Encan silencieux - Quand l'humour fait la différence!

Enchère de départ
Autographié par Zachary Bolduc
Offert par la Fondation des Canadiens pour l’enfance
Taille : Large - Homme
Enchère de départ
Spectacle de Mariana Mazza présenté à la salle Dussault de Thetford Mines le 25 avril 2026.
Enchère de départ
Spectacle de Dominic Paquet présenté à la salle Dussault de Thetford Mines le 26 mai 2026.
Enchère de départ
Lot de quatre œuvres collectives créées lors du Festival de la relève, puis sublimées par l’artiste Annie Rodrigue.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Expérience complète de golf pour 4 personnes.
Inclut un 18 trous pour 4 personnes, 2 voiturettes, 4 paniers de balles offert au champ de pratique, 1 pichet de bière et 2 pizzas.
Enchère de départ
Un panier de produits 100% locaux.
Valeur de 200$
En partenariat avec Mme Isabelle Lecours - Députée de Lotbinière-Frontenac
Enchère de départ
‘’J’ai mon voyage’’ offre 250$ en crédit voyage.
Valide auprès de la conseillère en voyage
Andrée-Anne Cantin, applicable sur tout. Inclut un sac de plage, un bandeau de chaise et des étiquettes à bagages.
Enchère de départ
Souper découverte 4 services avec accord mets et vins pour 2 personnes d’une valeur de 250$.
Enchère de départ
Magnifique toile 'Renaissance' par l'artiste Annie Rodrigue.
