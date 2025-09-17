Encan silencieux - CSAM SMCA / Silent Auction - CSAM SMCA

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Par Rémy Gagnon / By Rémy Gagnon
Aquarelle sur papier aquarelle / Watercolor on watercolor paper
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Artiste multidisciplinaire, Rémy Gagnon est né en 1965 à Roberval. On a pu découvrir ses œuvres dans différentes expositions collectives dont, entres autres, Autoportrait au MNBAQ, Illumina sur la rue Cartier à Québec et à la Nef.
On peut présentement voir ses œuvres dans la ville de Québec à l’Hôtel 71 et à la galerie Vincent & Moi où il expose depuis 2019.
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Multidisciplinary artist Rémy Gagnon was born in 1965 in Roberval.
His work has been featured in various group exhibitions, including Self-Portrait at the MNBAQ, Illumina on Cartier Street in Québec City, and at La Nef.
His artworks can currently be seen in Québec City at Hôtel 71 and at Galerie Vincent & Moi, where he has been exhibiting since 2019.
Enchère de départ
Par Rémy Gagnon/ By Rémy Gagnon
Aquarelle sur papier aquarelle / Watercolor on watercolor paper
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Artiste multidisciplinaire, Rémy Gagnon est né en 1965 à Roberval. On a pu découvrir ses œuvres dans différentes expositions collectives dont, entres autres, Autoportrait au MNBAQ, Illumina sur la rue Cartier à Québec et à la Nef.
On peut présentement voir ses œuvres dans la ville de Québec à l’Hôtel 71 et à la galerie Vincent & Moi où il expose depuis 2019.
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Multidisciplinary artist Rémy Gagnon was born in 1965 in Roberval.
His work has been featured in various group exhibitions, including Self-Portrait at the MNBAQ, Illumina on Cartier Street in Québec City, and at La Nef.
His artworks can currently be seen in Québec City at Hôtel 71 and at Galerie Vincent & Moi, where he has been exhibiting since 2019.
Enchère de départ
Par Puce / By Puce
Étude acrylique / Acrylic study
Encadré / Framed
11 x 14
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Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
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I have been wielding the paintbrush for nearly twenty-five years.
I first worked with acrylics before embracing the rich smoothness of oil paint.
My subjects are eclectic, yet I have a soft spot for landscapes and scenes of everyday life.
Each canvas is a challenge, and the search for the perfect color remains an ever-renewed delight.
Enchère de départ
Par Puce / By Puce
Huile / Oil
18 x 20
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Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
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I have been wielding the paintbrush for nearly twenty-five years.
I first worked with acrylics before embracing the rich smoothness of oil paint.
My subjects are eclectic, yet I have a soft spot for landscapes and scenes of everyday life.
Each canvas is a challenge, and the search for the perfect color remains an ever-renewed delight.
Enchère de départ
Par Puce / By puce
Huile / Oil
18 x 36
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Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
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I have been wielding the paintbrush for nearly twenty-five years.
I first worked with acrylics before embracing the rich smoothness of oil paint.
My subjects are eclectic, yet I have a soft spot for landscapes and scenes of everyday life.
Each canvas is a challenge, and the search for the perfect color remains an ever-renewed delight.
Enchère de départ
Par Puce / By Puce
Étude acrylique / Acrylic Study
18 x 24
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Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
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I have been wielding the paintbrush for nearly twenty-five years.
I first worked with acrylics before embracing the rich smoothness of oil paint.
My subjects are eclectic, yet I have a soft spot for landscapes and scenes of everyday life.
Each canvas is a challenge, and the search for the perfect color remains an ever-renewed delight.
Enchère de départ
Par Puce / By Puce
Huile / Oil
22 x 28
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Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
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I have been wielding the paintbrush for nearly twenty-five years.
I first worked with acrylics before embracing the rich smoothness of oil paint.
My subjects are eclectic, yet I have a soft spot for landscapes and scenes of everyday life.
Each canvas is a challenge, and the search for the perfect color remains an ever-renewed delight.
Enchère de départ
Par Puce / By Puce
Étude huile / Oil Study
16 x 20
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Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
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I have been wielding the paintbrush for nearly twenty-five years.
I first worked with acrylics before embracing the rich smoothness of oil paint.
My subjects are eclectic, yet I have a soft spot for landscapes and scenes of everyday life.
