Encan silencieux | Défi 7e Festin terre et mer

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Chandail Fanatics Premium à domicile #13 de Cole Caufield des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le joueur.
Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester),
doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col.
Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel
des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.
Enchère de départ
Chandail Fanatics Premium à domicile #14 de Nick Suzuki des Canadiens de Montréal, autographié au dos par le capitaine.
Il est conçu en tissu respirant (100 % polyester), doté du logo et d’écussons en sergé multicouche, ainsi que d’un bouclier Ligue nationale de hockey au col.
Chaque chandail est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.
Enchère de départ
Rondelle de hockey officielle avec le logo classique des Canadiens de Montréal, autographiée par Jakub Dobeš, le gardien de but numéro 1 du Tricolore pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.
Elle est conçue en caoutchouc noir standard, avec une finition lisse et le logo du Tricolore imprimé en couleurs officielles.
Chaque article est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité de l’autographe.
Enchère de départ
Casquette rouge de style '47 Clean Up des Canadiens de Montréal, autographiée par l’ensemble des membres de l’équipe.
Elle est conçue en coton lavé (100 % coton) pour un fini souple, dotée d’une coupe décontractée non structurée avec broderie en relief à l’avant, ainsi que d’une sangle ajustable en tissu à l’arrière.
Chaque article est accompagné d’un certificat officiel des Canadiens de Montréal attestant de l’authenticité des autographes.
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