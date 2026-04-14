Encan silencieux- Soutenez Projet Mégaphone!

Œuvre de l’artiste Yoakim Bélanger, issue de sa série spéciale présentant des super-héros populaires en situation d’itinérance.





« Avec cette nouvelle série de peinture à l'aquarelle réaliser à l'automne 2024, j'ai voulu mettre en image un enjeu social majeur qui me touche et m'interpelle. »



L’œuvre est numérotée (30 copies) et signée. Valeur de 200$.





Spécifications techniques :

Impression jet d’encre haute définition sur papier Palo Duro Etching 315 gr.

Édition limitée de 30 exemplaires.

Chaque exemplaire est titré, numéroté et signé par l’artiste.

Dimensions de l’image : 20″ x 16″ (50,8 cm x 40,6 cm).

À propos de l'artiste : Yoakim Bélanger est un artiste multimédia montréalais de renommée internationale. Ses œuvres ont été exposées à Londres, Miami, New York et Toronto. Il est également coauteur du livre Résister et Fleurir (éditions Écosociété).





Merci à Yoakim Bélanger pour ce magnifique tableau!