Encan silencieux - Gala reconnaissance 2025 de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia

Prenez la route avec style et adrénaline grâce à une location d’un Can-Am Spyder pour une fin de semaine complète ! Que ce soit pour une escapade panoramique ou une virée pleine de sensations, ce bolide allie confort, puissance et liberté pour une expérience de conduite unique. Ressentez le vent, explorez de nouveaux horizons et profitez pleinement de la route ! Offert par André Hall et fils (valeur de 600$ + taxes)

Prenez la route avec style et adrénaline grâce à une location d’un Can-Am Spyder pour une fin de semaine complète ! Que ce soit pour une escapade panoramique ou une virée pleine de sensations, ce bolide allie confort, puissance et liberté pour une expérience de conduite unique. Ressentez le vent, explorez de nouveaux horizons et profitez pleinement de la route ! Offert par André Hall et fils (valeur de 600$ + taxes)

Plus de détails...