Encan Sous Zéro au profit de la Fondation Garde tes cheveux

Forfait Dérive pour 2 personnes valide en tout temps - 460 $ item
300 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment suspendu sur le fleuve avec le prestigieux Forfait Dérive du réputé spa Bota Bota.

Valeur : 460 $

Ce forfait pour deux personnes comprend l’accès complet au circuit thermal, ainsi qu’un massage ou un soin de 60 minutes, au choix, en tout temps.


Profitez d’une expérience immersive unique où le calme, la chaleur et le mouvement de l’eau se rencontrent pour créer un profond sentiment de détente. Entre les bains chauds, les chutes froides et les espaces de repos offrant une vue imprenable sur Montréal, chaque instant invite à la déconnexion et au bien-être.


Une expérience sensorielle rare, parfaite pour s’évader, se recentrer et dériver loin du quotidien.


Inclus

Accès au circuit thermal

Massage ou soin de 60 minutes

Pour deux personnes

Valide en tout temps

Carte-cadeau valide jusqu’au 19 février 2027

Forfait bien-être : Spa capillaire et facial 90 min - 225 $ item
150 $

Enchère de départ

Forfait bien-être : Soin capillaire et facial de 90 minutes - Lot 1

Valeur : 225 $


Offrez ou offrez-vous une expérience de détente complète grâce à ce soin de 90 minutes combinant expertise capillaire et beauté holistique.


Ce forfait comprend :

  • Massage crânien relaxant et revitalisant.
  • Nettoyage et exfoliation en profondeur du cuir chevelu et de la fibre capillaire pour purifier, oxygéner et stimuler la repousse.
  • Soin du visage complet utilisant les produits naturels Zorah biocosmétiques : nettoyage, exfoliation et application d’un masque adapté.

Une parenthèse de bien-être totale, pensée pour apaiser le corps, clarifier l’esprit et raviver l’éclat naturel des cheveux et de la peau.

Le Kea Spa se situe à Laval. Infos : https://keaheadspa.com/


2 accès - Parcours thermal, Scandinave Spa Vieux-Mtl - 188 $ item
125 $

Enchère de départ

2 accès en tout temps pour un parcours thermal


Offrez-vous une pause profondément apaisante grâce à ce forfait donnant accès au réputé parcours thermal du Scandinave Spa Vieux-Montréal, sans réservation. Une expérience de détente nordique complète incluant :

  • Le parcours thermal pour la journée,
  • Le peignoir,
  • Les serviettes,
  • Le casier.

Pour profiter pleinement de votre moment de calme, privilégiez une visite en semaine afin d’éviter les périodes d’affluence.


À prévoir pour votre expérience :

  • Un maillot de bain,
  • Des sandales (non offertes en location, mais disponibles à l’accueil),
  • Une bouteille d’eau réutilisable,
  • Un bon livre pour accompagner votre déconnexion.

Plongez dans une véritable parenthèse de (re)connexion : loin des écrans, enveloppé·e de silence et de chaleur.


Validité :

  • accès valides jusqu’au 19 février 2027
  • disponibilité 7 jours sur 7, à l’exception des dates spéciales.

Lieu : Scandinave Spa Vieux-Montréal


Infos : https://www.scandinave.com/vieux-montreal/fr/parcours-thermal

Quichotte au TNM - 4 billets - 384 $ item
225 $

Enchère de départ

2 paires de billets – Spectacle Quichotte au TNM


Spectacle présenté en mai et juin 2026


Offrez-vous une soirée culturelle mémorable au Théâtre du Nouveau Monde grâce à cette contribution exclusive : deux paires de billets en catégorie rouge pour assister à Quichotte, une adaptation libre et actuelle du classique de Miguel de Cervantes, signée Rébecca Déraspe et Frédéric Bélanger, qui en assure également la mise en scène.


Ce lot donne accès à l’une des représentations du samedi soir prévues en mai et juin 2026, selon la disponibilité des sièges.


Détails du prix :

  • 2 paires de billets en catégorie rouge
  • Valide exclusivement pour le spectacle Quichotte
  • Représentations offertes les samedis soirs (mai et juin 2026)
  • Réservation requise auprès de la billetterie du TNM.
  • Non monnayable

Une expérience culturelle incontournable, au cœur de l’un des théâtres les plus emblématiques du Québec.

Duo de valises Lambert - 629,98 $ item
400 $

Enchère de départ

Duo de valises Lambert – Collection Silver


Voyagez avec style grâce à ce duo de valises Lambert, pensées pour allier élégance, fonctionnalité et durabilité.


La Berlin, au format cabine, vous accompagne dans vos déplacements rapides avec une agilité remarquable.


La Milan, au format enregistrement, offre un espace généreux pour les séjours plus longs.

Ensemble, elles composent un ensemble parfaitement coordonné, prêt à suivre tous vos départs.


Inclus

  • 1 valise Berlin Silver (cabine) – 279,99 $
  • 1 valise Milan Silver (enregistrement) – 349,99 $


Livraison

L’expédition sera assurée directement par l'équipe de Lambert.

Expérience thermale chez RECESS -260 $ item
150 $

Enchère de départ

Expérience thermale chez RECESS - carte-cadeau de 260 $

Offrez une pause bien être au cœur de Griffintown avec une carte cadeau pour RECESS, une station thermale sociale qui combine sauna, bain froid et espace lounge dans une ambiance moderne et conviviale.

Une expérience unique et profondément rechargeante, idéale pour décrocher, se recentrer et refaire le plein d’énergie.


À propos :

  • Valide chez RECESS Thermal Station, Griffintown
  • Partageable
  • Non remboursable
  • Aucune valeur monétaire
  • Expiration le 19 février 2027

Pour en savoir plus :

https://www.recessthermalstation.com/

Carte-cadeau Oberson - 500 $ item
350 $

Enchère de départ

Carte-cadeau Oberson de 500 $ – Pour un équipement sportif à votre mesure


Offrez-vous le meilleur de l’équipement et des vêtements de sport grâce à une carte-cadeau Oberson. Que ce soit pour le ski, le vélo, la course, les activités de plein air ou les indispensables de la saison, Oberson propose une sélection complète de marques reconnues et de conseils d’experts.


