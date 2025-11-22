Encan Sous Zéro au profit de la Fondation Garde tes cheveux

Organisé par
Enchère de départ
Offrez-vous un moment suspendu sur le fleuve avec le prestigieux Forfait Dérive du réputé spa Bota Bota.
Valeur : 460 $
Ce forfait pour deux personnes comprend l’accès complet au circuit thermal, ainsi qu’un massage ou un soin de 60 minutes, au choix, en tout temps.
Profitez d’une expérience immersive unique où le calme, la chaleur et le mouvement de l’eau se rencontrent pour créer un profond sentiment de détente. Entre les bains chauds, les chutes froides et les espaces de repos offrant une vue imprenable sur Montréal, chaque instant invite à la déconnexion et au bien-être.
Une expérience sensorielle rare, parfaite pour s’évader, se recentrer et dériver loin du quotidien.
Inclus
Accès au circuit thermal
Massage ou soin de 60 minutes
Pour deux personnes
Valide en tout temps
Carte-cadeau valide jusqu’au 19 février 2027
Enchère de départ
Forfait bien-être : Soin capillaire et facial de 90 minutes - Lot 1
Valeur : 225 $
Offrez ou offrez-vous une expérience de détente complète grâce à ce soin de 90 minutes combinant expertise capillaire et beauté holistique.
Ce forfait comprend :
Une parenthèse de bien-être totale, pensée pour apaiser le corps, clarifier l’esprit et raviver l’éclat naturel des cheveux et de la peau.
Le Kea Spa se situe à Laval. Infos : https://keaheadspa.com/
Enchère de départ
2 accès en tout temps pour un parcours thermal
Offrez-vous une pause profondément apaisante grâce à ce forfait donnant accès au réputé parcours thermal du Scandinave Spa Vieux-Montréal, sans réservation. Une expérience de détente nordique complète incluant :
Pour profiter pleinement de votre moment de calme, privilégiez une visite en semaine afin d’éviter les périodes d’affluence.
À prévoir pour votre expérience :
Plongez dans une véritable parenthèse de (re)connexion : loin des écrans, enveloppé·e de silence et de chaleur.
Validité :
Lieu : Scandinave Spa Vieux-Montréal
Infos : https://www.scandinave.com/vieux-montreal/fr/parcours-thermal
Enchère de départ
2 paires de billets – Spectacle Quichotte au TNM
Spectacle présenté en mai et juin 2026
Offrez-vous une soirée culturelle mémorable au Théâtre du Nouveau Monde grâce à cette contribution exclusive : deux paires de billets en catégorie rouge pour assister à Quichotte, une adaptation libre et actuelle du classique de Miguel de Cervantes, signée Rébecca Déraspe et Frédéric Bélanger, qui en assure également la mise en scène.
Ce lot donne accès à l’une des représentations du samedi soir prévues en mai et juin 2026, selon la disponibilité des sièges.
Détails du prix :
Une expérience culturelle incontournable, au cœur de l’un des théâtres les plus emblématiques du Québec.
Enchère de départ
Duo de valises Lambert – Collection Silver
Voyagez avec style grâce à ce duo de valises Lambert, pensées pour allier élégance, fonctionnalité et durabilité.
La Berlin, au format cabine, vous accompagne dans vos déplacements rapides avec une agilité remarquable.
La Milan, au format enregistrement, offre un espace généreux pour les séjours plus longs.
Ensemble, elles composent un ensemble parfaitement coordonné, prêt à suivre tous vos départs.
Inclus
Livraison
L’expédition sera assurée directement par l'équipe de Lambert.
Enchère de départ
Expérience thermale chez RECESS - carte-cadeau de 260 $
Offrez une pause bien être au cœur de Griffintown avec une carte cadeau pour RECESS, une station thermale sociale qui combine sauna, bain froid et espace lounge dans une ambiance moderne et conviviale.
Une expérience unique et profondément rechargeante, idéale pour décrocher, se recentrer et refaire le plein d’énergie.
