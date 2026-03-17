Encan virtuel - 6205 | Cocktail-bénéfice de la Fondation Keranna

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Un nouveau spectacle intitulé Cœur d’enfant, une création qui célèbre l’émerveillement et l’importance de garder une part de naïveté, peu importe l’âge.
Auteur-compositeur-interprète folk et humoriste, Daniel Grenier est un des membres fondateurs du trio comique Les Chick'n Swell.
La personne gagnante pourra réserver à la date de son choix.
Enchère de départ
Jean-Michel Martel fait le saut à la scène avec son premier spectacle solo, Humour, mon amour. Mis en scène par Vincent Léonard, des Denis Drolet, il proposera «un voyage à travers tous les styles d’humour»... à la sauce Jean-Michel.
L’humour de Jean-Michel se transpose souvent sous forme de «liners», de photomontages ou de dessins. Jean-Michel a remporté le prix Révélation du ComediHa! Fest cette même année.
Il a été en nomination dans plusieurs éditions du Gala Les Olivier, de 2021 à 2024.
La personne gagnante pourra réserver à la date de son choix.
Enchère de départ
François Bellefeuille débarque à TRIP (Festival d'humour de Trois-Rivières) pour une soirée où les rires ne prendront jamais de pause.
À ses côtés pour TRIPPER solide : Louis T et son humour mordant et intelligent, Katherine Levac avec son style franc et hilarant, Marthe Laverdière et son franc-parler irrésistible, ainsi que Mibenson Sylvain, dont le charisme et l’humour bien senti complètent cette brochette explosive.
TRIP de François : une soirée, cinq humoristes, et une seule mission… vous faire rire jusqu’à en avoir mal aux joues!
Le spectacle est le dimanche 6 septembre 2026 à 20h30
Enchère de départ
Chaque matin, vous devez choisir votre tenue selon vos occupations quotidiennes et votre rythme de vie. Véritables générateurs de confiance en soi, vos vêtements et accessoires sont ni plus ni moins que le reflet de votre personnalité.
C’est pourquoi j’offre des services de stylisme axés sur vos goûts et votre réalité, en vue de créer avec vous une garde-robe actuelle qui saura vous mettre en valeur.
Vous croyez qu’il faut être une vedette ou une personne fortunée pour recourir à mes services ? Détrompez-vous!
Mon but est de vous aider à acquérir de bonnes habitudes d’achats. Je vous fournirai même des astuces qui, au bout du compte, vous permettront d’économiser !
Attendez-vous à rayonner et à recevoir une tonne de compliments !
Enchère de départ
72 345 326 - C’est le nombre de fois qu’on nous a posé la question « À quand votre album de Noël? » depuis les débuts du groupe en 2010. Eh bien, si vous tendez maintenant le bout du nez, vous remarquerez peut-être de subtils effluves de grelots et de parapapampam, car il est tout fraîchement sorti du four!
Certes, ça nous a pris quelques années à mijoter le tout. On s’est assuré de rassembler tous les ingrédients à point pour un album en deux temps - tel un Mini-wheat de Noël - réunissant des titres de blé entier, enregistrés en chapelle, hommage à nos Noëls d’antan, et des titres plus givrés réalisés en studio... avec en bonus quelques surprises qui goûtent Noël.
L’une de ces surprises est l’incorporation de 4 recettes de Noël en chanson, une par gars.
À la demande générale, chers amis et fans, nous vous livrons avec plaisir et fébrilité notre version gourmande de Noël a cappella, Ça goûte Noël!
Le spectacle est le mercredi 16 décembre 2026 à 20h
Enchère de départ
72 345 326 - C’est le nombre de fois qu’on nous a posé la question « À quand votre album de Noël? » depuis les débuts du groupe en 2010. Eh bien, si vous tendez maintenant le bout du nez, vous remarquerez peut-être de subtils effluves de grelots et de parapapampam, car il est tout fraîchement sorti du four!
Certes, ça nous a pris quelques années à mijoter le tout. On s’est assuré de rassembler tous les ingrédients à point pour un album en deux temps - tel un Mini-wheat de Noël - réunissant des titres de blé entier, enregistrés en chapelle, hommage à nos Noëls d’antan, et des titres plus givrés réalisés en studio... avec en bonus quelques surprises qui goûtent Noël.
L’une de ces surprises est l’incorporation de 4 recettes de Noël en chanson, une par gars.
À la demande générale, chers amis et fans, nous vous livrons avec plaisir et fébrilité notre version gourmande de Noël a cappella, Ça goûte Noël!
Le spectacle est le jeudi 17 décembre 2026 à 20h
Enchère de départ
Deux billets pour un match des Canadiens de Montréal de la saison régulière 2026-2027 avec stationnement.
Enchère de départ
Deux billets pour le Grand Prix de Trois-Rivières dans une loge (couverte) le samedi 8 août 2026. Repas, boissons et stationnement inclus dans la cour de l'hippodrome.
Enchère de départ
Deux chèques-cadeaux de laser tag pour dix joueurs à l'Aventurier Paintball à Trois-Rivières.
L'Aventurier Paintball vous offre un jeu vidéo grandeur nature sur un terrain extérieur de plus de 50,000 pi2!
Venez courir et prendre une dose d'air pur, sur un terrain de jeu gigantesque.
Enchère de départ
Le restaurant Aqua à Trois-Rivières est le rendez-vous bistronomique pour goûter à tous les plats qui vous inspirent un moment de bonheur.
Situé au centre-ville de Trois-Rivières :
334, rue des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 2H1
Pour consulter le menu : https://restaurantaqua.com/menu.html
Enchère de départ
Le restaurant Aqua à Trois-Rivières est le rendez-vous bistronomique pour goûter à tous les plats qui vous inspirent un moment de bonheur.
Situé au centre-ville de Trois-Rivières :
334, rue des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 2H1
Pour consulter le menu : https://restaurantaqua.com/menu.html
Enchère de départ
À quatre reprises dans l'année, le gagnant de ce lot recevra un beau bouquet de fleurs qu'il pourrait programmer à l'avance. Idéal pour un cadeau ou pour se faire plaisir!
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