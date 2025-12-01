Vernissage des usager·ère·s du CCSMTL à l'occasion de Mardi je donne

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Par Puce
Étude acrylique
11 x 14
_________________________________
Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
Enchère de départ
Par Puce
Huile
18 x 20
_________________________________
Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
Enchère de départ
Par Puce
Huile
18 x 36
_________________________________
Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
Enchère de départ
Par Puce
Étude acrylique
18 x 24
_________________________________
Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
Enchère de départ
Par Puce / By Puce
Huile / Oil
22 x 28
_________________________________
Je manie le pinceau depuis bientôt vingt-cinq ans. J’ai d’abord travaillé l’acrylique avant d’adopter la peinture à l’huile, si onctueuse. Mes sujets sont éclectiques, mais j’ai un faible pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Chaque toile est un défi, et la quête de la couleur juste demeure un plaisir toujours renouvelé.
Enchère de départ
Par MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8'' x 10''
Encadré/ Framed
[email protected]
//
Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
Enchère de départ
Par MIR
Photographie numérique, impression sur papier photo, 8x10
Encadré
[email protected]
//
Je passerai ma vie à reconstruire ma maison intérieure jusqu’à ne plus avoir peur de m’évincer.
Je compose des images à partir de mes photos, toutes prises avec la caméra de mon téléphone, en utilisant seulement des outils de retouches élémentaires (superposition, exposition, contraste, etc), directement sur le téléphone. Tournant le dos à la course à la dernière technologie, cette démarche laisse parler la matérialité des objets et des lieux, pour faire apparaître les histoires qu’ils portent en eux.
Enchère de départ
Par Réjean
Encadré
//
Illustration de Réjean dans un contexte d'expérimentation de ses talents aux crayons graphite en 2014
Enchère de départ
Par Jean-Marc Cantin
Poème. Encadré
//
J'ai écrit ce poème un jour de novembre voilà 30 ans. Je me suis inspiré de la Mer Méditerranée lorsque j'étais à Chypre comme soldat casque bleu au service de l'ONU.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!