Each canvas is a challenge, and the search for the perfect color remains an ever-renewed delight.
Enchère de départ
Par Simon Dowse / By Simon Dowse
Techniques mixtes (crayon, marqueur, acrylique) / Mixed techniques (pencil, marker, acrylic)
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Les œuvres de Simon Dowse émergent de son monde imaginaire. L’histoire, la science-fiction et le fantastique sont le fondement de la création de celles-ci. Il accorde une importance particulière aux symboles et aux objets du passé, notamment les pièces Atochas et les chaînes d’or, qui lui rappellent les mythes des trésors cachés de Key West, en Floride, où il vécut une partie de son enfance et son adolescence. Pour exprimer son art, il ne se limite pas à un seul médium. Il emploie l’huile, l’acrylique, l’aérosol, l’aquarelle et les crayons marqueurs.
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Simon Dowse’s works emerge from his imaginary world.
History, science fiction, and fantasy form the foundation of his creations.
He places particular importance on symbols and objects of the past, notably Atocha coins and gold chains, which remind him of the myths of hidden treasures in Key West, Florida, where he spent part of his childhood and adolescence.
To express his art, he does not limit himself to a single medium. He uses oil, acrylic, spray paint, watercolor, and markers.
Enchère de départ
Elle sait, mais elle garde ça secret / She Knows, but Keeps It Secret
Par Stacy Girard / By Stacy Girard
Crayons de couleur sur papier / Colored pencils on paper
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L’artiste est une femme trans de 50 ans, tout juste au début de sa transition. Ces deux œuvres sont ses toutes premières créations en couleur. Jusque-là, elle s’était limitée à des esquisses : un œil, une bouche, un nez… Mais jamais un visage entier. C’est à travers le maquillage (en tant que clown auprès d’enfants) qu’elle a commencé à explorer la créativité visuelle. Entourée d’artistes dans sa famille, elle a finalement décidé de se lancer dans le dessin… Et ces deux dessins sont nés. Elle sait, mais elle garde ça secret : Ce dessin évoque ces personnes qui perçoivent une femme trans avant même son « coming out » … et qui, par respect, gardent ce secret avec bienveillance.
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The artist is a 50-year-old trans woman, just beginning her transition.
These two works are her very first creations in color. Until now, she had limited herself to sketches: an eye, a mouth, a nose… but never a full face.
It was through makeup (as a clown working with children) that she began to explore visual creativity. Surrounded by artists in her family, she ultimately decided to take up drawing… and these two drawings were born.
She Knows, but Keeps It Secret: This drawing evokes those who perceive a trans woman before her “coming out”… and who, out of respect, keep this secret with kindness
Enchère de départ
Par Stacy Girard / By Stacy Girard
Crayons de couleur sur papier / Colored pencils on paper
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L’artiste est une femme trans de 50 ans, tout juste au début de sa transition. Ces deux œuvres sont ses toutes premières créations en couleur. Jusque-là, elle s’était limitée à des esquisses : un œil, une bouche, un nez… Mais jamais un visage entier. C’est à travers le maquillage (en tant que clown auprès d’enfants) qu’elle a commencé à explorer la créativité visuelle. Entourée d’artistes dans sa famille, elle a finalement décidé de se lancer dans le dessin… Et ces deux dessins sont nés.
Le Regard : Ce dessin s’inspire de ce que l’on ressent face aux regards que le monde pose sur nous : parfois chargés de jugement, parfois empreints de compassion.
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The artist is a 50-year-old trans woman, just beginning her transition.
These two works are her very first creations in color. Until now, her practice had been limited to sketches—an eye, a mouth, a nose—but never a full face.
She began exploring visual creativity through makeup, working as a clown with children. Surrounded by artists in her family, she ultimately embraced drawing… and these two pieces were born.
The Gaze: This drawing is inspired by the emotions evoked by the ways the world looks at us—sometimes with judgment, sometimes with compassion.
Enchère de départ
Par Stéphane Turcotte / Stéphane Turcotte
Crayon graphite / Graphit pencil
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Militaire à la retraite, j’ai commencé le dessin au mois de mars. Une nouvelle passion qui m’habite depuis. Je me laisse guider par les bons conseils des artistes de PECH, ainsi que par mes émotions du moment. Comme tout bon artiste, je suis à la recherche de ma ligne.
