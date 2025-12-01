Vernissage des usager·ère·s du CCSMTL à l'occasion de Mardi je donne



Par MIR



Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10''



Encadré/ Framed



[email protected]



//



Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.



Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.