Encan - 22e Tournoi de golf NDL

22e Tournoi de golf NDL

845 Ch Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5, Canada

Séjour au Costa Rica
CA$1,500

Séjour de 7 jours au Costa Rica dans une maison de rêve - D'une valeur de 2000 $. Situé à 30 minutes de l'aéroport de L'Iberia et seulement à 3 min de Playa Conchal et 1,5 km de Matapalo et ses épiceries locales, ce chalet est l’endroit idéal pour déconnecter et se ressourcer.


Loge 10 personnes.


Mois disponible : Octobre, mai et juin


Billets d'avions non inclus.


Pour plus d'informations https://fr.airbnb.ca/rooms/880396319692828012?check_in=2025-10-19&check_out=2025-10-26&guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=2651ae8a-25a0-4f4b-85c4-2a207547f9ea

Séjour à Tremblant
CA$500

2 nuitées dans un studio des Suites Tremblant (Tour des Voyageurs, Lodge de la Montagne ou Plaza St-Bernard)


Valide pour l’hiver 2025-2026 à l’exception des dates suivantes : du 24 décembre au 3 janvier du 13 février au 21 mars

Paire de billet pour le Canadien de Montréal
CA$450

Une paire de billet pour une partie de hockey du Canadiens de Montréal.


Zone Desjardins - Match du samedi soir (date à déterminer)


Stationnement inclus


Valeur 750$

Paire de billet pour le Canadien de Montréal
CA$400

Une paire de billet pour une partie de hockey du Canadiens de Montréal.


Section 117 CC - Samedi 15 novembre 2025



Valeur 700$

Paire de billet pour le Canadien de Montréal
CA$400

Une paire de billet pour une partie de hockey du Canadiens de Montréal.


Section 117 CC - Samedi 21 mars 2026


Valeur 700$

Paire de billet pour le Canadien de Montréal
CA$400

Une paire de billet pour une partie de hockey du Canadiens de Montréal.


Section 107 -Rangée CC Lundi 12 janvier 2026


Valeur 700$

Journée couleur
CA$20

Offrez à votre enfant et toute sa classe une journée couleur ! De quoi égayer une journée de classe !

Carte cadeau - Cafétéria NDL
Carte cadeau - Cafétéria NDL
CA$30

auctionV2.input.startingBid

D'une valeur de 50$

Billets - Tableau d'une éxécution - Théâtre du Rideau Vert
CA$80

Une paire de billets pour la pièce de théâtreTableau d'une éxécution au Théâtre du Rideau Vert.


Du 24 septembre au 25 octobre 2025.


Une mise en scène de Michel Monty


D'une valeur de 130$

Billets - Candide - Théâtre Denise-Pelletier
CA$55

Une paire de billets pour la pièce de théâtre Candide au Théâtre Denise-Pelletier.


Du 11 novembre au 6 décembre 2025.


Une mise en scène d'Hugo Bélanger


D'une valeur de 96$

Billets - Rhinocéros - Théâtre Denise-Pelletier
CA$55

Une paire de billets pour la pièce de théâtre Candide au Théâtre Denise-Pelletier.


Du 24 septembre au 18 octobre 2025.


Une mise en scène de Marie-Ève Millot.


D'une valeur de 96$

Billets pour la LNI
CA$55

Une paire de billets pour deux (2) personnes pour assister au troisième match de la Saison de la Coupe Charade, le 22 février 2026 à 14h (ouverture des portes à 13h) au MTELUS (59, rue Sainte-Catherine Est, Montréal).


Toutes les informations seront disponibles au lni.ca.


D'une valeur de 95$

Foursome au Country Club de Montréal
CA$400

Le Country Club de Montréal est un parcours de golf privé de 18 trous situé à Saint-Lambert, Québec, Canada.


Dédié à l'origine au polo, le club a changé de vocation au golf le 17 novembre 1910, ce qui en fait le deuxième plus ancien terrain de golf du Grand Montréal.


D'une valeur de 600$

Carte cadeau - Raphaël U
CA$60

Carte cadeau pour Raphaël U.

D'une valeur de 100$

Consultation virtuelle déco Matte & Glossy
CA$95

Profitez d'une consultation virtuelle d'une valeur de 160 $ pour les services de décoration intérieure de Karine Matte de Matte & Glossy ! 


Pour plus d'informations : https://matteetglossy.com/

Expérience Saute-Moutons
CA$180

Pour 4 personnes d'une valeur de 300$ -


Vivez l’excitation du jet boating sur le fleuve Saint-Laurent.

Le mélange parfait de sensations fortes et de plaisir pour tous les âges !


Que vous recherchiez plus d’action à l’avant ou une balade plus douce et familiale à l’arrière, cette aventure a quelque chose pour tout le monde.


Préparez-vous à vous mouiller et à créer des souvenirs inoubliables !

Malette Lambert 2-en-1 en cuire végane
CA$100

Sacoche en cuir végane d'une valeur de 165$.


D'une gracieuseté d'Objectif Terre.

Spot it ! Superpack
CA$15

Testez votre sens de l'observation et affinez vos réflexes grâce au gameplay primé de Spot It ! Animals, un jeu de choix rapides. Avec des dizaines de récompenses et de versions possibles associées à une jouabilité élégante, Spot It ! est devenu un phénomène mondial.


De nombreux mini-jeux permettent de jouer à l'infini. Facile à apprendre et rapide à enseigner. Un jeu d'observation et de rapidité. Cette édition multilingue comprend : Anglais et Français.