La dépendance me parle beaucoup étant donné que j’ai une personne de ma famille proche qui vit avec ce trouble de santé mentale et qui est sans abris. C’est pour ces raisons que j’ai osé vous présenter mes œuvres malgré mon court parcours artistique.
L’Addiction : Représente la dépendance sournoise au sens large. Inspiration de l’artiste Ilokunst.
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A retired military member, I began drawing in March—a new passion that has since taken hold of me. I let myself be guided by the valuable advice of PECH artists, as well as by my emotions in the moment. Like any dedicated artist, I am in search of my own line.
Addiction speaks to me deeply, as I have a close family member living with this mental health challenge who is also homeless. These are the reasons I dared to share my works, despite my brief artistic journey.
Addiction: This piece represents the insidious nature of dependency in a broad sense. The artist draws inspiration from Ilokunst.
Enchère de départ
Par Stéphane Turcotte/ By Stéphane Turcotte
Charbon et pastels secs / Charcoal and dry pastels
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Militaire à la retraite, j’ai commencé le dessin au mois de mars. Une nouvelle passion qui m’habite depuis. Je me laisse guider par les bons conseils des artistes de PECH, ainsi que par mes émotions du moment. Comme tout bon artiste, je suis à la recherche de ma ligne.
La dépendance me parle beaucoup étant donné que j’ai une personne de ma famille proche qui vit avec ce trouble de santé mentale et qui est sans abris. C’est pour ces raisons que j’ai osé vous présenter mes œuvres malgré mon court parcours artistique.
Elle : Représentation d’une jeune femme troublée par la force des voies intérieures de la dépendance.
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A retired military member, I began drawing in March—a new passion that has since taken hold of me. I let myself be guided by the valuable advice of PECH artists, as well as by my emotions in the moment. Like any dedicated artist, I am in search of my own line.
The addiction speaks to me deeply, as I have a close family member living with this mental health challenge who is also homeless. These are the reasons I dared to share my works, despite my brief artistic journey.
She: A portrayal of a young woman, unsettled by the relentless inner currents of addiction.
Enchère de départ
Par Thérèse Breton / By Thérèse Breton
Acrylique / Acrylic
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Je m’appelle Thérèse Breton, j’ai 64 ans et je suis autodidacte. Je crée depuis environ 10 ans. Cela fait partie de mon rétablissement tout comme la spiritualité. Ce sont deux sphères importantes de ma vie.
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My name is Thérèse Breton. I am 64 years old and self-taught.
I have been creating for about ten years, as part of my journey of recovery, alongside spirituality.
Both are essential spheres of my life.
Enchère de départ
Par Caroline Avice / By Caroline Avice
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
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J’ai commencé à suivre des cours de peinture aux alentours de 2015-2019.
J’ai peint Amy Winehouse parce que c’est mon idole et qu’elle me donne le goût de chanter.
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I began taking painting classes around 2015–2019. I painted Amy Winehouse because she is my idol and she inspires me to sing.
Enchère de départ
Aujourd'hui je dis BONJOUR à la vie / Today, I welcome life with a HELLO
Par Caroline Ouellet alias Mlle Coco Oiseau / By Caroline Ouellet alias Mlle Coco Oiseau
Photographie / Photography
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Cette photographie est le synonyme d’une bonne santé mentale.
Elle est une invitation à la gratitude. Chaque jour est un renouveau.
Puisse ce « bonjour » vous faire sourire.
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This photograph is a symbol of good mental health.
It is an invitation to gratitude, a reminder that each day is a new beginning.
May this simple “hello” bring a smile to your face.
Enchère de départ
Par CATHERINE-ÈVA VALLIÈRES / By CATHERINE-ÈVA VALLIÈRES
Eau de javel sur tissu et cadre / Bleach on fabric with frame
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Ce qui me décrit le mieux… Tout ce que je crée.
Je sculpte, peins et bricole selon ce que la vie a mis sur mon chemin.
Je n’achète pas de nouvelles toiles : je récupère et recycle ce que je trouve aux rebords de la rue, la nuit.
Ça m’inspire énormément.
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What describes me best… is everything I create.
I sculpt, paint, and tinker with whatever life places in my path.
I don’t buy new canvases—I recover and recycle what I find left on the streets at night.
That inspires me deeply.
