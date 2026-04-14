Encan silencieux- Soutenez Projet Mégaphone!

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.
« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »
L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.
Spécifications techniques :
À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).
Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!
Enchère de départ
Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.
« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »
L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.
Spécifications techniques :
À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).
Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!
Enchère de départ
Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.
« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »
L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.
Spécifications techniques :
À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).
Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!
Enchère de départ
Abonnement de 1 mois illimité au studio Mouvement Imparfait. À l'horaire : yoga, pilates, méditation, mouvement énergisant, etc. Des cours de groupe variés sont offerts toute la semaine, en journée et en soirée. Adresse : 3320, rue Ontario, Montréal. Valeur de 170$.
Merci au Studio Mouvement Imparfait pour cette belle expérience!
Enchère de départ
Lot de 5 livres :
· Intermezzo — Sally Rooney
· Blackouts — Justin Torres
· Frapper l’épopée — Alice Zeniter
· Cézembre — Hélène Gestern
· Foule monstre — Simon Brousseau
Un lot de référence pour les amateurs de littérature contemporaine. Ces romans explorent avec finesse les relations humaines, la mémoire et les identités modernes. Des auteurs incontournables pour une immersion littéraire de qualité.
Valeur : 139,40$
Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !
Enchère de départ
Lot de 4 livres :
· Le capital sexuel — Eva Illouz & Dana Kaplan
· Les Africains : histoire d’un continent — John Iliffe
· Sauver l'information de l'emprise des milliardaires — Olivier Legrain
· Être chez nous — Jean-Louis Bordeleau
Un lot engagé pour décrypter les grandes dynamiques du monde actuel. Entre sociologie, histoire et enjeux médiatiques, ces ouvrages offrent des clés essentielles pour mieux comprendre notre époque.
Valeur : 102,72$
Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !
Enchère de départ
Lot de 5 livres :
· Horst Enger que le meilleur gagne (enquête de Blix et Ramm)
· La branche tordue — Jeanine Cummins
· Division Avenue — Goldie Goldbloom
· Des nouvelles de Martha — Marie Laberge
· Doppelgänger — Gerard Guix
Entre suspense, drames humains et récits poignants, ce lot vous plonge dans des histoires intenses et captivantes. Idéal pour ceux qui aiment les émotions fortes et les intrigues bien construites.
Valeur : 177,23$
Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !
Enchère de départ
Lot de 4 livres :
· Soleil sombre – La traversée des temps Éric-Emmanuel Schmitt
· Orbital — Samantha Harvey
· 1989 — Bogdan Stefan
· Tes pas dans l’escalier — Antonio Muñoz Molina
Un lot qui invite au voyage, à la réflexion et à la contemplation. Entre fresques historiques, récits intimes et exploration du monde, ces ouvrages proposent une expérience de lecture profonde et marquante.
Valeur : 118,14$
Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !
Enchère de départ
Lot de 4 livres :
· Les marins ne savent pas nager — Dominique Scali
· La ballerine de Kiev — Stéphanie Perez
· Le rugissement des tempêtes — Catherine Lafrance
· Au revoir les chats — Hiro Arikawa
Un lot riche en émotions mêlant récits historiques, destins marquants et moments de douceur. De la puissance des grandes fresques à la tendresse des relations humaines, ces livres offrent une palette complète de sentiments.
Valeur : 94,85$
Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !
Enchère de départ
Une paire de billets pour La Mouette.
Profitez d’une soirée au Théâtre Denise-Pelletier avec une paire de billets pour La Mouette. Une pièce emblématique du répertoire, présentée dans un cadre reconnu à Montréal. Une belle occasion de vivre une expérience culturelle riche et immersive.
Valeur : 96 $
Merci au Théâtre Denise-Pelletier pour ce lot!
Enchère de départ
Une paire de billets pour Voyage, voyage
Découvrez Voyage, voyage au Théâtre Denise-Pelletier grâce à cette paire de billets. Une expérience théâtrale unique qui vous transporte dans un univers captivant. Idéal pour une sortie culturelle originale à Montréal.
Valeur : 96$
Merci au Théâtre Denise-Pelletier pour ce lot!
Enchère de départ
Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires. Valeur: 78$
Merci à Quiz Room pour cette super expérience!
Enchère de départ
Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$
Merci à Quiz Room pour cette super expérience!
Enchère de départ
Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$
Merci à Quiz Room pour cette super expérience!
Enchère de départ
Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$
Merci à Quiz Room pour cette super expérience!
Enchère de départ
Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$
Merci à Quiz Room pour cette super expérience!
Enchère de départ
Un coffret élégant, composé d’une paire de boucles d’oreilles et d’un bracelet assorti en plaqué or. Des pièces délicates et intemporelles qui apportent une touche de raffinement à toutes les tenues. Idéal pour se faire plaisir ou offrir un bijou à la fois moderne et durable.
