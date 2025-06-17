Organisé par

Le Sentier

À propos de cet événement

Encan silencieux : Jouer au golf avec JON STILL (TSN 690) et JOEY ELIAS (CJAD 800)

Lieu de prise en charge

60 Bd de Gaulle, Lorraine, QC J6Z 2W6, Canada

Jouer avec Jon et Joey ! item
250 $

Enchère de départ

Votre journée VIP inclus :✔️ Une partie de golf avec Joey Elias & Jon Still✔️ Une rencontre avec notre conférencier vedette Tim Fleiszer – quadruple champion de la Coupe Grey et directeur général de la Concussion Legacy Foundation✔️ Un délicieux dîner et un souper ukrainien authentique✔️ La chance de gagner des prix fabuleux✔️ Une journée inoubliable en compagnie de vétérans, de membres de la communauté ukrainienne, de leaders locaux et d’autres passionné·es de golf