Enchère de départ
Par Caroline Guay / By Caroline Guay
Craies et aquarelles sur papier aquarelle / Pastel, chalk and watercolor on watercolor paper
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Je suis Caroline Guay, une artiste de Québec. Inspirées par le fauvisme, le primitivisme et l’expressionnisme, mes œuvres témoignent de l’existence des gens qui nous entourent.
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I am Caroline Guay, an artist from Québec.
Inspired by Fauvism, Primitivism, and Expressionism, my works bear witness to the lives of the people around us.
Enchère de départ
Par Christian Watters / By Christian Watters
Crayons de bois sur papier / Wooden colored pencils on paper
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La création est présente dans la vie de Christian Watters dès son plus jeune âge. Il s’exprime en ces mots : « Chaque fois que je sentais la matière, comme la terre fraîche sous mes pieds, rapidement je m’asseyais dedans. J’en mangeais la moitié et je façonnais l’autre! »
Un artiste prolifique en dessin, poterie et peinture ; le portrait humain est réinventé en personnages fantastiques colorés par sa main.
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Creativity has been a part of Christian Watters’ life from a very young age. He expresses it in these words: “Whenever I felt the material, like fresh earth beneath my feet, I would quickly sit in it. I’d eat half and shape the other half!”
A prolific artist in drawing, pottery, and painting, he reinvents the human portrait into fantastical characters, vividly brought to life by his hand.
Enchère de départ
Par Dominik Maltais alias Blue Bird / By Dominik Maltais alias Blue Bird
Acrylique / Acrylic
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Je suis Blue Bird : artiste autodidacte et multidisciplinaire. Le plaisir de dessiner m’est venu à douze ans lorsque je suis arrivé en famille d’accueil. Je mettais sur papier tout ce que je voyais avec n'importe quel papier ou crayon. Depuis, je dessine tous les jours de ma vie. Ensuite, je me suis mis à peindre, puis sculpter et calligraphier. Je suis un passionné d'arts et de nature.
Les techniques, j'ai laissé tomber. Après 27 ans de pratique, j'y vais de façon automatique et, en général, à main levée.
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I am Blue Bird, a self-taught, multidisciplinary artist. My love for drawing began at the age of twelve, when I entered foster care. I would put on paper everything I saw, using any paper or pencil I could find. Since then, I have drawn every single day of my life.
Later, I began painting, then sculpting and calligraphy. I am passionate about art and nature. As for techniques, I have let them go—after 27 years of practice, I work instinctively, usually freehand.
Enchère de départ
Par Dominik Maltais alias Blue Bird / By Dominik Maltais alias Blue Bird
Fusain et pastel / Charcoal and soft pastels
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Je suis Blue Bird : artiste autodidacte et multidisciplinaire. Le plaisir de dessiner m’est venu à douze ans lorsque je suis arrivé en famille d’accueil. Je mettais sur papier tout ce que je voyais avec n'importe quel papier ou crayon. Depuis, je dessine tous les jours de ma vie. Ensuite, je me suis mis à peindre, puis sculpter et calligraphier. Je suis un passionné d'arts et de nature.
Les techniques, j'ai laissé tomber. Après 27 ans de pratique, j'y vais de façon automatique et, en général, à main levée.
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I am Blue Bird, a self-taught, multidisciplinary artist. My love for drawing began at the age of twelve, when I entered foster care. I would put on paper everything I saw, using any paper or pencil I could find. Since then, I have drawn every single day of my life.
Later, I began painting, then sculpting and calligraphy. I am passionate about art and nature. As for techniques, I have let them go—after 27 years of practice, I work instinctively, usually freehand.
Enchère de départ
Par Eric Vezina / By Eric Vezina
Acrylique sur carton pressé / Acrylic on pressed cardboard
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Éric Vézina est artiste-peintre depuis qu’il a séjourné à l’IUSMQ en 2021. Il a été prolifique, depuis, avec des couleurs vives inspirées par la musique.
Ces numéros réfèrent à l’âge du numérique impersonnel. Il laisse ainsi le public voir ce qui l’inspire.
//
Éric Vézina has been a painter since his stay at the IUSMQ in 2021. Since then, he has been prolific, working with vivid colors inspired by music.
These numbers refer to the age of impersonal digital technology, allowing the audience to see what inspires him.
Enchère de départ
Par Eric Vezina / By Eric Vezina
Acrylique sur carton pressé / Acrylic on pressed cardboard
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Éric Vézina est artiste-peintre depuis qu’il a séjourné à l’IUSMQ en 2021. Il a été prolifique, depuis, avec des couleurs vives inspirées par la musique.
