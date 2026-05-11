Le Gîte Ami

Organisé par

Le Gîte Ami

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux Show du Gîte 2026

Lieu de prise en charge

259 Bd Saint-Joseph, Gatineau, QC J8Y 6T1, Canada

Une nuit d’exception – Hilton Lac-Leamy avec déjeuner pour 2 item
Une nuit d’exception – Hilton Lac-Leamy avec déjeuner pour 2 item
Une nuit d’exception – Hilton Lac-Leamy avec déjeuner pour 2
254 $

Enchère de départ

Séjour d’exception au Hilton Lac-Leamy 

Offrez-vous une expérience alliant luxe, détente et divertissement grâce à ce magnifique forfait Café Couette offert dans le cadre du Show du Gîte Ami.

Ce lot comprend :

  • Une nuitée dans une chambre deluxe au Hilton Lac-Leamy
  • Un petit-déjeuner pour deux personnes au réputé restaurant Arôme
  • Un accès à l’ambiance unique du Casino du Lac-Leamy
  • Restaurants, bars et spectacles dans un environnement haut de gamme

Une escapade parfaite pour décrocher, relaxer et profiter d’un moment mémorable

Expérience VIP à s’offrir – Loto-Québec vous ouvre ses porte item
Expérience VIP à s’offrir – Loto-Québec vous ouvre ses porte item
Expérience VIP à s’offrir – Loto-Québec vous ouvre ses porte
60 $

Enchère de départ

Une expérience signée Casinos / Salons de jeux Loto-Québec 

Dans le cadre du Show du Gîte Ami 2026, Casinos / Salons de jeux Loto-Québec offrent 4 chèques-cadeau à gagner pour vivre des moments mémorables alliant gastronomie, divertissement et détente.

Ces chèques-cadeau peuvent être utilisés dans les établissements participants pour profiter :

  • Des restaurants et bars
  • Des spectacles et événements
  • D’expériences hôtelières et séjours
  • D’une ambiance unique et immersive

Une occasion parfaite de découvrir l’univers des Casinos / Salons de jeux Loto-Québec et de vous offrir une sortie inoubliable

Transformez votre vie – 2 séances de coaching privé item
Transformez votre vie – 2 séances de coaching privé item
Transformez votre vie – 2 séances de coaching privé item
Transformez votre vie – 2 séances de coaching privé
180 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment qui peut changer une vie 

Dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte Ami 2026, Daniel Leclair – Le Clair Conseil Inc. offre un accompagnement unique axé sur la clarté, l’intention et le passage à l’action.

Ce lot comprend :
- Deux séances de coaching privé de 60 minutes (en virtuel)
- Une expérience personnalisée et confidentielle
- Des outils concrets pour clarifier vos priorités et avancer avec intention

À travers cet accompagnement, vous explorerez :

  • Ce que vous voulez réellement
  • Qui vous devez devenir pour y arriver
  • Les actions concrètes à mettre en place dès maintenant

Une expérience humaine et inspirante pour retrouver motivation, focus et alignement, autant sur le plan personnel que professionnel.

 Valeur du lot : 300 $

Offrez-vous une pause bien-être – Expérience spa pour 2 item
Offrez-vous une pause bien-être – Expérience spa pour 2
60 $

Enchère de départ

Une expérience de détente signée Huma Spa 

Dans le cadre du Show du Gîte Ami 2026, Huma Spa offre 2 tickets pour vivre une expérience thermale unique au cœur de Gatineau.

Ce lot comprend :

  • Deux accès à l’expérience Escale 3H
  • Bains chauds et froids, saunas et aires de repos
  • Un environnement conçu pour le ressourcement et la détente
  • Une vue imprenable depuis le spa sur le toit

Une occasion parfaite de décrocher du quotidien et de s’offrir un moment de bien-être dans une ambiance apaisante et haut de gamme.

250$ à dépenser en équipement – Enchérissez maintenant item
250$ à dépenser en équipement – Enchérissez maintenant item
250$ à dépenser en équipement – Enchérissez maintenant
150 $

Enchère de départ

Carte cadeau Sports aux Puces Outaouais 

Dans le cadre du Show du Gîte Ami 2026, Sports aux Puces Outaouais offre une généreuse carte cadeau de 250 $ valide en magasin.

