la signature du Maître
En haut à droite de la calligraphie
Technique d'impression
Sérigraphie artistique, rehaussée à la main, pinceau et gouache avec 3 couleurs, or, argent et bronze.
Date
Année 1994
Tirage
Numéro 38 de 50
Encadrement
Laque noir japonaise avec vitre
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Dessin original d'un combat de deux Samouraï réalisé par Jean Lacroix avec calligraphie et signature du
Maître Hiroo Mochizuki.
Titre de l'oeuvre
Combat de deux Samouraï et calligraphie du mot "Mushin" qui signifie Esprit vide
Grandeur
50 cm x 70 cm (19,5 po x 27,5 po)
Support
Papier Arches lisse
Qualité musée
Technique
Dessin au pinceau et encre de Chine, avec calligraphie japonaise réalisée par le Maître Hiroo Mochizuki
(Calligraphie japonaise)
Position de la signature du Maître
En haut à droite de la calligraphie
Technique d'impression
Sérigraphie artistique, rehaussée à la main, pinceau et gouache avec 3 couleurs, or, argent et bronze.
Date de la réalisation et du lieu de la signature par le Maître Mochizuki
Dans l'atelier de Jean Lacroix, durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry
Tirage
Numéro 38 de 50
Encadrement
Laque noir japonaise avec vitre
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Jean Lacroix
Titre de l'oeuvre
Samouraï dans un cercle Enso. Hommage à l'oeuvre de l'artiste Hiroshi Hirata
Grandeur
52 cm x 52 cm (20,5 po x 20,5 po)
Support
Papier Arches lisse
Technique d'impression
Giglé aux normes muséologiques d'archivabilité, matériaux à PH neutre, sans OBA. et des encres à large spectre, pigmentées, à base d'eau, elles atteignent une espérance de vie dépassant 100 ans.
Position de la signature
En bas à droite du cercle
Date de la réalisation
Année 2019
Tirage
Numéro 1 de 15
Encadrement
Laque noir japonaise avec vitre
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Hiroo Mochizuki
Titre de l'oeuvre
Calligraphie du mot "Bijutsu" Art
Grandeur
40 cm x 47 cm (15,5 po x 18,5 po)
Support
Papier Arches 300g / m²
Qualité musée
Technique
Pinceau et encre de chine (Calligraphie)
Position de la signature
En bas à gauche de la calligraphie
Date et lieu de la réalisation
Dans l'atelier de Jean Lacroix durant l'été 1994 en présence du sensei Marc Beaudry
Encadrement
Laque noir japonaise avec vitre
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Gilles Cloutier
Technique
Sculpture délicate réalisée à partir de métal recyclé.
Dimension
l: 22,5 cm x P: 25,5 cm x H: 76,5 cm
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Gilles Cloutier
Technique
Métal recyclé et bois.
Dimensions
l: 34,2 cm x P: 11,5 cm x H: 28,5 cm
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Gilles Cloutier
Technique
Sculpture délicate réalisée à partir de métal recyclé et bois.
Dimension
l 37,5 cm x P 35,5 cm x H 26 cm
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Serge Belleville
Titre de l'oeuvre
La frontière du visible
Trois (3) représentations de samouraï: en seisa avec le sabre déposé au sol; seisa en rengainement; seisa en coupe men uchi.
Grandeur
Support
Papier
Technique d'impression
Position de la signature
Sous chacune des trois figures
Date de la réalisation
Année 1995
Tirage
Numéro 9 de 25
Encadrement
Aucun
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Serge Belleville
Titre de l'oeuvre
Les Cerfs-Volants.
Des jeunes enfants japonais s'amusent avec les cerf- volants, ce qui créer une communication avec la force du ciel et de la terre.
Particularités du défi au moment de l'impression des exemplaires, l'inversion des couleurs du ciel et de la terre, dans le cadre, qui délimite l'œuvre: le Yin et le Yang dans le cadre.
Grandeur
11" x 17" (28,5 cm x 43,5 cm)
Support
Papier cotton
Technique d'impression
Sérigraphie, impression à la main
Position de la signature
En bas à droite de la figure
Date de la réalisation
Mai 1998
Tirage
Numéro 11 de 13
Encadrement
Aucun
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Serge Belleville
Titre de l'oeuvre
La frontière du visible
Trois (3) représentations de samouraï: en seisa avec le sabre déposé au sol; seisa en rengainement; seisa en coupe men uchi.
Grandeur
12" x 17" (32 cm x 40,5 cm)
Support
Papier cotton
Technique d'impression
Sérigraphie, impression à la main
Position de la signature
Sous chacune des trois figures
Date de la réalisation
Avril 1995
Tirage
Numéro 10 de 25
Encadrement
Aucun
Enchère de départ
Nom de l'artiste
Serge Belleville
Titre de l'oeuvre
L'amour
Derrière la puissance du guerrier Samouraï, se cache un côté vulnérable: l'amour.
Ce qui lui fait oublier sa lame.
Grandeur
12,5" x 10" (32 cm x 25,5 cm)
Support
Papier cotton
Technique d'impression
Sérigraphie, impression à la main
Position de la signature
En bas à droite de la figure
Date de la réalisation
Avril 1995
Tirage
Numéro 12 de 20
Encadrement
Aucun