Ces numéros réfèrent à l’âge du numérique impersonnel. Il laisse ainsi le public voir ce qui l’inspire.
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Éric Vézina has been a painter since his stay at the IUSMQ in 2021. Since then, he has been prolific, working with vivid colors inspired by music.
These numbers refer to the age of impersonal digital technology, allowing the audience to see what inspires him.
Enchère de départ
Le Cri dans les ruelles en feu / The Scream in the Burning Alleys
Par ESTEBAN VIRUMBRALES / By ESTEBAN VIRUMBRALES
Huile / Oil
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Je m’appelle Esteban Virumbrales. Je suis né au Chili et j’ai grandi à Montréal. Je suis à Québec depuis 10 ans.
Je suis un artiste autodidacte et multidisciplinaire. Je fais de la peinture, de la musique et du court-métrage.
Le Cri dans les ruelles en feu : Composition de ruelle. Plein de moments. Figés…
Consommation/avortement/violence… Guernica n’est pas juste en Espagne.
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My name is Esteban Virumbrales. I was born in Chile and raised in Montréal. I have been living in Québec for the past ten years.
I am a self-taught, multidisciplinary artist, working in painting, music, and short films.
The Cry in the Burning Alleys: A composition of an alley—full of moments, frozen…
Consumption, abortion, violence… Guernica is not only in Spain.
Enchère de départ
Mes Idées écrites, SANG ENCRE / Written Thoughts, BLOOD INK
Par ESTEBAN VIRUMBRALES / By ESTEBAN VIRUMBRALES
Huile / Oil
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Je m’appelle Esteban Virumbrales. Je suis né au Chili et j’ai grandi à Montréal. Je suis à Québec depuis 10 ans.
Je suis un artiste autodidacte et multidisciplinaire. Je fais de la peinture, de la musique et du court-métrage.
Mes Idées écrites, SANG ENCRE : Cette œuvre est inspirée du film Le Festin nu de David Cronenberg. Un film et un livre sur la consommation à voir et lire!
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My Written Ideas, BLOOD IN INK: This work is inspired by David Cronenberg’s film Naked Lunch. A film and a book about consumption—both worth watching and reading!
Enchère de départ
Par Fanny Dubé / By Fanny Dubé
Techniques mixtes sur papier canevas / Mixed media on canvas paper
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Concernée par la condition des femmes, des autochtones et des animaux dans notre société moderne, je m’amuse à les représenter de façon futuriste, colorée et imaginaire.
Mélomane, tous les styles de musique m’inspirent.
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Concerned with the condition of women, Indigenous peoples, and animals in our modern society, I enjoy portraying them in a futuristic, colorful, and imaginative way.
A music lover, I draw inspiration from all styles of music.
Enchère de départ
Par Fanny Dubé / By Fanny Dubé
Peinture acrylique et encre sur papier canevas / Acrylic and ink on canvas paper
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Concernée par la condition des femmes, des autochtones et des animaux dans notre société moderne, je m’amuse à les représenter de façon futuriste, colorée et imaginaire.
Mélomane, tous les styles de musique m’inspirent.
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Concerned with the condition of women, Indigenous peoples, and animals in our modern society, I enjoy portraying them in a futuristic, colorful, and imaginative way.
A music lover, I draw inspiration from all styles of music.
Enchère de départ
Par GILLES BÉRUBÉ / By GILLES BÉRUBÉ
Photographie argentique / Analog photography
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J’adore New York. J’y suis allé plus de cinquante fois. Au début pour découvrir la« Grosse Pomme », par la suite pour y travailler comme photographe, puis finalement pour y exposer et vendre mes photos.
J’ai présenté douze expositions à Manhattan et dix à Montauk, Long Island. J’y ai connu une multitude de Newyorkais. Ils sont en général très gentils, mais ont tous en commun de vivre sur un « beat » indéfinissable. Celui de New York.
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I love New York. I have been there more than fifty times—initially to discover the “Big Apple,” then to work as a photographer, and finally to exhibit and sell my photos.
I have presented twelve exhibitions in Manhattan and ten in Montauk, Long Island. Along the way, I met countless New Yorkers. They are generally very kind, yet all share an indefinable rhythm—the rhythm of New York.
