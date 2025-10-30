Encan virtuel d'automne : réchauffons les coeurs

auctionV2.input.startingBid
Paire de billets rangée DD pour une partie entre les Canadiens et les Sabres de Buffalo le 22 janvier 2026 au Centre-Bell
Valeur de 650 $
Prix offert par les Industries Rondi
https://rondiindustries.com/fr/
Rondelle officielle d’entraînement de l'équipe féminine la Victoire de Montréal 2025 autographiée par nul autre que la joueuse étoile Marie-Philip Poulin.
Valeur de 150$
Prix offert par la Victoire de Montréal
Forfait Arôme au prestigieux Hôtel Hilton Lac Leamy comprenant :
Échéance de la carte cadeau : 10 novembre 2026
Valeur de 766,36 $
Prix offert par Loto-Québec
https://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/offres/arome
Laissez-passer pour la grande exposition de Kent Monkman
Valeur de 31,00$
Prix offert par le Musée des beaux-arts de Montréal
Laissez-passer pour la grande exposition de Kent Monkman
Valeur de 31,00$
Prix offert par le Musée des beaux-arts de Montréal
Laissez-passer pour la grande exposition de Kent Monkman
Valeur de 31,00$
Prix offert par le Musée des beaux-arts de Montréal
Paire de billets pour la pièce Boîte Noire au théâtre Duceppe, date au choix du 20 janvier au 7 février. Mettant en vedette entre autre Vincent-Guillaume Otis et Catherine-Anne Toupin.
Valeur de 165$
Offert par le Théâtre Duceppe
https://duceppe.com/boite-noire/
Billet-cadeau échangeable contre une paire de billets pour une représentation d’un samedi à 20h00 du spectacle Quichotte au mois de mai prochain. Mettant en vedette entre autres Normand D’Amour, Benoit McGinnis et Debbie Lynch-White
Valeur de 172$
Prix offert par le Théâtre du Nouveau Monde
https://tnm.qc.ca/2025-2026/quichotte
Lot des deux livres de recettes : Racines de la cheffe Fisun Ercan et le livre de recettes LIBERTÉ autour de la passion pour le yogourt
Valeur 80,00$
Prix offert par K.O Média
https://www.ko-media.ca/products/racines?_pos=2&_psq=racine&_ss=e&_v=1.0&variant=43820774326493
Paire de billets pour le spectacle Burn baby, burn par le chorégraphe Guillaume Côté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
**ATTENTION PRENDRE EN NOTE QUE LE SPECTACLE EST DU 25 au 29 novembre 2025 2025 à 20h00
Valeur du lot : 178 $
Offert par : Danse Danse
https://www.dansedanse.ca/fr/spectacles/cote-danse-guillaume-cote-burn-baby-burn
Paire de billets pour un spectacle au choix de l’explosive saison 2025-2026 ! Valide jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'au 25 avril 2026.
Valeur de 72$
Prix offert par le Théâtre aux Écuries
https://auxecuries.com/programmation/#spectacle
Paire de billets pour un spectacle au choix de la saison 2025-2026 du magnifique Théâtre de l’Espace Libre dans le quartier Centre-Sud.
Valeur de 100$
Prix offert par l’Espace libre
https://espacelibre.qc.ca/programmation/?srsltid=AfmBOor6xBnz6KH6eIwsPLUalDXZwUwkoITkY2a0HWDckK8NbIcFtrks
Lot des deux livres de recettes, Mes Carnets de saison : printemps-été et Mes carnets de saison : automne-hiver
Valeur 80,00$
Prix offert par K.O Média
Paire de billets pour une exposition immersive de votre choix au Palais des congrès. Découvrez la programmation éclatée !
Prix offert par Oasis Immersion
Valeur de 72$
https://oasis.im/
Laissez-passer double qui donnent accès à un film au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc ou au cinéma du Musée.
Valeur de 30,50 $
Prix offert par Cinéma Cinéma
https://cinemacinema.ca/fr
Laissez-passer double qui donnent accès à un film au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc ou au cinéma du Musée.
Valeur de 30,50 $
Prix offert par Cinéma Cinéma
https://cinemacinema.ca/fr
Dans Simple, le populaire chef Yotam Ottolenghi met à l'honneur ses saveurs méditerranéennes préférées dans plus de 130 recettes inventives et simplifiées
Valeur 39,95 $
Prix offert par K.O Média
Situé dans les Laurentides, chaque certificat-cadeau est valide pour 1 adulte. Le forfait inclut : ➢ Parcours de tyroliennes hivernales et randonnée pédestre➢ Guides certifié·e·s, ➢ L’équipement de base (harnais et casque)➢ Valeur des deux certificats-cadeaux : 135 $ Offert par : Tyroparc
Deux entrées gratuites pour le musée historique montréalais Pointe-à-Callières. Des découvertes pour toute la famille
Valeur de 60$
Prix offert par le musée Pointe-à-Callières
https://pacmusee.qc.ca/fr/
Deux entrées gratuites pour le musée historique montréalais Pointe-à-Callières. Des découvertes pour toute la famille
Valeur de 60$
Prix offert par le musée Pointe-à-Callières
https://pacmusee.qc.ca/fr/
Abonnement annuel pour la magazine ELLE Québec (8 numéros par année)
Valeur 24,99$
Prix offert par K.O Média
https://www.ko-media.ca/products/elle-quebec-abonnement-1-an?variant=40770899968196
2 laissez-passer pour la Tyrolienne MTL Zipline.
