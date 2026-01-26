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Organisé par

AÉFSA

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan DEMI table VIP - AMAREA - FSA Fashion Show

Lieu de prise en charge

805 Av. Wilfrid-Laurier, Québec, QC G1R 2L3, Canada

Demi Table VIP
375 $

Enchère de départ

Qu'inclut l'expérience VIP ?
- Accès exclusif à la salle du défilé dès votre arrivée (18 h)
- Accès au cocktail de réseautage de 18 h à 19 h 30
- 1 bouteilles de vin (1 vin rouge ou 1 vin blanc)
- 5 consommations Labatt en canette (1 par personne)
- 5 boissons énergisantes Redbull (1 par personne)
- Cartes-cadeaux provenant d'entreprises partenaires
- Coupons rabais provenant d'entreprises partenaires
- Goodie bag VIP (articles et échantillons provenant d'entreprises partenaires)

Enfin, au cœur de l'ambiance, profitez d'une vue imprenable sur l'ensemble de la scène, aux premières loges du défilé, et prenez part à la frénésie de la soirée du 14 mars prochain !

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