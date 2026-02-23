Encan Silencieux de Charité / Charity Silent Auction - PASCAL CLEMENT

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À propos de cet événement
Enchère de départ
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Oeuvre de 15“x20” (17“x22” avec bordures) - valeur de 195$
Par un matin brûlant à Santiago de la Vieja, sur l'île de CUBA, une vieille dame, probablement revenue du marché, apparut au coin de la rue. Le soleil faisait flamboyer les teintes de sa robe jaune fleurie et illuminait son petit parapluie rose. Elle marchait tout doucement et traversa le grand mur bleu océan, et déplaça doucement son beau parapluie pour se protéger des rayons du soleil, m’offrant un décor absolument vibrant et plein de vie.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
Cette photo est réelle et n'a pas été générée par IA .
L'oeuvre vous est donnée sur place ou envoyée par livraison.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
On a sweltering morning in Santiago de la Vieja, on the island of Cuba, an elderly woman—probably returning from the market—appeared at the corner of the street. The sun made the colors of her yellow floral dress blaze and illuminated her little pink umbrella. She walked very slowly, crossed the large ocean-blue wall, and gently moved her beautiful umbrella to shield herself from the sun’s rays, offering me a scene that was absolutely vibrant and full of life.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
This photo is real and was not generated by AI. The artwork will be given to you on site or sent by delivery.
Enchère de départ
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Oeuvre de 15“x15” (17“x17” avec bordures) - valeur de 195$
Cette création numérique à partir d'une photographie , associe les couleurs vibrantes du drapeau LGBTQ+ à un tourbillon hypnotique, symbolisant le foisonnement et la diversité de l'existence humaine. Elle invite à célébrer la fluidité des identités et l'énergie inclusive de la communauté.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
Cette photo est réelle et n'a pas été générée par IA . L'oeuvre vous est donnée sur place ou envoyée par livraison.
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15“x15” artwork (17“x17” with borders) - value of 195$
This digital artwork, based on a photograph, combines the vibrant colors of the LGBTQ+ flag with a hypnotic swirl, symbolizing the richness and diversity of human existence. It invites us to celebrate the fluidity of identities and the inclusive energy of the community.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
This photo is real and was not generated by AI.The artwork will be given to you on site or sent by delivery.
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Oeuvre de 15“x20” (17“x22” avec bordures) - valeur de 195$
Inspirée du film Hair de Miloš Forman, nominé aux Golden Globes 1980 pour meilleur film musical ou comédie, cette image de 2025 capture deux figures hippie marchant sur le Brooklyn Bridge sous un ciel orageux, mêlant nostalgie des années 70, contre-culture pacifiste et ombre de la guerre du Vietnam. Les vêtements rayés et frisés, typiques de l'ère, transportent dans un New York intemporel.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
Cette photo est réelle et n'a pas été générée par IA . L'oeuvre vous est donnée sur place ou envoyée par livraison.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value fo 195$
Inspired by Miloš Forman’s film *Hair*, which was nominated for Best Musical or Comedy Film at the 1980 Golden Globes, this 2025 image captures two hippie figures walking across the Brooklyn Bridge under stormy skies, blending nostalgia for the 1970s, the pacifist counterculture, and the shadow of the Vietnam War. The striped and fringed clothing, typical of the era, transports us to a timeless New York.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
This photo is real and was not generated by AI.The artwork will be given to you on site or sent by delivery.
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Oeuvre de 15“x20” (17“x22” avec bordures) - valeur de 195$
Après avoir sauvé des milliers de vies ces dernières années, Spyder-Man s’offre des vacances bien méritées dans les Caraïbes. Entre nages revigorantes, hamacs sous les palmiers et poses héroïques face à l’océan, il restaure ses forces sous le soleil tropical, prêt à reprendre du service plus fort que jamais.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat. Une fois tous les tirages imprimés et vendus, Spy-Derman ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
After saving thousands of lives in recent years, Spyder-Man is treating himself to a well-deserved vacation in the Caribbean. Between invigorating swims, hammocks under palm trees, and heroic poses facing the ocean, he is recharging his batteries under the tropical sun, ready to return to duty stronger than ever.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate. Once all the prints have been printed and sold, Spy-Derman will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
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Oeuvre de 15“x20” (17“x22” avec bordures) - valeur de 195$
Prise en 2021 pendant les confinements COVID au Québec, où les rassemblements étaient limités, cette image montre une chaise rose isolée face à une autre noire , suggérant deux personnes venues jaser dehors – une activité intime permise malgré tout. L'expression « jasette » désigne au Québec un bavardage convivial et spontané. Elle capture la nostalgie des liens humains ténus dans l'isolement.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
Taken in 2021 during the COVID lockdowns in Quebec, when gatherings were restricted, this image shows a solitary pink chair facing a black one, suggesting two people who have come out to chat—an intimate activity that was still permitted. In Quebec, the term “jasette” refers to a friendly, spontaneous chat. It captures the nostalgia for the fragile human connections forged in isolation.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
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Oeuvre de 15“x20” (17“x22” avec bordures) - Valeur de 195$