À propos :
Pour en savoir plus :
Enchère de départ
Carte-cadeau Oberson de 500 $ – Pour un équipement sportif à votre mesure
Offrez-vous le meilleur de l’équipement et des vêtements de sport grâce à une carte-cadeau Oberson. Que ce soit pour le ski, le vélo, la course, les activités de plein air ou les indispensables de la saison, Oberson propose une sélection complète de marques reconnues et de conseils d’experts.
Cette carte-cadeau de 500 $ vous permet de magasiner en magasin ou en ligne, pour trouver exactement ce qu’il vous faut afin de vivre vos passions avec style, confort et performance.
À noter:
Pour en savoir plus : https://oberson.com/
Enchère de départ
2 billets pour le match des Canadiens de Montréal du samedi 14 mars 2026, face aux Sharks de San José.
Vivez l’ambiance électrisante du Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux Columbus Blue Jackets.
Une occasion idéale de profiter d’un moment privilégié, de ressentir l’énergie de la foule et d’être au cœur de l’action de la LNH.
À noter :
Prix offert par le cabinet d’avocats Gasco Goodhue St-Germain.
Enchère de départ
2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Samedi 21 mars 2026 contre les New York Islanders.
Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux New York Islanders.
Une occasion idéale de partager un moment mémorable, de ressentir l’énergie unique de la foule et d’être au cœur de l’action, là où chaque présence sur la glace compte.
Détails des billets
Prix offert gracieusement par Davies.
Enchère de départ
Prix offert gracieusement par Lavery
Enchère de départ
Prix offert gracieusement par Osler.
Enchère de départ
2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Dimanche 15 mars 2026 contre les Ducks d’Anaheim
Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à une paire de billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux Ducks d’Anaheim.
Une occasion parfaite de partager une soirée électrisante, de vibrer au rythme de la foule et de profiter de l’atmosphère unique du Centre Bell, là où chaque jeu fait monter l’adrénaline.
Détails des billets
Prix offert gracieusement par Me Pierre Grenier de Dentons. https://www.dentons.com/fr-ca/global-presence/canada
Enchère de départ
Offrez-vous la liberté de planifier votre prochaine escapade grâce à un certificat cadeau voyage d’une valeur de 1 500 $, applicable sur la vaste gamme de produits et services de voyage offerts par Groupe Voyage Montréal et ses divisions.
Que ce soit pour un séjour, un forfait, une croisière ou des services de planification, ce certificat vous permet de concrétiser un projet de voyage selon vos envies, avec l’accompagnement de professionnels du voyage.
Conditions d’utilisation :
Pour en savoir plus : https://www.groupevoyagemontreal.com/
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience café exceptionnelle avec la toute nouvelle cafetière Keurig® K-Crema, conçue pour couronner vos cafés préférés d’une délicieuse couche de créma.
Grâce à sa technologie PressionInfusion, elle crée de minuscules bulles qui donnent au café une texture onctueuse et un goût riche digne des meilleurs espressos.
Ce que permet la K-Crema
Enchère de départ
Une expérience photo professionnelle corporative individuelle d’une durée de 1 heure, incluant la mise en beauté complète avec coiffure et maquillage réalisés par des experts.
La séance comprend deux photos numériques retouchées, libres de droits d’utilisation, pour un résultat à la hauteur des plus hauts standards.
Cette expérience en studio privé est conçue pour vous offrir un moment privilégié dans un environnement chaleureux permettant de capturer des images authentiques qui vous mettront en valeur. Pour en savoir plus : https://www.soniadaviaultphoto.com/
Enchère de départ
Service de design d’intérieur – Transformation complète d’une chambre à coucher.
Offrez-vous une chambre à coucher à votre image grâce à un service complet de design d'intérieur personnalisé.
Depuis 2009, LT intérieurs accompagne ses clients dans la création d'espaces uniques, harmonieux et raffinés, alliant confort et esthétique.
Ce lot inclut:
Parce que votre chambre mérite d'être aussi paisible que belle.