Cette carte-cadeau de 500 $ vous permet de magasiner en magasin ou en ligne, pour trouver exactement ce qu’il vous faut afin de vivre vos passions avec style, confort et performance.


À noter:

  • Valide en magasin et en ligne.
  • Sans date d’expiration.
  • La carte-cadeau sera envoyée par courriel.

Pour en savoir plus : https://oberson.com/

Match des Canadiens le 14 mars - 2 billets - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

2 billets pour le match des Canadiens de Montréal du samedi 14 mars 2026, face aux Sharks de San José.


Vivez l’ambiance électrisante du Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux Columbus Blue Jackets.


Une occasion idéale de profiter d’un moment privilégié, de ressentir l’énergie de la foule et d’être au cœur de l’action de la LNH.

À noter :

  • Les billets sont non monnayables, non échangeables et doivent obligatoirement être utilisés à la date précise du 14 mars 2026.
  • Section 100, rangée M, sièges 15 et 16.

Prix offert par le cabinet d’avocats Gasco Goodhue St-Germain.

2 billets - Samedi 21 mars - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Samedi 21 mars 2026 contre les New York Islanders.


Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux New York Islanders.


Une occasion idéale de partager un moment mémorable, de ressentir l’énergie unique de la foule et d’être au cœur de l’action, là où chaque présence sur la glace compte.


Détails des billets

  • Section 221 A, sièges 11 et 12.
  • Match à 19 h.
  • Les billets sont non monnayables, non échangeables et doivent obligatoirement être utilisés à la date prévue, soit le 21 mars 2026.

Prix offert gracieusement par Davies.

2 billets - Samedi 21 mars - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Samedi 21 mars 2026 contre les New York Islanders.


Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux New York Islanders.


Une occasion idéale de partager un moment mémorable, de ressentir l’énergie unique de la foule et d’être au cœur de l’action, là où chaque présence sur la glace compte.


Détails des billets

  • Section 119 / Rangée O / sièges 1 et 2
  • Match à 19 h.
  • Les billets sont non monnayables, non échangeables et doivent obligatoirement être utilisés à la date prévue, soit le 21 mars 2026.

Prix offert gracieusement par Lavery

2 billets - Samedi 21 mars - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Samedi 21 mars 2026 contre les New York Islanders.


Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux New York Islanders.


Une occasion idéale de partager un moment mémorable, de ressentir l’énergie unique de la foule et d’être au cœur de l’action, là où chaque présence sur la glace compte.


Détails des billets

  • Section 112, Rangée D
  • Match à 19 h.
  • Les billets sont non monnayables, non échangeables et doivent obligatoirement être utilisés à la date prévue, soit le 21 mars 2026.

Prix offert gracieusement par Osler.

2 billets - Dimanche le 15 mars - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Dimanche 15 mars 2026 contre les Ducks d’Anaheim


Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à une paire de billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux Ducks d’Anaheim.


Une occasion parfaite de partager une soirée électrisante, de vibrer au rythme de la foule et de profiter de l’atmosphère unique du Centre Bell, là où chaque jeu fait monter l’adrénaline.


Détails des billets

  • Section 124, rangée S, sièges 3 et 4
  • Match à 19 h
  • Centre Bell, Montréal
  • Les billets sont non monnayables, non échangeables et doivent être utilisés à la date prévue, soit le 15 mars 2026

Prix offert gracieusement par Me Pierre Grenier de Dentons. https://www.dentons.com/fr-ca/global-presence/canada

Carte-cadeau Groupe Voyage Montréal - 1 500 $ item
1 000 $

Enchère de départ

Offrez-vous la liberté de planifier votre prochaine escapade grâce à un certificat cadeau voyage d’une valeur de 1 500 $, applicable sur la vaste gamme de produits et services de voyage offerts par Groupe Voyage Montréal et ses divisions.


Que ce soit pour un séjour, un forfait, une croisière ou des services de planification, ce certificat vous permet de concrétiser un projet de voyage selon vos envies, avec l’accompagnement de professionnels du voyage.


Conditions d’utilisation :

  • Le certificat cadeau voyage est valide uniquement pour l’achat de produits ou services offerts par Groupe Voyage Montréal et ses divisions.
  • Il peut être utilisé en une ou plusieurs transactions, jusqu’à épuisement complet de sa valeur.
  • Le certificat ne peut être échangé contre de l’argent ni faire l’objet d’un remboursement.
  • Il est réservé au bénéficiaire autorisé et ne peut être cédé ni revendu.
  • Toutes les réservations sont soumises à la disponibilité et doivent être effectuées conformément aux politiques de réservation en vigueur au moment de la réservation.
  • Les annulations ou modifications sont assujetties aux politiques de Groupe Voyage Montréal, de ses divisions, ainsi que de ses fournisseurs et partenaires. Des frais peuvent s’appliquer selon les conditions spécifiques de la réservation.

Pour en savoir plus : https://www.groupevoyagemontreal.com/

Cafetière une tasse à la fois Keurig® K-Crema - 230 $ item
150 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience café exceptionnelle avec la toute nouvelle cafetière Keurig® K-Crema, conçue pour couronner vos cafés préférés d’une délicieuse couche de créma.

Grâce à sa technologie PressionInfusion, elle crée de minuscules bulles qui donnent au café une texture onctueuse et un goût riche digne des meilleurs espressos.


Ce que permet la K-Crema

  • Infusion avec créma grâce à la technologie PressionInfusionMC (5x plus de pression que les modèles standards)
  • Infusion Classic pour un café traditionnel, par extraction optimale via la technologie MultiJet
  • Préparation d’espressos courts, cafés classiques, chocolats chauds et thés — tout en une seule machine
  • Compatibilité avec des centaines de capsules K-Cup® pour varier les saveurs à l’infini
  • Description complète du produit sur ce lien : https://bit.ly/4iYUj2A


Séance photo professionnelle en studio - 799 $ item
500 $

Enchère de départ

Une expérience photo professionnelle corporative individuelle d’une durée de 1 heure, incluant la mise en beauté complète avec coiffure et maquillage réalisés par des experts.

La séance comprend deux photos numériques retouchées, libres de droits d’utilisation, pour un résultat à la hauteur des plus hauts standards.

