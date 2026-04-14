Projet Mégaphone

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Projet Mégaphone

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Encan silencieux- Soutenez Projet Mégaphone!

Lieu de prise en charge

Billets virtuels et papier envoyés aux gagnants. Prix à venir chercher à Montréal, QC, H1X 2W4.

Tableau Wookie - Yoakim Bélanger item
Tableau Wookie - Yoakim Bélanger
85 $

Enchère de départ

Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.


« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »

L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.  


Spécifications techniques :

  • Impression jet d’encre haute définition sur papier Palo Duro Etching 315 gr.
  • Édition limitée de 30 exemplaires.
  • Chaque exemplaire est titré, numéroté et signé par l’artiste.
  • Dimensions de l’image : 20″ x 16″ (50,8 cm x 40,6 cm).

À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).


Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!

Tableau Spiderwoman - Yoakim Bélanger item
Tableau Spiderwoman - Yoakim Bélanger
85 $

Enchère de départ

Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.


« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »

L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.  


Spécifications techniques :

  • Impression jet d’encre haute définition sur papier Palo Duro Etching 315 gr.
  • Édition limitée de 30 exemplaires.
  • Chaque exemplaire est titré, numéroté et signé par l’artiste.
  • Dimensions de l’image : 20″ x 16″ (50,8 cm x 40,6 cm).

À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).


Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!

Tableau God Bless America - Yoakim Bélanger item
Tableau God Bless America - Yoakim Bélanger
85 $

Enchère de départ

Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.


« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »

L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.  


Spécifications techniques :

  • Impression jet d’encre haute définition sur papier Palo Duro Etching 315 gr.
  • Édition limitée de 30 exemplaires.
  • Chaque exemplaire est titré, numéroté et signé par l’artiste.
  • Dimensions de l’image : 20″ x 16″ (50,8 cm x 40,6 cm).

À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).


Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!

Abonnement 1 mois illimité - Studio Mouvement Imparfait item
Abonnement 1 mois illimité - Studio Mouvement Imparfait
70 $

Enchère de départ

Abonnement de 1 mois illimité au studio Mouvement Imparfait. À l'horaire : yoga, pilates, méditation, mouvement énergisant, etc. Des cours de groupe variés sont offerts toute la semaine, en journée et en soirée. Adresse : 3320, rue Ontario, Montréal. Valeur de 170$.


Merci au Studio Mouvement Imparfait pour cette belle expérience!

Grands romans contemporains - La maison des feuilles item
Grands romans contemporains - La maison des feuilles
42 $

Enchère de départ

Lot de 5 livres :

·       Intermezzo — Sally Rooney  

·       Blackouts — Justin Torres  

·       Frapper l’épopée — Alice Zeniter  

·       Cézembre — Hélène Gestern  

·       Foule monstre — Simon Brousseau 


Un lot de référence pour les amateurs de littérature contemporaine. Ces romans explorent avec finesse les relations humaines, la mémoire et les identités modernes. Des auteurs incontournables pour une immersion littéraire de qualité. 

Valeur :  139,40$


Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !

Comprendre le monde - La maison des feuilles item
Comprendre le monde - La maison des feuilles
31 $

Enchère de départ

Lot de 4 livres :

·       Le capital sexuel — Eva Illouz & Dana Kaplan  

·       Les Africains : histoire d’un continent — John Iliffe  

·       Sauver l'information de l'emprise des milliardaires — Olivier Legrain  

·       Être chez nous — Jean-Louis Bordeleau  

 
Un lot engagé pour décrypter les grandes dynamiques du monde actuel. Entre sociologie, histoire et enjeux médiatiques, ces ouvrages offrent des clés essentielles pour mieux comprendre notre époque. 

Valeur : 102,72$


Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !

Suspense et destins bouleversants - La maison des feuilles item
Suspense et destins bouleversants - La maison des feuilles
54 $

Enchère de départ

Lot de 5 livres :

·       Horst Enger  que le meilleur gagne (enquête de Blix et Ramm)  

·       La branche tordue — Jeanine Cummins  

·       Division Avenue — Goldie Goldbloom  

·       Des nouvelles de Martha — Marie Laberge  

·       Doppelgänger — Gerard Guix 


Entre suspense, drames humains et récits poignants, ce lot vous plonge dans des histoires intenses et captivantes. Idéal pour ceux qui aiment les émotions fortes et les intrigues bien construites. 