À noter :
Pour en savoir plus sur LT intérieurs : https://www.ltinterieurs.com/
Enchère de départ
Cure de jus de La Station Organique
Offrez à votre corps une pause revitalisante grâce à une cure de jus frais et pressés à froid signée La Station organique.
Une façon douce de revenir à l’essentiel en privilégiant des ingrédients naturels riches en nutriments.
Une expérience bien-être idéale pour se recentrer et recharger son énergie
Cette cure propose une sélection de 18 jus conçus pour soutenir le bien-être général, en mettant de l’avant des ingrédients aux propriétés reconnues pour leur richesse nutritive.
En remplaçant temporairement l’alimentation solide par des jus frais, vous permettez à votre organisme de se concentrer sur l’essentiel : le repos, l’hydratation et l’apport en vitamines, minéraux et enzymes provenant d’aliments frais.
Ce que le lot comprend :
À noter :
Pour en savoir plus :
https://boutique.lastationorganique.com/collections/tous-les-produits/products/la-populaire-cure-de-3-jours
Enchère de départ
Carte-cadeau de 250 $ au Ferreira Café
Offrez vous une expérience gastronomique reconnue au cœur du centre ville de Montréal avec une carte-cadeau de 250 $ au Ferreira Café.
Depuis plus de 30 ans, le Ferreira Café célèbre la richesse et la noblesse de la cuisine portugaise dans un cadre à la fois raffiné, chaleureux et convivial. Une adresse emblématique où se rencontrent découverte, partage et savoir faire.
Idéal pour un dîner d’affaires, une soirée entre amis ou un moment à deux, ce lieu incontournable propose une expérience culinaire authentique qui met à l’honneur le Portugal d’aujourd’hui.
À noter :
Enchère de départ
Carte-cadeau au Mëdz Salon
Offrez une expérience beauté personnalisée avec une carte-cadeau Mëdz Salon d’une valeur de 250 $, applicable sur l’ensemble des services de coiffure professionnels.
Une occasion idéale de découvrir l’expertise de l’équipe, la qualité des soins et l’ambiance chaleureuse qui font la renommée du salon.
À noter :
Pour en savoir plus :
https://medzsalon.ca/
Enchère de départ
Ensemble bien-être et ouverture de dossier – Centre chiropratique Les Portes du Fontainebleau
Offrez-vous un moment de mieux-être complet grâce à cet ensemble réunissant des produits thérapeutiques de qualité et une ouverture de dossier au Centre chiropratique Les Portes du Fontainebleau.
Une combinaison idéale pour apaiser les tensions, soutenir la récupération et amorcer un parcours de soins personnalisés.
Ce que comprends le lot :
Conditions d'utilisation
Pour en savoir plus :
https://www.chirofontainebleau.com/
Enchère de départ
Programme signature Énergie et clarté - NRgeïa Espace Vitalité
Offrez vous une expérience de bien être complète avec le programme signature Énergie et clarté de NRgeïa Espace Vitalité, conçu pour retrouver équilibre, vitalité et clarté au quotidien, une valeur de 500 $.
Ce programme inclut
Une approche globale et personnalisée qui allie accompagnement, écoute et soins corporels pour soutenir l’énergie et l’harmonie intérieure.
À noter :
Plus d’informations :
Enchère de départ
Session portrait professionnelle avec le photographe David Himbert
Offrez vous une expérience photographique haut de gamme avec David Himbert, photographe international (représenté à Paris par le studio Hans Lucas et à New York par l’agence Polaris) reconnu pour ses portraits authentiques, élégants et intemporels.
Son approche humaine et maîtrisée met en valeur la personnalité, la présence et la confiance de ses sujets, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel.
Le prix inclut une session portrait en studio d’environ 1 h 30, dans une atmosphère à la fois structurée et détendue, permettant d’obtenir des images naturelles et puissantes.
Cinq photos soigneusement sélectionnées seront retouchées en haute définition, prêtes à être utilisées pour vos communications professionnelles, votre site web ou vos réseaux sociaux.