Cette expérience en studio privé est conçue pour vous offrir un moment privilégié dans un environnement chaleureux permettant de capturer des images authentiques qui vous mettront en valeur. Pour en savoir plus : https://www.soniadaviaultphoto.com/

  • La séance photo doit avoir lieu en studio à Rosemère.
  • Offre pour une personne. Valide jusqu’au 19 février 2027. 
  • Possibilité d’acheter des photos supplémentaires, sans aucune obligation.
Service complet de design d'intérieur personnalisé - 2000 $ item
1 400 $

Enchère de départ

Service de design d’intérieur – Transformation complète d’une chambre à coucher.

Offrez-vous une chambre à coucher à votre image grâce à un service complet de design d'intérieur personnalisé.

Depuis 2009, LT intérieurs accompagne ses clients dans la création d'espaces uniques, harmonieux et raffinés, alliant confort et esthétique.

Ce lot inclut:

  • Une rencontre de consultation personnalisée.
  • Un concept des design complet adapté à vos goûts et votre style de vie.
  • Des recommandations de mobilier, matériaux, couleurs et agencements.
  • Une expérience sur mesure du concept à la mise en place.

Parce que votre chambre mérite d'être aussi paisible que belle.

À noter :

  • La main-d’œuvre pour la réalisation des travaux ainsi que les achats liés aux propositions de design sont exclus de l’offre.
  • La carte-cadeau est valide jusqu'au 19 février 2027.

Pour en savoir plus sur LT intérieurs : https://www.ltinterieurs.com/

Cure de jus de La Station Organique - 180 $ item
100 $

Enchère de départ

Cure de jus de La Station Organique

Offrez à votre corps une pause revitalisante grâce à une cure de jus frais et pressés à froid signée La Station organique.

Une façon douce de revenir à l’essentiel en privilégiant des ingrédients naturels riches en nutriments.


Une expérience bien-être idéale pour se recentrer et recharger son énergie


Cette cure propose une sélection de 18 jus conçus pour soutenir le bien-être général, en mettant de l’avant des ingrédients aux propriétés reconnues pour leur richesse nutritive.

En remplaçant temporairement l’alimentation solide par des jus frais, vous permettez à votre organisme de se concentrer sur l’essentiel : le repos, l’hydratation et l’apport en vitamines, minéraux et enzymes provenant d’aliments frais.

Ce que le lot comprend :

  • Une cure de 18 jus frais pressés à froid.
  • Une carte-cadeau vous sera émise permettant une commande en ligne et la livraison à votre domicile.

À noter :

  • Cette cure est destinée à des personnes en bonne santé générale.
  • Elle n’est pas recommandée pour les femmes enceintes ou allaitantes.
  • En cas de condition médicale, il est conseillé d’en parler avec un professionnel de la santé avant d’entreprendre une cure liquide.

Pour en savoir plus :

https://boutique.lastationorganique.com/collections/tous-les-produits/products/la-populaire-cure-de-3-jours

Carte-cadeau au Ferreira Café - 250 $ item
175 $

Enchère de départ

Carte-cadeau de 250 $ au Ferreira Café


Offrez vous une expérience gastronomique reconnue au cœur du centre ville de Montréal avec une carte-cadeau de 250 $ au Ferreira Café.

Depuis plus de 30 ans, le Ferreira Café célèbre la richesse et la noblesse de la cuisine portugaise dans un cadre à la fois raffiné, chaleureux et convivial. Une adresse emblématique où se rencontrent découverte, partage et savoir faire.


Idéal pour un dîner d’affaires, une soirée entre amis ou un moment à deux, ce lieu incontournable propose une expérience culinaire authentique qui met à l’honneur le Portugal d’aujourd’hui.


À noter :

  • Carte valide jusqu’au 19 février 2027.
  • Non valide durant le week end du Grand Prix et à la Saint Valentin.
  • Ne s’applique pas au pourboire.
  • Réservation fortement recommandée.
Carte-cadeau MËDZ Salon - 250 $ item
150 $

Enchère de départ

Carte-cadeau au Mëdz Salon

Offrez une expérience beauté personnalisée avec une carte-cadeau Mëdz Salon d’une valeur de 250 $, applicable sur l’ensemble des services de coiffure professionnels.

Une occasion idéale de découvrir l’expertise de l’équipe, la qualité des soins et l’ambiance chaleureuse qui font la renommée du salon.

À noter :

  • Valide sur tous les services offerts en salon à Verdun ou à Rosemont à Montréal
  • Non échangeable contre de l’argent
  • Carte non remboursable en cas de perte
  • Utilisation en salon uniquement
  • Valide jusqu’au 9 décembre 2026

Pour en savoir plus :
https://medzsalon.ca/


Ensemble bien-être - Centre chiropratique - 500 $ item
350 $

Enchère de départ

Ensemble bien-être et ouverture de dossier – Centre chiropratique Les Portes du Fontainebleau


Offrez-vous un moment de mieux-être complet grâce à cet ensemble réunissant des produits thérapeutiques de qualité et une ouverture de dossier au Centre chiropratique Les Portes du Fontainebleau.

Une combinaison idéale pour apaiser les tensions, soutenir la récupération et amorcer un parcours de soins personnalisés.


Ce que comprends le lot :

  • Oreiller orthopédique sur mesure OrthoCerv
  • Crème analgésique Bienfaisante des laboratoires Monceaux
  • Spray Arnica de Janelle et cie
  • Sel de bain thérapeutique de l’entreprise Suppa
  • Ouverture de dossier au Centre chiropratique Les Portes du Fontainebleau

Conditions d'utilisation

  • Sur rendez-vous seulement
  • La cueillette et l’ouverture de dossier doivent être planifiées à l’avance (peuvent se faire à des moments différents)
  • Le Centre est situé à Blainville

Pour en savoir plus :
https://www.chirofontainebleau.com/


Programme signature - NRgeïa Espace Vitalité - 500 $ item
350 $

Enchère de départ

Programme signature Énergie et clarté - NRgeïa Espace Vitalité


Offrez vous une expérience de bien être complète avec le programme signature Énergie et clarté de NRgeïa Espace Vitalité, conçu pour retrouver équilibre, vitalité et clarté au quotidien, une valeur de 500 $.


Ce programme inclut

  • Une consultation en naturopathie
  • Un suivi personnalisé
  • Un plan sur mesure pour intégrer les principes de l’Ayurveda selon votre profil ayurvédique
  • Deux séances de massothérapie de polarité

Une approche globale et personnalisée qui allie accompagnement, écoute et soins corporels pour soutenir l’énergie et l’harmonie intérieure.