Valeur: 135$
Merci à la boutique Neuf Vingt Cinq pour ce magnifique coffret!
Enchère de départ
Un coffret élégant, composé d’une paire de boucles d’oreilles et d’un bracelet assorti en plaqué or. Des pièces délicates et intemporelles qui apportent une touche de raffinement à toutes les tenues. Idéal pour se faire plaisir ou offrir un bijou à la fois moderne et durable.
Valeur: 135$
Merci à la boutique Neuf Vingt Cinq pour ce magnifique coffret!
Enchère de départ
Une carte cadeau idéale pour les amateurs de bandes dessinées, mangas et romans graphiques. Elle permet de choisir librement parmi une large sélection d’ouvrages pour tous les goûts. Parfait pour se faire plaisir ou découvrir de nouvelles histoires dans une librairie spécialisée reconnue.
Valeur: 50$
Merci à Planète BD pour cette belle carte cadeau!!
Enchère de départ
Profitez d’une journée d’escalade au Le Mouv’, une salle moderne et conviviale à Montréal. Accessible à tous les niveaux, c’est l’occasion parfaite de découvrir l’escalade ou de se challenger dans une ambiance dynamique. Une expérience sportive originale à vivre seul, entre amis ou en famille !
Valeur: 22$
Merci à Le Mouv' pour cette super journée!
Enchère de départ
Profitez de deux abonnements d’une semaine au Le Mouv’, une salle d’escalade moderne et conviviale à Montréal. Accessible à tous les niveaux, c’est l’occasion idéale de découvrir l’escalade ou de progresser à votre rythme dans une ambiance dynamique.
Une expérience sportive originale à partager ou à vivre pleinement pendant une semaine !
Valeur: 100$
Merci à Le Mouv' pour ce super abonnement!
Enchère de départ
Des écouteurs sans fil compacts (noirs ou blancs), légers et confortables, parfaits pour un usage au quotidien. Idéals pour écouter de la musique, passer des appels ou accompagner vos activités sportives, ils offrent une utilisation simple et agréable. Discrets et bien ajustés, ils se portent facilement toute la journée.
Valeur : $78.99
Merci à Sounds Good pour ce lot !
Enchère de départ
Des écouteurs sans fil compacts (noirs ou blancs), légers et confortables, parfaits pour un usage au quotidien. Idéals pour écouter de la musique, passer des appels ou accompagner vos activités sportives, ils offrent une utilisation simple et agréable. Discrets et bien ajustés, ils se portent facilement toute la journée.
Valeur : $78.99
Merci à Sounds Good pour ce lot !
Enchère de départ
Des écouteurs sans fil (noirs ou blancs) compacts, légers et confortables, parfaits pour un usage au quotidien. Idéals pour écouter de la musique, passer des appels ou accompagner vos activités sportives, ils offrent une utilisation simple et agréable. Discrets et bien ajustés, ils se portent facilement toute la journée.
Valeur : $78.99
Merci à Sounds Good pour ce lot !
Enchère de départ
Offrez à vos équipes une conférence virtuelle offerte par Julie Carrier, chercheuse émérite en médecine du sommeil. Intitulée « Le sommeil : un allié essentiel pour votre santé », cette intervention explore l’impact du sommeil sur la santé physique, cognitive et mentale. Elle aborde les facteurs influençant la qualité du sommeil ainsi que des conseils concrets pour mieux dormir au quotidien. Une conférence enrichissante, idéale pour sensibiliser les employés au bien-être et à la performance.
Biographie de l'experte
Professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal, Julie Carrier est une spécialiste reconnue du sommeil et des rythmes biologiques. Ses recherches au Centre d’études avancées en médecine du sommeil du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal portent sur les effets du vieillissement normal et pathologique sur le cycle veille-sommeil et leurs impacts sur la santé physique et cognitive.
Fondatrice du Réseau canadien sur le sommeil et les rythmes biologiques et de la campagne nationale Dormez là-dessus, elle s’est distinguée par une importante contribution à la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public.
Auteure de plus de 280 publications scientifiques, elle a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la recherche (Gala des Émilie, 2016), le titre de membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé (2017) et le Prix de Scientifique émérite de la Société canadienne du sommeil (2021).
Merci à Julie Carrier pour cette conférence!
Enchère de départ
Offrez à vos équipes une conférence virtuelle offerte par Julie Carrier, chercheuse émérite en médecine du sommeil. Intitulée « Le sommeil : un allié essentiel pour votre santé », cette intervention explore l’impact du sommeil sur la santé physique, cognitive et mentale. Elle aborde les facteurs influençant la qualité du sommeil ainsi que des conseils concrets pour mieux dormir au quotidien. Une conférence enrichissante, idéale pour sensibiliser les employés au bien-être et à la performance.
