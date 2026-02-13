Organisé par

Association des étudiants en Récréologie

À propos de cet événement

Encan silencieux le département à ta table

Julie à ta table item
Julie à ta table
10 $

Enchère de départ

Obtient le privilège d'avoir notre Julie nationale à ta table. Elle se fera un

plaisir de t’assurer que tu étais un.e élève hors du commun ;)

Romain à ta table item
Romain à ta table
10 $

Enchère de départ

Mange un bon spagath avec Romain, il te remémora sans hésiter les meilleures anecdotes dont il se souvient ;)

Marc-André à ta table item
Marc-André à ta table
10 $

Enchère de départ

Gagne la chance de boire un bon ptit rouge avec Marc-André, qui meurt de t’écouter parler de ton milieu professionnel ;)

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