Valeur du lot : 60 $
Offert par : MTL Zipline
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tyrolienne-urbaine-mtl-quick-jump
2 laissez-passer pour la Tyrolienne MTL Zipline.
Valeur du lot : 60 $
Offert par : MTL Zipline
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/tyrolienne-urbaine-mtl-quick-jump
Laissez-passer pour 4 personnes pour les glissades St-Jean-de-Matha (2 adultes- 2 enfants)
Valeur de 175$
Prix offert par Expériences Matha
Laissez-passer pour 4 personnes pour les glissades St-Jean-de-Matha (2 adultes- 2 enfants)
Valeur de 175$
Prix offert par Expériences Matha
Boîte découverte avec trois mélanges originaux de la compagnie de café montréalaise ZAB.
Valeur de 63,25$
https://zabcafe.com/
Boîte découverte avec trois mélanges originaux de la compagnie de café montréalaise ZAB.
Valeur de 63,25$
https://zabcafe.com/
Boîte découverte avec trois mélanges originaux de la compagnie de café montréalaise ZAB.
Valeur de 63,25$
https://zabcafe.com/
Deux jolies tasses en céramique fabriquées à la main de la compagnie montréalaise Monokiini
Valeur de 80$
Prix offert par Monokiini
1 carte-cadeau la jolie boutique québécoise de vêtements, accessoires et décoration, MIMI & AUGUST.
Valeur du lot : 25$
Offert par : Mimi & August
https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau la jolie boutique québécoise de vêtements, accessoires et décoration, MIMI & AUGUST.
Valeur du lot : 25$
Offert par : Mimi & August
https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau la jolie boutique québécoise de vêtements, accessoires et décoration, MIMI & AUGUST.
Valeur du lot : 25$
Offert par : Mimi & August
https://mimiandaugust.com
1 carte-cadeau la jolie boutique québécoise de vêtements, accessoires et décoration, MIMI & AUGUST.
Valeur du lot : 25$
Offert par : Mimi & August
https://mimiandaugust.com
Panier de produits de la marque québécoise Karine Joncas :
Micro-peeling au collagène, Serum lissant repulpant pour les lèvres, crème mais 4 en 1 au collagène, Soins intensifs ati-rides, Peeling fermeté corps 5 en 1, crème collagène lift, Démaquillant 4 en 1, Brume Élixir, patch correction yeux, masque correction visage
Valeur du lot : 300 $
Offert par : Karine Joncas
https://karinejoncas.ca/
Carte-cadeau de 50$ pour la boutique québécoise Brodé Serré pour les adorables ensembles à broderie D.I.Y
Prix offert par Brodé Serré
Valeur de 50$
https://brodeserre.com/
Carte-cadeau de 50$ pour la boutique québécoise Brodé Serré pour les adorables ensembles à broderie D.I.Y
Prix offert par Brodé Serré
Valeur de 50$
https://brodeserre.com/
Sac cadeau de produits Clarins femme:
SOS Primer, Baume Beauté éclair (effet tenseur et coup d'éclat), Crème lissante, rénovatrice de peau (toutes peaux), Cryo-Flash cream mask, Doux nettoyant moussant purifiant, Essence de jeunesse revitalisante, Anti-Transpirant Deo Roll-On pour homme.
Valeur du lot : 300 $
Offert par : Clarins
https://www.clarins.ca/
Une passe familiale pour le Parc Omega, valide pour 2 adultes et 2 enfants.
Valeur du lot : 165 $
Offert par : Parc Omega
http://www.parcomega.ca
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS
Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2025-2026 des Grands Explorateurs.
Valeur du lot : 67,84 $
https://lesgrandsexplorateurs.com
2 Billets - LES GRANDS EXPLORATEURS
Deux billets pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2025-2026 des Grands Explorateurs.
Valeur du lot : 67,84 $
https://lesgrandsexplorateurs.com
1 Billet - LES GRANDS EXPLORATEURS
Un billet pour une représentation en salle au choix lors de la saison 2025-2026 des Grands Explorateurs.
Valeur du lot : 29,50 $
https://lesgrandsexplorateurs.com
Votre participation à l’encan est une façon concrète de réchauffer les cœurs et de préparer l’hiver pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. 🤍
Avec 25$, nous offrons un kit d'hygiène à un·e usagèr·e dans le besoin.
Un reçu fiscal sera remis pour votre contribution.
Votre participation à l’encan est une façon concrète de réchauffer les cœurs et de préparer l’hiver pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. 🤍
Avec 50$, nous pouvons offrir une petite épicerie de base à un·e usagèr·e dans le besoin.
Un reçu fiscal sera remis pour votre contribution. -
Votre participation à l’encan est une façon concrète de réchauffer les cœurs et de préparer l’hiver pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. 🤍
Avec 100$, nous permettons à un·e usagèr·e en processus de réinsertion sociale de s'inscrire à un cours.
Un reçu fiscal sera remis pour votre contribution. -
Votre participation à l’encan est une façon concrète de réchauffer les cœurs et de préparer l’hiver pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. 🤍
Avec 250$, nous pouvons acheter un électroménager pour une personne en démarche de réinsertion sociale.
Un reçu fiscal sera remis pour votre contribution.
Votre participation à l’encan est une façon concrète de réchauffer les cœurs et de préparer l’hiver pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. 🤍
Avec 500$, nous pouvons aider à meubler l'appartement d'une personne se sortant d'une période difficile.
Un reçu fiscal sera remis pour votre contribution.
