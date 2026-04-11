Organisé par

Fondation de l'École Les Sources

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan virtuel de Fondation de l'École Les Sources - Édition 2026

Lieu de prise en charge

1181 Av. Robert-L-Séguin, Québec, QC G1X 4P5, Canada

Séjour de 7 jours au camp de vacances Kéno item
Séjour de 7 jours au camp de vacances Kéno
500 $

Enchère de départ

Camp Keno est fier de contribuer pour une deuxième année consécutive à la campagne de financement au profit de la Fondation de l'école les Sources en offrant une inscription pour un séjour de 7 jours régulier au Camp de vacances Kéno situé dans Portneuf, pour un enfant de 6 à 11 ans d’une valeur de 1145$ + txs valide pour l’été 2026 (selon les places disponibles). La valeur de ce rabais est non monnayable. L’écart entre la valeur du rabais offert et la valeur du séjour choisi devant être défrayé par le parent. Valeur de 1 145$ + taxes https://campkeno.com/camp-de-vacances/sejours

Carte-cadeau offerte par Uniprix Girard et Lahoud item
Carte-cadeau offerte par Uniprix Girard et Lahoud
50 $

Enchère de départ

La pharmacie Uniprix Girard et Lahoud située au 811 route Jean-Gauvin est fière de contribuer à l'encan virtuel de la Fondation de l'école Les Sources pour une seconde année consécutive. Nous vous offrons une carte-cadeau valide à notre succursale.

Carte-cadeau offerte par Uniprix Girard et Lahoud item
Carte-cadeau offerte par Uniprix Girard et Lahoud
50 $

Enchère de départ

La pharmacie Uniprix Girard et Lahoud située au 811 route Jean-Gauvin est fière de contribuer à l'encan virtuel de la Fondation de l'école Les Sources pour une seconde année consécutive. Nous vous offrons une carte-cadeau valide à notre succursale.

Menu dégustation accord mets et vin - Les Botanistes item
Menu dégustation accord mets et vin - Les Botanistes
150 $

Enchère de départ

Le restaurant Les Botanistes, situé au 2010 Av. Jules-Verne, est encore une fois heureux de participer en offrant un menu dégustation en accord mets et vins pour deux personnes d'une valeur de 320$ avant taxes et service. https://lesbotanistes.ca

Carte-cadeau offerte par Sushibox item
Carte-cadeau offerte par Sushibox
10 $

Enchère de départ

Sushibox, situé au 955 route Jean-Gauvin, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d'une valeur de 50 $

https://sushibox.ca/

955, route Jean-Gauvin

Carte-cadeau offerte par Sushibox item
Carte-cadeau offerte par Sushibox
10 $

Enchère de départ

Sushibox, situé au 955 route Jean-Gauvin, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d'une valeur de 50 $

https://sushibox.ca/

955, route Jean-Gauvin

Certificat Cadeau - So-Cho Le Saucissier item
Certificat Cadeau - So-Cho Le Saucissier
10 $

Enchère de départ

So-Cho Le Saucissier situé au 811, route Jean-Gauvin est fier de contribuer à cette campagne de financement par la Fondation de l'école les Sources en offrant un certificat cadeau 50$ valide à notre boutique. https://so-cho.com/ 811 Rte Jean-Gauvin, Québec

Carte-cadeau Réno-Jouets item
Carte-cadeau Réno-Jouets
5 $

Enchère de départ

Réno-Jouets, situé au 1230, rue Charles-Albanel, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ accompagné par une peluche.


🌐 https://www.reno-jouets.ca/
📍 1230, rue Charles-Albanel

Carte-cadeau Réno-Jouets item
Carte-cadeau Réno-Jouets
5 $

Enchère de départ

Réno-Jouets, situé au 1230, rue Charles-Albanel, est fier de contribuer à la campagne de financement de la Fondation en offrant une carte-cadeau d’une valeur de 25 $ accompagné par une peluche.


🌐 https://www.reno-jouets.ca/
📍 1230, rue Charles-Albanel

Séances pratiques d'habiletés hockey - Club hockey AAA 1608 item
Séances pratiques d'habiletés hockey - Club hockey AAA 1608
50 $

Enchère de départ

Le 1608 de Québec est fier d’offrir 10 séances d’entrainement, conçu pour aider les jeunes à développer leurs habiletés individuelles sur la glace. Les séances sont offertes au PEPS, SSF ou un aréna de la ville de Québec (Secteur ouest).


