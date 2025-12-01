Organisé par

Fondation Dépendances Montréal

À propos de cet événement

Vernissage des usager·ère·s du CCSMTL à l'occasion de Mardi je donne

Lieu de prise en charge

950 R. de Louvain Est, Montréal, QC H2M 1Z4, Canada

1. Voilier item
1. Voilier
300 $

Enchère de départ

Par Puce

Étude acrylique

11 x 14

_________________________________

Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.

2. Pont Jacques-Cartier item
2. Pont Jacques-Cartier
450 $

Enchère de départ

Par Puce

Huile

18 x 20

_________________________________

Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.

3. Venise item
3. Venise
450 $

Enchère de départ

Par Puce

Huile

18 x 36

_________________________________

Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.

4. Maison dans le champs item
4. Maison dans le champs
250 $

Enchère de départ

Par Puce

Étude acrylique

18 x 24

_________________________________

Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.

5. Table item
5. Table
250 $

Enchère de départ

Par Puce / By Puce

Huile / Oil

22 x 28

_________________________________

Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.

6. Pause cigarette item
6. Pause cigarette
50 $

Enchère de départ


Par MIR

Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10''

Encadré/ Framed

[email protected]

//

Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.

Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux. 

7. Bol de couleurs item
7. Bol de couleurs
50 $

Enchère de départ


Par MIR

Photographie numérique, impression sur papier photo, 8x10

Encadré

[email protected]

//

Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.

Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux. 

8. Sans titre item
8. Sans titre
20 $

Enchère de départ


Par Réjean


Encadré

//

Illustration de Réjean dans un contexte d'expérimentation de ses talents aux crayons graphite en 2014

9. Hé Capitaine ! item
9. Hé Capitaine !
20 $

Enchère de départ


Par Jean-Marc Cantin


Poème. Encadré

//

J'ai écrit ce poème un jour de novembre voilà 30 ans. Je me suis inspiré de la Mer Méditerranée lorsque j'étais à Chypre comme soldat casque bleu au service de l'ONU.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!