Enchère de départ
Par GILLES BÉRUBÉ / By GILLES BÉRUBÉ
Photographie argentique / Analog photography
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J’adore New York. J’y suis allé plus de cinquante fois. Au début pour découvrir la« Grosse Pomme », par la suite pour y travailler comme photographe, puis finalement pour y exposer et vendre mes photos.
J’ai présenté douze expositions à Manhattan et dix à Montauk, Long Island. J’y ai connu une multitude de Newyorkais. Ils sont en général très gentils, mais ont tous en commun de vivre sur un « beat » indéfinissable. Celui de New York.
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I love New York. I have been there more than fifty times—initially to discover the “Big Apple,” then to work as a photographer, and finally to exhibit and sell my photos.
I have presented twelve exhibitions in Manhattan and ten in Montauk, Long Island. Along the way, I met countless New Yorkers. They are generally very kind, yet all share an indefinable rhythm—the rhythm of New York.
Enchère de départ
Par Guylaine Gagnon / By Guylaine Gagnon
Peinture acrylique et collage/ Acrylic paint and collage
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J’exprime la douceur, je fais appel à mon ressenti ; j’écoute.
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I express gentleness, I rely on my feelings, and I listen.
Enchère de départ
Par Guylaine Gagnon / By Guylaine Gagnon
Peinture acrylique / Acrylic paint
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J’exprime la douceur, je fais appel à mon ressenti ; j’écoute.
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I express gentleness, I rely on my feelings, and I listen.
Enchère de départ
Par Guylaine Gagnon / By Guylaine Gagnon
Peinture acrylique / Acrylic paint
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J’exprime la douceur, je fais appel à mon ressenti ; j’écoute.
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I express gentleness, I rely on my feelings, and I listen.
Enchère de départ
Par James Quon / By James Quon
Encre / Ink
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Je suis un artiste de 51 ans.
J’aime explorer différentes matières et techniques. L’art est pour moi un exutoire thérapeutique qui me permet des découvertes intérieures intéressantes.
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I am a 51-year-old artist.
I enjoy exploring different materials and techniques. For me, art is a therapeutic outlet that allows for fascinating inner discoveries.
Enchère de départ
Par James Quon / By James Quon
Encre / Ink
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Je suis un artiste de 51 ans.
J’aime explorer différentes matières et techniques. L’art est pour moi un exutoire thérapeutique qui me permet des découvertes intérieures intéressantes.
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I am a 51-year-old artist.
I enjoy exploring different materials and techniques. For me, art is a therapeutic outlet that allows for fascinating inner discoveries.
Enchère de départ
Par JULIE NAOMIE LÉTOURNEAU / By JULIE NAOMIE LÉTOURNEAU
Peinture acrylique, bijoux, papier, brillants et aérosol argenté / Acrylic paint, jewelry, paper, glitter, and silver spray paint
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Je suis une artiste peintre autodidacte de la ville de Québec. Je suis en mode création… de tableaux uniques, tous différents malgré le même style, de vêtements haute couture et de scrapbooking.
J’ai travaillé dans le service à la clientèle toute ma vie, malgré la maladie, et en suis sortie au final plus forte et compréhensive.
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I am a self-taught painter from Québec City. I am in creation mode—making unique paintings, each different yet sharing the same style, as well as haute couture clothing and scrapbooking.
I worked in customer service my entire life, despite illness, and came out of it stronger and more understanding.
Enchère de départ
Par Marc Jean / By Marc Jean
Peinture acrylique sur toile /Acrylic on canvas
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Je suis artiste autodidacte depuis novembre 2022 et ma démarche est d’amener l’observateur à ressentir mon intention, à suivre le mouvement qui anime mes sens, ma joie, ma tempête, le feu intérieur et émotionnel qui m’habite.
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I have been a self-taught artist since November 2022. My approach is to lead the viewer to feel my intention, to follow the movement that drives my senses, my joy, my storm, the inner and emotional fire that inhabits me.
Enchère de départ
Par Nathalie Beaupré / By Nathalie Beaupré
Peinture acrylique et collage sur toile /Acrylic and collage on canvas
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Elle aime intégrer papier, carton et photos de revues dans la composition de ses œuvres. L’intuition guide sa façon de créer, sa gestuelle et ses couleurs. Le silence et le bien-être que lui apporte l’art la transforment dans sa voie intérieure.