Lors du Carnaval de Venise 2026, ce portrait capture l'éclat du rose dominant – chapeau fleuri, gants et perles – contre la peau sombre du sujet, symbolisant la diversité inclusive et l'empowerment queer. Le fond vénitien ocre amplifie ce contraste vibrant, célébrant identité et audace.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - Value of 195$
At the 2026 Venice Carnival, this portrait captures the brilliance of the dominant pink—a flowered hat, gloves, and pearls—against the subject’s dark skin, symbolizing inclusive diversity and queer empowerment. The ochre-hued Venetian backdrop amplifies this vibrant contrast, celebrating identity and boldness.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
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Oeuvre de 15"x20" (17"x22" avec bordures) - valeur de 195$
Le Canadien Eric Loeppky attaquant du Valsa Group Modena en SuperLega 2025/26, déploie sa puissance dans ce smash lors d'un match de Serie A1. Face à un bloc adverse, sous l'œil de l'arbitre, il incarne l'énergie du volley pro italien.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
Canadian Eric Loeppky, a forward for Valsa Group Modena in the 2025/26 SuperLega, unleashes his power with this spike during a Serie A1 match. Facing the opposing block, under the referee’s watchful eye, he embodies the energy of Italian professional volleyball.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
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Oeuvre de 15"x20" (17"x22" avec bordures) - valeur de 195$
À Québec en août 2024, lors du NORCECA Continental Championship, Brenda Castillo , légende dominicaine du volley et triple MVP continentale, excelle comme libero pour son équipe nationale. Son style unique – dreadlocks flashy, tenue orange/bleu – et ses réceptions impeccables contrastent avec sa précision chirurgicale en plongées acrobatiques, soulignant ses qualités défensives légendaires.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
Cette photo est réelle et n'a pas été générée par IA . L'oeuvre vous est donnée sur place ou envoyée par livraison.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
In Quebec City in August 2024, during the NORCECA Continental Championship, Brenda Castillo, a Dominican volleyball legend and three-time continental MVP, shines as the libero for her national team. Her unique style—flashy dreadlocks, an orange-and-blue uniform—and her flawless digs contrast with her surgical precision on acrobatic dives, highlighting her legendary defensive skills.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
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Oeuvre de 15"x20" (17"x22" avec bordures) - valeur de 195$
En pleine action défensive au filet, les Américaines tentent de stopper l'attaque adverse lors d'un tournoi préparatoire à Québec, juste avant les JO de Paris 2024 où elles défendaient leur titre Olympique remporté à Tokyo 2020. Ce moment illustre leur puissance collective en phase de préparation olympique.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
Cette photo est réelle et n'a pas été générée par IA . L'oeuvre vous est donnée sur place ou envoyée par livraison.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
In the midst of a defensive play at the net, the American women attempt to stop the opposing team’s attack during a warm-up tournament in Quebec City, just before the 2024 Paris Olympics, where they were defending the Olympic title they won at the 2020 Tokyo Games. This moment highlights their collective strength as they prepare for the Olympics.
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Oeuvre de 15"x20" (17"x22" avec bordures) - valeur de 195$
Face à un bloc argentin le Français Moussé Gueye s'élève avec une impultion exceptionnelle (365 cm en attaque) lors d'un match international, incarnant les qualités athlétiques des centraux Français. Sa puissance au filet, alliée à ses origines sénégalaises, en fait un pilier moderne du volley tricolore.
Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.
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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$
Facing an Argentine block, French player Moussé Gueye soars with exceptional power (365 cm in attack) during an international match, embodying the athletic prowess of French middle blockers. His power at the net, combined with his Senegalese heritage, makes him a modern pillar of French volleyball.
This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.
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Oeuvre de 21“x33 (24“x36” avec cadre) - valeur de 1200$
L'oeuvre sera révélée uniquement durant le gala.
Dans cette oeuvre, Pascal Clement a voulu capturer la force et la sérénité qui cohabitent en chacun de nous, même dans le héros le plus inattendu. Le contraste entre la tension musculaire et la posture méditative transmet un équilibre puissant.
Cette image apportera à votre intérieur une énergie vibrante et inspirante, mélant courage, calme et introspection.
"Même Spy-Derman le sait: la plus grande force nait du calme intérieur. Plongez dans cette toile de sérénité."
Cette édition limitée de 4 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat. Une fois tous les tirages imprimés et vendus, Spy-Derman ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé par Tissographie, avec passe-partout blanc 2", vitre régulière et cadre en bois noir, numéroté et signé par l'artiste
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21“x33” artwork (24“x36” with frame) - value of 1200$
The artwork will be unveiled exclusively during the gala.
In this work, Pascal Clement sought to capture the strength and serenity that coexist within each of us, even in the most unexpected heroes. The contrast between muscular tension and meditative posture conveys a powerful sense of balance.
This image will bring vibrant and inspiring energy to your interior, blending courage, calm, and introspection.
“Even Spy-Derman knows it: the greatest strength comes from inner calm. Immerse yourself in this spider's web of serenity.”
This limited edition of 4 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate. Once all the prints have been printed and sold, Spy-Derman will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed by Tissographie, with a 2" white mat, regular glass, and black wood frame, numbered and signed by the artist.
This photo is real and was not generated by AI. The artwork will be given to you on site or sent by delivery.
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