Que vous soyez amateur de plein air, de randonnée, de camping, de sport ou d’aventure, ce lot vous permettra de vous équiper auprès d’une équipe passionnée et reconnue dans la région.

Le lot comprend :

  • Une carte cadeau de 250 $
  • Accès à une vaste sélection de vêtements, chaussures et équipements
  • Produits pour le plein air, le sport et l’aventure
  • L’occasion de soutenir une entreprise locale de l’Outaouais

Un cadeau parfait pour les passionnés d’activités extérieures et de découvertes.

Expérience Bien-Être Nordik — 650 $ item
Expérience Bien-Être Nordik — 650 $
390 $

Enchère de départ

Expérience bien-être Nordik Spa-Nature — Valeur de 650 $

Offrez-vous une véritable pause hors du quotidien grâce à ce magnifique panier cadeau généreusement offert par Nordik Spa-Nature dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte 2026.

Ce panier bien-être comprend notamment :


. 2 accès Nordik Kalla
. 2 accès bains nordiques réguliers
. Une robe de chambre Nordik Spa Village
. Un chapeau / tuque Nordik
. Plusieurs produits bien-être et exfoliants
. Produits de soins corporels et articles détente


Une expérience parfaite pour ralentir, relaxer et reconnecter avec soi-même dans l’un des spas les plus réputés de la région.

En misant sur ce lot, vous faites plus que vous offrir un moment de détente : vous contribuez directement à soutenir la mission du Gîte Ami auprès des personnes en situation d’itinérance en Outaouais.

Détendez-vous… tout en faisant une réelle différence.

Expérience Signature Happy Goat — Valeur de 350 $ item
Expérience Signature Happy Goat — Valeur de 350 $
210 $

Enchère de départ

Expérience Café Happy Goat — Panier cadeau gourmand (Valeur de 350 $)

Savourez une véritable expérience café grâce à ce magnifique panier cadeau offert par Happy Goat Coffee Co. dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte 2026.

Ce panier gourmand comprend notamment :


. Café Happy Goat
. Produits et douceurs gourmandes
. Chocolats et cafés spécialisés
. Articles et accessoires pour amateurs de café
. Sélection artisanale soigneusement préparée


Reconnu pour son café de spécialité torréfié avec passion et son univers chaleureux, Happy Goat est devenu une référence appréciée des amateurs de café dans la région.

En participant à l’encan silencieux, vous faites beaucoup plus qu’une simple mise : vous contribuez directement à soutenir la mission du Gîte Ami auprès des personnes en situation d’itinérance en Outaouais.

Offrez-vous un moment réconfortant… tout en faisant une réelle différence dans votre communauté.

Trésors Chocolatés Rochef item
Trésors Chocolatés Rochef item
Trésors Chocolatés Rochef
60 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment de pure gourmandise avec ce magnifique panier cadeau signé Rochef Chocolatier. Rempli d’une sélection raffinée de chocolats artisanaux et de douceurs chocolatées soigneusement préparées, ce lot saura séduire les amateurs de cacao les plus exigeants.

Une expérience gourmande à savourer seul, en famille ou à partager avec ceux que vous aimez.

Valeur du lot : 100 $

Gracieusement offert par Rochef Chocolatier.

Panier Bien-Être Sporthèque item
Panier Bien-Être Sporthèque
300 $

Enchère de départ

Offrez-vous une véritable parenthèse de bien-être avec ce magnifique panier cadeau offert par la Sporthèque et Espace Hygie. Conçu pour favoriser l’équilibre du corps et de l’esprit, ce lot comprend un tapis de yoga haut de gamme, une élégante casquette Sporthèque ainsi qu’un abonnement de trois mois à Espace Hygie.

Que vous souhaitiez débuter une nouvelle routine, approfondir votre pratique ou simplement prendre du temps pour vous, ce panier vous accompagnera sur le chemin du mieux-être, du mouvement et de la détente.

Valeur du lot : 500 $

Gracieusement offert par la Sporthèque et Espace Hygie.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!