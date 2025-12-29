Encan silencieux Vélo Montagne Rocky Mountain

Rocky Mountain Altitude Carbon 70 – 2024 - Medium

Le vélo d’enduro par excellence

Démonstrateur à l'état neuf.

Valeur de $8000

Prix de départ: $3000





Avant: 170mm / Arrière: 160mm

Groupo Shimano XT





Cadre en carbone ultra-léger, suspension haut de gamme et géométrie personnalisable grâce à la technologie exclusive Ride-9. Conçu pour dominer les descentes techniques et grimper avec efficacité, ce vélo est la référence pour les passionnés d’enduro.

Ne manquez pas votre chance – mise gagnante pour l’aventure ultime !