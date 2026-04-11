Encan virtuel de Fondation de l'École Les Sources - Édition 2026

Le 1608 de Québec est fier d’offrir 10 séances d’entrainement, conçu pour aider les jeunes à développer leurs habiletés individuelles sur la glace. Les séances sont offertes au PEPS, SSF ou un aréna de la ville de Québec (Secteur ouest).





L’offre est valide pour un maximum de 10 séances et prend fin une fois celles-ci complétées. https://1608.hockey Valeur de 200$