D'une valeur de 29.99$

Spot it ! Édition Catan
CA$10

Cette édition Catan de Spot It ! est livrée avec des cartes hexagonales, des symboles exclusifs et une pochette. Il est parfait pour tous les fans du jeu de société classique !

  • Spot It ! sur le thème de Catan : combinez le plaisir effréné de Spot It ! avec le monde de Catan dans ce jeu d’association en édition spéciale mettant en vedette des icônes inspirées du jeu de société emblématique.
  • Étendez votre territoire : associez des symboles pour étendre votre territoire, prendre le contrôle des ports et construire des routes - plongez dans l’univers de Catan comme jamais auparavant.
  • 5 modes de jeu exclusifs : jouez à cinq modes de jeu uniques sur le thème de Catan, ajoutant de la variété et de la rejouabilité pour un plaisir sans fin.
  • Portable et amusant : Comprend 19 cartes d’île, 48 cartes d’équipe, 6 cartes de port, et plus encore, ce qui en fait un jeu compact et excitant pour les voyages ou la maison.
  • Cette édition multilingue comprend : l’anglais et le français

D'une valeur de 19.99$

Splendor - Jeu de base
CA$40

En tant que riche marchand de la Renaissance, acquérez des mines et des moyens de transport, engagez des artisans et courtisez la noblesse. Créez les bijoux les plus fantastiques pour devenir le marchand le plus connu de tous ! Acquérir des pierres précieuses pour les échanger contre des cartes de développement.

Utilisez les cartes de développement pour acquérir davantage de pierres précieuses.

Utilisez vos pierres précieuses et votre or pour créer les bijoux les plus fantastiques, et séduisez les nobles pour gagner le prestige dont vous avez besoin pour gagner.


D'une valeur de 54.99$

7 Wonders - Architects
CA$50

Construisez une merveille antique dans ce jeu rapide et accessible pour toute la famille Dans 7 Wonders: Architects, 2 à 7 joueurs s'affrontent pour devenir un leader du monde antique en complétant une merveille architecturale qui traversera les âges.

Les joueurs reçoivent une merveille non construite au début du jeu et doivent collecter des ressources pour construire leur société, développer une puissance militaire pour naviguer dans les conflits, superviser la gestion des ressources, rechercher des améliorations scientifiques et collecter des points de victoire civile alors qu'ils se précipitent pour laisser leur empreinte sur l'histoire du monde.


D'une valeur de 64.99$

Les aventuriers du rail - Europe
CA$60

Les remparts d’Edimbourg aux docks de Constantinople, des ruelles poussiéreuses de Pampelune aux quais gelés de la grande gare de Saint-Pétersbourg, les Aventuriers du Rail Europe vous emmènent à la découverte de l’Europe des années 1900. Les Aventuriers du Rail Europe est le deuxième volume de notre célèbre série des Aventuriers du Rail, primée en Allemagne, France et au Japon.


D'une valeur de 74,99$

Carcassonne édition dhiver
CA$40

Carcassonne: Winter Edition apporte de la neige dans le cadre familier de Carcassonne, avec des chevaliers patrouillant toujours dans les villes, des agriculteurs essayant toujours de nourrir la nation et des bandits de grand chemin qui voyagent même sur les routes derrière les murs de la ville. Carcassonne: Winter Edition, qui joue de la même manière que le jeu de base Carcassonne, comprend les mêmes 72 tuiles que Carcassonne en plus de douze nouvelles tuiles de base. L'édition anglaise de Z-Man comprend l'extension Gingerbread Man pour le premier tirage uniquement.


Le nouveau tirage de Carcassonne: Winter Edition de Hans im Glück (2020, allemagne uniquement) inclut désormais l'extension The River, qui n'est pas disponible séparément.


D'une valeur de 54.99$

Star Wars Unlimited : Jump to Lightspeed - Paquet de 24
CA$90

Dominez le ciel avec le jeu de société Star Wars Unlimited: Sautez dans Lightspeed Booster Box! Préparez-vous à des batailles à haute vitesse à travers la galaxie avec Jump to Lightspeed !


Contrairement aux ensembles précédents, cette extension fait passer l'accent des combats terrestres aux chasseurs stellaires, aux transports et aux vaisseaux en capital à plusieurs époques de Star Wars. Que vous cherchiez à agrandir votre flotte, à renforcer votre paquet de cartes ou à collectionner des légendes emblématiques de l'espace, cette boîte d'extension comprend 24 rehausseur Jump to Lightspeed


D'une valeur de 119.99$

Star Wars Unlimited : Jump to Lightspeed - Paquet de 2
CA$40

Deux paquets de carte Han Solo et Boba Fett pour le jeu Star Wars Unlimited.


D'une valeur de 59.99$

Carte cadeau - Restaurant Primi Piatti
CA$120

D'une valeur de 200 $


ÉTABLI EN 2008, PRIMI PIATTI est l'expérience gastronomique par excellence de la Rive-Sud de Montréal. Ayant passé près de dix ans au service d'une clientèle exigeante et fidèle, notre restaurant cultive méticuleusement une réputation d'excellence, une réputation que nous défendons service après service.


https://www.primipiatti.ca/


Duo - bouteilles de vin
CA$50

Offert par Le Maître de Chai :


Château Arcole Saint-Emilion grand cru 2020

Beaujolais domaine de Fa 2022


D'une valeur de 90$