 

Valeur177,23$


Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !

Voyages, mémoire et réflexion - La maison des feuilles item
Voyages, mémoire et réflexion - La maison des feuilles
35 $

Enchère de départ

Lot de 4 livres :

·       Soleil sombre – La traversée des temps Éric-Emmanuel Schmitt  

·       Orbital — Samantha Harvey  

·       1989 — Bogdan Stefan  

·       Tes pas dans l’escalier — Antonio Muñoz Molina  


Un lot qui invite au voyage, à la réflexion et à la contemplation. Entre fresques historiques, récits intimes et exploration du monde, ces ouvrages proposent une expérience de lecture profonde et marquante.
 

Valeur : 118,14$


Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !

Émotions, histoire et grands récits - La maison des feuilles item
Émotions, histoire et grands récits - La maison des feuilles
28 $

Enchère de départ

Lot de 4 livres :

·       Les marins ne savent pas nager — Dominique Scali  

·       La ballerine de Kiev — Stéphanie Perez  

·       Le rugissement des tempêtes — Catherine Lafrance  

·       Au revoir les chats — Hiro Arikawa  


Un lot riche en émotions mêlant récits historiques, destins marquants et moments de douceur. De la puissance des grandes fresques à la tendresse des relations humaines, ces livres offrent une palette complète de sentiments. 

 

 Valeur : 94,85$


Merci à La maison des feuilles pour cet interessant lot !

Pièce de Théâtre “La Mouette” -Théâtre Denise-Pelletier item
Pièce de Théâtre “La Mouette” -Théâtre Denise-Pelletier
29 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour La Mouette.
Profitez d’une soirée au Théâtre Denise-Pelletier avec une paire de billets pour La Mouette. Une pièce emblématique du répertoire, présentée dans un cadre reconnu à Montréal. Une belle occasion de vivre une expérience culturelle riche et immersive.
Valeur : 96 $


Merci au Théâtre Denise-Pelletier pour ce lot!

Pièce de Théâtre “Voyage, voyage” - Théâtre Denise-Pelletier item
Pièce de Théâtre “Voyage, voyage” - Théâtre Denise-Pelletier
29 $

Enchère de départ

Une paire de billets pour Voyage, voyage
Découvrez Voyage, voyage au Théâtre Denise-Pelletier grâce à cette paire de billets. Une expérience théâtrale unique qui vous transporte dans un univers captivant. Idéal pour une sortie culturelle originale à Montréal.
Valeur : 96$


Merci au Théâtre Denise-Pelletier pour ce lot!

Expérience Jeu - Quiz Room #1 item
Expérience Jeu - Quiz Room #1
23 $

Enchère de départ

Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires. Valeur: 78$


Merci à Quiz Room pour cette super expérience!

Expérience Jeu - Quiz Room #2 item
Expérience Jeu - Quiz Room #2
23 $

Enchère de départ

Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$


Merci à Quiz Room pour cette super expérience!

Expérience Jeu - Quiz Room #3 item
Expérience Jeu - Quiz Room #3
23 $

Enchère de départ

Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$


Merci à Quiz Room pour cette super expérience!

Expérience Jeu - Quiz Room #4 item
Expérience Jeu - Quiz Room #4
23 $

Enchère de départ

Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$


Merci à Quiz Room pour cette super expérience!

Expérience Jeu - Quiz Room #5 item
Expérience Jeu - Quiz Room #5
23 $

Enchère de départ

Une expérience ludique et immersive à vivre à deux, dans une ambiance de jeu télévisé. Testez vos connaissances, affrontez-vous dans différents quiz et partagez un moment fun et original. Idéal pour une sortie entre amis ou en couple, pleine de défis et de rires.
Valeur: 78$


Merci à Quiz Room pour cette super expérience!

Coffret Bijoux - Neuf Vingt Cinq #1 item
Coffret Bijoux - Neuf Vingt Cinq #1
40 $

Enchère de départ

Un coffret élégant, composé d’une paire de boucles d’oreilles et d’un bracelet assorti en plaqué or. Des pièces délicates et intemporelles qui apportent une touche de raffinement à toutes les tenues. Idéal pour se faire plaisir ou offrir un bijou à la fois moderne et durable.

