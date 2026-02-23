Encan Silencieux de Charité / Charity Silent Auction - PASCAL CLEMENT

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Oeuvre de 15“x20” (17“x22” avec bordures) - valeur de 195$





Par un matin brûlant à Santiago de la Vieja, sur l'île de CUBA, une vieille dame, probablement revenue du marché, apparut au coin de la rue. Le soleil faisait flamboyer les teintes de sa robe jaune fleurie et illuminait son petit parapluie rose. Elle marchait tout doucement et traversa le grand mur bleu océan, et déplaça doucement son beau parapluie pour se protéger des rayons du soleil, m’offrant un décor absolument vibrant et plein de vie.





Cette édition limitée de 5 copies, créée pour l'événement Volley Boréal est une façon d'acquérir une véritable pièce de collection. Chaque tirage est numéroté et authentifié par un numéro de série associé à un certificat, ne sera plus jamais réimprimé et chaque exemplaire gagnera en valeur. Chaque tirage est imprimé sur papier beaux-arts d'archive, numéroté et signé par l'artiste.



Cette photo est réelle et n'a pas été générée par IA .

L'oeuvre vous est donnée sur place ou envoyée par livraison.





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15“x20” artwork (17“x22” with borders) - value of 195$





On a sweltering morning in Santiago de la Vieja, on the island of Cuba, an elderly woman—probably returning from the market—appeared at the corner of the street. The sun made the colors of her yellow floral dress blaze and illuminated her little pink umbrella. She walked very slowly, crossed the large ocean-blue wall, and gently moved her beautiful umbrella to shield herself from the sun’s rays, offering me a scene that was absolutely vibrant and full of life.





This limited edition of 5 copies, created for the Volley Boréal event, is a way to acquire a true collector's item. Each print is numbered and authenticated by a serial number associated with a certificate, will never be reprinted and each copy will increase in value. Each print is printed on archival fine art paper, numbered and signed by the artist.





This photo is real and was not generated by AI. The artwork will be given to you on site or sent by delivery.