L’offre est valide pour un maximum de 10 séances et prend fin une fois celles-ci complétées. https://1608.hockey Valeur de 200$

Carte cadeau Canac de Construction Bartlett item
Carte cadeau Canac de Construction Bartlett
100 $

Enchère de départ

Construction Bartlett est une entreprise de construction et rénovation résidentielle et commerciale, reconnue pour la qualité de son travail, son souci du détail et sa gestion rigoureuse des projets. Nous sommes fiers d'offrir une carte-cadeau de 250$ chez Canac avec une tuque de Construction Bartlett. Valeur de 260$ https://constructionbartlett.com

Carte cadeau Canac de Construction Bartlett item
Carte cadeau Canac de Construction Bartlett
100 $

Enchère de départ

Construction Bartlett est une entreprise de construction et rénovation résidentielle et commerciale, reconnue pour la qualité de son travail, son souci du détail et sa gestion rigoureuse des projets. Nous sommes fiers d'offrir une carte-cadeau de 250$ chez Canac avec une tuque de Construction Bartlett. Valeur de 260$ https://constructionbartlett.com

Ensemble de golf - Assurances Maxime Poitras item
Ensemble de golf - Assurances Maxime Poitras
20 $

Enchère de départ

Assurances Maxime Poitras inc. est fier d'offrir un ensemble de golf aux couleurs de Beneva incluant parapluie, balles, serviette, tee, réparateur et marqueur


Valeur de 150$

https://partenaire.beneva.ca/fr/agence/maximepoitras

Laisser-passer Parcours dans les arbres - Arbraska item
Laisser-passer Parcours dans les arbres - Arbraska
50 $

Enchère de départ

Arbraska est fière d'offrir 2 passes pour les parcours aériens (valide pour 4 personnes).


Valides dans nos 5 parcs au Québec. Valeur de 216$ https://arbraska.com

Laisser-passer UPLA par Arbraska item
Laisser-passer UPLA par Arbraska
50 $

Enchère de départ

Upla par Arbraska est fière d'offrir 2 passes pour l'activité uplå (valide pour 4 personnes).


Attention!! Ces bons sont valides exclusivement au Mont-Saint-Grégoire (Montérégie) ou à Laflèche (Gatineau)

Valeur de 160$ https://upla.ca/

Laisser-passer pour 2 personnes au Musée de la Civilisation item
Laisser-passer pour 2 personnes au Musée de la Civilisation
25 $

Enchère de départ

Le Musée de la civilisation est fier de contribuer à l’encan de la Fondation de l’école Les Sources, en vous offrant 2 laissez-passer quotidien.

Valeur de 54$

https://mcq.org/

Ensemble Teaology - Brunet Plus Nancy Martel (Hétrière) item
Ensemble Teaology - Brunet Plus Nancy Martel (Hétrière)
20 $

Enchère de départ

La pharmacie Brunet Plus Nancy Martel est heureuse de contribuer à l'encan des Sources en vous offrant un coffret cadeau de produits Teaology, d'une valeur d'environ $150.00 avant taxes. L'ensemble comprend :


  • Teaology Creme pour le corps
  • Teaology Crème pour les mains et les ongles
  • Teaology Masque pour les yeux
  • Teaology Maque pour le visage à la vitamine C
  • Teaology masque pour le visage au thé matcha
  • Teaology masque raffermissant en crème
  •  Teaology crème pour les yeux

3520 Rue de l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures

Passes de saison pour le volleyball du Rouge et Or item
Passes de saison pour le volleyball du Rouge et Or
120 $

Enchère de départ

2 passes de saison pour le volleyball du Rouge et Or pour la saison 2026-2027.


Les passes sont valides pour tous les matchs à domicile, féminins et masculins, incluant les matchs hors concours, de saison régulière et les finales.


Valeur de 240 $ la paire.

Forfait ESSENTIEL - Piscine H2prO item
Forfait ESSENTIEL - Piscine H2prO
400 $

Enchère de départ

FORFAIT ESSENTIEL - L’indispensable pour une piscine
bien protégée – Valeur de 500 $
Tout ce qu’il faut pour une ouverture et une fermeture sécuritaire, sans tracas.
Parfait pour les propriétaires autonomes qui veulent une base solide et qui n’ont pas de problème à rendre leur eau bleue en début de saison.


✅ Ce que le forfait inclut :
● Ouverture complète de votre piscine
● Vérification sommaire du système à l’ouverture
● Fermeture de la piscine en fin de saison, sous garantie https://www.piscineh2pro.com

2 brosses à dents électriques - Les dentistes Durepos (#1) item
2 brosses à dents électriques - Les dentistes Durepos (#1)
10 $

Enchère de départ

Les dentistes Durepos & associés sont heureux de contribuer à cette seconde édition de l'encan de l'École les Sources en offrant un premier lot de 2 brosses à dent électriques pour enfants.

Valeur 100$

https://dentistesdurepos.com/

2 brosses à dents électriques - Les dentistes Durepos (#2) item
2 brosses à dents électriques - Les dentistes Durepos (#2)
10 $

Enchère de départ

Les dentistes Durepos & associés sont heureux de contribuer à cette seconde édition de l'encan de l'École les Sources en offrant un second lot de 2 brosses à dent électriques pour enfants.