À noter :

  • Valide pour une personne
  • Sur rendez vous
  • Aucune valeur monétaire
  • Non transférable
  • NRgeïa Espace Vitalité est situé à Boisbriand

Plus d’informations :

https://nrgeia.ca/services/

Session portrait professionnelle (5 photos) - 775 $ item
500 $

Enchère de départ

Session portrait professionnelle avec le photographe David Himbert


Offrez vous une expérience photographique haut de gamme avec David Himbert, photographe international (représenté à Paris par le studio Hans Lucas et à New York par l’agence Polaris) reconnu pour ses portraits authentiques, élégants et intemporels.

Son approche humaine et maîtrisée met en valeur la personnalité, la présence et la confiance de ses sujets, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel.


Le prix inclut une session portrait en studio d’environ 1 h 30, dans une atmosphère à la fois structurée et détendue, permettant d’obtenir des images naturelles et puissantes.

Cinq photos soigneusement sélectionnées seront retouchées en haute définition, prêtes à être utilisées pour vos communications professionnelles, votre site web ou vos réseaux sociaux.


Un investissement durable dans votre image, réalisé par un photographe dont le regard et la signature sont largement reconnus.

À noter :

  • Le studio est à Montréal
  • Non monnayable
  • Sur rendez-vous.
  • Maquillage et coiffure en sus si désiré.

Pour en savoir plus :
https://www.davidhimbert.com/

Ensemble découverte Urbanithé - 237 $ item
160 $

Enchère de départ

Ensemble découverte Urbanithé


Un ensemble complet pour découvrir l’univers d’Urbanithé, réunissant des incontournables pour les amateurs de thés, infusions et matcha.

Idéal pour savourer des moments de bien-être, de détente et d’énergie, à la maison comme en déplacement.


L’ensemble comprend :

  • 1 Superbe thermos Urbanithé 2 en 1 – Saumon
  • 3 infusions bien-être en pyramides (Fémina, détox et no stress - tranquilité)
  • 1 Matcha naturel 30 g
  • 2 Matchas aromatisés (coco noisette de 50 g et mangue de 50 g)
  • 1 Bol à matcha avec bec verseur (Chawan) – Noir
  • 1 Fouet à matcha en bambou (Chasen)
  • 1 Support à chasen – Noir
  • 1 Cuillère à matcha
  • 1 Infusion à froid coco ananas – collaboration Isabelle Huot
  • 4 thés et infusions en pyramides (pêche estragon, earl grey crème, relax, réveil du printemps)
  • 1 cuillère à thé

Pour en savoir plus : https://urbanithe.com/

Sommet de la santé intégrative au Spa Eastman - 1500 $ item
900 $

Enchère de départ

Prenez une pause pour vous | Sommet de la santé intégrative – Une initiative de Humain 360


Au Spa Eastman | 11 au 14 mai 2026


Offrez-vous une expérience unique dédiée à votre bien-être et à votre pratique professionnelle avec une entrée gratuite au Sommet de la santé intégrative, une initiative de Humain 360, qui se tiendra du 11 au 14 mai 2026 dans le cadre exceptionnel du Spa Eastman, l’un des lieux les plus inspirants au Canada pour le mieux-être. Valeur de plus de 1 500 $

Une pause qui fait du bien, vraiment

Ce sommet est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à nourrir autant votre équilibre personnel que votre pratique professionnelle. Cette année, la thématique place la santé du soignant au cœur du soin, parce que prendre soin de vous, c’est aussi prendre soin de vos patients.


Guidées par les données probantes, les conférences et ateliers abordent des approches concrètes et scientifiquement validées pour :

  • prévenir l’épuisement
  • soutenir la santé métabolique
  • renforcer la qualité de la relation de soin

Une expérience immersive et humaine

Dans un environnement ressourçant, vous aurez l’occasion d’entendre des experts passionnés, d’échanger avec des professionnel·le·s de la santé de différentes disciplines et de repartir avec des outils pratiques, des pistes nouvelles et une énergie renouvelée.


Thèmes des conférences

  • Nutrition
  • Naturopathie
  • Sommeil
  • Psychologie
  • Coaching santé et relation de soin
  • Activité physique
  • Et plus encore à venir

Ateliers au programme

Marche et jogging en sentier

Entraînement par intervalles

Yoga et étirements

Renforcement musculaire

Et plus encore à venir

Une occasion exceptionnelle de prendre soin de vous, d’approfondir votre pratique et de vivre une expérience transformatrice dans un cadre d’exception.

À noter :

  • Si vous ne pouvez y participer, votre accès peut être offert à une autre personne de votre choix.
  • Cette expérience est valable uniquement pour l’édition 2026 et ne peut être échangée contre une valeur monétaire.

Pour en savoir plus :
https://www.spa-eastman.com/sejours/retraites/sommet-de-la-sante-integrative-la-sante-du-soignant-au-coeur-du-soin/

Nuitée à l'hôtel Humaniti à Montréal - 450 $ item
240 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade urbaine au cœur du centre-ville de Montréal grâce à cette carte-cadeau valable pour une nuitée à l’hôtel Humaniti.


Ce prix comprend :

  • 1 nuitée sans frais dans une chambre HOP King ou Halo 2 Queen
  • Occupation simple ou double
  • Service de valet inclus

Un séjour alliant confort, design et emplacement privilégié, parfait pour une pause en amoureux ou une virée montréalaise.


À noter :

  • Certificat valide jusqu’au 21 janvier 2027
  • Taxes applicables au moment de la réservation
  • Non remboursable et non échangeable contre de l’argent
  • Exclut les périodes suivantes : Grand Prix, Osheaga, Noël et Jour de l’An
  • Réservation requise auprès du service des ventes de l’hôtel (les coordonnées seront indiquées sur le certificat)

Pour en savoir plus : https://www.humanitihotel.com/fr/

Carte-cadeau Très chic - 250 $ item
175 $

Enchère de départ

Vivez l'expérience Très chic!


Une carte-cadeau de 250 $ à utiliser chez Très chic, une référence mode sur la Rive-Nord de Montréal!