Un investissement durable dans votre image, réalisé par un photographe dont le regard et la signature sont largement reconnus.
À noter :
Pour en savoir plus :
https://www.davidhimbert.com/
Enchère de départ
Ensemble découverte Urbanithé
Un ensemble complet pour découvrir l’univers d’Urbanithé, réunissant des incontournables pour les amateurs de thés, infusions et matcha.
Idéal pour savourer des moments de bien-être, de détente et d’énergie, à la maison comme en déplacement.
L’ensemble comprend :
Pour en savoir plus : https://urbanithe.com/
Enchère de départ
Prenez une pause pour vous | Sommet de la santé intégrative – Une initiative de Humain 360
Au Spa Eastman | 11 au 14 mai 2026
Offrez-vous une expérience unique dédiée à votre bien-être et à votre pratique professionnelle avec une entrée gratuite au Sommet de la santé intégrative, une initiative de Humain 360, qui se tiendra du 11 au 14 mai 2026 dans le cadre exceptionnel du Spa Eastman, l’un des lieux les plus inspirants au Canada pour le mieux-être. Valeur de plus de 1 500 $
Ce sommet est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à nourrir autant votre équilibre personnel que votre pratique professionnelle. Cette année, la thématique place la santé du soignant au cœur du soin, parce que prendre soin de vous, c’est aussi prendre soin de vos patients.
Guidées par les données probantes, les conférences et ateliers abordent des approches concrètes et scientifiquement validées pour :
Dans un environnement ressourçant, vous aurez l’occasion d’entendre des experts passionnés, d’échanger avec des professionnel·le·s de la santé de différentes disciplines et de repartir avec des outils pratiques, des pistes nouvelles et une énergie renouvelée.
Thèmes des conférences
Marche et jogging en sentier
Entraînement par intervalles
Yoga et étirements
Renforcement musculaire
Et plus encore à venir
Une occasion exceptionnelle de prendre soin de vous, d’approfondir votre pratique et de vivre une expérience transformatrice dans un cadre d’exception.
À noter :
Pour en savoir plus :
https://www.spa-eastman.com/sejours/retraites/sommet-de-la-sante-integrative-la-sante-du-soignant-au-coeur-du-soin/
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade urbaine au cœur du centre-ville de Montréal grâce à cette carte-cadeau valable pour une nuitée à l’hôtel Humaniti.
Ce prix comprend :
Un séjour alliant confort, design et emplacement privilégié, parfait pour une pause en amoureux ou une virée montréalaise.
À noter :
Pour en savoir plus : https://www.humanitihotel.com/fr/
Enchère de départ
Vivez l'expérience Très chic!
Une carte-cadeau de 250 $ à utiliser chez Très chic, une référence mode sur la Rive-Nord de Montréal!
À noter :
Pour en savoir plus : https://tcstyling.com/
Enchère de départ
Vivez l'expérience Collection 1640!
Une carte-cadeau de 250 $ à utiliser à la nouvelle boutique Collection 1640, une boutique de mode reconnue pour ses pièces élégantes, féminines et intemporelles, soigneusement sélectionnées pour une clientèle à la recherche de raffinement et de style.
À noter :
Pour en savoir plus : https://collection1640.com/
Enchère de départ
Séjour à Mont-Tremblant | Marriott Residence Inn
Offrez-vous une escapade à Mont-Tremblant grâce à ce certificat valide pour une nuit dans une suite à une chambre pour 2 personnes au Marriott Residence Inn Mont-Tremblant.
Le séjour inclut :
Idéal pour une pause en amoureux ou une escapade nature, ce séjour est valide selon les disponibilités, à l’exception de certaines périodes précisées sur le certificat.
Valeur approximative : entre 350 $ et 700 $, selon les dates choisies.
Important :
Une belle occasion de se faire plaisir… ou d’offrir un cadeau mémorable!
Enchère de départ
Offrez-vous (ou offrez) un manteau Audvik, une marque québécoise reconnue pour la qualité, la durabilité et le design de ses vêtements d’extérieur.