Valeur 100$

https://dentistesdurepos.com/

Certificat cadeau - Musée pour enfant la Boîte aux métiers item
Certificat cadeau - Musée pour enfant la Boîte aux métiers
20 $

Enchère de départ

Le Musée pour enfant la Boîte aux métiers est fier d'offrir à l'encan des Sources un certificat cadeau de 75$ valide pour notre musée.

https://laboiteauxmetiers.ca/accueil

Forfait Le Flamboyant par Bionnaissance item
Forfait Le Flamboyant par Bionnaissance
300 $

Enchère de départ

LE FLAMBOYANT (4 visites + aération incluse)

Le choix idéal pour une pelouse dense, verte et en santé du printemps à l’automne 🌱

✨ Inclus :
• Analyse du sol – Pour bien comprendre les besoins de votre pelouse
• 3 engrais – Printemps, été et automne pour nourrir et renforcer la pelouse toute la saison
• 2 traitements contre les mauvaises herbes – Incluant une intervention spécialisée en fin de saison pour les mauvaises herbes coriaces (plantain, épervière, etc.)
• Traitement contre les insectes – Contre la punaise de céréales ou la pyrale, sur appel et sans frais
• Appels de service gratuits – De juin à octobre en cas de besoin
• Rapport et conseils personnalisés – Après chaque visite pour optimiser les résultats
• 🌱 Aération du sol incluse – Pour améliorer la santé des racines et maximiser l’efficacité des traitements

Valeur de 450$

Camp spécialisé de basketball du Blizzard SSF item
Camp spécialisé de basketball du Blizzard SSF
200 $

Enchère de départ

Une semaine de camp spécialisé de basketball SSF - Été 2026 :


Camp du 29 juin au 3 juillet 2026 (4e, 5e, 6e prim. et 1er sec.)

OU

Camp du 10 au 14 août 2026 (1re à 6e prim.)


Valeur de 340$

https://www.ssfblizzard.com/academie-basketball

Certificat cadeau - Le Grant salon item
Certificat cadeau - Le Grant salon
50 $

Enchère de départ

Le Grant salon offre un certificat cadeau d'une valeur de 100$.


Adresse : 790 Rte Jean-Gauvin

https://www.facebook.com/p/Le-Grant-salon-100060256285461/


Panier cadeau homme offert par Uniprix Sainte-Marie item
Panier cadeau homme offert par Uniprix Sainte-Marie
50 $

Enchère de départ

La pharmacie Uniprix Catherine Thibeault, Marie-Ève Laplante, Guillaume Roy et Simon D'Amours située à Sainte-Marie est heureuse d'offrir un panier cadeau pour homme de 4 items – Grooming Énergie & Performance (Valeur 120$)

1) CW Beggs Exfoliant visage (125 ml) – Peeling efficace pour épiderme propre
2) Vichy Homme Hydra Mag C+ (50 ml) – Hydratation anti-fatigue yeux + visage
3) CW Beggs Nettoyant Énergie+ (150 ml) – Éclat instantané, peaux sensibles
4) CW Beggs Hydratant + Énergie (75 ml) – Boost vitalité longue durée


Adresse : 1048 Boul Vachon N, Ste-Marie, Québec

Panier cadeau femme offert par Uniprix Sainte-Marie item
Panier cadeau femme offert par Uniprix Sainte-Marie
50 $

Enchère de départ

La pharmacie Uniprix Catherine Thibeault, Marie-Ève Laplante, Guillaume Roy et Simon D'Amours située à Sainte-Marie est heureuse d'offrir un panier cadeau pour femme de 4 items – Grooming Énergie & Performance (Valeur 125$)

1) Vichy Minéral 89 Booster (30 ml) – Hyaluronique pur pour booster l'hydratation cellulaire
2) Cucina Crème à mains Pêche & Mandarine (50 ml) – Régénération gourmande et parfum exotique
3) Zorah Thalia Eau micellaire (400 ml) – Nettoyage doux bio, sans rinçage
4) Nu-Rish Gel exfoliant corps Mandarine fraîche – Gommage revitalisant fruité pour peau satinée


Adresse : 1048 Boul Vachon N, Ste-Marie, Québec

Abonnement 1 mois chez Maxiforme item
Abonnement 1 mois chez Maxiforme
50 $

Enchère de départ

Abonnement d'une durée de 1 mois chez Maxiforme incluant la puce électronique.


Valeur de 100 $


https://www.maxiforme.com/

Certificat cadeau de Mia Bijoux (Lot #1) item
Certificat cadeau de Mia Bijoux (Lot #1)
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par Mia Bijoux


https://mia-bijoux.ca/

Certificat cadeau de Mia Bijoux (Lot #2) item
Certificat cadeau de Mia Bijoux (Lot #2)
50 $

Enchère de départ

Certificat cadeau de 100$ offert par Mia Bijoux


https://mia-bijoux.ca/

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