À noter :

  • Valide uniquement en boutique au 1638, boulevard de l’Avenir, Laval, QC H7S 2N4
  • Non applicable aux achats en ligne
  • Aucune valeur monétaire
  • Non échangeable contre de l’argent
  • Valide jusqu'au 31 août 2026

Pour en savoir plus : https://tcstyling.com/

Carte-cadeau Collection 1640 - 250 $ item
175 $

Enchère de départ

Vivez l'expérience Collection 1640!


Une carte-cadeau de 250 $ à utiliser à la nouvelle boutique Collection 1640, une boutique de mode reconnue pour ses pièces élégantes, féminines et intemporelles, soigneusement sélectionnées pour une clientèle à la recherche de raffinement et de style.


À noter :

  • Valide uniquement en boutique au 1640, boulevard de l’Avenir, Laval, QC H7S 2N4
  • Non applicable aux achats en ligne
  • Aucune valeur monétaire
  • Non échangeable contre de l’argent
  • Valide jusqu'au 31 août 2026

Pour en savoir plus : https://collection1640.com/

Mont-Tremblant | Marriott Residence Inn - 300 à 500 $ item
250 $

Enchère de départ

Séjour à Mont-Tremblant | Marriott Residence Inn


Offrez-vous une escapade à Mont-Tremblant grâce à ce certificat valide pour une nuit dans une suite à une chambre pour 2 personnes au Marriott Residence Inn Mont-Tremblant.


Le séjour inclut :

  • L’hébergement en suite
  • Le petit déjeuner buffet
  • Le stationnement intérieur de l’hôtel

Idéal pour une pause en amoureux ou une escapade nature, ce séjour est valide selon les disponibilités, à l’exception de certaines périodes précisées sur le certificat.


Valeur approximative : entre 350 $ et 700 $, selon les dates choisies.


Important :

  • Valide selon les disponibilités jusqu’au 20 février 2027 à l’exception des restrictions suivantes : le temps des fêtes, les périodes des relâches scolaires du Québec, du Canada et des États-Unis, l’évènement Ironman, le festival du blues, le weekend de la coupe du monde de ski, le 24h Tremblant et les weekends avec un jour férié au Québec et au Canada

Une belle occasion de se faire plaisir… ou d’offrir un cadeau mémorable!

Carte-cadeau Audvik - 500 $ item
350 $

Enchère de départ

Offrez-vous (ou offrez) un manteau Audvik, une marque québécoise reconnue pour la qualité, la durabilité et le design de ses vêtements d’extérieur.


Cette carte-cadeau de 500 $ est valide en ligne seulement, sur le site officiel d’Audvik, et vous permettra de choisir parmi une sélection de manteaux fièrement conçus et fabriqués à 100 % au Québec.


Pour en savoir plus : www.audvik.com


Un prix idéal pour affronter l’hiver avec style… tout en encourageant une entreprise locale!

Panier gourmand Favuzzi – 250 $ item
150 $

Enchère de départ

Une sélection de produits gourmands d'une valeur de 250 $.

Découvrez la vraie Italie à travers une sélection de produits Favuzzi inspirés du savoir-faire artisanal et du respect du goût!

Huiles d’olive, sauces et ingrédients d’exception se réunissent pour célébrer le plaisir de bien manger et de partager.

Derrière chaque produit se cachent une histoire, une culture et des artisans passionnés.

Un panier généreux, parfait pour les amoureux de la bonne table!

Pour en savoir plus : https://www.favuzzi.com/


⛳️ Quatuor de golf au Club de golf Summerlea - 650 $ item
450 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience de golf mémorable sur l’un des plus beaux parcours de la région, au prestigieux Club de golf Summerlea.

Cette carte-cadeau donne droit à un quatuor sur le parcours Cascades, incluant l’usage de la voiturette électrique, pour la saison 2026.


Conditions :

  • Valide du lundi au jeudi
  • Réservation requise à l’avance
  • Saison 2026
  • Expiration octobre 2026

En savoir plus : https://www.summerlea.com/

Ce prix est offert par Bourassa Boyer, une société de comptables professionnels agréés offrant divers services multidisciplinaires. https://bourassaboyer.com/

Coaching exécutif avec Cléo Maheux - 15 000 $ item
7 500 $

Enchère de départ

Coaching exécutif Hypercroissance avec Cléo Maheux

Offrez-vous un espace stratégique puissant pour réfléchir, aligner et accélérer votre croissance, avec une approche profondément humaine.


Choisissez l’une des trois expériences stratégiques suivantes :

Option 1 — Coaching exécutif 1:1 (12 mois)
Président.e + Cléo Maheux
Un accompagnement stratégique personnalisé pour prendre du recul, clarifier vos priorités et poser les bonnes questions au bon moment.

  • 1 rencontre Zoom de 60 minutes par mois
  • Engagement de 12 mois
  • Espace confidentiel de réflexion stratégique
  • Alignement leadership, croissance et impact

Idéal pour un.e dirigeant.e qui souhaite réfléchir autrement, décider avec plus de clarté et propulser son entreprise afin de maximiser son plein potentiel.

Option 2 — Journée de planification stratégique
Président.e + Équipe de direction + Cléo
Une journée immersive pour réaligner votre équipe autour d’une vision claire et d’un plan d’action concret.
Ensemble, nous travaillerons sur :

  • La mise à jour de votre ADN et de vos différenciateurs
  • La clarification de vos objectifs de croissance
  • La définition de vos mesures de succès
  • L’optimisation de votre rythme d’exécution

Une expérience mobilisatrice qui renforce l’intelligence collective et l’alignement stratégique.

Option 3 — Bootcamp Hypercroissance (Automne 2026)
Président.e + Équipe de direction (jusqu’à 6 personnes)
Programme virtuel – 4 demi-journées sur Zoom
Chaque semaine, nous abordons une des 4 décisions critiques à la croissance :

  1. Attirer et fidéliser les meilleurs talents
  2. Développer une stratégie unique et différenciante
  3. Assurer une exécution rigoureuse et disciplinée
  4. Générer les liquidités nécessaires pour soutenir la croissance

Un programme structurant, concret et transformateur pour passer à un autre niveau de performance, sans sacrifier l’humain.

Une opportunité unique d’investir dans la croissance saine et durable de votre organisation.

