À propos de cet événement

Encan virtuel de la Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Forfait spa, valeur de xx $ item
Forfait spa, valeur de xx $
25 $

Enchère de départ

Une séance thermale Chez Èst Eco Cabine, à Miguasha. Les séances doivent être prises sur semaine (lundi au jeudi) hors des périodes fériées, temps des fêtes et relâches scolaires.

Panier-cadeau de bonbons, valeur de 25 $ item
Panier-cadeau de bonbons, valeur de 25 $
10 $

Enchère de départ

Un panier-cadeau rempli de friandise, offert par Marc-an-Fête de Maria.