Valeur: 135$


Merci à la boutique Neuf Vingt Cinq pour ce magnifique coffret!

Coffret Bijoux - Neuf Vingt Cinq #2 item
Coffret Bijoux - Neuf Vingt Cinq #2
40 $

Enchère de départ

Un coffret élégant, composé d’une paire de boucles d’oreilles et d’un bracelet assorti en plaqué or. Des pièces délicates et intemporelles qui apportent une touche de raffinement à toutes les tenues. Idéal pour se faire plaisir ou offrir un bijou à la fois moderne et durable.

Valeur: 135$


Merci à la boutique Neuf Vingt Cinq pour ce magnifique coffret!

Carte Cadeau - Planète BD item
Carte Cadeau - Planète BD
15 $

Enchère de départ

Une carte cadeau idéale pour les amateurs de bandes dessinées, mangas et romans graphiques. Elle permet de choisir librement parmi une large sélection d’ouvrages pour tous les goûts. Parfait pour se faire plaisir ou découvrir de nouvelles histoires dans une librairie spécialisée reconnue.

Valeur: 50$


Merci à Planète BD pour cette belle carte cadeau!!

Laissez-passer pour une journée d’escalade - Le Mouv’ item
Laissez-passer pour une journée d’escalade - Le Mouv’
7 $

Enchère de départ

Profitez d’une journée d’escalade au Le Mouv’, une salle moderne et conviviale à Montréal. Accessible à tous les niveaux, c’est l’occasion parfaite de découvrir l’escalade ou de se challenger dans une ambiance dynamique. Une expérience sportive originale à vivre seul, entre amis ou en famille !

Valeur: 22$


Merci à Le Mouv' pour cette super journée!

Abonnements d’une semaine - Le Mouv’ item
Abonnements d’une semaine - Le Mouv’
30 $

Enchère de départ

Profitez de deux abonnements d’une semaine au Le Mouv’, une salle d’escalade moderne et conviviale à Montréal. Accessible à tous les niveaux, c’est l’occasion idéale de découvrir l’escalade ou de progresser à votre rythme dans une ambiance dynamique.

Une expérience sportive originale à partager ou à vivre pleinement pendant une semaine !

Valeur: 100$


Merci à Le Mouv' pour ce super abonnement!

Ecouteurs sans fil Mini Earbuds - Sounds Good#1 item
Ecouteurs sans fil Mini Earbuds - Sounds Good#1
24 $

Enchère de départ

Des écouteurs sans fil compacts (noirs ou blancs), légers et confortables, parfaits pour un usage au quotidien. Idéals pour écouter de la musique, passer des appels ou accompagner vos activités sportives, ils offrent une utilisation simple et agréable. Discrets et bien ajustés, ils se portent facilement toute la journée.
Valeur : $78.99 


Merci à Sounds Good pour ce lot !

Ecouteurs sans fil Mini Earbuds - Sounds Good#2 item
Ecouteurs sans fil Mini Earbuds - Sounds Good#2
24 $

Enchère de départ

Des écouteurs sans fil compacts (noirs ou blancs), légers et confortables, parfaits pour un usage au quotidien. Idéals pour écouter de la musique, passer des appels ou accompagner vos activités sportives, ils offrent une utilisation simple et agréable. Discrets et bien ajustés, ils se portent facilement toute la journée.
Valeur : $78.99 


Merci à Sounds Good pour ce lot !

Ecouteurs sans fil Mini Earbuds - Sounds Good#3 item
Ecouteurs sans fil Mini Earbuds - Sounds Good#3
24 $

Enchère de départ

Des écouteurs sans fil (noirs ou blancs) compacts, légers et confortables, parfaits pour un usage au quotidien. Idéals pour écouter de la musique, passer des appels ou accompagner vos activités sportives, ils offrent une utilisation simple et agréable. Discrets et bien ajustés, ils se portent facilement toute la journée.
Valeur : $78.99 


Merci à Sounds Good pour ce lot !

Conférence midi sur le sommeil – Entreprise item
Conférence midi sur le sommeil – Entreprise
1 000 $

Enchère de départ

Offrez à vos équipes une conférence virtuelle offerte par Julie Carrier, chercheuse émérite en médecine du sommeil. Intitulée « Le sommeil : un allié essentiel pour votre santé », cette intervention explore l’impact du sommeil sur la santé physique, cognitive et mentale. Elle aborde les facteurs influençant la qualité du sommeil ainsi que des conseils concrets pour mieux dormir au quotidien. Une conférence enrichissante, idéale pour sensibiliser les employés au bien-être et à la performance.

