Encan silencieux le département à ta table

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Obtient le privilège d'avoir notre Julie nationale à ta table. Elle se fera un
plaisir de t’assurer que tu étais un.e élève hors du commun ;)
Enchère de départ
Mange un bon spagath avec Romain, il te remémora sans hésiter les meilleures anecdotes dont il se souvient ;)
Enchère de départ
Gagne la chance de boire un bon ptit rouge avec Marc-André, qui meurt de t’écouter parler de ton milieu professionnel ;)
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