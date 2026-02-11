Organisé par

Centre de services animaliers de Rimouski

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel au profit des animaux du CSAR

PANIER CADEAU item
PANIER CADEAU
50 $

Enchère de départ

Panier cadeau offert par Naturellement Bête, d'une valeur de 500 $. Le panier cadeau sera ajusté en fonction de la race et des besoins du chien.

TEST D'INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE & CONSULTATION PRIVÉE item
TEST D'INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE & CONSULTATION PRIVÉE
40 $

Enchère de départ

Test d'intolérance alimentaire et consultation privée offerts par Pitou Minou & Compagnons Rimouski, d'une valeur de 375 $.

PREMIÈRE ÉVALUATION item
PREMIÈRE ÉVALUATION
35 $

Enchère de départ

Première évaluation comportementale pour chien offerte par Le Chien Coureur, d'une valeur de 237 $

CERTIFICAT CADEAU item
CERTIFICAT CADEAU
15 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de chez Fripée, d'une valeur de 100 $. Vous pourrez trouver tout ce que vous voulez pour vous ou vos animaux de compagnie.

TOILETTAGE CANIN item
TOILETTAGE CANIN
20 $

Enchère de départ

Toilettage canin offert par salon de toilettage MC, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 180 $.

CONSULTATION PRIVÉE item
CONSULTATION PRIVÉE
30 $

Enchère de départ

Consultation privée avec de Pas à Pattes pour un chien, d'une valeur de 180 $.

PRINT PAR JULIETTE DES ESPRITS item
PRINT PAR JULIETTE DES ESPRITS
25 $

Enchère de départ

Magnifique print par la talentueuse artiste Juliette des Esprits, d'une valeur de 70 $.

Dimensions : 16 x 20

PRINT PAR JULIETTE DES ESPRITS item
PRINT PAR JULIETTE DES ESPRITS
25 $

Enchère de départ

Magnifique print par la talentueuse artiste Juliette des Esprits, d'une valeur de 70 $.

Dimensions : 16 x 20

PANIER CADEAU POUR TRÈS GRAND CHIEN item
PANIER CADEAU POUR TRÈS GRAND CHIEN
10 $

Enchère de départ

Panier cadeau comprenant un toilettage pour très grand chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.

PANIER CADEAU POUR GRAND CHIEN item
PANIER CADEAU POUR GRAND CHIEN
10 $

Enchère de départ

Panier cadeau comprenant un toilettage pour grand chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.

PANIER CADEAU POUR MOYEN CHIEN item
PANIER CADEAU POUR MOYEN CHIEN
10 $

Enchère de départ

Panier cadeau comprenant un toilettage pour moyen chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.

PANIER CADEAU POUR PETIT CHIEN item
PANIER CADEAU POUR PETIT CHIEN
10 $

Enchère de départ

Panier cadeau comprenant un toilettage pour petit chien et des accessoires offerts par le salon de toilettage Poils & Museaux, d'une valeur de 80 $.

PANIER DE MASTICATION item
PANIER DE MASTICATION
10 $

Enchère de départ

Panier de mastication offert par Poils d'Ange salon de toilettage et boutique, d'une valeur de 100 $. Le panier sera adapté en fonction de la race et des besoins du chien.

CLINIQUE D'INITIATION À L'AGILITÉ item
CLINIQUE D'INITIATION À L'AGILITÉ
10 $

Enchère de départ

Une séance d'initiation en agilité pour chien offerte par de Pas à Pattes, d'une valeur de 70 $.

TOILLETAGE FÉLIN item
TOILLETAGE FÉLIN
10 $

Enchère de départ

Toilettage félin offert par Poils d'Ange salon de toilettage et boutique, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 70 $.

COUPE DE GRIFFES item
COUPE DE GRIFFES
5 $

Enchère de départ

Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.

COUPE DE GRIFFES item
COUPE DE GRIFFES
5 $

Enchère de départ

Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.

COUPE DE GRIFFES item
COUPE DE GRIFFES
5 $

Enchère de départ

Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.

COUPE DE GRIFFES item
COUPE DE GRIFFES
5 $

Enchère de départ

Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.

COUPE DE GRIFFES item
COUPE DE GRIFFES
5 $

Enchère de départ

Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.

COUPE DE GRIFFES item
COUPE DE GRIFFES
5 $

Enchère de départ

Coupe de griffes offerte par Aux Pattes d'Or, d'une valeur pouvant aller jusqu'à 20 $.

CARTE CADEAU item
CARTE CADEAU
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau de Dyno d'une valeur de 50 $.

2 SAC DE BISCUITS item
2 SAC DE BISCUITS
5 $

Enchère de départ

Deux sacs de gâteries offerts par l'entreprise locale Gâteries Gourmandes d'une valeur de 26,98 $.

Biscuits à la pomme 100 % naturel et fait à la main.

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