Groupe Sentiers Village Sutton

Organisé par

Groupe Sentiers Village Sutton

À propos de cet événement

Encan silencieux Vélo Montagne Rocky Mountain

Lieu de prise en charge

Sutton, QC J0E, Canada

Panier cadeau
3 500 $

Enchère de départ

Rocky Mountain Altitude Carbon 70 – 2024 - Medium

Le vélo d’enduro par excellence

Démonstrateur à l'état neuf.

Valeur de $8000

Prix de départ: $3000


Avant: 170mm / Arrière: 160mm

Groupo Shimano XT


Cadre en carbone ultra-léger, suspension haut de gamme et géométrie personnalisable grâce à la technologie exclusive Ride-9. Conçu pour dominer les descentes techniques et grimper avec efficacité, ce vélo est la référence pour les passionnés d’enduro.
Ne manquez pas votre chance – mise gagnante pour l’aventure ultime !

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!