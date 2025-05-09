Organisé par

Organisme De Soutien Aux Proches Aidants En Oncologie Du Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan silencieux Soirée Papillon

Lieu de prise en charge

Si vous n'êtes pas présent à la Soirée Papillon, nous communiquerons avec vous dans les journées suivantes afin de déterminer une façon de vous remettre votre lot.

Lot 001 - Soirée de filles pour une proche aidante item
50 $

Enchère de départ

Mettez un peu de lumière dans le parcours d'une proche aidante en lui offrant une soirée de filles !!! Votre contribution servira à offrir à quelqu'un le nécessaire pour une soirée complète de détente afin de sortir de son quotidien. Plus vous êtes généreux, plus cette soirée sera magnifique !
Lot 002 - Le Grand Ménage
50 $

Enchère de départ

Aider directement un ou une proche aidante en lui offrant les services d'un service d'entretien ménager ! Le ménage devient vite une priorité secondaire dans le parcours d'un proche aidant. En lui offrant ce service, vous viendrez mettre de la lumière dans ses journée !
Lot 003 - Soirée de gars pour un proche aidant
50 $

Enchère de départ

Mettez un peu de lumière dans le parcours d'un proche aidant en lui offrant une soirée entre gars !!! Votre contribution servira à offrir à quelqu'un le nécessaire pour une soirée complète d'évasion pour sortir ce dernier de son quotidien ! Plus vous êtes généreux, plus cette soirée sera magnifique !
Lot 004 - Golf Le Blainvillier - Quatuor item
Lot 004 - Golf Le Blainvillier - Quatuor
300 $

Enchère de départ

Merci à notre commanditaire : Le Club de golf Le Blainvillier C'est votre chance de fouler le parcours privé du club de golf Le Blainvillier !! Forfait pour un quatuor de golf, incluant les voiturettes électriques. Valide avant 11h00 et après 14h00, sauf les jours fériés. Valeurs de plus de 600$.
Lot 005 - Nana the Brand - Certificat cadeau de 250$
125 $

Enchère de départ

Merci à Nana the Brand de nous offrir ce certificat cadeau de 250$ qui vous permettra de choisir ce que vous désirez dans cette magnifique collection de vêtement ! Valeur : 250 $
Lot 006 - Nana the Brand - Certificat cadeau de 250$
125 $

Enchère de départ

Merci à Nana the Brand de nous offrir ce certificat cadeau de 250$ qui vous permettra de choisir ce que vous désirez dans cette magnifique collection de vêtement ! Valeur : 250 $
Lot 007 - Canadiens de Montréal - 2 billets Zone Desjardins item
Lot 007 - Canadiens de Montréal - 2 billets Zone Desjardins
300 $

Enchère de départ

Jordal vous offre une paire de billets pour aller voir le Canadiens de Montréal dans la section Desjardins lors de la saison 2025-2026. Inclus avec les billets, nourriture et boissons non alcoolisées à volonté. Le match sera choisi une fois l'horaire de la prochaine saison publié. Valeur de plus de 600$
Lot 008 - Forfait Bien-Être item
Lot 008 - Forfait Bien-Être
225 $

Enchère de départ

L'équipe d'Espace Santé Bien-Être de Boisbriand est fière d'offrir un forfait Bien-Être. Le forfait comprend : - Massage de 60 minutes - Drainage lymphatique 90 minutes - Séance Hyperbare 90 minutes - Séance d'hypnose 90 minutes Valeur de 460$
Lot 009 - Parc Oméga - Passe familiale
80 $

Enchère de départ

Le Parc Oméga de Montebello vous offre une passe familiale d'une journée dans leur célèbre parc. Passe valide pour 2 adultes et 2 enfants jusqu'au 31 décembre 2025. Valeur de 160$.
Lot 010 - Raclette, planche et couteau à pain
75 $

Enchère de départ

Notre commanditaire, Équipements de bureau Robert Légaré vous offre une raclette, planche et couteau à pain de marque Ricardo. Valeur de 150$.
Lot 011 - IDOLEM YOGA CHAUD - Forfait introduction 11 cours
50 $

Enchère de départ

IDOLEM ST-EUSTACHE vous offre un forfait d'introduction de 11 cours en 60 jours pour découvrir les sessions de yoga chaud ! Gâtez vous en aidant les proches aidants ! Valeur de 100 $
Lot 012 - Forfait Escale Beauté item
Lot 012 - Forfait Escale Beauté
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ chez l'Institut Matis Escale Beauté de Saint-Eustache. Ce certificat est valide pour l'ensemble de soins offerts. Valeur de 100$.
Lot 013 - Piano Man 3 - Casino de Montréal
65 $

Enchère de départ

Passez une soirée mémorable au Cabaret du Casino de Montréal pour le spectacle de Christian Marc Gendron, Piano Man 3 !!! Spectacle du 18 juin 2025. Le lot comprends une paire de billets offert gracieusement par Christian Marc lui-même ! Valeur : 130$
Lot 014 - Piano Man 3 - Théâtre Lionel-Groulx
50 $

Enchère de départ

Passez une soirée mémorable au Théâtre Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse pour le spectacle de Christian Marc Gendron, Piano Man 3 !!! Spectacle du 4 septembre 2025 Le lot comprends une paire de billets offert gracieusement par Christian Marc lui-même ! Valeur : 100$
Lot 015 - Lot de 3 bouteille de vin - Importation privée
60 $

Enchère de départ

Merci à De Vigne en Vin pour cette commandite de 3 bouteilles de vin d'importation privée. Description : Château Beynat, vin orange, cuvée Moi j'ai un grain / Château Beynat, cuvée Terre Amoureuse, vin rouge / Château Bournac, cuvée du Château, vin rouge. Valeur : 110$
Lot 016 - Lot de 12 bouteilles de vin
150 $

Enchère de départ

Merci aux Vallons de Wadleigh de participé à notre événement en nous offrant 12 bouteilles de vin de leur production. Valeur : 300 $
Lot 017 - Panier cadeau item
Lot 017 - Panier cadeau
75 $

Enchère de départ

Café Morgane vous offre un panier cadeau d'une valeur de 150$ contenant une multitude de produits.
Lot 018 - Reversa - Panier cadeau item
Lot 018 - Reversa - Panier cadeau
125 $

Enchère de départ

Merci à Reversa de nous offrir un panier cadeau de produits entièrement canadien produits par eux. Valeur : 250$
Lot 019 - Kinatex - Certificat cadeau 100$
50 $

Enchère de départ

La succursale Kinatex de Saint-Jérôme vous offre un certificat cadeau de 100$ afin de vous laisser gâter à leurs bons soins. Valeur : 100$
Lot 020 - Kinatex - Certificat cadeau 100$
50 $

Enchère de départ

La succursale Kinatex de Saint-Jérôme vous offre un certificat cadeau de 100$ afin de vous laisser gâter à leurs bons soins. Valeur : 100$
Lot 021 - Certificat cadeau de 100$
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ à utiliser dans n'importe quelle succursale AmériSpa au Québec.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!