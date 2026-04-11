Encan virtuel de Fondation de l'École Les Sources - Édition 2026

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Camp Keno est fier de contribuer pour une deuxième année consécutive à la campagne de financement au profit de la Fondation de l'école les Sources en offrant une inscription pour un séjour de 7 jours régulier au Camp de vacances Kéno situé dans Portneuf, pour un enfant de 6 à 11 ans d’une valeur de 1145$ + txs valide pour l’été 2026 (selon les places disponibles). La valeur de ce rabais est non monnayable. L’écart entre la valeur du rabais offert et la valeur du séjour choisi devant être défrayé par le parent. Valeur de 1 145$ + taxes https://campkeno.com/camp-de-vacances/sejours
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La pharmacie Uniprix Girard et Lahoud située au 811 route Jean-Gauvin est fière de contribuer à l'encan virtuel de la Fondation de l'école Les Sources pour une seconde année consécutive. Nous vous offrons une carte-cadeau valide à notre succursale.
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La pharmacie Uniprix Girard et Lahoud située au 811 route Jean-Gauvin est fière de contribuer à l'encan virtuel de la Fondation de l'école Les Sources pour une seconde année consécutive. Nous vous offrons une carte-cadeau valide à notre succursale.
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Le restaurant Les Botanistes, situé au 2010 Av. Jules-Verne, est encore une fois heureux de participer en offrant un menu dégustation en accord mets et vins pour deux personnes d'une valeur de 320$ avant taxes et service. https://lesbotanistes.ca
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Sushibox, situé au 955 route Jean-Gauvin, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d'une valeur de 50 $
https://sushibox.ca/
955, route Jean-Gauvin
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Sushibox, situé au 955 route Jean-Gauvin, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d'une valeur de 50 $
https://sushibox.ca/
955, route Jean-Gauvin
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So-Cho Le Saucissier situé au 811, route Jean-Gauvin est fier de contribuer à cette campagne de financement par la Fondation de l'école les Sources en offrant un certificat cadeau 50$ valide à notre boutique. https://so-cho.com/ 811 Rte Jean-Gauvin, Québec
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Réno-Jouets, situé au 1230, rue Charles-Albanel, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ accompagné par une peluche.
🌐 https://www.reno-jouets.ca/
📍 1230, rue Charles-Albanel
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Réno-Jouets, situé au 1230, rue Charles-Albanel, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ accompagné par une peluche.
🌐 https://www.reno-jouets.ca/
📍 1230, rue Charles-Albanel
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Le 1608 de Québec est fier d’offrir 10 séances d’entrainement, conçu pour aider les jeunes à développer leurs habiletés individuelles sur la glace. Les séances sont offertes au PEPS, SSF ou un aréna de la ville de Québec (Secteur ouest).
L’offre est valide pour un maximum de 10 séances et prend fin une fois celles-ci complétées. https://1608.hockey Valeur de 200$
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Construction Bartlett est une entreprise de construction et rénovation résidentielle et commerciale, reconnue pour la qualité de son travail, son souci du détail et sa gestion rigoureuse des projets. Nous sommes fiers d'offrir une carte-cadeau de 250$ chez Canac avec une tuque de Construction Bartlett. Valeur de 260$ https://constructionbartlett.com
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Construction Bartlett est une entreprise de construction et rénovation résidentielle et commerciale, reconnue pour la qualité de son travail, son souci du détail et sa gestion rigoureuse des projets. Nous sommes fiers d'offrir une carte-cadeau de 250$ chez Canac avec une tuque de Construction Bartlett. Valeur de 260$ https://constructionbartlett.com
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Assurances Maxime Poitras inc. est fier d'offrir un ensemble de golf aux couleurs de Beneva incluant parapluie, balles, serviette, tee, réparateur et marqueur
Valeur de 150$
https://partenaire.beneva.ca/fr/agence/maximepoitras
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Arbraska est fière d'offrir 2 passes pour les parcours aériens (valide pour 4 personnes).
Valides dans nos 5 parcs au Québec. Valeur de 216$ https://arbraska.com
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Upla par Arbraska est fière d'offrir 2 passes pour l'activité uplå (valide pour 4 personnes).
Attention!! Ces bons sont valides exclusivement au Mont-Saint-Grégoire (Montérégie) ou à Laflèche (Gatineau)
Valeur de 160$ https://upla.ca/
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Le Musée de la civilisation est fier de contribuer à l’encan de la Fondation de l’école Les Sources, en vous offrant 2 laissez-passer quotidien.
Valeur de 54$
https://mcq.org/
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La pharmacie Brunet Plus Nancy Martel est heureuse de contribuer à l'encan des Sources en vous offrant un coffret cadeau de produits Teaology, d'une valeur d'environ $150.00 avant taxes. L'ensemble comprend :
3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures
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2 passes de saison pour le volleyball du Rouge et Or pour la saison 2026-2027.