Pour en savoir plus :
https://www.hypercroissance.com/

Stylisme personnalisé par Les Effrontés - 650 $ item
400 $

Enchère de départ

Forfait "Ma penderie en 2 temps" avec Julie Langlais offert par Les Effrontés

Ce forfait est conçu pour transformer votre quotidien en simplifiant vos matins!

Cette carte-cadeau d'une valeur de 650 $ donne droit à un accompagnement de stylisme personnalisé comprenant :

  • Consultation à domicile : Une séance complète pour analyser votre garde-robe actuelle, définir votre
    style signature, prendre vos mesures et établir vos objectifs.
  • Séance de stylisme : Votre styliste sélectionne et coordonne jusqu’à 12 vêtements stratégiques pour
    une sphère de votre vie (travail, loisirs ou événements).

À noter :

  • Pour femmes seulement.
  • Des frais de transport peuvent s’appliquer pour les services à domicile hors Montréal, selon la distance
  • Sur rendez-vous seulement

Pour en savoir plus : https://leseffrontes.com/


Lunettes de soleil Maui Jim offertes par OptoPlus - 379 $ item
250 $

Enchère de départ

Offrez-vous une paire de lunettes de soleil Maui Jim (modèle Cliff House) alliant élégance, confort et performance visuelle.

Un accessoire iconique, à la fois chic et fonctionnel, parfait pour protéger vos yeux avec style.


À noter :

  • Monture aviateur pour femme, en titane
  • Verres brun ambré polarisés, reconnus pour leur qualité optique exceptionnelle
  • Il est possible d’y intégrer une prescription optique, selon vos besoins (optionnel).

Pour en savoir plus : https://www.optoplus.com/fr/


Produits d'exception de Zorah Biocosmétiques - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

Routine hydratante anti-âge et gamme REVOLUTION, le grand cru des soins dermato 2025.


Cette expérience de soins complète comprend :

  • Un gel nettoyant à l’argent pur
  • Un hydrasérum aux cellules souches, conçu pour aider à réparer les cellules endommagées
  • La crème REVOLUTION de jour et de nuit
  • Un masque crème à l’argent pur
  • Une pochette de formats voyage

Une routine hautement performante, alliant science et luxe, pour une peau visiblement hydratée, revitalisée et éclatante.

Pour en savoir plus : https://zorah.ca/

Carte-cadeau chez Plomberie Mascouche - 2 500 $ item
1 750 $

Enchère de départ

Investissez dans votre "chez vous"!


Un projet de rénovation en tête? Une salle de bain à moderniser, une cuisine à repenser ou un problème de plomberie à régler avec des experts de confiance?


Ce lot vous donne accès à 2 500 $ à utiliser chez Plomberie Mascouche, une référence reconnue pour la qualité de ses produits, son expertise et son accompagnement personnalisé.

Robinetterie haut de gamme, douches, bains, accessoires ou services spécialisés, tout est réuni pour transformer un espace clé de votre maison, selon vos besoins et votre style.


Que ce soit pour un projet planifié ou une amélioration imprévue, ce montant devient un véritable levier pour investir intelligemment dans votre confort et la valeur de votre propriété.

À noter :

  • Le crédit est valide en ligne ou en magasin.

Un lot concret, utile et durable, qui fait une vraie différence… autant pour votre maison que pour la cause!

Pour en savoir plus : https://www.plomberiemascouche.ca/

Sac cadeau – Routine capillaire complète Moringa - 247 $ item
125 $

Enchère de départ

Offrez-vous une routine de soins capillaires complète, naturelle et locale grâce à ce sac cadeau réunissant les essentiels de la gamme Moringa, une ligne québécoise, formulée à partir d’ingrédients 100 % naturels, reconnue pour ses propriétés fortifiantes, nourrissantes et revitalisantes.

Riche en extraits de moringa, cette gamme aide à soutenir la santé du cuir chevelu, à renforcer la fibre capillaire et à redonner douceur, souplesse et vitalité aux cheveux, jour après jour. Une routine idéale pour celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leurs cheveux de façon consciente, efficace et respectueuse.

Ces produits sont recommandés par Janie Claude Lauzon, trichologue certifiée de l’International Association of Trichologists (IAT).

Ce sac cadeau comprend 5 produits de la gamme Moringa :

  • Shampoing fortifiant Moringa – 473 ml
  • Revitalisant nourrissant Moringa – 473 ml
  • Masque capillaire Moringa – 237 ml
  • Crème nourrissante sans rinçage Moringa – 237 ml
  • Gel douche Moringa – 473 ml

À noter :

  • Prix non monnayable et non remboursable.

Pour en savoir plus https://santeducheveu.com/

Consultation en trichologie – 189 $ item
100 $

Enchère de départ

Prenez soin de votre santé capillaire grâce à une consultation complète en trichologie offerte par la Clinique Centre Santé du Cheveu de Rosemère.

Ce lot permet de bénéficier d’une évaluation personnalisée réalisée par des professionnels spécialisés, dans un environnement clinique reconnu.

Le forfait inclut :

  • Analyse du cuir chevelu à l’aide d’une micro-caméra
  • Évaluation du pH du cuir chevelu
  • Recommandations adaptées selon l’analyse effectuée

À noter :

  • Valide à la Clinique Centre Santé du Cheveu de Rosemère
  • Certificat valide pour une personne
  • Utilisable en tout temps, selon les disponibilités
  • Les soins, traitements ou produits recommandés à la suite de la consultation sont en supplément et non inclus
  • Non monnayable, non transférable et non remboursable

Pour en savoir plus : https://santeducheveu.com/


Diffuseur de fragrance haut de gamme Flair - 349,95 $ item
150 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience olfactive digne des plus grands hôtels avec un diffuseur de parfum à air froid de luxe accompagné de sa fragrance signature.


Chaque ensemble comprend un diffuseur sans fil en finition or, au design élégant et contemporain, ainsi qu’un parfum “Must” de 60 ml, une fragrance raffinée inspirée de l’ambiance iconique du Four Seasons Hotel.


Conçus pour diffuser les parfums de façon homogène et subtile, ces diffuseurs transforment instantanément un espace en créant une atmosphère sophistiquée, chaleureuse et enveloppante, sans chaleur ni résidus.


Un lot exceptionnel, idéal pour rehausser un environnement résidentiel ou professionnel, ou pour partager une expérience sensorielle unique.


