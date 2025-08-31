Encan silencieux - Fondation Yoseikan

Ventes fermées

Calligraphie - Bu Do - Hiroo Mochizuki
650 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Maître Hiroo Mochizuki.


Titre de l'oeuvre

Calligraphie du mot "Budo"

Bu (la guerre) Do (la voie)


 Grandeur

71 cm x 129 cm (28 po x 51 po)


Support

Papier Arches 300 g / m²

Qualité musée


Technique

Pinceau et encre de Chine

(Calligraphie japonaise)

Position de la signature du Maître

Au bas à gauche de la calligraphie


Date et lieu de la réalisation

Dans l'atelier de Jean Lacroix durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry


Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre

Calligraphie - Shomei - Hiroo Mochizuki
350 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Maître Hiroo Mochizuki.


Titre de l'oeuvre

Calligraphie du mot "Shomei"

Lumière / Illumination


 Grandeur

42 cm x 62 cm (16,5 po x 24,5 po)


Support

Papier Arches 300 g / m²

Qualité musée


Technique

Pinceau et encre de Chine

(Calligraphie japonaise)


Position de la signature du Maître

Au bas à gauche de la calligraphie


Date et lieu de la réalisation

Dans l'atelier de Jean Lacroix durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry


Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre

Combat de deux samouraï (sérigraphie limitée)
450 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Dessin d'un combat de deux Samouraï réalisé par Jean Lacroix avec calligraphie et signature du

Maître Hiroo Mochizuki.


Titre de l'oeuvre

Calligraphie du mot "Mushin"

Esprit vide


 Grandeur

55 cm x 66 cm (20 po x 26 po)


Support

Papier Arches lisse

Qualité musée


Technique

Dessin au pinceau et encre de Chine, gouache avec calligraphie japonaise réalisée par le Maître Hiroo Mochizuki

(Calligraphie japonaise)


Position de la signature du Maître

En haut à droite de la calligraphie


Technique d'impression

Sérigraphie artistique, rehaussée à la main, pinceau et gouache avec 3 couleurs, or, argent et bronze.


Date

Année 1994


Tirage

Numéro 38 de 50


Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre

Combat de deux samouraï - ORIGINAL
750 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Dessin original d'un combat de deux Samouraï réalisé par Jean Lacroix avec calligraphie et signature du

Maître Hiroo Mochizuki.


Titre de l'oeuvre

Combat de deux Samouraï et calligraphie du mot "Mushin" qui signifie Esprit vide


 Grandeur

50 cm x 70 cm (19,5 po x 27,5 po)


Support

Papier Arches lisse

Qualité musée


Technique

Dessin au pinceau et encre de Chine, avec calligraphie japonaise réalisée par le Maître Hiroo Mochizuki

(Calligraphie japonaise)


Position de la signature du Maître

En haut à droite de la calligraphie


Technique d'impression

Sérigraphie artistique, rehaussée à la main, pinceau et gouache avec 3 couleurs, or, argent et bronze.


Date de la réalisation et du lieu de la signature par le Maître Mochizuki

Dans l'atelier de Jean Lacroix, durant l'été 1994 en présence du Sensei Marc Beaudry


Tirage

Numéro 38 de 50


Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre

Samouraï dans un cercle Enso
250 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Jean Lacroix


Titre de l'oeuvre

Samouraï dans un cercle Enso. Hommage à l'oeuvre de l'artiste Hiroshi Hirata


Grandeur

52 cm x 52 cm (20,5 po x 20,5 po)


Support

Papier Arches lisse


Technique d'impression

Giglé aux normes muséologiques d'archivabilité, matériaux à PH neutre, sans OBA. et des encres à large spectre, pigmentées, à base d'eau, elles atteignent une espérance de vie dépassant 100 ans.


Position de la signature

En bas à droite du cercle


Date de la réalisation

Année 2019


Tirage

Numéro 1 de 15


Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre

Calligraphie - Bijutsu - Hiroo Mochizuki
350 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Hiroo Mochizuki


Titre de l'oeuvre

Calligraphie du mot "Bijutsu" Art


Grandeur

40 cm x 47 cm (15,5 po x 18,5 po)


Support

Papier Arches 300g / m²
Qualité musée


Technique

Pinceau et encre de chine (Calligraphie)


Position de la signature

En bas à gauche de la calligraphie


Date et lieu de la réalisation

Dans l'atelier de Jean Lacroix durant l'été 1994 en présence du sensei Marc Beaudry


Encadrement

Laque noir japonaise avec vitre

Vase de grandes fleurs
200 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste

Gilles Cloutier


Technique

Sculpture délicate réalisée à partir de métal recyclé.


Dimension

l: 22,5 cm x P: 25,5 cm x H: 76,5 cm

Reproduction katana / wakizashi
150 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste

Gilles Cloutier


Technique

Métal recyclé et bois.


Dimensions

l: 34,2 cm x P: 11,5 cm x H: 28,5 cm

Sakura
125 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste

Gilles Cloutier


Technique

Sculpture délicate réalisée à partir de métal recyclé et bois.


Dimension

l 37,5 cm x P 35,5 cm x H 26 cm

La frontière du visible (9/10)
100 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Serge Belleville


Titre de l'oeuvre

La frontière du visible

Trois (3) représentations de samouraï: en seisa avec le sabre déposé au sol; seisa en rengainement; seisa en coupe men uchi.


Grandeur



Support

Papier


Technique d'impression



Position de la signature

Sous chacune des trois figures


Date de la réalisation

Année 1995


Tirage

Numéro 9 de 25


Encadrement

Aucun

Les cerfs-volants
150 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Serge Belleville


Titre de l'oeuvre

Les Cerfs-Volants.

Des jeunes enfants japonais s'amusent avec les cerf- volants, ce qui créer une communication avec la force du ciel et de la terre.

Particularités du défi au moment de l'impression des exemplaires, l'inversion des couleurs du ciel et de la terre, dans le cadre, qui délimite l'œuvre: le Yin et le Yang dans le cadre.


Grandeur

11" x 17" (28,5 cm x 43,5 cm)


Support

Papier cotton


Technique d'impression

Sérigraphie, impression à la main


Position de la signature

En bas à droite de la figure


Date de la réalisation

Mai 1998


Tirage

Numéro 11 de 13


Encadrement

Aucun

La frontière du visible (10/25)
100 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Serge Belleville


Titre de l'oeuvre

La frontière du visible

Trois (3) représentations de samouraï: en seisa avec le sabre déposé au sol; seisa en rengainement; seisa en coupe men uchi.


Grandeur

12" x 17" (32 cm x 40,5 cm)


Support

Papier cotton


Technique d'impression

Sérigraphie, impression à la main


Position de la signature

Sous chacune des trois figures


Date de la réalisation

Avril 1995


Tirage

Numéro 10 de 25


Encadrement

Aucun

L'amour
100 $

Enchère de départ

Nom de l'artiste
Serge Belleville


Titre de l'oeuvre

L'amour

Derrière la puissance du guerrier Samouraï, se cache un côté vulnérable: l'amour.

Ce qui lui fait oublier sa lame.


Grandeur

12,5" x 10" (32 cm x 25,5 cm)


Support

Papier cotton


Technique d'impression

Sérigraphie, impression à la main


Position de la signature

En bas à droite de la figure


Date de la réalisation

Avril 1995


Tirage

Numéro 12 de 20


Encadrement

Aucun

