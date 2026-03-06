Encan TEST virtuel du 30e anniversaire des Proches aidants de la MRC de Maskinongé (TEST EN copie)

Une valeur de 800 $! *** Exceptionnel trio de couteaux de cuisine en acier carbone, fabriqués à la main, et présentés sur une magnifique planche de noyer personnalisée.





Chaque manche en bois teint et stabilisé, chaque lame, ainsi que la planche, portent une inscription spécialement concoctée pour rendre hommage au dévouement incroyable des proches aidants.



Fabriqués par le génial artisan Couteau Custom St-Mathieu du Parc!

https://www.couteaucustomsmp.com/

https://www.facebook.com/share/18FFGRwnfd/?mibextid=wwXIfr