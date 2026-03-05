Encan Mobilis

Offrez-vous une escapade d’exception vers la destination de vos rêves avec deux (2) billets aller-retour en Classe affaires pour toute destination desservie par Air Canada, Air Canada Express ou Air Canada Rouge.





Valeur maximale : 28 400 $





Merci à la la Fondation Air Canada de nous avoir gracieusement offert ce lot!





Conditions et infos: