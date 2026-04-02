Encan silencieux | Défi 7e Festin terre et mer

Chandail Fanatics Premium à domicile #13 de Cole Caufield des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le joueur.





Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester),

doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col.





Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel

des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.