Encan silencieux 2025 pour l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain

Enchère de départ
Une paire de billets en Classe économique valables pour toute destination régulière desservie par Air Canada en Amérique du Nord incluant Hawaï, le Mexique et les Antilles. La valeur commerciale
approximative de la paire des billets est 3 800 $.
Des conditions et restrictions s’appliquent. Les conditions et restrictions pour les billets sont ici : https://asamm.ca/conditions-air-canada/
Two Economy Class return tickets for travel to any Air Canada scheduled destination in North America including Hawaii, Mexico and the Caribbean. The approximate commercial value of the pair of tickets is 3800$.
Conditions and restrictions are applicable. They are available here : https://asamm.ca/conditions-air-canada/
Enchère de départ
Carte cadeau d'une valeur de 150 $ chez Sports Experts. Pour te procurer l'équipement sportif dont tu rêves pour tes prochaines sorties sportives!
Enchère de départ
Une carte cadeau de 150 $ de la Société des alcools du Québec.
Enchère de départ
Valides pour la saison 2025-26. Valeur de 270$. Valables en tout temps.
