Encan DEMI table VIP - AMAREA - FSA Fashion Show

Qu'inclut l'expérience VIP ?

- Accès exclusif à la salle du défilé dès votre arrivée (18 h)

- Accès au cocktail de réseautage de 18 h à 19 h 30

- 1 bouteilles de vin (1 vin rouge ou 1 vin blanc)

- 5 consommations Labatt en canette (1 par personne)

- 5 boissons énergisantes Redbull (1 par personne)

- Cartes-cadeaux provenant d'entreprises partenaires

- Coupons rabais provenant d'entreprises partenaires

- Goodie bag VIP (articles et échantillons provenant d'entreprises partenaires)



Enfin, au cœur de l'ambiance, profitez d'une vue imprenable sur l'ensemble de la scène, aux premières loges du défilé, et prenez part à la frénésie de la soirée du 14 mars prochain !