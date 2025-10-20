Ventes fermées

Encan silencieux 2025 pour l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain

Une paire de billets d’avion item
Une paire de billets d’avion
1 000 $

Enchère de départ

(English will follow)
Une paire de billets en Classe économique valables pour toute destination régulière desservie par Air Canada en Amérique du Nord incluant Hawaï, le Mexique et les Antilles. La valeur commerciale

approximative de la paire des billets est 3 800 $.
Des conditions et restrictions s’appliquent. Les conditions et restrictions pour les billets sont ici : https://asamm.ca/conditions-air-canada/

Two Economy Class return tickets for travel to any Air Canada scheduled destination in North America including Hawaii, Mexico and the Caribbean. The approximate commercial value of the pair of tickets is 3800$.
Conditions and restrictions are applicable. They are available here : https://asamm.ca/conditions-air-canada/

Une carte-cadeau d'une valeur de 150$ chez Sports Experts item
Une carte-cadeau d'une valeur de 150$ chez Sports Experts
50 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 150 $ chez Sports Experts. Pour te procurer l'équipement sportif dont tu rêves pour tes prochaines sorties sportives!

Une carte cadeau de la SAQ d'une valeur de 150$ item
Une carte cadeau de la SAQ d'une valeur de 150$
50 $

Enchère de départ

Une carte cadeau de 150 $ de la Société des alcools du Québec.

Deux billets d'une journée - Bromont, montagne d'expériences item
Deux billets d'une journée - Bromont, montagne d'expériences
100 $

Enchère de départ

Valides pour la saison 2025-26. Valeur de 270$. Valables en tout temps.

