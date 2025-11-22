Encan Sous Zéro au profit de la Fondation Garde tes cheveux

Offrez-vous un moment suspendu sur le fleuve avec le prestigieux Forfait Dérive du réputé spa Bota Bota.

Valeur : 460 $



Ce forfait pour deux personnes comprend l’accès complet au circuit thermal, ainsi qu’un massage ou un soin de 60 minutes, au choix, en tout temps.





Profitez d’une expérience immersive unique où le calme, la chaleur et le mouvement de l’eau se rencontrent pour créer un profond sentiment de détente. Entre les bains chauds, les chutes froides et les espaces de repos offrant une vue imprenable sur Montréal, chaque instant invite à la déconnexion et au bien-être.





Une expérience sensorielle rare, parfaite pour s’évader, se recentrer et dériver loin du quotidien.





Inclus

Accès au circuit thermal

Massage ou soin de 60 minutes

Pour deux personnes

Valide en tout temps

Carte-cadeau valide jusqu’au 19 février 2027