  • Conférence virtuelle (format midi) pour employés
  • Participants illimités
  • Intervention de Julie Carrier

Biographie de l'experte

Professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal, Julie Carrier est une spécialiste reconnue du sommeil et des rythmes biologiques. Ses recherches au Centre d’études avancées en médecine du sommeil du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal portent sur les effets du vieillissement normal et pathologique sur le cycle veille-sommeil et leurs impacts sur la santé physique et cognitive.

Fondatrice du Réseau canadien sur le sommeil et les rythmes biologiques et de la campagne nationale Dormez là-dessus, elle s’est distinguée par une importante contribution à la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public.

Auteure de plus de 280 publications scientifiques, elle a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la recherche (Gala des Émilie, 2016), le titre de membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé (2017) et le Prix de Scientifique émérite de la Société canadienne du sommeil (2021).


Merci à Julie Carrier pour cette conférence!

Conférence midi sur le sommeil – Communautaire item
Conférence midi sur le sommeil – Communautaire
100 $

Enchère de départ

Offrez à vos équipes une conférence virtuelle offerte par Julie Carrier, chercheuse émérite en médecine du sommeil. Intitulée « Le sommeil : un allié essentiel pour votre santé », cette intervention explore l’impact du sommeil sur la santé physique, cognitive et mentale. Elle aborde les facteurs influençant la qualité du sommeil ainsi que des conseils concrets pour mieux dormir au quotidien. Une conférence enrichissante, idéale pour sensibiliser les employés au bien-être et à la performance.

  • Conférence virtuelle (format midi) pour employés
  • Participants illimités
  • Intervention de Julie Carrier

Biographie de l'experte

Professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal, Julie Carrier est une spécialiste reconnue du sommeil et des rythmes biologiques. Ses recherches au Centre d’études avancées en médecine du sommeil du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal portent sur les effets du vieillissement normal et pathologique sur le cycle veille-sommeil et leurs impacts sur la santé physique et cognitive.

Fondatrice du Réseau canadien sur le sommeil et les rythmes biologiques et de la campagne nationale Dormez là-dessus, elle s’est distinguée par une importante contribution à la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public.

Auteure de plus de 280 publications scientifiques, elle a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la recherche (Gala des Émilie, 2016), le titre de membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé (2017) et le Prix de Scientifique émérite de la Société canadienne du sommeil (2021).


Merci à Julie Carrier pour cette conférence!

Livres Engagement, Société et Contestation - La Livrerie item
Livres Engagement, Société et Contestation - La Livrerie
34 $

Enchère de départ

Lot de 4 livres

  • Les ressources naturelles – Christiane Vadnais
  • Quand les élèves se révoltent – Emmanuelle Dufour & Francis Dupuis-Déri
  • Un manifeste hacker – McKenzie Wark
  • Jungle – Eugene Marten

 Un lot puissant pour celles et ceux qui aiment réfléchir, questionner et voir le monde autrement. Entre engagement social, critique des systèmes et enjeux contemporains, ces ouvrages ouvrent la porte à des perspectives fortes et actuelles. Parfait pour nourrir l’esprit et susciter le débat.


Valeur: 114$


Merci à La Livrerie pour ce super lot!

Livres Fiction, émotions & mondes singuliers - La Livrerie item
Livres Fiction, émotions & mondes singuliers - La Livrerie
32 $

Enchère de départ

Lot de 4 livres :

  • Une île à l’envers – Hélène Laurin
  • Cette mort qui n’était pas la leur – Marie-Célie Agnant
  • Louves Love – Sophie Bédard
  • Des explosions – Mathieu Poulin


Plongez dans des récits touchants, surprenants et profondément humains. Ce lot rassemble des livres aux univers singuliers, mêlant émotions, imagination et regards sensibles sur le monde. Idéal pour s’évader tout en étant marqué par des histoires fortes.


Valeur: 104$


Merci à La Livrerie pour ce super lot!