Les passes sont valides pour tous les matchs à domicile, féminins et masculins, incluant les matchs hors concours, de saison régulière et les finales.
Valeur de 240 $ la paire.
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FORFAIT ESSENTIEL - L’indispensable pour une piscine
bien protégée – Valeur de 500 $
Tout ce qu’il faut pour une ouverture et une fermeture sécuritaire, sans tracas.
Parfait pour les propriétaires autonomes qui veulent une base solide et qui n’ont pas de problème à rendre leur eau bleue en début de saison.
✅ Ce que le forfait inclut :
● Ouverture complète de votre piscine
● Vérification sommaire du système à l’ouverture
● Fermeture de la piscine en fin de saison, sous garantie https://www.piscineh2pro.com
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Les dentistes Durepos & associés sont heureux de contribuer à cette seconde édition de l'encan de l'École les Sources en offrant un premier lot de 2 brosses à dent électriques pour enfants.
Valeur 100$
https://dentistesdurepos.com/
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Les dentistes Durepos & associés sont heureux de contribuer à cette seconde édition de l'encan de l'École les Sources en offrant un second lot de 2 brosses à dent électriques pour enfants.
Valeur 100$
https://dentistesdurepos.com/
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Le Musée pour enfant la Boîte aux métiers est fier d'offrir à l'encan des Sources un certificat cadeau de 75$ valide pour notre musée.
https://laboiteauxmetiers.ca/accueil
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LE FLAMBOYANT (4 visites + aération incluse)
Le choix idéal pour une pelouse dense, verte et en santé du printemps à l’automne 🌱
✨ Inclus :
• Analyse du sol – Pour bien comprendre les besoins de votre pelouse
• 3 engrais – Printemps, été et automne pour nourrir et renforcer la pelouse toute la saison
• 2 traitements contre les mauvaises herbes – Incluant une intervention spécialisée en fin de saison pour les mauvaises herbes coriaces (plantain, épervière, etc.)
• Traitement contre les insectes – Contre la punaise de céréales ou la pyrale, sur appel et sans frais
• Appels de service gratuits – De juin à octobre en cas de besoin
• Rapport et conseils personnalisés – Après chaque visite pour optimiser les résultats
• 🌱 Aération du sol incluse – Pour améliorer la santé des racines et maximiser l’efficacité des traitements
Valeur de 450$
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Une semaine de camp spécialisé de basketball SSF - Été 2026 :
Camp du 29 juin au 3 juillet 2026 (4e, 5e, 6e prim. et 1er sec.)
OU
Camp du 10 au 14 août 2026 (1re à 6e prim.)
Valeur de 340$
https://www.ssfblizzard.com/academie-basketball
Enchère de départ
Le Grant salon offre un certificat cadeau d'une valeur de 100$.
Adresse : 790 Rte Jean-Gauvin
https://www.facebook.com/p/Le-Grant-salon-100060256285461/
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La pharmacie Uniprix Catherine Thibeault, Marie-Ève Laplante, Guillaume Roy et Simon D'Amours située à Sainte-Marie est heureuse d'offrir un panier cadeau pour homme de 4 items – Grooming Énergie & Performance (Valeur 120$)
1) CW Beggs Exfoliant visage (125 ml) – Peeling efficace pour épiderme propre
2) Vichy Homme Hydra Mag C+ (50 ml) – Hydratation anti-fatigue yeux + visage
3) CW Beggs Nettoyant Énergie+ (150 ml) – Éclat instantané, peaux sensibles
4) CW Beggs Hydratant + Énergie (75 ml) – Boost vitalité longue durée
Adresse : 1048 Boul Vachon N, Ste-Marie, Québec
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La pharmacie Uniprix Catherine Thibeault, Marie-Ève Laplante, Guillaume Roy et Simon D'Amours située à Sainte-Marie est heureuse d'offrir un panier cadeau pour femme de 4 items – Grooming Énergie & Performance (Valeur 125$)
1) Vichy Minéral 89 Booster (30 ml) – Hyaluronique pur pour booster l'hydratation cellulaire
2) Cucina Crème à mains Pêche & Mandarine (50 ml) – Régénération gourmande et parfum exotique
3) Zorah Thalia Eau micellaire (400 ml) – Nettoyage doux bio, sans rinçage
4) Nu-Rish Gel exfoliant corps Mandarine fraîche – Gommage revitalisant fruité pour peau satinée
Adresse : 1048 Boul Vachon N, Ste-Marie, Québec
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Abonnement d'une durée de 1 mois chez Maxiforme incluant la puce électronique.
Valeur de 100 $
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