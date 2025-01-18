Organisé par

Refuge Le Relais félin

Encan silencieux spécial Saint-Valentin!

Ensemble cadeau Scentsy
18 $

Enchère de départ

Mini ventilateur USB diffuseur de bonne odeur
Ensemble linge de cuisine et de comptoir Aloha
15 $

Enchère de départ

Panier cadeau Ta peau Ton fruit
95 $

Enchère de départ

Produits de beauté aux bleuets
Bean bag de Atelier Kats-B
25 $

Enchère de départ

Livraison offerte gratuitement partout au Canada par Atelier Kats-B!
Sac à main en cuir vegan Lambert
45 $

Enchère de départ

Ensemble découverte J'habite chez mon chat
45 $

Enchère de départ

Chasse-odeurs et autres produits de la compagnie J'habite chez mon chat
Grande couverture chats
20 $

Enchère de départ

Ensemble de 4 garde-ingrédients Tupperware
20 $

Enchère de départ

Recharge de savon à main Cucina fleur de sel et citron
20 $

Enchère de départ

Fruits et Passion
Ensemble couverture et jouet pour chat
15 $

Enchère de départ

Ensemble de 2 garde-gèle Tupperware
15 $

Enchère de départ

Boîte de gâteries pour chat Creamy
15 $

Enchère de départ

Duo tasse et chocolats Lindt
12 $

Enchère de départ

Édition spéciale napolitaine
Ensemble de 2 servaliers vintage Tupperware
12 $

Enchère de départ

Ensemble de 2 verres à Martini Nespresso
20 $

Enchère de départ

Jeté cœurs Simons
20 $

Enchère de départ

Moule Bundt en silicone Tupperware
15 $

Enchère de départ

Ensemble de 4 tasses chats
12 $

Enchère de départ

Gel hydratant sans huile Mary Kay
25 $

Enchère de départ

Bols cœurs Tupperware
15 $

Enchère de départ

Montre Tocara
75 $

Enchère de départ

Duo cloche à fromage et couteau à étaler Tupperware
20 $

Enchère de départ

Ensemble livre à colorier, bas chauds et tasse
20 $

Enchère de départ

Serviette de plage Aloha
30 $

Enchère de départ

Gobelet Yeti 10 oz
15 $

Enchère de départ

Lit pour chat BeOneBreed
25 $

Enchère de départ

