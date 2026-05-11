Encan silencieux Show du Gîte 2026

Offrez-vous un moment qui peut changer une vie

Dans le cadre de l’encan silencieux du Show du Gîte Ami 2026, Daniel Leclair – Le Clair Conseil Inc. offre un accompagnement unique axé sur la clarté, l’intention et le passage à l’action.

Ce lot comprend :

- Deux séances de coaching privé de 60 minutes (en virtuel)

- Une expérience personnalisée et confidentielle

- Des outils concrets pour clarifier vos priorités et avancer avec intention

À travers cet accompagnement, vous explorerez :

Ce que vous voulez réellement

Qui vous devez devenir pour y arriver

Les actions concrètes à mettre en place dès maintenant

Une expérience humaine et inspirante pour retrouver motivation, focus et alignement, autant sur le plan personnel que professionnel.

Valeur du lot : 300 $