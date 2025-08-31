Encan silencieux - Fondation Yoseikan

Nom de l'artiste

Dessin original d'un combat de deux Samouraï réalisé par Jean Lacroix avec calligraphie et signature du

Maître Hiroo Mochizuki.





Titre de l'oeuvre

Combat de deux Samouraï et calligraphie du mot "Mushin" qui signifie Esprit vide



Grandeur

50 cm x 70 cm (19,5 po x 27,5 po)





Support

Papier Arches lisse

Qualité musée





Technique

Dessin au pinceau et encre de Chine, avec calligraphie japonaise réalisée par le Maître Hiroo Mochizuki

(Calligraphie japonaise)





Position de la signature du Maître

En haut à droite de la calligraphie





Technique d'impression

Sérigraphie artistique, rehaussée à la main, pinceau et gouache avec 3 couleurs, or, argent et bronze.





Date de la réalisation et du lieu de la signature par le Maître Mochizuki

Dans l'atelier de Jean Lacroix, durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry





Tirage

Numéro 38 de 50





Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre