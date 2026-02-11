Encan virtuel au profit des animaux du CSAR

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Panier cadeau offert par Naturellement Bête, d'une valeur de 500 $. Le panier cadeau sera ajusté en fonction de la race et des besoins du chien.
Enchère de départ
Test d'intolérance alimentaire et consultation privée offerts par Pitou Minou & Compagnons Rimouski, d'une valeur de 375 $.
Enchère de départ
Première évaluation comportementale pour chien offerte par Le Chien Coureur, d'une valeur de 237 $
Enchère de départ
Certificat cadeau de chez Fripée, d'une valeur de 100 $. Vous pourrez trouver tout ce que vous voulez pour vous ou vos animaux de compagnie.
Enchère de départ
Toilettage canin offert par salon de toilettage MC, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 180 $.
Enchère de départ
Consultation privée avec de Pas à Pattes pour un chien, d'une valeur de 180 $.
Enchère de départ
Magnifique print par la talentueuse artiste Juliette des Esprits, d'une valeur de 70 $.
Dimensions : 16 x 20
Enchère de départ
Magnifique print par la talentueuse artiste Juliette des Esprits, d'une valeur de 70 $.
Dimensions : 16 x 20
Enchère de départ
Panier cadeau comprenant un toilettage pour très grand chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.
Enchère de départ
Panier cadeau comprenant un toilettage pour grand chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.
Enchère de départ
Panier cadeau comprenant un toilettage pour moyen chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.
Enchère de départ
Panier cadeau comprenant un toilettage pour petit chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.
Enchère de départ
Panier de mastication offert par Poils d'Ange salon de toilettage et boutique, d'une valeur de 100 $. Le panier sera adapté en fonction de la race et des besoins du chien.
Enchère de départ
Une séance d'initiation en agilité pour chien offerte par de Pas à Pattes, d'une valeur de 70 $.
Enchère de départ
Toilettage félin offert par Poils d'Ange salon de toilettage et boutique, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 70 $.
Enchère de départ
Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.
Enchère de départ
Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.
Enchère de départ
Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.
Enchère de départ
Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.
Enchère de départ
Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.
Enchère de départ
Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.
Enchère de départ
Carte cadeau de Dyno d'une valeur de 50 $.
Enchère de départ
Deux sacs de gâteries offerts par l'entreprise locale Gâteries Gourmandes d'une valeur de 26,98 $.
Biscuits à la pomme 100 % naturel et fait à la main.
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