Biographie de l'experte
Professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal, Julie Carrier est une spécialiste reconnue du sommeil et des rythmes biologiques. Ses recherches au Centre d’études avancées en médecine du sommeil du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal portent sur les effets du vieillissement normal et pathologique sur le cycle veille-sommeil et leurs impacts sur la santé physique et cognitive.
Fondatrice du Réseau canadien sur le sommeil et les rythmes biologiques et de la campagne nationale Dormez là-dessus, elle s’est distinguée par une importante contribution à la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public.
Auteure de plus de 280 publications scientifiques, elle a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la recherche (Gala des Émilie, 2016), le titre de membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé (2017) et le Prix de Scientifique émérite de la Société canadienne du sommeil (2021).
Merci à Julie Carrier pour cette conférence!
Enchère de départ
Lot de 4 livres
Un lot puissant pour celles et ceux qui aiment réfléchir, questionner et voir le monde autrement. Entre engagement social, critique des systèmes et enjeux contemporains, ces ouvrages ouvrent la porte à des perspectives fortes et actuelles. Parfait pour nourrir l’esprit et susciter le débat.
Valeur: 114$
Merci à La Livrerie pour ce super lot!
Enchère de départ
Lot de 4 livres :
Plongez dans des récits touchants, surprenants et profondément humains. Ce lot rassemble des livres aux univers singuliers, mêlant émotions, imagination et regards sensibles sur le monde. Idéal pour s’évader tout en étant marqué par des histoires fortes.
Valeur: 104$
Merci à La Livrerie pour ce super lot!
Enchère de départ
Deux laissez-passer quotidiens, valides pour une personne. Les laissez-passer donnent accès à l’ensemble des expositions du Musée pour une journée. D’une valeur totale de 54 $, ils sont valides jusqu’au 31 mai 2027.
Valeur : 54$
Merci au Musée de la Civilisation pour cette super expérience!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $
Merci à BetaBloc pour cette journée!
Enchère de départ
· Cours de swing (9 heures)
· Réparti sur 6 à 9 semaines
· Aucun prérequis, aucun partenaire requis
Découvrez le plaisir de la danse swing et initiez-vous à ses bases dans une ambiance conviviale. Ce cours vous permettra d’apprendre les techniques de connexion, les pas fondamentaux et différents mouvements pour danser avec aisance. Idéal pour développer de nouvelles compétences, rencontrer du monde et gagner en confiance sur la piste, que ce soit pour le plaisir ou lors d’événements.
Valeur : 170 $
Merci au Studio 88 Swing pour ce cours de danse!
Enchère de départ
Trait-carré Or, de la Distillerie de Québec, est une liqueur de gin vieilli en petit fut de whisky et de sirop d’érable biologique. Le panier cadeau contient également un beurre d’érable, un flacon et une conserve de sirop d’érable biologique Or de chez Trisamare. Chez Trisamare nous avons la chance de travailler avec une équipe spécialisée dans l'acériculture qui nous a permis d'apporter le sirop d'érable à un autre niveau. C'est grâce à eux qu'en 2019, l'érablière du Trisamare a été récipiendaire de la médaille de bronze au prestigieux concours la Grande Sève de la commanderie de l'érable.
Valeur : 85$
Merci à Trisamare pour ce panier typique!
Enchère de départ
Composition :
· Ukulélé Aleho
· Housse de transport
· Accordeur
· Accessoires (autocollants d’accords, etc.)
Un ensemble complet pour s’initier au ukulélé ou se perfectionner en musique. Facile à prendre en main, cet instrument est idéal pour apprendre les bases et jouer rapidement ses premiers morceaux. Avec ses accessoires inclus, ce kit est parfait pour débuter dans les meilleures conditions. Une belle idée pour les amateurs de musique ou les curieux souhaitant découvrir un nouvel instrument.
Valeur : 80$
Merci à Aleho pour ce beau lot !
Enchère de départ
Composition :
· 2 encens
· 1 porte-clés en sélénite
· 1 bracelet en jaspe rouge
· 1 bâton de palo santo
· 1 bâton de sauge blanche
· 3 pierres roulées (citrine, obsidienne, aventurine)
· 1 bol en bois fait à la main
· Fiches descriptives pour chaque cristal
Un coffret complet dédié au bien-être et aux énergies naturelles. Composé de cristaux, d’encens et d’éléments de purification, ce lot est idéal pour créer un moment de détente et d’harmonie au quotidien. Chaque pierre est accompagnée d’une fiche explicative, permettant de mieux comprendre ses propriétés. Une belle invitation à prendre soin de soi et à découvrir l’univers des pierres et rituels apaisants.
Valeur : 113$
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