Cette carte-cadeau de 500 $ est valide en ligne seulement, sur le site officiel d’Audvik, et vous permettra de choisir parmi une sélection de manteaux fièrement conçus et fabriqués à 100 % au Québec.
Pour en savoir plus : www.audvik.com
Un prix idéal pour affronter l’hiver avec style… tout en encourageant une entreprise locale!
Enchère de départ
Une sélection de produits gourmands d'une valeur de 250 $.
Découvrez la vraie Italie à travers une sélection de produits Favuzzi inspirés du savoir-faire artisanal et du respect du goût!
Huiles d’olive, sauces et ingrédients d’exception se réunissent pour célébrer le plaisir de bien manger et de partager.
Derrière chaque produit se cachent une histoire, une culture et des artisans passionnés.
Un panier généreux, parfait pour les amoureux de la bonne table!
Pour en savoir plus : https://www.favuzzi.com/
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience de golf mémorable sur l’un des plus beaux parcours de la région, au prestigieux Club de golf Summerlea.
Cette carte-cadeau donne droit à un quatuor sur le parcours Cascades, incluant l’usage de la voiturette électrique, pour la saison 2026.
Conditions :
En savoir plus : https://www.summerlea.com/
Ce prix est offert par Bourassa Boyer, une société de comptables professionnels agréés offrant divers services multidisciplinaires. https://bourassaboyer.com/
Enchère de départ
Coaching exécutif Hypercroissance avec Cléo Maheux
Offrez-vous un espace stratégique puissant pour réfléchir, aligner et accélérer votre croissance, avec une approche profondément humaine.
Choisissez l’une des trois expériences stratégiques suivantes :
Option 1 — Coaching exécutif 1:1 (12 mois)
Président.e + Cléo Maheux
Un accompagnement stratégique personnalisé pour prendre du recul, clarifier vos priorités et poser les bonnes questions au bon moment.
Idéal pour un.e dirigeant.e qui souhaite réfléchir autrement, décider avec plus de clarté et propulser son entreprise afin de maximiser son plein potentiel.
Option 2 — Journée de planification stratégique
Président.e + Équipe de direction + Cléo
Une journée immersive pour réaligner votre équipe autour d’une vision claire et d’un plan d’action concret.
Ensemble, nous travaillerons sur :
Une expérience mobilisatrice qui renforce l’intelligence collective et l’alignement stratégique.
Option 3 — Bootcamp Hypercroissance (Automne 2026)
Président.e + Équipe de direction (jusqu’à 6 personnes)
Programme virtuel – 4 demi-journées sur Zoom
Chaque semaine, nous abordons une des 4 décisions critiques à la croissance :
Un programme structurant, concret et transformateur pour passer à un autre niveau de performance, sans sacrifier l’humain.
Une opportunité unique d’investir dans la croissance saine et durable de votre organisation.
Pour en savoir plus :
https://www.hypercroissance.com/
Enchère de départ
Forfait "Ma penderie en 2 temps" avec Julie Langlais offert par Les Effrontés
Ce forfait est conçu pour transformer votre quotidien en simplifiant vos matins!
Cette carte-cadeau d'une valeur de 650 $ donne droit à un accompagnement de stylisme personnalisé comprenant :
À noter :
Pour en savoir plus : https://leseffrontes.com/
Enchère de départ
Offrez-vous une paire de lunettes de soleil Maui Jim (modèle Cliff House) alliant élégance, confort et performance visuelle.
Un accessoire iconique, à la fois chic et fonctionnel, parfait pour protéger vos yeux avec style.
À noter :
Pour en savoir plus : https://www.optoplus.com/fr/
Enchère de départ
Routine hydratante anti-âge et gamme REVOLUTION, le grand cru des soins dermato 2025.
Cette expérience de soins complète comprend :
Une routine hautement performante, alliant science et luxe, pour une peau visiblement hydratée, revitalisée et éclatante.
Pour en savoir plus : https://zorah.ca/
Enchère de départ
Investissez dans votre "chez vous"!
