Encan Mobilis

Offrez-vous une escapade d’exception vers la destination de vos rêves avec deux (2) billets aller-retour en Classe affaires pour toute destination desservie par Air Canada, Air Canada Express ou Air Canada Rouge.
Valeur maximale : 28 400 $
Merci à la la Fondation Air Canada de nous avoir gracieusement offert ce lot!
Conditions et infos:
- Le voyage avec les billets promotionnels doit prendre fin avant le 18 mars 2027 . Les détenteurs de billets promotionnels sont encouragés à effectuer leur réservation le plus tôt possible pour permettre un maximum de disponibilités.
- Il n’est pas permis de voyager avec ces billets durant les périodes normales d’interdiction, lesquelles peuvent changer sans préavis. Veuillez vous reporter au calendrier de périodes d’interdiction ci-joint pour plus de détails.
- Il incombe au détenteur du billet de payer tous les frais applicables, tels que les taxes d’aéroport et de départ, les droits pour la sécurité des passagers du transport aérien ou d’autres taxes ou frais imposés par des tiers.
- L’origine et la destination ne peuvent pas être modifiées a près la délivrance de votre billet. Toutefois, il est permis de changer l’heure du vol ou la date du voyage avant le 18 mars 2027. Pour ce faire, allez à aircanada.com, choisissez Mes réservations et apportez les changements voulus. Veuillez noter que si vous décidez de modifier votre réservation, des frais de modification s’appliqueront à chaque billet.
- Si vous décidez d’annuler votre réservation pour quelque raison que ce soit, sachez qu’Air Canada ne peut pas émettre un autre code promotionnel.
- Le report des dates limites de réservation et de fin de voyage susmentionnées n’est permis en aucun cas.
- Aucun point Aéroplan ni aucun mille ou point d’un autre programme de fidélité ne sera accordé pour le voyage.
- Les escales ou les itinéraires multi-destinations ne sont pas permis.
- L’utilisation de crédits eSurclassements n’est pas permise. Le surclassement en Classe affaires ou en cabine Économique Privilège n’est pas permis sauf si vous décidez d’acheter un surclassement de dernière minute à vos frais, comme il est décrit à l’adresse www.aircanada.com/surclassementdederniereminute.
- Votre billet n’est ni transférable, ni remboursable, ni monnayable, ni valide pour des forfaits de Vacances Air Canada, ni admissible au surclassement.
- Les billets sont assujettis aux conditions générales de transport d’Air Canada, que le public peut consulter à l’adresse www.aircanada.com/conditionsdetransport.
- Les billets sont valables uniquement pour les vols d’Air Canada, d’Air Canada Express et d’Air Canada Rouge.
- Les places en classe Signature Air Canada peuvent ne pas être disponibles sur tous les vols.
- L’accès au salon Feuille d’érable n’est autorisé qu’en Classe affaires et sous réserve des disponibilités.
- L’accès à la Suite Signature Air Canada n’est pas autorisé.
- Les détenteurs de passes promotionnelles peuvent être tenus responsables envers Air Canada en cas de non-respect des restrictions et des conditions de voyage applicables à leurs billets ou d’utilisation frauduleuse de ces billets.
- Le code promotionnel ne peut être ni distribué, ni vendu, ni utilisé à des fins de profit commercial ou personnel, ou à des fins qui diffèrent de l’usage prévu. Air Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce code promotionnel à sa seule discrétion. Toute violation de ces conditions risque d’entraîner l’annulation du code promotionnel et de toute réservation faite au moyen de ce dernier, ainsi que tout recours judiciaire ou autre permettant de réparer le préjudice subi, de recouvrer les dépenses ou les coûts engagés ou de compenser les pertes subies par suite de l’usage interdit.