Encan silencieux Vélo Montagne Rocky Mountain

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Rocky Mountain Altitude Carbon 70 – 2024 - Medium
Le vélo d’enduro par excellence
Démonstrateur à l'état neuf.
Valeur de $8000
Prix de départ: $3000
Avant: 170mm / Arrière: 160mm
Groupo Shimano XT
Cadre en carbone ultra-léger, suspension haut de gamme et géométrie personnalisable grâce à la technologie exclusive Ride-9. Conçu pour dominer les descentes techniques et grimper avec efficacité, ce vélo est la référence pour les passionnés d’enduro.
Ne manquez pas votre chance – mise gagnante pour l’aventure ultime !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!