Un projet de rénovation en tête? Une salle de bain à moderniser, une cuisine à repenser ou un problème de plomberie à régler avec des experts de confiance?
Ce lot vous donne accès à 2 500 $ à utiliser chez Plomberie Mascouche, une référence reconnue pour la qualité de ses produits, son expertise et son accompagnement personnalisé.
Robinetterie haut de gamme, douches, bains, accessoires ou services spécialisés, tout est réuni pour transformer un espace clé de votre maison, selon vos besoins et votre style.
Que ce soit pour un projet planifié ou une amélioration imprévue, ce montant devient un véritable levier pour investir intelligemment dans votre confort et la valeur de votre propriété.
À noter :
Un lot concret, utile et durable, qui fait une vraie différence… autant pour votre maison que pour la cause!
Pour en savoir plus : https://www.plomberiemascouche.ca/
Enchère de départ
Offrez-vous une routine de soins capillaires complète, naturelle et locale grâce à ce sac cadeau réunissant les essentiels de la gamme Moringa, une ligne québécoise, formulée à partir d’ingrédients 100 % naturels, reconnue pour ses propriétés fortifiantes, nourrissantes et revitalisantes.
Riche en extraits de moringa, cette gamme aide à soutenir la santé du cuir chevelu, à renforcer la fibre capillaire et à redonner douceur, souplesse et vitalité aux cheveux, jour après jour. Une routine idéale pour celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leurs cheveux de façon consciente, efficace et respectueuse.
Ces produits sont recommandés par Janie Claude Lauzon, trichologue certifiée de l’International Association of Trichologists (IAT).
À noter :
Pour en savoir plus : https://santeducheveu.com/
Enchère de départ
Prenez soin de votre santé capillaire grâce à une consultation complète en trichologie offerte par la Clinique Centre Santé du Cheveu de Rosemère.
Ce lot permet de bénéficier d’une évaluation personnalisée réalisée par des professionnels spécialisés, dans un environnement clinique reconnu.
Le forfait inclut :
À noter :
Pour en savoir plus : https://santeducheveu.com/
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience olfactive digne des plus grands hôtels avec un diffuseur de parfum à air froid de luxe accompagné de sa fragrance signature.
Chaque ensemble comprend un diffuseur sans fil en finition or, au design élégant et contemporain, ainsi qu’un parfum “Must” de 60 ml, une fragrance raffinée inspirée de l’ambiance iconique du Four Seasons Hotel.
Conçus pour diffuser les parfums de façon homogène et subtile, ces diffuseurs transforment instantanément un espace en créant une atmosphère sophistiquée, chaleureuse et enveloppante, sans chaleur ni résidus.
Un lot exceptionnel, idéal pour rehausser un environnement résidentiel ou professionnel, ou pour partager une expérience sensorielle unique.
Pour en savoir plus : https://flairdiffusers.com/fr/products/diffuseur-de-parfum-tour-sans-fil-or
Enchère de départ
Ce lot donne accès à une expérience de coaching exécutif individuel, conçue pour celles et ceux qui souhaitent prendre du recul pour avancer avec plus de clarté, de cohérence et d’impact.
Phédia Gottot vous accompagne dans ces moments charnières, là où il faut à la fois de la profondeur humaine et de la lucidité stratégique pour avancer autrement et durablement.
Vos valeurs personnelles sont le moteur qui donne énergie, sens et cohérence à votre parcours professionnel. Notre coaching vous aide à reconnecter aspirations individuelles, posture professionnelle et intention organisationnelle, afin de donner du sens à vos actions et de prendre des décisions éclairées.
Grâce à une approche intégrale, nous soutenons des transformations profondes, humaines et alignées, au service des personnes autant que des résultats.
Un lot précieux pour toute personne qui souhaite évoluer avec lucidité, intention et impact.