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She enjoys incorporating paper, cardboard, and magazine photographs into the composition of her works. Intuition guides her creative process, her gestures, and her colors.
The silence and sense of well-being that art brings her transform her inner path.
Enchère de départ
Par Michel Fournier / By Michel Fournier
Peinture acrylique sur toile /Acrylic canvas
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Je suis né à Québec en 1966 et j’ai eu la chance d’avoir un talent de peintre.
Mon rêve, c’est d’être plus connu et peut-être, un jour, vivre de ça.
Depuis que je suis enfant, je peins!
Merci à ceux qui aiment mes créations et bonne journée.
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I was born in Québec in 1966 and have been fortunate to have a talent for painting.
My dream is to become better known and, perhaps one day, to live from it.
I have been painting since childhood!
Thank you to those who enjoy my creations, and have a wonderful day.
Enchère de départ
Par Marie-Dominique Rouleau / By Marie-Dominique Rouleau
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
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Marie-Dominique Rouleau est une artiste autodidacte depuis les années 80 et unescientifique de formation impliquée dans le domaine de la santé mentale. Sa curiosité artistique l’a amenée à explorer le vitrail, l'aquarelle, l’acrylique, l’estampe, la création textile, les médiums mixtes et le collage.
Marie-Dominique Rouleau a participé à plusieurs projets d’expositions collectives initiés par divers organismes culturels et communautaires tels que Folie/Culture, les Ateliers de la mezzanine, Vincent & moi et Pech/Sherpa.
Facebook et Instagram : Marie-Dominique Rouleau
Site internet de l’artiste : www.mariedominiquerouleau.wordpress.com
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Marie-Dominique Rouleau has been a self-taught artist since the 1980s and is also a scientist by training, working in the field of mental health. Her artistic curiosity has led her to explore stained glass, watercolor, acrylic, printmaking, textile creation, mixed media, and collage.
She has taken part in several group exhibitions organized by various cultural and community organizations, including Folie/Culture, Les Ateliers de la mezzanine, Vincent & Moi, and Pech/Sherpa.
Facebook & Instagram: Marie-Dominique Rouleau
Artist website: www.mariedominiquerouleau.wordpress.com
Enchère de départ
Par Marguerite Labbé / By Marguerite Labbé
Photographie / Photography
Je suis Marguerite Labbé.
La photographie a toujours été une grande passion pour moi seulement, depuis 3 ans, j’ai trouvé mon style : la photographie abstractive.
Mes sujets préférés : les vieilles choses, la rouille, les graffitis.
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I am Marguerite Labbé.
Photography has always been a great passion of mine, but it is only in the past three years that I have found my style: abstract photography.
My favorite subjects are old objects, rust, and graffiti.
Enchère de départ
Par Marguerite Labbé / By Marguerite Labbé
Photographie / Photography
Je suis Marguerite Labbé.
La photographie a toujours été une grande passion pour moi seulement, depuis 3 ans, j’ai trouvé mon style : la photographie abstractive.
Mes sujets préférés : les vieilles choses, la rouille, les graffitis.
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I am Marguerite Labbé.
Photography has always been a great passion of mine, but it is only in the past three years that I have found my style: abstract photography.
My favorite subjects are old objects, rust, and graffiti.
Enchère de départ
Par Marc Jean / By Marc Jean
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
Je suis artiste autodidacte depuis novembre 2022 et ma démarche est d’amener l’observateur à ressentir mon intention, à suivre le mouvement qui anime mes sens, ma joie, ma tempête, le feu intérieur et émotionnel qui m’habite.
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I have been a self-taught artist since November 2022 and my approach is to bring the observer to feel my intention, to follow the movement which animates my senses, my joy, my storm, the inner and emotional fire which inhabits me.
Enchère de départ
Par Marc Jean / By Marc Jean
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
Je suis artiste autodidacte depuis novembre 2022 et ma démarche est d’amener l’observateur à ressentir mon intention, à suivre le mouvement qui anime mes sens, ma joie, ma tempête, le feu intérieur et émotionnel qui m’habite.
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I have been a self-taught artist since November 2022 and my approach is to bring the observer to feel my intention, to follow the movement which animates my senses, my joy, my storm, the inner and emotional fire which inhabits me.
