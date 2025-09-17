Encan silencieux - CSAM SMCA / Silent Auction - CSAM SMCA

Par Rémy Gagnon / By Rémy Gagnon



Aquarelle sur papier aquarelle / Watercolor on watercolor paper



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Artiste multidisciplinaire, Rémy Gagnon est né en 1965 à Roberval. On a pu découvrir ses œuvres dans différentes expositions collectives dont, entres autres, Autoportrait au MNBAQ, Illumina sur la rue Cartier à Québec et à la Nef.

On peut présentement voir ses œuvres dans la ville de Québec à l’Hôtel 71 et à la galerie Vincent & Moi où il expose depuis 2019.



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Multidisciplinary artist Rémy Gagnon was born in 1965 in Roberval.

His work has been featured in various group exhibitions, including Self-Portrait at the MNBAQ, Illumina on Cartier Street in Québec City, and at La Nef.

His artworks can currently be seen in Québec City at Hôtel 71 and at Galerie Vincent & Moi, where he has been exhibiting since 2019.