Conditions d’utilisation
Pour en savoir plus : https://kainosconseil.com/
Enchère de départ
Les amateurs de champagne seront comblés avec ce coffret raffiné comprenant deux verres signés Bollinger, emblématiques d’un art de vivre à la française et d’un savoir-faire reconnu à travers le monde.
Parfaits pour sublimer la dégustation d’un grand champagne, ces verres allient élégance, finesse et expérience sensorielle optimale.
Un incontournable pour les grandes occasions ou pour enrichir une collection de verrerie haut de gamme.
Ce prix comprend :
1 coffret de deux verres Bollinger
1 bouteille de champagne Bollinger.
Prix généreusement offert par Oeno : https://www.oeno.ca/
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience de bien-être profondément immersive au Sonotarium, un espace dédié à la sonothérapie, aux bains sonores et aux expériences vibratoires conscientes.
Dans une atmosphère intime et enveloppante, cette séance privée propose un bain sonore guidé de 60 minutes, alliant le chant et une sélection d’instruments du monde choisis pour leurs effets apaisants et harmonisants. Véritable massage vibratoire, l’expérience agit en douceur sur le système nerveux, favorise le ralentissement de l’activité mentale et invite au lâcher-prise.
L’expérience comprend :
Selon vos envies, la séance peut être personnalisée : cérémonie de cacao, connexion par la voix ou intention spécifique.
Une occasion idéale de célébrer un moment marquant ou de s’offrir, ensemble, un temps de reconnexion consciente et apaisante.
À noter :
Pour en savoir plus : https://www.sonotarium.com/
Enchère de départ
Une nuitée pour deux personnes au Courtyard Montréal Laval
Offrez-vous une escapade tout en confort au Courtyard Montréal Laval, un hôtel moderne et accueillant idéalement situé à proximité de la Place Bell.
Ce certificat-cadeau inclut une nuitée pour deux personnes en chambre standard, avec stationnement inclus, parfait pour une pause détente, une soirée spectacle ou un court séjour dans la région de Laval.
Que ce soit pour décrocher du quotidien ou prolonger une sortie spéciale, cette nuitée vous promet un moment agréable dans un environnement soigné et contemporain.
À noter :
Pour en savoir plus : https://www.marriott.com/
Enchère de départ
Vol d’Hélicoptère sur mesure – Offrez‑vous l’exceptionnel! 🚁
Groupe GEYSER vous invite à vivre une expérience aérienne exclusive!
Choisissez votre destination et profitez d’un dîner inclus dans un établissement de qualité.
Grâce à une autonomie de vol de deux heures, votre trajet est personnalisé en concertation avec le pilote, selon vos préférences.
Sacacomie • Lac-à-l’Eau-Claire • Montebello • Domaine Gélinas • Auberge du Lac Taureau • Auberge West Brome • Casino de Gatineau* (*si héliport disponible) • Ou toute autre destination accueillant les hélicoptères.
À noter :
Prix offert par Groupe GEYSER : https://www.groupegeyser.com/
Enchère de départ
Accélérez la croissance de votre entreprise grâce à un accompagnement stratégique en vente et développement d’affaires offert par l’équipe de SPAK pendant trois mois.
Ce forfait s’adresse aux organisations qui souhaitent structurer, optimiser ou propulser leurs efforts de vente en s’appuyant sur une expertise concrète, orientée vers les résultats.
Forfait de 3 mois d’expertise en vente et développement d’affaires, comprenant :
Pendant cette période, une ressource spécialisée en vente travaillera directement avec votre organisation afin de soutenir votre développement, notamment par :
L’équipe de SPAK mettra son expertise au service de votre entreprise afin de soutenir une croissance structurée et durable.
À noter :
Pour en savoir plus : https://www.spak.biz/fr
Enchère de départ
Conférence inspirante de 60 minutes en entreprise avec Sophie Reis représentée par l'agence adn conférenciers.
Valeur minimale de 5 000 $ selon le nombre de participants
Le pouvoir d'agir : transformer l'adversité occasion
Cette conférence puissante explore comment transformer les défis - personnels ou professionnels - en occasions de croissance et d'impact.