Enchère de départ
Par Caroline Vacri / By Caroline Vacri
Feutres / Felt-tips pens
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Enchère de départ
Par Caroline Vacri / By Caroline Vacri
Feutres / Felt-tips pens
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Enchère de départ
Par Caroline Vacri / By Caroline Vacri
Feutres / Felt-tips pens
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Enchère de départ
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10'' / Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8" × 10"
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10'' / Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8" × 10"
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10'' / Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8" × 10"
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10'' / Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8" × 10"
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8x10/ Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8x10
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8x10/ Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8x10
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Noël au métro Honoré-Beaugrand/ Christmas at Honoré-Beaugrand Station
Par MIR / By MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8x10/ Digital photograph, inkjet print on photo paper, 8x10
Encadré/ Framed
[email protected]
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Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
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I will spend my life rebuilding my inner home until I am no longer afraid of evicting myself.
I create images from my own photographs, all taken with my phone camera, using only basic editing tools (overlay, exposure, contrast, etc.) directly on the device. Turning away from the race for the latest technology, this approach allows the materiality of objects and places to speak for itself, revealing the stories they quietly hold within.
Enchère de départ
Par Christian Watters / By Christian Watters
Peinture à l'huile / Oil painting
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La création est présente dans la vie de Christian Watters dès son plus jeune âge. Il s’exprime en ces mots : « Chaque fois que je sentais la matière, comme la terre fraîche sous mes pieds, rapidement je m’asseyais dedans. J’en mangeais la moitié et je façonnais l’autre! » Un artiste prolifique en dessin, poterie et peinture ; le portrait humain est réinventé en personnages fantastiques colorés par sa main.
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Creativity has been a part of Christian Watters’ life since his earliest years.
He expresses it in his own words: “Every time I felt matter — like the fresh earth beneath my feet — I would sit right down in it. I’d eat half of it and shape the other half!”
A prolific artist in drawing, pottery, and painting, Watters reinvents the human portrait through fantastical, vividly colored characters born of his imagination.
Enchère de départ
Par James Quon / By James Quon
Encre / Ink
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Je suis un artiste de 51 ans.
J’aime explorer différentes matières et techniques. L’art est pour moi un exutoire thérapeutique qui me permet des découvertes intérieures intéressantes.
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I am a 51-year-old artist.
I enjoy exploring different materials and techniques. For me, art is a therapeutic outlet — a space for meaningful inner discoveries.
Enchère de départ
Par JULIE NAOMIE LÉTOURNEAU / By JULIE NAOMIE LÉTOURNEAU
Peinture acrylique, médium acrylique, bijoux, papier, brillants et aérosol argenté /Acrylic paint, acrylic medium, jewelry, paper, glitter, and silver spray
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Je suis une artiste peintre autodidacte de la ville de Québec. Je suis en mode création… de tableaux uniques, tous différents malgré le même style, de vêtements haute couture et de scrapbooking.
J’ai travaillé dans le service à la clientèle toute ma vie, malgré la maladie, et en suis sortie au final plus forte et compréhensive.
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I am a self-taught painter from Quebec City.
I am in full creative mode… producing unique paintings, each different yet unified by my style, as well as haute couture garments and scrapbooking projects.
I have spent my career in customer service, and despite illness, I emerged stronger and more empathetic.
Enchère de départ
Par Michel Fournier / By Michel Fournier
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
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Je suis né à Québec en 1966 et j’ai eu la chance d’avoir un talent de peintre.
Mon rêve, c’est d’être plus connu et peut-être, un jour, vivre de ça.
Depuis que je suis enfant, je peins!
Merci à ceux qui aiment mes créations et bonne journée.
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I was born in Quebec City in 1966 and have been fortunate to discover my talent for painting.
My dream is to gain more recognition and, perhaps one day, make a living from my art.
I have been painting since I was a child!
Thank you to everyone who enjoys my creations, and have a wonderful day.
Enchère de départ
Par Thérèse Breton / By Thérèse Breton
Peinture acrylique et papier de soie / Acrylic paint and tissue paper
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Je m’appelle Thérèse Breton, j’ai 64 ans et je suis autodidacte. Je crée depuis environ 10 ans. Cela fait partie de mon rétablissement tout comme la spiritualité.
Ce sont deux sphères importantes de ma vie.
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My name is Thérèse Breton. I am 64 years old and self-taught.
I have been creating for about 10 years. Art is an integral part of my recovery, just as spirituality is.
These are two important aspects of my life.
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