Encan TEST virtuel du 30e anniversaire des Proches aidants de la MRC de Maskinongé (TEST EN copie)

Enchère de départ
Une valeur de 600$! *** Toile "Illusion du Héros"
16 x 20 pouces.
Par la peintre Ani Müller de Bastican.
www.animuller.com
Enchère de départ
Une valeur de 105$! *** Massage 60 minutes par un(e) des thérapeutes qualifié(e)s de Myo Santé Trois-Rivières!
Massage thérapeutique, conçu pour soulager les tensions musculaires récentes et occasionnelles.
https://myosante.com/trois-rivieres
Enchère de départ
Une valeur de 310 $! *** Toile ''LA CARESSE''
12 x 12 pouces
Par la peintre Magella Bouchard de Trois-Rivières
https://www.facebook.com/magella.bouchard.5/photos_albums
Enchère de départ
Une valeur de 500$! *** Toile "Écho de la forêt"
18 x 26 pouces
Par la peintre Paule de Châteauneuf, de Saint-Élie-Caxton
Enchère de départ
Une valeur de 480$! *** Toile "Au pays des fleurs"
24 ро x 20 ро
De la peintre Paule de Châteauneuf, de Saint-Élie-Caxton.
Enchère de départ
Une valeur de 800 $! *** Exceptionnel trio de couteaux de cuisine en acier carbone, fabriqués à la main, et présentés sur une magnifique planche de noyer personnalisée.
Chaque manche en bois teint et stabilisé, chaque lame, ainsi que la planche, portent une inscription spécialement concoctée pour rendre hommage au dévouement incroyable des proches aidants.
Fabriqués par le génial artisan Couteau Custom St-Mathieu du Parc!
https://www.couteaucustomsmp.com/
https://www.facebook.com/share/18FFGRwnfd/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Une valeur de 1000$! *** Séjour de deux nuitées en chalet en nature, avec spa! Situé à Saint-Mathieu-du-Parc au milieu d’un domaine de 70 hectares, tout juste derrière le Labyrinthe Coureur des bois et les grands jardins de Pépinière du Parc. Le tout à seulement 10 km du Parc national de la Mauricie.
Le chalet est tout équipé et peut accueillir jusqu’à 5 personnes.
Hébergement - Labyrinthe coureur des bois
https://www.facebook.com/share/r/18F1GhhqGQ/?mibextid=wwXIfr
Enchère de départ
Menu dégustation pour deux personnes avec l'accord met-vins, valide du dimanche au jeudi.
L'Auberge et table gastronomique à Saint-Mathieu-du-Parc est un restaurant distingué d’une étoile verte Michelin!
https://auberge-st-mathieu-du-lac.com/
D'une valeur de 482.90$ taxes incluses