À travers son parcours marqué par une épreuve aussi inattendue que formatrice qu'est un cancer du sein à l'âge de 38 ans, Sophie Reis illustre comment cultiver notre pouvoir d'agir, même dans l'incertitude. Comme elle le rappelle : "On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut toujours choisir l'attitude avec laquelle on y répond."
Les participants seront amenés à :
Format offert en virtuel ou en présentiel dans la région de Montréal.
Biographie complète sur le site de adn conférenciers : https://www.adn-conferenciers.com/conferenciers-sophie-reis
Date à convenir sous réserve de disponibilités.
Des frais de transport, de déplacement et d’hébergement s’ajoutent aux frais de l’acheteur si la conférence a lieu à l’extérieur de Montréal.
Enchère de départ
Un ouvrage de collection à tirage limité - non trouvable en librairie
Plongez dans l’univers de Gaia, un ouvrage signé Guy Laliberté qui propose une réflexion sensible et engagée sur notre rapport à la planète, à l’humanité et aux grands équilibres du vivant.
À travers ce livre, l’auteur invite à ralentir, à observer et à repenser notre façon d’habiter le monde.
Un prix inspirant pour les amateurs de lecture, les esprits curieux et toutes les personnes sensibles aux enjeux humains et environnementaux.
À noter : la valeur marchande initiale de cet ouvrage était de 129,95 $. N’étant désormais plus offert à la vente, ce livre devient un item rare et unique, d’autant plus précieux pour les collectionneurs et les amateurs d’objets d’exception.
Pour en savoir plus :
https://www.leslibraires.ca/livres/gaia-guy-laliberte-9782759405343.html?srsltid=AfmBOopIHHl_OKM86CWu9d-4vk1nbdD7wWbwckywURit7cLQVSlMQ1Tt
Prix généreusement offert par Dentons :
https://www.dentons.com/fr-ca/global-presence/canada
Enchère de départ
Découvrez une œuvre exceptionnelle du peintre renommé Paul Béliveau, figure majeure de l’art contemporain québécois.
Cette pièce unique, intitulée Vanitas 22.12.09 (2022), est une œuvre originale acrylique sur toile, au format 36 x 36 pouces, assortie de son encadrement professionnel.
Une occasion rare d’acquérir une création exclusive, alliant profondeur artistique et signature distinctive, parfaite pour enrichir une collection d’art ou magnifier un espace résidentiel ou corporatif.
Livraison du prix
Remise en main propre par l'artiste à une date convenue à partir de la fin février 2026.
Pour en savoir plus : https://www.paulbeliveau.com/
Enchère de départ
Formation Afi U - Les essentiels du coaching
Offrez-vous une journée immersive pour découvrir les fondements du coaching professionnel et en expérimenter concrètement les leviers. Venez découvrir le coaching et même y goûter…
Vous pratiquez un métier qui demande une qualité d’accompagnement : gestionnaire-leader, coordonnateur, chef d’équipe, conseiller. Vous entendez parler de coaching à tout vent…et vous êtes curieux de connaître les réels leviers et enjeux sous-jacents à cette posture?
Venez participer à cette journée découverte sur le coaching en expérimentant concrètement l’approche globale et stratégique d’International Mozaik.
Vous repartirez avec une compréhension éclairée de ce que cela signifie d’agir en coach et vous aurez un outil immédiatement transférable dans votre environnement professionnel, afin de vous aider à créer des alliances durables.
À noter :
Pour en savoir plus : https://www.afiexpertise.com/
Enchère de départ
2 billets pour le match des Canadiens de Montréal. Samedi 21 mars 2026 contre les New York Islanders.
Vivez toute l’intensité de la LNH au Centre Bell grâce à deux billets pour assister au match opposant les Canadiens de Montréal aux New York Islanders.
Une occasion idéale de partager un moment mémorable, de ressentir l’énergie unique de la foule et d’être au cœur de l’action, là où chaque présence sur la glace compte.
Détails des billets
Prix offert gracieusement par Miller Thomson
