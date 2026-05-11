Encan silencieux Show du Gîte 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Séjour d’exception au Hilton Lac-Leamy
Offrez-vous une expérience alliant luxe, détente et divertissement grâce à ce magnifique forfait Café Couette offert dans le cadre du Show du Gîte Ami.
Ce lot comprend :
Une escapade parfaite pour décrocher, relaxer et profiter d’un moment mémorable
Enchère de départ
Une expérience signée Casinos / Salons de jeux Loto-Québec
Dans le cadre du Show du Gîte Ami 2026, Casinos / Salons de jeux Loto-Québec offrent 4 chèques-cadeau à gagner pour vivre des moments mémorables alliant gastronomie, divertissement et détente.
Ces chèques-cadeau peuvent être utilisés dans les établissements participants pour profiter :
Une occasion parfaite de découvrir l’univers des Casinos / Salons de jeux Loto-Québec et de vous offrir une sortie inoubliable
Enchère de départ
Offrez-vous un moment qui peut changer une vie
Dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte Ami 2026, Daniel Leclair – Le Clair Conseil Inc. offre un accompagnement unique axé sur la clarté, l’intention et le passage à l’action.
Ce lot comprend :
- Deux séances de coaching privé de 60 minutes (en virtuel)
- Une expérience personnalisée et confidentielle
- Des outils concrets pour clarifier vos priorités et avancer avec intention
À travers cet accompagnement, vous explorerez :
Une expérience humaine et inspirante pour retrouver motivation, focus et alignement, autant sur le plan personnel que professionnel.
Valeur du lot : 300 $
Enchère de départ
Une expérience de détente signée Huma Spa
Dans le cadre du Show du Gîte Ami 2026, Huma Spa offre 2 tickets pour vivre une expérience thermale unique au cœur de Gatineau.
Ce lot comprend :
Une occasion parfaite de décrocher du quotidien et de s’offrir un moment de bien-être dans une ambiance apaisante et haut de gamme.
Enchère de départ
Carte cadeau Sports aux Puces Outaouais
Dans le cadre du Show du Gîte Ami 2026, Sports aux Puces Outaouais offre une généreuse carte cadeau de 250 $ valide en magasin.
Que vous soyez amateur de plein air, de randonnée, de camping, de sport ou d’aventure, ce lot vous permettra de vous équiper auprès d’une équipe passionnée et reconnue dans la région.
Le lot comprend :
Un cadeau parfait pour les passionnés d’activités extérieures et de découvertes.
Enchère de départ
Offrez-vous une véritable pause hors du quotidien grâce à ce magnifique panier cadeau généreusement offert par Nordik Spa-Nature dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte 2026.
Ce panier bien-être comprend notamment :
. 2 accès Nordik Kalla
. 2 accès bains nordiques réguliers
. Une robe de chambre Nordik Spa Village
. Un chapeau / tuque Nordik
. Plusieurs produits bien-être et exfoliants
. Produits de soins corporels et articles détente
Une expérience parfaite pour ralentir, relaxer et reconnecter avec soi-même dans l’un des spas les plus réputés de la région.
En misant sur ce lot, vous faites plus que vous offrir un moment de détente : vous contribuez directement à soutenir la mission du Gîte Ami auprès des personnes en situation d’itinérance en Outaouais.
Détendez-vous… tout en faisant une réelle différence.
Enchère de départ
Savourez une véritable expérience café grâce à ce magnifique panier cadeau offert par Happy Goat Coffee Co. dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte 2026.
Ce panier gourmand comprend notamment :
. Café Happy Goat
. Produits et douceurs gourmandes
. Chocolats et cafés spécialisés
. Articles et accessoires pour amateurs de café
. Sélection artisanale soigneusement préparée
Reconnu pour son café de spécialité torréfié avec passion et son univers chaleureux, Happy Goat est devenu une référence appréciée des amateurs de café dans la région.
En participant à l’encan silencieux, vous faites beaucoup plus qu’une simple mise : vous contribuez directement à soutenir la mission du Gîte Ami auprès des personnes en situation d’itinérance en Outaouais.
Offrez-vous un moment réconfortant… tout en faisant une réelle différence dans votre communauté.
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de pure gourmandise avec ce magnifique panier cadeau signé Rochef Chocolatier. Rempli d’une sélection raffinée de chocolats artisanaux et de douceurs chocolatées soigneusement préparées, ce lot saura séduire les amateurs de cacao les plus exigeants.
Une expérience gourmande à savourer seul, en famille ou à partager avec ceux que vous aimez.
Valeur du lot : 100 $
Gracieusement offert par Rochef Chocolatier.
Enchère de départ
Offrez-vous une véritable parenthèse de bien-être avec ce magnifique panier cadeau offert par la Sporthèque et Espace Hygie. Conçu pour favoriser l’équilibre du corps et de l’esprit, ce lot comprend un tapis de yoga haut de gamme, une élégante casquette Sporthèque ainsi qu’un abonnement de trois mois à Espace Hygie.
Que vous souhaitiez débuter une nouvelle routine, approfondir votre pratique ou simplement prendre du temps pour vous, ce panier vous accompagnera sur le chemin du mieux-être, du mouvement et de la détente.
Valeur du lot : 500 $
Gracieusement offert par la Sporthèque et Espace Hygie.
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