Encan table VIP - À LA UNE - FSA Fashion Show

Qu'inclut l'expérience VIP ?

- Accès exclusif à la salle du défilé dès votre arrivée (18 h)

- Accès au cocktail de réseautage de 18 h à 19 h 30

- 2 bouteilles de vin (1 vin rouge et 1 vin blanc)

- 10 consommations Labatt en canette (1 par personne)

- 10 boissons énergisantes Guru (1 par personne)

- Cartes-cadeaux provenant d'entreprises québécoises

- Coupons rabais provenant d'entreprises québécoises

- Goodie bag VIP (articles et échantillons provenant d'entreprises québécoises)



Enfin, au cœur de l'ambiance, profitez d'une vue imprenable sur l'ensemble de la scène, aux premières loges du défilé, et prenez part à la frénésie de la soirée du 15 mars prochain !