Laissez-passer quotidiens Musée de la Civilisation à Québec item
Laissez-passer quotidiens Musée de la Civilisation à Québec
16 $

Enchère de départ

Deux laissez-passer quotidiens, valides pour une personne. Les laissez-passer donnent accès à l’ensemble des expositions du Musée pour une journée. D’une valeur totale de 54 $, ils sont valides jusqu’au 31 mai 2027.

Valeur : 54$


Merci au Musée de la Civilisation pour cette super expérience!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#1 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#1
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#2 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#2
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#3 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#3
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#4 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#4
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#5 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#5
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#6 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#6
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#7 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#7
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#8 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#8
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#9 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#9
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Journée escalade pour 2 - Betabloc#10 item
Journée escalade pour 2 - Betabloc#10
19 $

Enchère de départ

· 1 coupon : entrée pour 2 personnes
· Accès pour la journée
· Location de souliers incluse
Profitez d’une journée d’escalade pour deux personnes chez Betabloc, incluant la location de souliers. Accessible à tous les niveaux, cette expérience permet de découvrir l’escalade ou de se challenger dans un environnement dynamique et convivial. Une activité originale à partager, idéale pour bouger et passer un bon moment.
Valeur : 62 $


Merci à BetaBloc pour cette journée!

Cours de danse - Studio 88 Swing item
Cours de danse - Studio 88 Swing
51 $

Enchère de départ

· Cours de swing (9 heures)
· Réparti sur 6 à 9 semaines
· Aucun prérequis, aucun partenaire requis
Découvrez le plaisir de la danse swing et initiez-vous à ses bases dans une ambiance conviviale. Ce cours vous permettra d’apprendre les techniques de connexion, les pas fondamentaux et différents mouvements pour danser avec aisance. Idéal pour développer de nouvelles compétences, rencontrer du monde et gagner en confiance sur la piste, que ce soit pour le plaisir ou lors d’événements.
Valeur : 170 $



Merci au Studio 88 Swing pour ce cours de danse!

Panier cadeau à l'érable item
Panier cadeau à l'érable
30 $

Enchère de départ

Trait-carré Or, de la Distillerie de Québec, est une liqueur de gin vieilli en petit fut de whisky et de sirop d’érable biologique. Le panier cadeau contient également un beurre d’érable, un flacon et une conserve de sirop d’érable biologique Or de chez Trisamare. Chez Trisamare nous avons la chance de travailler avec une équipe spécialisée dans l'acériculture qui nous a permis d'apporter le sirop d'érable à un autre niveau. C'est grâce à eux qu'en 2019, l'érablière du Trisamare a été récipiendaire de la médaille de bronze au prestigieux concours la Grande Sève de la commanderie de l'érable.

Valeur : 85$


Merci à Trisamare pour ce panier typique!

Ensemble ukulélé Aleho item
Ensemble ukulélé Aleho
30 $

Enchère de départ

Composition :
· Ukulélé Aleho
· Housse de transport
· Accordeur
· Accessoires (autocollants d’accords, etc.)


Un ensemble complet pour s’initier au ukulélé ou se perfectionner en musique. Facile à prendre en main, cet instrument est idéal pour apprendre les bases et jouer rapidement ses premiers morceaux. Avec ses accessoires inclus, ce kit est parfait pour débuter dans les meilleures conditions. Une belle idée pour les amateurs de musique ou les curieux souhaitant découvrir un nouvel instrument.  
Valeur : 80$



Merci à Aleho pour ce beau lot !


Coffret bien-être - Crystal Dreams item
Coffret bien-être - Crystal Dreams
34 $

Enchère de départ

Composition :
· 2 encens
· 1 porte-clés en sélénite
· 1 bracelet en jaspe rouge
· 1 bâton de palo santo
· 1 bâton de sauge blanche
· 3 pierres roulées (citrine, obsidienne, aventurine)
· 1 bol en bois fait à la main
· Fiches descriptives pour chaque cristal


Un coffret complet dédié au bien-être et aux énergies naturelles. Composé de cristaux, d’encens et d’éléments de purification, ce lot est idéal pour créer un moment de détente et d’harmonie au quotidien. Chaque pierre est accompagnée d’une fiche explicative, permettant de mieux comprendre ses propriétés. Une belle invitation à prendre soin de soi et à découvrir l’univers des pierres et rituels apaisants.
Valeur : 113$



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