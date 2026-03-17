Encan virtuel - 6205 | Cocktail-bénéfice de la Fondation Keranna

Un nouveau spectacle intitulé Cœur d’enfant, une création qui célèbre l’émerveillement et l’importance de garder une part de naïveté, peu importe l’âge.





Auteur-compositeur-interprète folk et humoriste, Daniel Grenier est un des membres fondateurs du trio comique Les Chick'n Swell.





La personne gagnante pourra réserver à la date de son choix.

