Encan silencieux - Quand l'humour fait la différence!

250 Rue Caouette O, Thetford Mines, QC G6G 7M7, Canada

Casquette officielle des Canadiens de Montréal autographiée
Casquette officielle des Canadiens de Montréal autographiée
60 $

Enchère de départ

Autographié par Zachary Bolduc

Offert par la Fondation des Canadiens pour l’enfance

T-Shirt officiel des Canadiens de Montréal autographié
T-Shirt officiel des Canadiens de Montréal autographié
60 $

Enchère de départ

Autographié par Zachary Bolduc
Taille : Large - Homme

Offert par la Fondation des Canadiens pour l’enfance

Mariana Mazza présente Foie Gras
Mariana Mazza présente Foie Gras
65 $

Enchère de départ

Spectacle de Mariana Mazza présenté à la salle Dussault de Thetford Mines le 25 avril 2026.

Dominic Paquet présente J'comprend la game
Dominic Paquet présente J'comprend la game
65 $

Enchère de départ

Spectacle de Dominic Paquet présenté à la salle Dussault de Thetford Mines le 26 mai 2026.

Là où les chats rêvent
Là où les chats rêvent
100 $

Enchère de départ

Lot de quatre œuvres collectives créées lors du Festival de la relève, puis sublimées par l’artiste Annie Rodrigue.

Au coeur du chaos
Au coeur du chaos
100 $

Enchère de départ

Lot de quatre œuvres collectives créées lors du Festival de la relève, puis sublimées par l’artiste Annie Rodrigue.

LOVE
LOVE
100 $

Enchère de départ

Lot de quatre œuvres collectives créées lors du Festival de la relève, puis sublimées par l’artiste Annie Rodrigue.

Expérience de golf pour 4 personnes à Thetford
Expérience de golf pour 4 personnes à Thetford
150 $

Enchère de départ

Expérience complète de golf pour 4 personnes.


Inclut un 18 trous pour 4 personnes, 2 voiturettes, 4 paniers de balles offert au champ de pratique, 1 pichet de bière et 2 pizzas.

Panier de produits locaux
Panier de produits locaux
120 $

Enchère de départ

Un panier de produits 100% locaux.


Valeur de 200$

En partenariat avec Mme Isabelle Lecours - Députée de Lotbinière-Frontenac

''J'ai mon voyage'' - Crédit de 250$
’’J'ai mon voyage’’ - Crédit de 250$
150 $

Enchère de départ

‘’J’ai mon voyage’’ offre 250$ en crédit voyage.


Valide auprès de la conseillère en voyage

Andrée-Anne Cantin, applicable sur tout. Inclut un sac de plage, un bandeau de chaise et des étiquettes à bagages.

Souper découverte 4 services - Bistro des origines
Souper découverte 4 services - Bistro des origines
150 $

Enchère de départ

Souper découverte 4 services avec accord mets et vins pour 2 personnes d’une valeur de 250$.

Toile Renaissance
Toile Renaissance
600 $

Enchère de départ

Magnifique toile 'Renaissance' par l'artiste Annie Rodrigue.