Pour en savoir plus : https://flairdiffusers.com/fr/products/diffuseur-de-parfum-tour-sans-fil-or

3 séances de coaching exécutif individuel - 450 $ item
300 $

Enchère de départ

Ce lot donne accès à une expérience de coaching exécutif individuel, conçue pour celles et ceux qui souhaitent prendre du recul pour avancer avec plus de clarté, de cohérence et d’impact.


Phédia Gottot vous accompagne dans ces moments charnières, là où il faut à la fois de la profondeur humaine et de la lucidité stratégique pour avancer autrement et durablement.

Vos valeurs personnelles sont le moteur qui donne énergie, sens et cohérence à votre parcours professionnel. Notre coaching vous aide à reconnecter aspirations individuelles, posture professionnelle et intention organisationnelle, afin de donner du sens à vos actions et de prendre des décisions éclairées.

Grâce à une approche intégrale, nous soutenons des transformations profondes, humaines et alignées, au service des personnes autant que des résultats.


Un lot précieux pour toute personne qui souhaite évoluer avec lucidité, intention et impact.


Conditions d’utilisation

  • Coaching individuel.
  • En personne ou en virtuel selon le choix de la personne.
  • 3 séances de 1 heure chacune.
  • Frais et temps de déplacement en sus lorsque pertinent.
  • Valide jusqu’au 1er mars 2027.
  • Toute séance annulée à moins de 24 heures ne pourra être reportée.

Pour en savoir plus : https://kainosconseil.com/

Coffret Bollinger incluant deux verres - 200 $ item
110 $

Enchère de départ

Les amateurs de champagne seront comblés avec ce coffret raffiné comprenant deux verres signés Bollinger, emblématiques d’un art de vivre à la française et d’un savoir-faire reconnu à travers le monde.


Parfaits pour sublimer la dégustation d’un grand champagne, ces verres allient élégance, finesse et expérience sensorielle optimale.


Un incontournable pour les grandes occasions ou pour enrichir une collection de verrerie haut de gamme.


Ce prix comprend :

1 coffret de deux verres Bollinger
1 bouteille de champagne Bollinger.


Prix généreusement offert par Oeno : https://www.oeno.ca/

Séance privée de bain sonore au Sonotarium - 350 $ item
175 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience de bien-être profondément immersive au Sonotarium, un espace dédié à la sonothérapie, aux bains sonores et aux expériences vibratoires conscientes.


Dans une atmosphère intime et enveloppante, cette séance privée propose un bain sonore guidé de 60 minutes, alliant le chant et une sélection d’instruments du monde choisis pour leurs effets apaisants et harmonisants. Véritable massage vibratoire, l’expérience agit en douceur sur le système nerveux, favorise le ralentissement de l’activité mentale et invite au lâcher-prise.


L’expérience comprend :

  • Un moment d’accueil avec tisane
  • Un voyage sonore immersif de 60 minutes
  • Un cercle de partage pour intégrer l’expérience

Selon vos envies, la séance peut être personnalisée : cérémonie de cacao, connexion par la voix ou intention spécifique.


Une occasion idéale de célébrer un moment marquant ou de s’offrir, ensemble, un temps de reconnexion consciente et apaisante.


À noter :

  • Séance privée pour un groupe de 4 à 8 personnes
  • Sur rendez-vous, selon les disponibilités
  • Le sonotarium est situé à Montréal sur la rue Clark.

Pour en savoir plus : https://www.sonotarium.com/

1 nuitée au Courtyard Montréal Laval 325 $ item
150 $

Enchère de départ

Une nuitée pour deux personnes au Courtyard Montréal Laval


Offrez-vous une escapade tout en confort au Courtyard Montréal Laval, un hôtel moderne et accueillant idéalement situé à proximité de la Place Bell.


Ce certificat-cadeau inclut une nuitée pour deux personnes en chambre standard, avec stationnement inclus, parfait pour une pause détente, une soirée spectacle ou un court séjour dans la région de Laval.


Que ce soit pour décrocher du quotidien ou prolonger une sortie spéciale, cette nuitée vous promet un moment agréable dans un environnement soigné et contemporain.


À noter :

  • Une nuitée pour deux personnes en chambre standard
  • Stationnement inclus
  • Valide jusqu’au 31 janvier 2027
  • Réservation à l’avance requise, selon la disponibilité de l’hôtel
  • Certaines périodes peuvent être exclues en 2026
  • Le certificat n’est pas monnayable

Pour en savoir plus : https://www.marriott.com/

Vol d'hélicoptère et expérience sur mesure 🚁 - 5 000$ item
1 000 $

Enchère de départ

Vol d’Hélicoptère sur mesure – Offrez‑vous l’exceptionnel! 🚁


Groupe GEYSER vous invite à vivre une expérience aérienne exclusive!


Choisissez votre destination et profitez d’un dîner inclus dans un établissement de qualité.


Grâce à une autonomie de vol de deux heures, votre trajet est personnalisé en concertation avec le pilote, selon vos préférences.


Sacacomie • Lac-à-l’Eau-Claire • Montebello • Domaine Gélinas • Auberge du Lac Taureau • Auberge West Brome • Casino de Gatineau* (*si héliport disponible) • Ou toute autre destination accueillant les hélicoptères.


À noter :

  • Vol privé jusqu’à 120 minutes
  • Dîner inclus dans l’établissement choisi
  • Expérience personnalisée et flexible
  • Départ : Passeport Hélico Mascouche
  • Capacité : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
  • Date à confirmer, selon les disponibilités et les conditions météorologiques.

Prix offert par Groupe GEYSER : https://www.groupegeyser.com/

3 mois de service en développement des affaires – 15 000 $ item
7 500 $

Enchère de départ

Accélérez la croissance de votre entreprise grâce à un accompagnement stratégique en vente et développement d’affaires offert par l’équipe de SPAK pendant trois mois.


Ce forfait s’adresse aux organisations qui souhaitent structurer, optimiser ou propulser leurs efforts de vente en s’appuyant sur une expertise concrète, orientée vers les résultats.


