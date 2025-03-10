Encan silencieux - Gala reconnaissance 2025 de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia

Aventure sur trois roues avec le Can-Am Spyder ! 🏍️
50 $
Enchère de départ
Prenez la route avec style et adrénaline grâce à une location d’un Can-Am Spyder pour une fin de semaine complète ! Que ce soit pour une escapade panoramique ou une virée pleine de sensations, ce bolide allie confort, puissance et liberté pour une expérience de conduite unique. Ressentez le vent, explorez de nouveaux horizons et profitez pleinement de la route !
Offert par André Hall et fils (valeur de 600$ + taxes)
Vivez l’expérience ultime de la Fête des Guitares ! 🎸
50 $
Enchère de départ
Obtenez 2 passeports VIP pour profiter pleinement de la Fête des Guitares, du 3 au 5 juillet 2025 ! Plongez au cœur de cet événement musical incontournable avec un accès exclusif à la zone VIP, et une ambiance électrisante tout au long du week-end. Laissez-vous emporter par la magie des guitares !
Offert par La Fête des guitares (valeur de 323$ + taxes)
Évasion de rêve au Domaine Sayam ✨
50 $
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade inoubliable le temps d’une fin de semaine dans un chaleureux chalet avec spa, niché près du lac au Domaine Sayam. Détendez-vous dans le spa privé sous les étoiles, savourez l’air frais et laissez-vous bercer par la sérénité des lieux. Un séjour parfait pour se ressourcer en couple, en famille ou entre amis !
Offert par Domaine Sayam (valeur de 430$ + taxes)
Abonnement Annuel Open Gym – Gym ArtFitness 💪 à confirmer
50 $
Enchère de départ
Offrez-vous une année complète de remise en forme avec un abonnement annuel Open Gym chez Gym ArtFitness ! Profitez d’un accès illimité aux équipements de pointe et à un environnement motivant pour atteindre vos objectifs de santé et de bien-être.
Offert par Gym Artfitness (valeur de 546$ + taxes)
Tableau du pont couvert du Parc Pierre-et-Maurice-Gagné
25 $
Enchère de départ
Découvrez une magnifique œuvre de Mme Andrée Poirier, une artiste locale. Ce tableau unique capture toute la beauté et le charme du pont couvert du Parc Pierre-et-Maurice-Gagné à Amqui, symbole patrimonial et emblème de notre région.
Offert par Mme. André Poirier
Un délice gourmand aux saveurs d’ici ! 🍓
15 $
Enchère de départ
Laissez-vous tenter par un panier de produits locaux soigneusement sélectionnés et offerts par La Vallée de la Framboise. Découvrez une variété de délices artisanaux mettant en valeur le savoir-faire régional et le goût authentique des petits fruits cultivés avec passion. Une parfaite occasion de savourer le meilleur de notre terroir, à partager… ou à déguster en solo !
Offert par la Vallée de la Framboise (valeur de 90$ + taxes)
