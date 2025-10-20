Encan silencieux 2025 pour l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain

(English will follow)

Une paire de billets en Classe économique valables pour toute destination régulière desservie par Air Canada en Amérique du Nord incluant Hawaï, le Mexique et les Antilles. La valeur commerciale

approximative de la paire des billets est 3 800 $.

Des conditions et restrictions s’appliquent. Les conditions et restrictions pour les billets sont ici : https://asamm.ca/conditions-air-canada/



Two Economy Class return tickets for travel to any Air Canada scheduled destination in North America including Hawaii, Mexico and the Caribbean. The approximate commercial value of the pair of tickets is 3800$.

Conditions and restrictions are applicable. They are available here : https://asamm.ca/conditions-air-canada/