Forfait de 3 mois d’expertise en vente et développement d’affaires, comprenant :

  • Analyse de votre stratégie de vente actuelle
  • Discussions stratégiques ciblées sur les besoins de l’entreprise en matière de ventes et de croissance
  • Accompagnement actif par l’équipe de SPAK sur une période de trois mois

Pendant cette période, une ressource spécialisée en vente travaillera directement avec votre organisation afin de soutenir votre développement, notamment par :

  • la prospection de marchés ciblés
  • le suivi d’opportunités d’affaires
  • le développement de nouvelles pistes commerciales
  • l’optimisation et l’automatisation de processus de vente

L’équipe de SPAK mettra son expertise au service de votre entreprise afin de soutenir une croissance structurée et durable.


À noter :

  • Le forfait est valide pour une entreprise et doit être utilisé dans un délai à convenir avec SPAK.
  • Les modalités exactes de l’accompagnement (rythme, canaux, livrables) seront définies conjointement lors d’une rencontre de démarrage.
  • Le forfait ne peut être échangé contre de l’argent ni remboursé.
  • Le prix est non transférable et doit être utilisé par l’entreprise bénéficiaire.
  • Toute demande additionnelle hors du cadre du forfait pourra faire l’objet d’une entente distincte.

Pour en savoir plus : https://www.spak.biz/fr


Conférence en entreprise - 5 000 $ item
3 500 $

Enchère de départ

Conférence inspirante de 60 minutes en entreprise avec Sophie Reis représentée par l'agence adn conférenciers.


Valeur minimale de 5 000 $ selon le nombre de participants


Le pouvoir d'agir : transformer l'adversité occasion

Cette conférence puissante explore comment transformer les défis - personnels ou professionnels - en occasions de croissance et d'impact.

À travers son parcours marqué par une épreuve aussi inattendue que formatrice qu'est un cancer du sein à l'âge de 38 ans, Sophie Reis illustre comment cultiver notre pouvoir d'agir, même dans l'incertitude. Comme elle le rappelle : "On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut toujours choisir l'attitude avec laquelle on y répond."

Les participants seront amenés à : 

  • Développer une posture proactive face aux défis
  • Réfléchir sur leur propre levier d'action
  • Intégrer des pratiques concrètes pour renforcer le bien-être, la résilience collective et la mobilisation
  • Transformer l'adversité en accélérateur durable ​

Format offert en virtuel ou en présentiel dans la région de Montréal.

Biographie complète sur le site de adn conférenciers : https://www.adn-conferenciers.com/conferenciers-sophie-reis


Date à convenir sous réserve de disponibilités.


Des frais de transport, de déplacement et d’hébergement s’ajoutent aux frais de l’acheteur si la conférence a lieu à l’extérieur de Montréal.

Livre de collection Gaia – Guy Laliberté - 150 $ item
80 $

Enchère de départ

Un ouvrage de collection à tirage limité - non trouvable en librairie

Plongez dans l’univers de Gaia, un ouvrage signé Guy Laliberté qui propose une réflexion sensible et engagée sur notre rapport à la planète, à l’humanité et aux grands équilibres du vivant.

À travers ce livre, l’auteur invite à ralentir, à observer et à repenser notre façon d’habiter le monde.


Un prix inspirant pour les amateurs de lecture, les esprits curieux et toutes les personnes sensibles aux enjeux humains et environnementaux.

À noter : la valeur marchande initiale de cet ouvrage était de 129,95 $. N’étant désormais plus offert à la vente, ce livre devient un item rare et unique, d’autant plus précieux pour les collectionneurs et les amateurs d’objets d’exception.


Pour en savoir plus :

https://www.leslibraires.ca/livres/gaia-guy-laliberte-9782759405343.html?srsltid=AfmBOopIHHl_OKM86CWu9d-4vk1nbdD7wWbwckywURit7cLQVSlMQ1Tt


Prix généreusement offert par Dentons :
https://www.dentons.com/fr-ca/global-presence/canada

Œuvre originale - Paul Béliveau - 13 500 $ item
8 000 $

Enchère de départ

Découvrez une œuvre exceptionnelle du peintre renommé Paul Béliveau, figure majeure de l’art contemporain québécois.

Cette pièce unique, intitulée Vanitas 22.12.09 (2022), est une œuvre originale acrylique sur toile, au format 36 x 36 pouces, assortie de son encadrement professionnel.

Une occasion rare d’acquérir une création exclusive, alliant profondeur artistique et signature distinctive, parfaite pour enrichir une collection d’art ou magnifier un espace résidentiel ou corporatif.


Livraison du prix

Remise en main propre par l'artiste à une date convenue à partir de la fin février 2026.

Pour en savoir plus : https://www.paulbeliveau.com/

Formation Afi U - Les essentiels du coaching - 595 $ item
325 $

Enchère de départ

Formation Afi U - Les essentiels du coaching

Offrez-vous une journée immersive pour découvrir les fondements du coaching professionnel et en expérimenter concrètement les leviers. Venez découvrir le coaching et même y goûter…


Vous pratiquez un métier qui demande une qualité d’accompagnement : gestionnaire-leader, coordonnateur, chef d’équipe, conseiller. Vous entendez parler de coaching à tout vent…et vous êtes curieux de connaître les réels leviers et enjeux sous-jacents à cette posture?

Venez participer à cette journée découverte sur le coaching en expérimentant concrètement l’approche globale et stratégique d’International Mozaik.

Vous repartirez avec une compréhension éclairée de ce que cela signifie d’agir en coach et vous aurez un outil immédiatement transférable dans votre environnement professionnel, afin de vous aider à créer des alliances durables.


À noter :

  • Formation en présentiel dans les bureaux d’Afi U., à Montréal
  • Date : 19 mars 2026
  • Horaire : 8 h 30 à 16 h 30

Pour en savoir plus : https://www.afiexpertise.com/

2 billets - Canadiens de Montréal - Samedi 21 mars - 500 $ item
300 $

Enchère de départ

2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Samedi 21 mars 2026 contre les New York Islanders.


Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux New York Islanders.


Une occasion idéale de partager un moment mémorable, de ressentir l’énergie unique de la foule et d’être au cœur de l’action, là où chaque présence sur la glace compte.


Détails des billets

  • Section 108, rangée BB : sièges 9 et 10
  • Match à 19 h.
  • Les billets sont non monnayables, non échangeables et doivent obligatoirement être utilisés à la date prévue, soit le 21 mars 2026.

Prix offert gracieusement par Miller Thomson

